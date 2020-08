Ni la pandémie n’arrête l’extractivisme et la déforestation en Amazonie

L’Amazonie, le soi-disant «poumon du monde», subit les assauts de l’extractivisme, de la déforestation, des incendies aveugles et de l’exploitation minière. Ces activités, en plus de détruire la flore et la faune de l’écosystème, s’attaquent également à ceux qui habitent et prennent soin de ce territoire : les communautés autochtones, une population qui dans le contexte actuel de la pandémie générée par le COVID-19 est plus vulnérable.

Selon la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), la crise pandémique a amplifié les inégalités sociales et ethniques, ce qui signifie que les communautés autochtones sont trois fois plus susceptibles de mourir du COVID-19.

À cet égard, la journaliste Karen Pinto Duitama a écrit un article publié pour Radio Nacional de Colombia, dans lequel elle mentionne que Gregorio Mirabal, coordinateur général du Coordinateur des Organisations Autochtones du Bassin Amazonien’ (COICA), affirme qu’ils se sont présentés 800.000 infections dans le bassin amazonien, dont 38.719 sont indigènes et 1.362 sont décédées, et environ 200 sont des grands-mères et grands-parents sages.

Compte tenu de ces chiffres, il est nécessaire d’arrêter cet ethnocide, car selon les Nations Unies, il y a 826 peuples autochtones en Amérique Latine qui représentent 20% de la population de la région, avec plus de 500 peuples dans le bassin amazonien, dont 90 sont touchés par la pandémie, selon le coordinateur de la COICA.

Face à cette situation, Myrna Cunningham, présidente du Conseil d’Administration du Fonds pour le Développement des Peuples Autochtones d’Amérique Latine et des Caraïbes (FILAC) ; et Amadeo Martínez, coordinateur général du Forum Autochtone Abya Yala (FIAY) ; formé la «Plateforme Régionale contre l’impact du COVID-19». Son objectif est de se coordonner avec les organisations autochtones et d’avoir une voix commune devant les gouvernements, les organisations régionales et internationales, pour promouvoir et suivre les actions pour contenir et atténuer les problèmes causés par le nouveau coronavirus chez les peuples autochtones.

Cunningham, qui est également médecin et fondateur de l’Université des Régions Autonomes de la Côte Caraïbe du Nicaragua (URACCAN), l’une des premières expériences d’enseignement supérieur interculturel en Amérique Latine et dans les Caraïbes ; À plusieurs reprises, il a souligné les mesures que les peuples autochtones ont prises pour faire face à la pandémie, grâce à l’utilisation de la médecine traditionnelle.

«Nous disons que le futur est ce que nous faisons maintenant, ce n’est pas ce qui est à venir, c’est ce que nous pouvons construire pour ce qui est à venir et certainement Covid-19 nous met au défi et nous défi de nous conformer aux ODD» ; Cunningham a déclaré, se référant à l’avertissement de la CEPALC concernant l’ impossibilité d’atteindre les objectifs des objectifs de développement durable, si des changements radicaux ne sont pas apportés au modèle de développement et que des progrès ne sont pas réalisés dans les aspects démocratiques dans la région.

Pour sa part, Martínez a déclaré que de nombreuses communautés font face à la situation avec leurs connaissances et leurs connaissances, mais que cela ne suffit pas : «nous devons compléter par d’autres actions, telles que l’aide du gouvernement à court et moyen terme et développer des politiques culturellement appropriées pour face à des situations d’urgence», a-t-il expliqué.

De même, le 9 août, Journée Internationale des Peuples Autochtones, Martínez a évoqué d’autres problèmes que connaît cette population : «Malgré ce que l’on pense, la pandémie n’a pas arrêté la criminalisation des combattants autochtones. Le taux de meurtre a été maintenu ou augmenté. Plusieurs communautés en sont conscientes lorsqu’elles achètent de la nourriture, ferme des marchés et stockent des produits dans les zones rurales».

La réservation de l’Amazonie

Face à cette situation, dans un processus d’auto-convocation par les associations majoritairement autochtones des neuf pays de l’Amazonie – Équateur, Colombie, Pérou, Bolivie, Chili, Guyane, Venezuela, Brésil et Suriname- ils ont réalisé les 18 et 19 derniers Juillet la première «Assemblée Internationale pour l’Amazonie», grande mobilisation conjointe pour la défense du territoire et de sa propre existence.

Cette assemblée, également appelée «Le cri de la jungle», cherche à concentrer ses efforts sur trois axes : la mobilisation, le COVID-19 et le boycott. Les journées de mobilisation mondiale sont un élément essentiel pour faire face au changement climatique et visent à arrêter l’ethnocide, l’écocide et l’extractivisme en Amazonie ; la campagne de mobilisation et d’action via les réseaux sociaux a débuté le 14 août et se terminera le 28 août.

