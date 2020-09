C’est ainsi que Guaidó est responsable des millions de dollars volés en «aide humanitaire»

Le lobby séditieux qui agit autour de la figure de Juan Guaidó pour bloquer et voler les ressources du Venezuela, actions qu’ils mènent avec le soutien des États-Unis, de l’Union Européenne et de certains gouvernements serviles – comme la Colombie, le Brésil, le Pérou, l’ Équateur, le Chili La Bolivie, entre autres, a présenté un «rapport» sur «l’utilisation» présumée de l’argent usurpé au pays sud-américain.

Les «porte-parole» de Guaidó ont parlé d’une partie de l’argent qui, depuis janvier 2019, a été utilisé pour voler l’État vénézuélien sous des arguments tels que «l’aide humanitaire» et «le soutien social». Pendant ce temps, leurs récits personnels et ceux de leurs familles gagnent plusieurs millions de dollars et la qualité de vie de la population du Venezuela devient de plus en plus déplorable.

Cette fois, c’est le soi-disant «Bureau d’Aide Humanitaire désigné par Juan Guaidó» qui était chargé de présenter un «rapport de compte» décrit par Miguel Pizarro et Manuela Bolívar, qui ont tenté d’expliquer «comment ils ont dépensé les ressources de la coopération internationale» et ceux «obtenus à partir de comptes différents».

Ses différents scandales impliquant le vol d’argent, le détournement de fonds et les liens avec des groupes paramilitaires et le trafic de drogue colombien sont déjà connus du public, se présentant comme un faux «gouvernement intérimaire» qui ne cherche qu’à profiter à ses intérêts économiques et à ceux du régime de Donald Trump. Même Trump lui-même a utilisé au moins 600 millions de dollars volés au Venezuela pour construire une partie du mur xénophobe contre le Mexique.

Parmi ces ressources, comme on peut le constater dans le «rapport» Guaidó susmentionné, figurent celles disponibles sur des comptes bancaires à l’étranger – volées et gelées au Venezuela dans le cadre de transferts qui devaient être utilisés pour l’achat de produits alimentaires, de médicaments et de pièces de rechange pour les secteurs priorité. Illégalement, le secteur financier international a remis ces ressources à de faux «fonctionnaires» du soi-disant «Conseil d’Administration Ad Hoc de la Banque Centrale du Venezuela (BCV)», nommé par Guaidó, qui prétend avoir pour objet de «financer les dépenses sociales avec une attention prioritaire pour l’urgence humanitaire».

Toutes ces ressources volées, telles que les 31 tonnes d’or que la Banque d’Angleterre a saisies au Venezuela, sont gérées par ce groupe séditieux et usurpateur, sous la fausse allégation selon laquelle il s’agit d’un «gouvernement intérimaire» que personne n’a élu mais qui a été créé sous la soutien et parrainage des États-Unis.

Afin de gérer une partie de ces milliards de dollars volés au Venezuela, Washington a non seulement inventé le faux «gouvernement» de Guaidó, mais aussi une «Assemblée Nationale» parallèle qui aurait promulgué une «loi spéciale» appelée «Fonds pour la Libération du Venezuela et l’attention aux cas de risques vitaux», un instrument qui justifie devant les médias internationaux- quelle que soit sa nature juridique «l’autorisation de l’utilisation des ressources, à travers un conseil d’administration des dépenses».

Hypothèses ‘dépenses sociales’ avec ‘attention prioritaire’

Selon le groupe criminel, parmi les ressources prétendument utilisées pour fournir une «aide humanitaire» aux Vénézuéliens figurent celles qu’ils qualifient de «dépenses sociales avec une attention prioritaire pour les urgences humanitaires liées aux risques vitaux», qui comprennent «divers projets totalisant 37,87 millions de dollars», mais qu’au Venezuela, personne ne sait où ils ont été investis ni quel groupe de personnes ils ont aidé.

Le premier de ces plans, selon les porte-parole de Guaidó, est le soi-disant «Health Heroes», un projet qui, selon eux, «avait un article de 18,87 millions de dollars» et avec lequel Guaidó assure «qu’il a accordé une prime à 62.697 professionnels de la santé vénézuéliens», ce que personne ne sait et qui selon lui était de «100 dollars par mois pendant seulement trois mois», cela soi-disant «pour faire face à un environnement de travail défavorable face à la pandémie».

D’autre part, le «Bureau de la Première Dame», comme le bureau géré par l’épouse de Guaidó, Fabiana Rosales, s’appelle, a lancé le Plan Mère «María de San José», qui a reçu cinq millions de dollars. Selon eux, il s’agissait d’un plan pilote pour fournir «une aide humanitaire à la population vulnérable» qui souffre de graves problèmes de santé ou de «maladies mortelles et coûteuses», mais personne ne sait non plus qui a «bénéficié» de ces «soins».

La plus critique de ces aides supposées qu’ils n’ont jamais livrées est que ces millions de dollars ont été attribués à l’équipe de Guaidó, car au Venezuela il n’y a pas de «moyen matériel pour obtenir un traitement ou une opération chirurgicale, qui méritent d’être sauvés leur vies »; une situation provoquée par eux-mêmes en promouvant le blocus sanglant et total imposé par les États-Unis, l’Union Européenne et leurs pays complices contre la vie des vénézuéliens.

