COVID-19: ce sont les 16 pays qui dépassent 100000 cas en Amérique

Le Venezuela, lundi 23 novembre, a dépassé 100000 cas positifs pour le COVID-19. Il a atteint ce chiffre après huit mois de détention, qui au cours du dernier trimestre est passé en quarantaine flexible. Ainsi, il est devenu le 16e pays d’Amérique à atteindre ce nombre d’infections.

Le chiffre a été confirmé par la Commission Présidentielle pour la Prévention du COVID-19. Ce jour-là, le décès de deux Vénézuéliens et 308 nouvelles infections ont été signalés, pour un total de 100.143 cas.

Pendant la pandémie, d’autres pays ont enduré la crise du COVID-19 de différentes manières. Beaucoup d’entre eux ont atteint 100.000 infections des mois avant le Venezuela et actuellement leurs chiffres restent alarmants et incontrôlés.

Mais comment le coronavirus s’est-il comporté dans ces pays et quand les 100.000 de contagions s’est-leur produite? Le premier pays à compter ce chiffre sur le continent a été les États-Unis. La nation nord-américaine a dépassé ce record le 27 mars et comptait à ce moment-là 1.544 décès.

Le deuxième pays à atteindre ce chiffre est le Brésil. Le géant sud-américain a atteint 100.000 cas le 3 mai. Ce même jour, il dépassait déjà les 7.000 morts. Même ce jour-là, le Brésil a enregistré 4.588 positifs et 275 décès en 24 heures, selon le Ministère de la Santé, qui a confirmé 101.147 infections au total.

COVID-19 au Pérou, au Chili, au Mexique et au Canada

Puis, le 20 mai, le Pérou s’est joint, enregistrant à ce jour plus de 100.000 cas et 3.000 décès. Ce jour-là, il y avait 4.537 positifs et le nombre d’infectés a atteint 104.020 personnes. En outre, 110 nouveaux décès ont été totalisés, portant le nombre total à 3.024.

Le Chili a été le quatrième pays à dépasser 100.000 cas et cela s’est produit le 1er juin. Ce jour-là, 5 471 nouvelles infections et 59 décès se sont ajoutés, pour un total de 105.159 personnes infectées et 1.113 décès depuis le 3 mars, date à laquelle les premières infections ont été détectées.

À cette époque, la pandémie était incontrôlable et entre mai et juin, les cas ont augmenté de plus de 500 %. De même, les décès sont passés de 234 à 1.113, soit une augmentation de 375%. .

Le Mexique a été le cinquième pays à dépasser ce chiffre, le 3 juin 2020. Cette date a signalé 3 912 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 101.238. En outre, ce jour-là, ils ont dénombré 1 092 décès, ce qui a porté le nombre de décès à 11.729.

Le Canada a été ajouté à la liste le 18 juin. Ce jour-là, il a ajouté 173 nouveaux positifs et le nombre total a atteint 100.026. Pendant ce temps, le défunt était au nombre de 8.257.

Colombie, Equateur et Bolivie

Par la suite, le 1er juillet, la Colombie a dépassé 100.000 cas de coronavirus et approchait les 3.500 décès. Le Ministère de la Santé a confirmé à cette date 4.163 infections, ce qui porte le nombre total à 102.009.

Le pays suivant était l’Équateur, le 15 août, depuis la fin février lorsque les premiers cas ont été détectés. Ce jour-là, le nombre d’infections a atteint 100.688 et 6.065 décès ont été enregistrés. Cependant, dans ce pays, un enregistrement alternatif des «décès probables du COVID-19» n’est traité, qui à ce moment-là comptait 3.567 décès.

Le lendemain, 16 août, 100.000 cas de COVID-19 ont été confirmés en Bolivie, avec plus de 4.000 décès. Le Ministère de la Santé a signalé que 1.198 infections avaient été enregistrées ce jour-là pour atteindre 100.344. En outre, pour cela, les décès ont totalisé 4.058 victimes.

Amérique Centrale et Caraïbes

La République Dominicaine a été le premier pays des Caraïbes à rejoindre la liste continentale, le 8 septembre. Ce jour-là, il a atteint 100 131 infections à coronavirus, avec 1889 décès, selon le Ministère de la Santé Publique.

Puis, le 12 septembre, le Panama est devenue le premier pays d’Amérique Centrale à dépasser 100.000 infections à coronavirus. À cette date, il a dénombré les 2.500 personnes décédées.

Un mois plus tard, le 16 octobre, le Guatemala a atteint 100.000 cas confirmés et est devenu le deuxième pays d’Amérique Centrale. Ce jour-là, le Ministère de la Santé a détaillé qu’il comptait 100.431 positifs et 3.478 décès.

Ensuite, le Costa Rica s’est joint le jeudi 22 octobre. Ce jour-là, les autorités ont annoncé qu’elles élimineraient l’obligation de présenter un test COVID-19 négatif aux touristes arrivant dans le pays. Cette mesure était un moyen de faciliter l’entrée des revenus du tourisme et de chercher à sortir de la crise économique et de l’emploi engendrée par la pandémie.

A cette même date, 1.191 nouveaux cas ont été dénombrés, pour atteindre 100.616. De plus, le registre des décès atteignait 1.251, avec des âges allant de 9 à 100 ans.

Le dernier pays à adhérer, avant le Venezuela, a été le Honduras, qui a atteint 100.041 cas avec 7.025 décès le 8 novembre. Cela a été rapporté par le système national de gestion des risques (Sinager).

Chiffres COVID-19 dans ces pays

Jusqu’au 25 novembre, le nombre de cas confirmés de COVID-19 avoisine les 60 millions de personnes. Plus précisément, il y a 59 millions 939 mille 306, avec un million 412 mille 669 morts.

Selon les chiffres enregistrés par l’Université Johns Hopkins, mis à jour au 25 novembre 2020, les pays d’Amérique qui ont déjà confirmé plus de 100.000 cas présentent les données suivantes:

États-Unis: 12 millions 598 722 cas et 259 979 décès

Brésil: 6 millions 118 708 cas et 170 115 décès

Argentine: 1 million 381795 cas et 37432 décès

Colombie: 1 million 262494 cas et 35677 décès

Mexique: 1 million 060.152 cas et 102.739 décès

Pérou: 952439 cas et 35685 décès

Chili: 543 087 cas et 15 131 décès

Canada: 346013 cas et 11676 décès

Équateur: 186436 cas et 13264 décès

Panama: 156 930 cas et 2 986 décès

Bolivie: 144147 cas et 8928 décès

République dominicaine: 139111 cas et 2313 décès

Costa Rica: 133190 cas et 1662 décès

Guatemala: 119 349 cas et 4 099 décès

Honduras: 105211 cas et 2869 décès

Venezuela: 100498 cas et 876 décès

Cela peut vous intéresser …