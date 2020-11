«Effondrement bolsonariste» : les brésiliens punissent le président aux élections municipales

Jair Bolsonaro est l’un des leaders mondiaux qui ne reconnaît pas la victoire de Joe Biden aux élections américaines. Le président brésilien est un admirateur avoué et un croyant de son homologue nord-américain, Donald Trump. Par conséquent, supposer qu’il a perdu est pratiquement une défaite pour le système gouvernemental qui défend et dirige à la fois.

Au milieu de ce ressentiment face à la défaite de son «idole», il a subi une situation plus directe et plus précise dans son propre pays. Le Brésil a tenu des élections municipales ce dimanche 15 novembre. Dans le processus, les candidats défendus par Bolsonaro ont joué un rôle regrettable.

Justement, ces élections ont offert une occasion électorale d’évaluer le soutien du mouvement antisystème de Bolsonaro. Souvenons-nous que depuis sa victoire en 2018, sa popularité est allée de mal en pis, s’aggravant après la pandémie.

Les efforts de Bolsonaro et Trump sont condamnés par leurs peuples respectifs

D’une part, les électeurs ont infligé des défaites douloureuses aux candidats de Bolsonaro dans des villes clés. D’un autre côté, ils ont ravivé d’importants politiciens issus des partis traditionnellement dominants.

Les médias brésiliens ont répliqué quelques mots du commentateur politique Josias de Souza, qui a tenté d’expliquer les résultats. «La vague d’extrême droite qui a amené Bolsonaro à la présidence s’est transformée en onde de choc en 2020».

Le chef d’État controversé avait approuvé des candidats d’extrême droite dans six capitales d’État. Au final, quatre d’entre eux ont subi de lourdes défaites.

Quatre défaites douloureuses lors de ces élections

Dans la ville amazonienne de Manaus, un ami de quatre décennies nommé Alfredo Menezes a terminé cinquième. Puis, à Recife, Patrícia Domingos, à qui Bolsonaro avait promis de débarrasser cette région du «communisme», est arrivée à la quatrième place.

À Belo Horizonte, la troisième plus grande ville du pays, ami et militant conservateur du nom de 23 Bruno Engler a été battu par Alexandre Kalil, qui a remporté plus de 63% des voix.

Mais sa pire défaite a été vécue à São Paulo, la ville la plus grande et la plus puissante économiquement du Brésil. Là, Celso Russomanno a été battu par le sortant de centre-droit Bruno Covas et le candidat de gauche Guilherme Boulos. Les deux se rencontreront lors d’un second tour le 29 novembre.

1 – A extrema direita de Bolsonaro foi a grande derrotada nessas eleições. O fortalecimento da esquerda e de seus valores humanistas e de justiça social, mostra que reconstruir um outro Brasil, mais fraterno e solidário, é possível. — Lula (@LulaOficial) November 16, 2020

«Nous avons battu Bolsonaro. Nous avons vaincu leur projet de haine, d’arriération et de mensonge qui tentait de s’enraciner à São Paulo». Boulos célébra ainsi la défaite écrasante de celui choisi par le président. Pour sa part, l’actuel gouverneur de São Paulo, João Doria, a déclaré : «La démocratie a gagné et Bolsonaro a perdu».

Maintenant, dans la deuxième ville la plus importante, Rio de Janeiro, le maire évangélique, Marcelo Crivella, se rendra au deuxième tour. Cependant, des médias comme Brasil de Fato prédisent leur défaite.

Les Brésiliens disent : Plus de Bolsonaro

Dans d’autres villes plus petites et économiquement importantes, il y a eu également des défaites ou des revers humiliants pour les candidats liés à Bolsonaro.

Le cousin du président, Marcos Bolsonaro, n’a obtenu que 1340 voix, 4% du total, dans sa candidature à la mairie de la ville de Jaboticabal. L’ex-épouse du président, Rogéria Nantes Braga, n’a pas réussi à devenir conseillère de Rio, après avoir reçu seulement 2033 voix.

Le fils de Bolsonaro, Carlos, a obtenu un deuxième mandat à la mairie de Rio. Cependant, il a reçu 36.000 voix de moins qu’aux dernières élections et a perdu son titre de conseiller le plus voté au profit d’un socialiste.