Le rapport cherche à justifier le vol du peuple de Guaidó et ajoute que «finalement», «10 millions de dollars supplémentaires ont été attribués pour un plan de réponse à l’épidémie de COVID-19 au Venezuela», qui selon eux a été lancé «grâce à un accord avec l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et le Gouvernement», mais pas précisément «le gouvernement de Guaidó» mais le gouvernement de Nicolás Maduro, comme certifié par des documents signés avec l’OPS.

L’équipe de Guaidó inclut également dans son rapport, un «projet avec la Fédération Internationale de la Croix-Rouge», qui a en fait été signé par le gouvernement Maduro et l’institution susmentionnée, qui selon eux «le gouvernement de Guaidó» a alloué «quatre millions dollars, également pour lutter contre la pandémie».

Coopération internationale pour piller le Venezuela

La soi-disant «commission» assure qu’avec l’argent usurpé, elle a effectué «au moins 162 livraisons d’aide humanitaire aux hôpitaux, aux organisations non gouvernementales, aux fondations et aux camps humanitaires, ce qui a été possible grâce à la coopération internationale».

«Dit soutien international», disent-ils, «a totalisé 139,68 millions de dollars, la Commission Européenne ayant envoyé le plus d’aide (61,5 millions de dollars), devant les États-Unis (39,2 millions de dollars) et le Royaume-Uni (8 millions)». Ces pays sont les principaux impliqués dans le vol des propriétés et des ressources du Venezuela à l’étranger, comme c’est le cas de la raffinerie CITGO, située aux États-Unis et évaluée à plus de 40.000 millions de dollars.

Pour voler ce chiffre d’un milliard de dollars au Venezuela, le groupe séditieux – clairement géré et conseillé par ses complices étrangers – a créé un soi-disant «plan de soins 2019», dans lequel assurent qu’ils serviront «sept millions de Vénézuéliens» qu’ils ont besoin d’une aide humanitaire». Pourtant, avec tout l’argent volé, ils ne pouvaient «s’occuper que de 2,6 millions de personnes», même s’ils ne l’ont finalement jamais fait.

Ce plan justifié en tant que «réponse humanitaire» garantit qu’il couvrirait «les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de la sécurité alimentaire, de la protection, de la santé, de l’éducation, de la nutrition et de la coordination» ; et pour cela, un budget a été établi dont les besoins ont atteint «223 millions de dollars», un chiffre que – à ce jour – personne n’a vu ni reçu au Venezuela.

Selon ce groupe criminel, ils ne pouvaient utiliser que 33,8% des 223 millions, ceci en raison de «la principale limitation de l’extension de l’aide humanitaire à davantage de personnes dans le besoin».

Pour cette raison, ils disent maintenant que pour «le plan 2020», les ressources qui sont censées être fournies aux Vénézuéliens «doublent dans pratiquement tous les espaces celles de 2019, à la fois la population cible à fréquenter, les ressources nécessaires, comme le nombre de partenaires et de projets». De cette manière, ils assurent «qu’ils espèrent servir 4,5 millions de Vénézuéliens» sur les sept qui, selon eux, ont besoin d’aide.

En ce sens, en 2019 et par le biais du Service de Surveillance Financière Financial Tracking System (FTS) du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), le groupe de Guaidó affirme que «des dons ont été reçus pour $ 179,9 millions».

«Dans ce cas, 77,4 millions étaient destinés à financer les projets qui composaient le plan de réponse humanitaire de 2019. Les donateurs qui ont contribué le plus de ressources aux soins en 2019 étaient le gouvernement des États-Unis et l’Union Européenne», décrit-il les informations avec lesquelles ils ont l’intention de justifier le vol de l’argent qui était censé atteindre les Vénézuéliens.

Mais, afin de continuer à financer le vol flagrant qui a manifestement lieu et enfreint de manière flagrante la réglementation internationale en vigueur, ce groupe a créé «le plan 2020», qui selon eux «jusqu’à présent et malgré un montant total de 139 millions de dollars», ils n’ont pu allouer que «61,6 millions» au «Plan de Réponse Humanitaire 2020», qui atteindrait le chiffre astronomique de «762 millions de dollars».

En outre, comme elles le rappellent, en mai 2020, l’Union Européenne et l’Espagne ont promu la Conférence Internationale des Donateurs en Solidarité avec les Réfugiés et les Migrants Vénézuéliens, avec laquelle ils aspirent à «répondre à davantage de besoins de ses citoyens qui ont dû quitter le pays face à la crise qui vit», c’est-à-dire qu’ils pourraient collecter plus d’argent avec le faux argument de «l’aide humanitaire» comme ils l’ont fait avec les millions de dollars volés dans le soi-disant concert «Venezuela Live Aid» et les ressources envoyées à Cúcuta, en Colombie, qui sont censées être allées pour les citoyens vénézuéliens et qui a été volé par Guaidó et ses hommes de main.