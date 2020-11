Le cannabis gagne du terrain : les six pays d’Amérique latine qui approuvent son autoculture

La semaine dernière, deux pays d’Amérique Latine ont progressé vers la légalisation de la consommation et de l’autoculture du cannabis. Bien entendu, il est toujours précisé que c’est à des fins médicinales et récréatives. Auparavant, seuls quatre pays de la région avaient pris des mesures concrètes dans ce sens.

Le plus récent à le faire était le Mexique. Ce jeudi, le Sénat a approuvé la légalisation et la décriminalisation de la marijuana à des fins médicinales et récréatives. Le projet de loi qui sera promulgué est connu sous le nom de loi fédérale sur la réglementation du cannabis.

Avec 82 voix pour, 18 contre et 7 abstentions, le cadre législatif a été approuvé. Sa fonction est de réglementer la culture, la production, la distribution, la vente et la consommation de marijuana. Cependant, il doit d’abord passer par la Chambre des Députés pour examen et approbation, le 15 décembre.

C’est ainsi que le cannabis a été approuvé au Mexique

En mars dernier, le Sénat avait déjà rejeté une proposition de légalisation de la marijuana. En conséquence, plusieurs groupes ont commencé à travailler et à réécrire certains articles de la loi approuvée.

Désormais, le nouveau cadre se réforme et ajoute diverses dispositions à la Loi Générale sur la Santé et au Code Pénal Fédéral. De même, on permet la possession de 28 grammes de marijuana à des adultes, et entre six à huit plantes par maison.

La loi est composée de 64 articles et 16 articles transitoires. Son approbation crée l’Institut Mexicain pour la Réglementation et le Contrôle du Cannabis, qui sera décentralisé du Ministère de la Santé. Cette entité sera chargée de délivrer les licences pour la culture, la production, la distribution et la vente de marijuana.

Dans son premier article, il est stipulé que la loi vise à «améliorer les conditions de vie» des citoyens et à «contribuer à réduire l’incidence de la criminalité liée au trafic de drogue».

Cette règle est une promesse du président Andrés Manuel López Obrador, arrivé au pouvoir en 2018 pour défendre la légalisation de la marijuana et d’autres drogues. Cela fait partie de sa «stratégie de lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue».

La consommation de cannabis peut se produire dans une maison, tant qu’il n’y a pas de mineurs présents. De plus, il est interdit dans les zones de travail, qu’elles soient publiques ou privées. Quant à la vente, elle peut être réalisée dans des établissements agréés.

Enfin, en ce qui concerne l’usage médical, le cadre législatif récemment approuvé sera régi par la loi générale sur la santé. Les personnes de plus de 18 ans peuvent consommer, cultiver et transporter de la marijuana avec un permis délivré par cet institut.

Argentine procannabis

L’Argentine est récemment devenue le cinquième pays à autoriser l’accès au cannabis à des fins médicinales, sous l’option de l’autoculture.

À cet égard, le journaliste Mariano Beldyk a écrit un article intéressant sur le sujet. Là, il a discuté de la façon dont ces cinq pays qui composent ce club ont réussi à progresser sur les bienfaits médicinaux de cette plante.

L’article publié dans Perfil explique qu’au-delà des obstacles politiques que les gouvernements conservateurs imposent aux projets qui vont dans ce sens, décembre pourrait être un mois clé pour réparer les stigmates créés contre la plante dans la communauté internationale.

Pour cela, l’ONU a entre ses mains la possibilité de définir le retrait différé de cette culture de la liste la plus restrictive des médicaments. De toute évidence, l’un des plus grands obstacles bureaucratiques pour ceux qui n’acceptent pas les propriétés thérapeutiques de cette plante a déjà été éliminé.

Sous l’impulsion de l’Uruguay, en 2013, une grande partie de la région a progressé dans la décriminalisation et la légalisation du cannabis. Ces dernières années, des modalités disparates sont apparues – appels d’offres, fourniture de l’État, autoculture et clubs – et limitations – nombre autorisé de plantes par personne ou de produits dans les pharmacies ou les dispensaires, par cas.

La Colombie, le Chili, le Paraguay, l’Uruguay et maintenant le Mexique autorisent l’autoculture, tout comme l’Argentine. Pendant ce temps, l’Équateur, le Pérou et Porto Rico ont approuvé l’utilisation thérapeutique mais n’envisagent pas la possibilité de récoltes personnelles.

