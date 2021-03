Biden a bombardé la Syrie : l’héritage d’un président a commencé avec la même odeur de soufre que Trump

Le Gouvernement des États-Unis a bombardé la Syrie le jeudi 25 février. Les cibles étaient des positions présumées de milices pro-iraniennes. C’est la première attaque ordonnée par le président Joe Biden depuis son arrivée au pouvoir. Cela s’est produit seulement 36 jours après avoir relevé Donald Trump de sa fonction de président de la première puissance guerrière de la planète. Tant de guerres ont été lancées par les deux personnages dans leur course à la présidence, mais au final, après avoir vu l’attaque de la Syrie, une seule question demeure : en quoi Biden est-il différent de Trump ?

«The devil you know is better than the devil you don’t», une expression populaire utilisée par les américains. Son sens littéral est «Le diable que vous connaissez est meilleur que le diable que vous ne connaissez pas». C’est une sorte d’idée que l’on peut traduire en Amérique Latine par : «Mieux vaut le mal connu que le bien connu». C’est le dilemme auquel les américains ont été confrontés en novembre. Ils ont dû choisir entre le suprématiste Donald Trump et le belliciste Joe Biden comme «chef suprême» pour la période 2021-2025.

Quel diable était connu et quel diable devait être connu ?

Trump entame sa dernière année de mandat après une vie de luxe et d’excès. Biden a été vice-président de Barack Obama pendant huit ans (2009-2017) et sénateur pendant 36 ans (1973-2009). Le premier avait une rhétorique explosive, le second un bilan de guerre. Le premier est un nationaliste, le second un mondialiste.

L’un est républicain et l’autre démocrate, le fait le plus évident, mais celui qui génère la suspicion. Y a-t-il vraiment une différence entre les présidents d’un parti et de l’autre ? Le bipartisme dans ce pays a régné sans interruption depuis des temps immémoriaux, notamment depuis 1853 avec le démocrate Franklin Pierce. Mais, dans la pratique, les changements de politique de l’État pointent toujours vers le même objectif : l’expansionnisme.

Cela répond à la Doctrine Monroe qui tire les ficelles de tous ceux qui siègent au bureau dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche depuis 1823. Cette année-là, le cinquième président, James Monroe, a décrété que l’inspiration pour les plans et les politiques devait toujours être l’expansionnisme américain. Il était basé sur une déclaration tristement célèbre : « L’Amérique pour les américains”, qui signifie en pratique «l’Amérique pour les États-Unis”.

Le bipartisme politique

Dans une interview exclusive, Francisco González, avocat vénézuélien, chercheur, analyste international et maître en intégration latino-américaine à l’Université Nationale de Tres de Febrero en Argentine, a rappelé que les deux parties ont échangé leurs rôles depuis plus d’un siècle.

«Dans la période 1856-1896, les républicains, avec Abraham Lincoln à la tête, étaient les abolitionnistes. Ils se sont battus contre l’esclavage, ont soutenu la guerre civile et ont promulgué une sorte de progressisme», a déclaré Gonzalez. De là, la situation allait changer après la Grande Dépression de 1929, lorsque le démocrate Franklin D. Roosevelt devint président en 1933.

«Les démocrates sont sortis renforcés de la crise de 1929, soutenant l’idée d’un État plus interventionniste, avec plus de dépenses sociales pour sauver l’américain moyen de la crise. Maintenant, c’étaient les nationalistes», a déclaré Gonzalez.

Ainsi, il a expliqué qu’entre un président et le suivant, les rôles ont été échangés jusqu’à atteindre le point actuel. Les démocrates étaient plus proches des Afro-Américains, des Hispaniques et des mouvements sociaux sous l’administration Obama-Biden ; et les républicains étaient plus conservateurs avec Trump, dont la base dure sont les États centraux, où résident les nationalistes, les propriétaires terriens et l’agrobusiness.

Aujourd’hui, dans ce pays d’Amérique du Nord, nous vivons la lutte du «Change We Believed In» (Le changement auquel nous croyons) d’Obama. Il parie sur une mondialisation occidentale pour résoudre les problèmes du pays, contre «America First» (Les États-Unis Premier) de Trump, qui utilise le terme «patriote» mais avec un sens ultra-nationaliste et xénophobe.

Biden reçoit un système politique obsolète

C’est précisément en raison de cet échange de rôles depuis plus d’un siècle que l’avocat et analyste international libano-vénézuélien Raimundo Kabchi a déclaré que, quelles que soient les promesses de celui qui arrive au pouvoir, les démocrates et les républicains commettent les mêmes erreurs.

«La mentalité de la politique américaine n’a pas changé en 200 ans. Le système est fait pour les riches, qui représentent 1% de la société. Cette autre classe qui est modérément avantagée sans être multimillionnaire ne fonctionne que comme un joker pour le 1% de riches», a-t-il soutenu dans une interview exclusive.

Sur ce point, Trump peut être comparé à Biden. Le magnat a été le seul président en 40 ans à ne pas avoir déclenché une guerre militaire. Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama l’ont fait.

L’atout menacé, mais Biden va attaquer

Bien que sa rhétorique soit agressive, Trump a toujours parié qu’il étoufferait avec des sanctions quiconque entraverait ses plans. Il voulait simplement gérer l’économie mondiale à sa guise et répartir les richesses entre ses amis.

D’où ses «modèles» de conflits : guerres commerciales avec la Chine, la Russie, l’Europe, l’Inde, le Mexique et le Canada ; blocus financier sur l’Iran, Cuba et le Venezuela ; boycott économique des Nations unies (ONU), l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), les Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Conseil des Droits de l’Homme, l’Organisation Mondiale du Commerce et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; en plus de se retirer de l’Accord de Paris parce qu’il ne profite pas à ses poches.