Dans la ville méridionale de Brusque, il s’est passé quelque chose qui frôlait le ridicule. Un conseiller en herbe a tenté d’augmenter ses chances en se présentant sous le nom de «Donald Trump Bolsonaro». Au final, il n’a obtenu que 107 voix, 0,7% du total, et a terminé à la 128e place.

Ce que le président a dit

Comme Trump, Bolsonaro a essayé de changer le récit et de renverser la réalité. Il a affirmé que les résultats étaient «de bon augure» pour ses chances de réélection en 2022 et, en outre, «une défaite historique» pour la gauche. Les médias brésiliens se sont demandés rhétoriquement : quelles élections le président a-t-il vues ?

Pendant ce temps, la plupart des analystes politiques interrogés par la presse conviennent – rapporte The Guardian – que le contraire de ce que Bolsonaro a dit s’est produit. Par exemple, ils soulignent que lors de ces élections, une nouvelle génération de politiciens de gauche a émergé, qui a bien performé.

Outre Boulos, 38 ans, d’autres personnages de gauche se sont également démarqués. Manuela D’Ávila (39 ans) s’est qualifiée pour le second tour à la mairie de Porto Alegre en tant que candidate du Parti Communiste.

Guilherme Boulos, Lula Da Silva et Manuela D’Avila

Marília Arraes (36 ans) s’est qualifiée pour le second tour dans la préfecture de Recife, en tant que candidate pour le Parti des travailleurs. Il affrontera João Campos (26 ans), candidat du Parti Socialiste Brésilien.

De même, Monica Benício, 34 ans, a été élue au conseil de Rio par le parti Socialisme et Liberté. Il s’agit de la veuve de la conseillère de gauche assassinée Marielle Franco.

Avec la victoire de tant de jeunes candidats, le journal O Globo a titré cette semaine en première page : «La gauche s’est rajeunie dimanche».

Moment clé pour Bolsonaro

Ces résultats arrivent à un moment du procès pour Bolsonaro. La défaite de Trump a privé son projet populiste d’une source clé de légitimité. Tout se passe au moment où la justice enquête sur ses gendres pour corruption présumée.

En outre, les sondages montrent que son soutien populaire continue de décliner dans plusieurs grandes villes. Pourquoi a-t-il fallu piquer du nez cette année ? La réponse à cette question est très simple : sa gestion effroyable de la pandémie de COVID-19.

À ce jour, plus de 165.000 Brésiliens sont décédés des suites du coronavirus. Il y a quelques jours, avec des signes que l’épidémie au Brésil empirait à nouveau, le président brésilien a rejeté les avertissements d’une «deuxième vague». Il a même osé dire : «Nous allons tous mourir un jour. Arrêtons d’être un pays de queers».

L’épilogue de la défaite

Le portail Brasil de Fato définit les résultats des élections de dimanche comme suit : «Les partis de gauche parmi les 100 plus grandes villes du pays ont été renforcés. La majorité des candidats d’extrême droite ou soutenus par le président Bolsonaro» ont échoué, actuellement sans parti politique.

«Dans le même temps», poursuivent-ils, «la droite traditionnelle a gagné du terrain et maintiendra son hégémonie électorale dans différentes capitales du pays sud-américain».

La droite et le centre-droit ont gagné au premier tour dans six capitales: Belo Horizonte (État du Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Natal (Rio Grande do Norte), Palmas (Tocantins), Florianópolis (Santa Catarina) et Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Dans les 19 autres capitales, il y aura un second tour le 29 novembre.

Seules deux capitales, Fortaleza, (Ceará) et Rio de Janeiro, auront deux candidats bolsonaristes : le capitaine Wagner et Marcelo Crivella, respectivement.

En outre, dans les cent plus grandes villes, le Parti des Travailleurs (PT) et le Parti du Socialisme et de la Liberté (PSOL) ont gagné du terrain. Ils ont même de grandes chances d’en gagner au moins 12.

Recife, à Pernambuco, sera la seule capitale avec un second tour entre deux candidats progressistes : les cousins ​​João Campos (PSB) et Marília Arraes (PT).

À Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila (Parti Communiste) se présentera à la mairie contre Sebastião Melo (MDB). D’Ávila était candidat à la vice-présidence dans la coalition avec Fernando Haddad (PT) aux élections présidentielles de 2018.

Pour Katia Marko, journaliste de Brasil de Fato au Rio Grande do Sul, le résultat exprime le «mécontentement» des électeurs envers le bolonarisme et la droite libérale.