C’est ainsi que le Pérou est devenu le pays avec la mortalité la plus élevée due au COVID-19

La pandémie de COVID-19 fait rage au Pérou, une population d’environ 30 millions d’habitants qui n’a pas été en mesure d’arrêter la propagation du coronavirus. Le nombre d’infections a dépassé 610.000, avec près de 30.000 décès, selon les données officielles, ce qui ne tient pas compte des cas probables ou des excès de décès atypiques enregistrés au cours de l’année.

Les derniers chiffres fournis par le Ministère Péruvien de la Santé préviennent que le pays est devenu, à partir de ce mercredi 26 août, le territoire avec la mortalité la plus élevée au monde due au COVID-19, après que la Belgique ait corrigé son bilan de morts par coronavirus et soustrayais 121 décès de votre bilan de l’impact de la maladie.

La rectification des autorités belges a permis au Pérou de détenir ce record du monde, une marque qui n’était plus qu’une question de jours avant son atteinte, car l’épidémie est loin d’être maîtrisée. Les décès se produit par centaines dans le sixième pays au monde avec plus de cas confirmés, 613 378 positifs et 28 124 décès depuis le 6 mars lorsque les premières infections ont été détectées.

Les décès dus au virus SRAS-CoV-2 enregistrés par le Pérou se traduisent par une mortalité de 85,8 décès pour 100.000 habitants, résultat de la division du nombre de décès par sa population nationale de 32,6 millions d’habitants, selon les dernières données de l’Institut National de Statistique et d’Informatique (INEI).

De son côté, le nouveau taux de mortalité par coronavirus en Belgique s’établit à 85,5 décès pour 100.000 habitants, faisant désormais état de 9.878 décès sur une population d’un peu plus de 11,5 millions d’habitants.

Le gouvernement belge a apporté cette correction à la baisse de son bilan des décès dus au coronavirus, après avoir initialement considéré les cas suspects comme faisant partie des chiffres officiels de la pandémie.

La rectification a été annoncée ce mercredi après avoir passé en revue en détail une série de décès dans les maisons de retraite médicalisés qui avaient été comptés deux fois ou dont les causes de décès ne correspondaient pas aux symptômes produits par le coronavirus.

Cas suspects au Pérou

La situation en Belgique, où les autorités ont cherché à honnêter les données à travers la vérification de chaque cas, contraste avec la crise sanitaire déclenchée au Pérou, où il y a encore des milliers de décès suspects dus à un coronavirus qui ne sont pas inclus dans les rapports gouvernementaux.

Au total, plus de 65.000 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, par rapport aux années précédentes. Depuis mars, les décès au Pérou ont augmenté de 120% au cours des deux années précédentes.

Selon les données, les décès suspects au Pérou s’élèvent à 10.443, selon le dernier rapport publié le 18 août par le Centre National d’Épidémiologie, de Prévention et de Contrôle des Maladies du Ministère de la Santé.

Même ainsi, sans compter ces cas suspects et en ne prenant en compte que les décès confirmés après avoir été testés positifs aux tests de rejet, le Pérou est le neuvième pays au monde en nombre de décès, une position alarmante car les nations géantes sont en avance sur le Pérou en extension et en population.

Par exemple, bien que les États-Unis soient le pays avec le plus grand nombre de cas et de décès, enregistrant près de 180.000 décès, mais son taux de mortalité est inférieur à celui du Pérou, avec 350 millions d’habitants. Actuellement, cet indicateur est d’environ 54 décès pour 100.000 personnes.

La même situation se produit au Brésil, deuxième sur la liste pour le nombre d’infections et de décès, ajoutant plus de 117.000 décès, mais sur une population de 210 millions de personnes, cela se traduit par 55 décès pour 100.000 habitants.

Un autre géant touché par la pandémie est le Mexique, avec plus de 62 000 morts. Cependant, son taux de mortalité est à peine la moitié de celui du Pérou, avec 49 décès pour 100.000 habitants.

Après le Pérou et la Belgique, les prochains pays avec les taux de mortalité les plus élevés sont le Royaume-Uni et l’Espagne, avec respectivement 62 et 61 décès pour 100.000 habitants.

Pendant la période pandémique, le Système National des Décès (Sinadef) a enregistré des pics de près de 700 décès dans tout le pays, quelle qu’en soit la cause, mais ces valeurs diminuent depuis deux semaines dans une lente diminution des valeurs pré-pandémiques qui ils étaient environ 200 par jour.

Le Pérou par rapport au Venezuela

Le Pérou et le Venezuela ont une population moyenne d’environ 30 millions de personnes. Cependant, le comportement de la pandémie dans les deux pays est totalement différent, une situation qui se reflète spécifiquement dans le nombre d’infections et de décès dus au COVID-19.