D’autre part, Biden a eu dans son cursus le protagonisme d’au moins cinq conflits de guerre. Dans les années 1990, il a influencé la décision de Bill Clinton de faire des incursions militaires dans les guerres yougoslaves. Au début du siècle, alors qu’il présidait la commission des relations étrangères du Sénat, il a voté pour les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan. En tant que vice-président d’Obama, il a été l’un des stratèges qui ont mené la guerre en Syrie et en Libye. Et souvenons-nous que Biden est le démocrate, le libéral, celui qui est ‘proche’ de la clameur du peuple.

Les crises raciales et sanitaires ont été décisives

Pour Francisco González, une partie de la lutte entre les deux personnages a été la “connexion” de Biden avec l’Américain moyen – en raison de sa relation avec Obama – contre le populisme de Trump, dont la base reste forte et solvable, même après avoir perdu les élections et la présidence.

En ce sens, il a expliqué qu’en janvier 2020, Trump semblait imbattable en raison de deux éléments. D’abord, en raison du boom économique qui a bénéficié à son immense base électorale. Et ensuite, à cause de l’échec du impeachment, dont il est sorti indemne et renforcé avec près de 50% du soutien populaire.

Puis, Gonzalez a commenté : «La pandémie est arrivée et le favori est devenu Biden, à cause de la mauvaise gestion du coronavirus par Trump. Les États-Unis n’avaient pas – et n’ont toujours pas – de système de santé qui s’occupe de la santé des États pauvres. En fait, la ségrégation raciale a causé plus de décès parmi les Afro-Américains et les Hispaniques». C’est un problème qu’Obamacare a essayé de résoudre, bien qu’avec des efforts timides.

Biden a également profité de l’assassinat de George Floyd et a même assisté à sa veillée funèbre. Cette tragédie a alimenté le mécontentement des personnes non protégées et oubliées par Trump, dont la politique suprématiste a provoqué une sorte de guerre civile secrète, un secteur étant armé et l’autre non.

À cet égard, le Kabchi a défendu la thèse suivante. «Pour la première fois, le système politique, social et économique des États-Unis a été remis en question dans sa totalité, ce qui a fait mal et a fait pleurer les peuples du monde, ce qui viole les lois internationales et les constitutions des autres pays pour imposer son droit. Ce n’est pas un atout, c’est la société américaine», celle qui constitue le 1%.

À cet égard, González a ajouté que tout comme Trump est arrivé en reprochant la crise du monde globalisé et a encouragé les mouvements nationalistes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et au Brésil ; après son échec et celui d’autres gouvernements similaires (comme le Brésil) à faire face à la pandémie, Biden pourrait lui rendre la pareille et profiter de la crise générée par COVID-19 pour reprendre la voie néolibérale et mondialisée qui a dominé le monde ces dernières décennies.

La politique internationale va changer ( ?)

Sur le plan international, Gonzalez a rappelé que «les États-Unis ont perdu de leur influence dans le monde et de leur présence en Amérique Latine, tandis que la Russie et la Chine ont gagné du terrain. En fin de compte, tout est géopolitique et Biden utilisera d’autres méthodes» mais avec le même objectif : la domination de l’Occident.

Sur ce dernier point, Lenin Maury, journaliste et analyste politique spécialisé dans les politiques publiques pour l’égalité en Amérique latine au Conseil latino-américain des sciences sociales (Clacso), a abondé dans le même sens, citant l’exemple du Venezuela.

«Concernant le Venezuela, avec Biden, certaines agressions grossières seront peut-être suspendues, mais l’objectif ne changera pas, car il est le même depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez en 1999 : mettre fin à la révolution bolivarienne», a-t-il souligné dans une interview exclusive.

En ce sens, Maury a défendu la thèse selon laquelle la forme de l’agression va changer, mais pas le fond. «Sous l’ère Obama-Biden, le tristement célèbre décret déclarant le Venezuela comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour les États-Unis est né. N’oublions pas que c’est la base juridique de toutes les opérations financières, militaires et économiques qui ont été développées et se sont multipliées contre le peuple vénézuélien», a-t-il déclaré.

Biden et Venezuela

En outre, Maury a rappelé que pendant la campagne démocrate, Biden a toujours parlé du Venezuela «comme d’une dictature qui devrait être éliminée par les États-Unis».

«Il y a des décennies, les démocrates pariaient sur la théorie du ‘pouvoir doux’ de Joseph Nye, qui propose de mettre de côté le marteau et de chercher d’autres moyens d’influencer le monde. Avec Obama, ce concept a été mis de côté, car les actions de guerre ont été consommées, mais il a toujours eu la presse de son côté. Maintenant, avec Biden, une bonne partie de cette équipe va revenir», a-t-il déclaré.

Cependant, il a averti qu’une seule chose était certaine : «Avec Trump, nous ne pouvions que nous attendre au pire, il est le père politique du Frankenstein appelé Juan Guaidó, et grâce à ce soutien, il continue de piller les ressources du Venezuela ouvertement et en toute connaissance de cause. Maintenant, dans un second mandat, sans qu’une réélection soit en jeu, il aurait pu exécuter des choses pires».

Ainsi, au final, peu importe la décision des électeurs américains, car l’histoire suivra son cours actuel. Les américains qui pleurent George Floyd continueront à faire partie des 99 % restants. Dans les relations internationales, la «loi de la jungle», la loi de «l’arrière-pays», la «loi du dollar» vont s’approfondir. Même la crise post-COVID-19 ne pourra pas changer cette politique. Du moins, pas tant que les couloirs de la Maison Blanche continueront à sentir le soufre.

