«Les grandes contributions de l’Amérique Latine à la lutte scientifique contre le COVID-19

Divers progrès scientifiques ont été réalisés en Amérique Latine au milieu de la forte attaque de la pandémie COVID-19. La maladie continue de frapper durement toute la région, faisant des ravages dans certains pays plus que dans d’autres.

Des centaines de millions de personnes ont maintenu des mesures de confinement strictes pour éviter d’être des victimes et ainsi ne pas propager le virus. Pendant ce temps, des scientifiques de différentes nationalités sont actifs, recherchant et créant des outils pour vaincre la pandémie. Bien que l’objectif numéro un soit d’obtenir un vaccin, il existe également d’autres progrès utiles dans cette bataille.

En Amérique Latine et dans les Caraïbes, la communauté scientifique reste à l’avant-garde à la recherche de solutions permettant de tourner la page sur COVID-19. L’objectif est de réaliser des avancées qui contribuent à retrouver la normalité quotidienne vécue avant la pandémie.

Les niveaux très élevés de contagion de cette maladie ont mis en évidence l’importance de la recherche scientifique. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de contenir la propagation d’un virus qui a mis l’humanité en danger. Le monde est affecté par la crise sanitaire et les contractions économiques causées par la paralysie de la grande majorité des activités productives.

Pour cette raison, les scientifiques ont sur leurs épaules l’espoir de trouver une solution, en travaillant contre la montre. Chaque jour, ils recherchent des outils pour prévenir les infections, contenir et soigner les malades, éliminer le virus ou améliorer la qualité de vie en période de distanciation sociale.

Ce 10 novembre, les Nations Unies (ONU) ont célébré la Journée Mondiale de la Science au Service de la Paix et du Développement. En ce sens, plusieurs idées et inventions développées en Amérique Latine pour aider à arrêter la propagation du coronavirus se démarquent.

L’Amérique latine montre ses progrès

Le Venezuela est victime d’un blocus total de la part des États-Unis et de l’Union européenne. Cependant, il a été l’un des premiers pays de la région à montrer des progrès dans la maîtrise du COVID-19. L’invention était des combinaisons de biosécurité réutilisables.

Un rapport publié sur le site Web de Frontera Viva souligne qu’un groupe de jeunes a créé des combinaisons de biosécurité réutilisables. Son but était de les donner aux hôpitaux voisins de la ville de Canaguá, dans l’État de Mérida, au nord-ouest du pays.

L’idée est venue de John Marino García (23 ans), un jeune étudiant en génie civil. Dans le processus de développement, elle a reçu le soutien d’autres collaborateurs, dont un guide de couturière.

Le projet est devenu une réalité grâce aux ressources reçues grâce aux dons de Vénézuéliens à l’étranger. Grâce à cela, ils ont pu créer les combinaisons, avec un matériau imperméable non poreux appelé taffetas igloo.

L’une des principales innovations de ces combinaisons est qu’elles sont réutilisables. Alors qu’une combinaison de biosécurité, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois, coûte environ 32 $; ces Vénézuéliens coûtent 30 $ l’unité.

Le Pérou a développé un désinfectant naturel

Au Pérou, les étudiants Omar Montalvo et Vicente Hands, de l’École Professionnelle d’Ingénierie Environnementale de l’Université Andine de Cusco, ont mis au point un désinfectant naturel à base d’eucalyptus, une plante abondante dans la région.

Le but du projet était de remplacer les désinfectants classiques, à base d’hypochlorite de sodium (chlore). Ils expliquent que lorsque le chlore est utilisé, il peut souvent causer des irritations et des dommages cutanés.

Le désinfectant écologique a réussi à briser la barrière graisseuse du COVID-19 et à l’éliminer des surfaces. Cela a été expliqué par l’ingénieur Dante Vargas, le tuteur des étudiants, interviewé par Peru 21.