Pour ceux qui militent pour une plus grande «libéralisation», l’avis approuvé en Argentine n’est pas aussi flexible qu’elle est présentée. Beldik explique qu’elle est remise en question car elle favorise les grands producteurs par rapport aux cultures nationales.

Même ainsi, ils l’ont votée comme la meilleure option disponible dans les instances précédentes du Sénat. Ensuite, la pandémie a suspendu la demi-sanction de la séance plénière, prévue le 30 avril, et pourrait être effectuée en décembre.

L’Uruguay a été un précurseur

Le cas de l’Uruguay est, sans aucun doute, celui qui a représenté une rupture de paradigme pour la région et le monde. En 2013, il a approuvé l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives, avec possibilité d’autoculture.

Selon la dernière mise à jour de l’Institut pour la réglementation et le contrôle du cannabis, correspondant au 20 octobre 2020, il y a 42.614 inscrits à l’achat dans les 14 pharmacies autorisées.

Pendant ce temps, au moins 9.106 personnes se sont inscrites pour cultiver à domicile. En outre, environ 4.939 l’ont fait en tant que membres de clubs de croissance. En outre, l’État a accordé 19 licences de ce type ainsi que 15 autres à des fins industrielles.

Au niveau continental, le Canada est l’autre exemple de pays qui a adopté l’usage récréatif en 2018, à l’image de l’Uruguay. Il est même le seul membre du G7 à le permettre, après avoir conçu la finalité thérapeutique 17 ans plus tôt.

Il y a eu un boom médiatique qui a prédit des investissements millionnaires pour transformer le Canada en un immense champ de cannabis. Même le rappeur Snoop Dogg souhaitait atterrir avec sa célèbre marque Leafs by Snoop. En fin de compte, il l’a fait, mais l’or promis n’est jamais arrivé.

Les États-Unis ne sont pas en reste dans le quartier. À la question de savoir s’il fallait légaliser ou non le cannabis, l’Arizona, le New Jersey, le Montana et le Dakota du Sud ont répondu «oui» dans leurs référendums respectifs. Celles-ci se sont déroulées parallèlement aux récentes élections, mais ne se sont pas terminées aussi étroitement que l’élection présidentielle.

De cette manière, ils ont rejoint la capitale du pays, Washington, et onze autres États qui permettaient déjà cette possibilité. Ces entités sont l’Illinois, le Vermont, la Californie, l’Alaska, le Colorado, l’État de Washington, le Maine, le Massachusetts, le Michigan, le Nevada et l’Oregon. «Les spécialistes estiment que New York et la Pennsylvanie pourraient aller dans la même direction», explique Belik.

Le cannabis légal sur d’autres continents

L’Allemagne, le Danemark, la France, l’Australie, l’Italie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et le Sri Lanka sont des pays avec une vision plus libérale du cannabis.

Dans de nombreux autres pays, il existe encore des obstacles politiques et, dans le cas contraire, des obstacles bureaucratiques. Tous sont liés à la classification internationale de cette culture comme l’une des drogues les plus dangereuses.

Par exemple, neuf pays d’Amérique latine n’autorisent en aucun cas le cannabis, même pas médicinal. Il s’agit de la Bolivie, du Brésil – son principal marché, selon le rapport Cannabis in Latin America : The Regulations and Opportunities – Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, République dominicaine et Venezuela.

Le cannabis est toujours illégal dans ces pays. Dans certains cas, il existe même des initiatives, des campagnes et des projets de loi avec des degrés de maturité variables pour modifier l’interdiction. Le Panama et le Costa Rica sont les plus proches du changement de conception.

Actuellement, le cannabis figure sur deux des listes de stupéfiants selon la classification des Nations Unies. En I, où leur pouvoir thérapeutique est reconnu, et en IV, où sont ceux jugés plus restrictifs.

Par exemple, le cannabis y coexiste avec l’héroïne, causant des centaines de milliers de morts rien qu’aux États-Unis. C’est ce qu’on appelle «l’épidémie d’opiacés».

En mars, et suite à une recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé, par l’intermédiaire de son Comité d’Experts sur la Toxicomanie, l’ONU allait éliminer le cannabis de la liste IV.

Mais, au final, la décision de la Commission des Stupéfiants a été reportée au dernier mois de 2020. Les yeux du monde pro-cannabis sont désormais tournés vers décembre.