Les chiffres les plus récents pour les deux pays d’Amérique du Sud en rendent compte. Ce mercredi 26 août, en une seule journée, le Pérou a enregistré près de la moitié des décès que le Venezuela a au total depuis que les premiers cas de COVID-19 ont été détectés le 13 mars.

Selon le ministère de la Santé du Pérou (Minsa), le bilan de mercredi était de 123 personnes, pour un total de 28.124 morts depuis le 6 mars lorsque les premiers cas ont été détectés dans le pays andin.

Depuis, le Pérou compte un total de 613.378 infections confirmées, dont 5.996 ont été ajoutées ce mercredi selon ce qui a été publié par Minsa et «correspondent à des tests effectués le 25 août».

De plus, il ajoute que sur le total des cas confirmés, 13.051 patients ont dû être hospitalisés, dont 1.512 dans des unités de soins intensifs avec ventilation mécanique. «À ce jour, 421.877 personnes ont terminé leur période d’isolement à domicile ou ont été libérées d’un établissement de santé», ajoute l’institution péruvienne.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 24:00 horas del 25 de agosto. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/5t1xN1WX6V pic.twitter.com/HvGX0X05hJ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 27, 2020

La réalité péruvienne concernant le comportement virulent du COVID-19 est due aux quelques mesures de sécurité sanitaire appliquées lorsque les premières infections étaient connues. Les mesures de flexibilité excessive appliquées par le gouvernement de Martín Vizcarra s’ajoutent, plaçant l’intérêt des secteurs économiques au-dessus de la vie des citoyens.

Parmi ces mesures de flexibilité figurent la normalisation des vols intérieurs, bien que les voyages à l’étranger restent fermés. Le Pérou, qui traverse actuellement un état d’urgence avec une quarantaine ciblée, progresse dans la réactivation progressive de son économie, dans laquelle certains secteurs économiques ont commencé à fonctionner.

Bien que le pays ait commencé trois des quatre phases prévues, la dernière a été paralysée en raison de la flambée d’infections enregistrées ces derniers jours. Cependant, le gouvernement prévoit de se réunir lundi prochain, le 31 août, pour évaluer quand cette dernière étape pourrait commencer.

Selon les déclarations du Ministre de la Production, José Salardi, lors de cette nouvelle réunion de la Commission multisectorielle, «le moment opportun pour rouvrir cette quatrième phase» sera défini, initialement prévu pour le mois d’août.

Cas vénézuélien

Pendant ce temps, le cas vénézuélien, qui a confirmé ses deux premières infections une semaine après le Pérou, et qui a mis en œuvre des mesures strictes de confinement et de distanciation sociale, a réussi à contenir la chaîne des infections et des décès à des chiffres qui par rapport au Pérou, sont vraiment minimal.

Le mercredi 26 août, le Venezuela a confirmé un total de 794 cas communautaires et 13 cas importés, pour un total de 807 nouvelles infections; et donc au total 41.965 depuis le début de l’épidémie dans le pays.

En outre, le cas vénézuélien a un comportement atypique par rapport à celui des autres pays, car à travers ses frontières terrestres avec le Brésil et la Colombie, plus de 70.000 personnes sont rentrées de pays comme le Pérou, la Colombie, l’Équateur, le Brésil, le Chili, entre autres, qui en raison au débordement et au manque de contrôle des infections ont été totalement vulnérables, sans travail et jetés à la rue pour ne pas avoir les moyens de payer les loyers.

Parmi ces cas de personnes rentrées de l’étranger par voie terrestre, plus de 5.000 avaient été testés positifs au COVID-19.

4/6 Al día de hoy en Venezuela se contabilizan 41.965 casos de #COVID19, de los cuales 8.683 se encuentran activos, 32.931 recuperados (78%), 3.430 están en Hospitales, 5.064 en CDI, 189 en Clínicas Privadas y la lamentable cifra de 351 fallecidos. pic.twitter.com/UNQsi9NTru — Delcy Rodríguez (@drodriven2) August 27, 2020

Actuellement, le Venezuela applique une série de mesures de flexibilisation qui sont mises en œuvre par les régions et en fonction du comportement de la pandémie dans chaque entité. Dans les zones frontalières, les mesures sont maintenues en quarantaine radicale, avec l’autorisation de travailler uniquement pour les secteurs prioritaires.

Dans les cas où la quarantaine est partiellement assouplie, d’autres entreprises telles que les vêtements, les chaussures, les pièces détachées, les banques et les centres commerciaux sont ouvertes ; tandis que dans les villes où la flexibilité généralisée est appliquée, l’autorisation est donnée d’ouvrir tous les secteurs pour stimuler l’économie du pays.

Ces mesures font partie du plan 7 + 7 appliqué par le gouvernement du président Nicolás Maduro, qui fonctionne essentiellement avec une semaine pour travailler selon le type de niveau de flexibilité, et une autre semaine de quarantaine radicale, où seuls les secteurs essentiels fonctionnent.