La chambre de désinfection chimique péruvienne

Une autre avancée scientifique en Amérique latine est la chambre de désinfection chimique. Cela a également été créé au Pérou, plus précisément dans la région d’Ayacucho, dans le sud-ouest du pays.

Les auteurs étaient un étudiant et un enseignant de l’École des Sciences Mathématiques Physiques de l’Université San Cristóbal de Huamanga. Ensemble, ils ont construit une salle de désinfection chimique qui fonctionne avec des micro-asperseurs qui éliminent les éventuelles gouttelettes qui transmettent le COVID-19.

La machine a été créée avec des matériaux peu coûteux et accessibles. De plus, il peut être installé dans des endroits à haut risque de contamination, tels que les hôpitaux, les marchés, les centres d’études, entre autres.

Ils ont utilisé un système hydraulique qui mélange des agents désinfectants chimiques dans un compresseur d’air à six soupapes. Ce dernier émet un spray qui désinfecte les surfaces de l’endroit où il est installé, selon le journal Trome.

L’Uruguay a fourni un nouveau test

Un groupe de 46 scientifiques des facultés de Chimie, des Sciences et de Médecine de l’Université de la République, en collaboration avec l’Institut Pasteur d’Uruguay, a développé un test sérologique pour le COVID-19. Ce test permet d’identifier les personnes qui ont déjà eu la maladie.

La technique appliquée s’appelle Elisa. Il utilise du sérum du sang du patient, une protéine du virus SARS-CoV-2 et un composé qui révèle la présence d’anticorps.

Ensuite, les cellules du corps infectées par le virus attaquent les anticorps. Si le test montre que la personne conserve ces anticorps, cela signifie qu’elle a déjà eu la maladie.

Le projet a été financé par l’Agence Nationale pour la Recherche et l’Innovation, le Ministère de la Santé Publique, la Banque Interaméricaine de Développement et le Fonds de Convergence du Mercosur. Des ressources ont été mobilisées pour produire un total de 200.000 kits.

L’Argentine a développé un test rapide

De son côté, en Argentine, un test a été créé qui permet de détecter les cas de coronavirus actif en 60 minutes. Les scientifiques l’ont appelé le «test rapide du COVID-19».

Le prototype est l’œuvre de scientifiques de la société argentine Caspr Biotech. C’est un kit portable pour une utilisation facile, avec une forme similaire à celle d’un test de grossesse. Il est utilisé pour détecter la présence du coronavirus à travers un échantillon de salive ou d’expectoration.

Le projet a été soutenu par la Banque Interaméricaine de Développement. L’entité a approuvé son financement pour une valeur de 150.000 dollars.

Quatre projets de vaccins cubains

La science et la biotechnologie de Cuba sont parmi les plus avancées du continent américain. Par conséquent, le pays des Caraïbes est dans une position privilégiée pour développer un vaccin efficace fabriqué en Amérique latine.

Cuba possède une vaste expérience dans le développement de vaccins contre d’autres maladies. Grâce à cela, dans la lutte contre le COVID-19, ils ont quatre types de médicaments en place.

Le journal Granma a rapporté que le groupe d’entreprises BioCubaFarma, dirigé par Eduardo Martínez Díaz, avait quatre candidats. Parmi ceux-ci, il y en a deux qui sont plus développés : Soberana 01 et Soberana 02.

Le Dr Vicente Vérez Bencomo, directeur général de l’Institut des Vaccins Finlay, a déclaré à ce sujet. «Le moyen était de diversifier les alternatives pour être en mesure de relever ce défi efficacement et clairement», a-t-il déclaré.

Les deux vaccins utilisent le même antigène, produit par la cellule CHO grâce à la biotechnologie, dans le but de produire des anticorps. «Nous aspirons à réussir, avec une dose de l’une des formulations de Soberana 01, à relever les défenses des personnes asymptomatiques. De cette façon, nous pouvons les empêcher d’avoir une rechute», a commenté le médecin.