Ces mobilisations s’articuleront dans des actions conjointes qui défendent la vie des peuples autochtones, afro-descendants et autres populations de l’Amazonie, menacées par le coronavirus. La campagne mondiale de boycott ciblera les produits, les entreprises, les investissements, les politiques gouvernementales, les accords commerciaux et les extractivismes qui causent la destruction de l’Amazonie.

Une action spécifique consistera à protester contre la position de Jair Bolsonaro, président du Brésil, concernant la déforestation de l’Amazonie, qualifiée de «négationniste».

Bolsonaro, lors d’une conversation avec des dirigeants d’État brésiliens, a déclaré : «Une forêt tropicale ne prend pas feu. L’histoire selon laquelle l’Amazonie brûle est donc un mensonge et nous devons la combattre avec des chiffres», a déclaré le président malgré le fait que le système d’imagerie par satellite du gouvernement brésilien sur la déforestation a enregistré 6.803 sources d’incendie en juillet et montre une augmentation du 28% des incendies de forêt dans la région.

Pour cette raison, dimanche dernier, 23 août, la campagne d’action internationale «Stop Bolsonaro» a commencé, à travers des sit-in devant les ambassades des pays amazoniens, pour défendre la biodiversité qui habite 7 millions de kilomètres carrés.

D’autres dates qui ont servi à dénoncer ce qui se passe en Amazonie ont eu lieu entre le 17 et le 20 août, lors de l’Audition du Tribunal International des Droits de la Nature sur le thème «L’écocide de l’Amazonie bolivienne» ; et le samedi 22, lors d’un concert virtuel d’artistes des pays amazoniens.

Cependant, ce ne sont que les premiers jours de manifestations, qui promettent de s’intensifier en septembre prochain, quand «un processus de mobilisation mondiale pour le climat» commence.

L’oubli des gouvernements amazoniens

L’Assemblée pour l’Amazonie a également déclaré que la construction des politiques publiques territoriales s’est arrêtée au début de la crise des coronavirus, et l’un des grands facteurs est que les décisions sur l’Amazonie restent entre les mains du président de chaque pays, ce qui génère un manque dialogue avec les communautés.

Selon la COICA, la plus grande association autochtone de la planète, «les organisations autochtones ont duré 130 jours sans réponse des neuf pays ayant la souveraineté de la forêt amazonienne», jusqu’au 11 août, elles ont finalement réussi à rencontrer les chefs des régimes au Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Guyane et Suriname, à travers une réunion virtuelle.

Lors de ce sommet, la dictatrice bolivienne, Jeanine Áñez, a confirmé que son gouvernement allait maintenir le plan d’action que le président Evo Morales avait laissé avant de subir le coup d’État qui l’a éloigné du pouvoir.

Con inmenso dolor, lamentamos fallecimiento de un gran líder y hermano ROBINSON LÓPEZ @cclimaticocoica, Coordinador de Cambio Climático de @coicaorg y ex coordinador de DDHH de @OPIAC_Amazonia, quien se encontraba en cuidados intensivos y luchó hasta el último momento. pic.twitter.com/XO9ihmCLWd — COICA Amazonia (@coicaorg) August 22, 2020

Pour sa part, le président équatorien, Lenín Moreno , n’a apporté aucune contribution, car il a seulement donné la raison à la COICA que peu importe l’effort de chaque pays pour l’Amazonie, ils échoueront s’il n’y a pas de «mécanismes régionaux» pour améliorer la qualité de vie des peuples, une déclaration tout à fait superbe, puisque c’est précisément lui qui était chargé de détruire l’Union Sud-Américaine des Nations (Unasur), une organisation multilatérale qui aurait servi de meilleure plateforme pour faire face à la situation actuelle.

Dans la même veine, le président colombien, Iván Duque, n’a pas précisé ce que son gouvernement entend faire pour aider les communautés autochtones qui dans son pays sont assiégées par des groupes paramilitaires, le trafic de drogue et l’armée elle-même, exécuteurs de massacres sanglants dans le pays qu’au moins 200 hommes et femmes de peuples autochtones ont été assassinés sous son administration.

Il n’a pas non plus évoqué les actions de sauvegarde de l’Amazonie et s’est borné à dire qu’aujourd’hui, selon lui, «nous sommes plus unis que jamais en ce que les résultats que nous avons incorporés dans le plan d’action ont le financement, la viabilité et l’impact souhaité», une déclaration qu’il laisse beaucoup à désirer face aux besoins urgents d’intervention en défense de l’Amazonie.