Les Vaccins Soberana 1 et Soberana 2

Sur Soberana 01, il a expliqué que sa sécurité «est très élevée» et n’a pas d’effets secondaires significatifs. Pendant ce temps, Soberana 02 combine l’antigène du virus et l’anatoxine tétanique. À partir de ce dernier, il a été déterminé que l’une de ses formulations provoque une puissante réponse immunitaire.

Les autres candidats cubains contre le coronavirus sont «Mambisa» et «Abdala». Le Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie (CIGB) a livré il y a quelques jours la documentation pour demander son enregistrement auprès du Centre de Contrôle d’État des Médicaments, Équipements et Dispositifs Médicaux. Après cette étape, ils pourront entrer dans la phase de développement clinique.

Concernant Mambisa (CIGB 669), il est connu pour être administré par voie intranasale. «Dans des études menées sur des primates, nous avons découvert que ce candidat avait la capacité de générer des anticorps. De plus, il répond au reste des objectifs proposés », a expliqué Eulogio Pimentel Vázquez, directeur du CIGB.

D’autre part, Abdala est administré par voie intramusculaire. Essais cliniques toujours en attente pour évaluer son efficacité. C’est la quatrième alternative conçue par Cuba.

Respirateurs artificiels en Amérique Latine

Le prix élevé et la quantité limitée de respirateurs artificiels dans la région ont conduit les scientifiques à fabriquer leurs propres appareils dans chaque pays.

Il en a été de même pour les équipes d’Argentine, d’Équateur, du Mexique et de Colombie, entre autres. Alors que dans des pays comme la Bolivie, avec Jeanine Áñez, un cas scandaleux de corruption a été présenté. Le gouvernement de facto a utilisé l’importation de respirateurs achetés à un prix élevé pour son enrichissement illicite.

Seulement jusqu’à la fin du mois de mai, les Gouvernements d’Amérique Latine ont investi au moins 320 millions de dollars dans le développement et la construction de ces appareils. Ceci est calculé sur 129 marchés publics de pays de la région analysés par l’alliance journalistique transfrontalière Centinela COVID-19.

De plus, les respirateurs artificiels sont des équipements essentiels pour sauver la vie des patients atteints de COVID-19 qui atteignent la phase critique de la maladie.

Sans ces appareils, la grande majorité des personnes qui sont pratiquement incapables de respirer par elles-mêmes mourraient en quelques heures.

L’alpaga chilien et le superanticorps

Les scientifiques du laboratoire de biotechnologie médicale de l’Université austral du Chili, après des mois de recherches ardues, ont mis au point un puissant «superanticorps» créé par l’alpaga. Ceci est capable de neutraliser le nouveau coronavirus, qui provoque la maladie COVID-19.

Les scientifiques ont déterminé que le mammifère ruminant – semblable au lama – est capable de générer un «superanticorps» W25. Il peut «neutraliser complètement» le coronavirus, même dans ses variantes les plus infectieuses.

Les universitaires ont obtenu le résultat sous la coordination du Dr Alejandro Rojas. Après «des mois intenses de travail», ils ont trouvé un remède fourni par le mammifère connu pour sa laine, sa viande et son habitude de cracher comme moyen de défense.

Les scientifiques du laboratoire de biotechnologie médicale de l’Université austral du Chili

Les scientifiques se sont tournés vers des outils avancés de biologie moléculaire pour obtenir ce résultat publié sur le portail scientifique Biorxiv.

L’objectif est de développer un traitement pour l’Amérique Latine -en principe- utilisable sous forme d’inhalateur nasal, pour bloquer directement la réplication du virus dans les voies respiratoires. Ce dernier fait que le virus frappe plus durement les patients atteints de COVID-19.

L’animal qui faisait partie de la percée scientifique est un alpaga appelé «Bouddha», qui a développé les anticorps que l’équipe du laboratoire peut extraire de son système immunitaire.