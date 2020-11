Guerre des vaccins: lequel est le plus efficace contre le COVID-19?

La pandémie mondiale causée par COVID-19 a provoqué une bataille pharmaceutique dans différents pays. L’objectif est d’obtenir le vaccin le plus efficace contre la maladie qui enregistre environ 1,3 million de décès et près de 55 millions de personnes infectées.

Lundi 9 novembre, l’alliance des laboratoires Pfizer (États-Unis) et BioNTech (Allemagne) a fait une annonce conjointe. Dans un communiqué, ils ont indiqué que leur vaccin serait «efficace à plus de 90%». Cependant, ils n’ont pas précisé quel pourcentage est correct.

Le magazine Nature a rapporté que les résultats de Pfizer étaient basés sur une analyse préliminaire effectuée dans 94 cas détectés parmi les participants à son étude. Ces infections ont été découvertes lorsque 38 000 des 43 000 participants avaient déjà reçu les deux doses du vaccin.

Puis, ce lundi 16 novembre, la société de biotechnologie nord-américaine Moderne a offert plus de détails sur ce vaccin. La société a annoncé que l’efficacité est de 94,5%, par le biais d’un communiqué. L’agence AFP a indiqué que ce pourcentage était issu d’études menées dans le cadre de son essai clinique aux États-Unis.

Un autre vaccin en développement est celui d’AstraZeneca, mieux connu sous le nom de vaccin Oxford. Bien qu’il n’y ait pas de rapport récent, les premiers essais ont montré qu’il était efficace à un peu plus de 50%.

La Russie fait confiance à son Sputnik V

Pendant ce temps, un autre vaccin potentiel pour réussir est le Sputnik V russe. Il est développé par le Centre Gamalaya de Recherche en Epidémiologie et Microbiologie et le Fonds d’Investissement Direct Russe (RDIF).

Le mercredi 11 novembre, ses développeurs ont rapporté que les premiers résultats préliminaires de la dernière phase de tests cliniques suggèrent une efficacité de 92%. Ils ont donc déterminé, sur la base des informations obtenues en Russie, en Biélorussie, en Inde et au Venezuela.

Les données préliminaires proviennent d’un essai clinique de phase III impliquant quelque 40.000 volontaires. Parmi eux, au moins 16.000 ont déjà reçu les deux doses qui composent le vaccin, selon un communiqué.

Plus précisément, il a été calculé sur la base «de 20 cas confirmés, répartis entre les individus vaccinés et ceux qui ont reçu le placebo». Par ailleurs, «son efficacité a été démontrée sur la base d’une première analyse intermédiaire, obtenue 21 jours après la première injection».

Une information importante est que le RDIF a évalué l’efficacité de son vaccin après la première dose. Cependant, il faut deux doses et trois semaines pour que la réponse immunitaire se développe.

Pour l’instant, toutes les données proposées par les développeurs de vaccins sont des chiffres préliminaires issus d’essais cliniques encore peu concluants. Par conséquent, une évaluation appropriée de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins sera effectivement possible lorsque les données complètes de ces essais seront publiées.

La Chine participe également à la course scientifique

Un autre vaccin qui serait efficace à plus de 90% est l’Ad5-nCoV. Ses développeurs sont la société CanSino Biologics, l’Institut de Biotechnologie de Pékin (BIB) et l’Académie Chinoise des Sciences Médicales Militaires.

Son développement utilise la même technologie pour développer le vaccin ébola (Ad5-EBOV). De plus, les données sur son efficacité sont dues à des études préliminaires réalisées en phase 1 et 2. Celles-ci ont montré qu’avec une dose unique, il obtient la réponse immunitaire requise.

Les quatre vaccins potentiels de Cuba

La science et la biotechnologie de Cuba sont parmi les plus avancées du continent américain. Par conséquent, le pays des Caraïbes est dans une position privilégiée pour développer un vaccin efficace, par rapport au reste du continent.

Cuba a une vaste expérience dans le développement de vaccins contre d’autres maladies. Grâce à cela, dans la lutte contre le COVID-19, ils ont quatre types de médicaments en place.

Le journal Granma a rapporté que le groupe d’entreprises BioCubaFarma, dirigé par Eduardo Martínez Díaz, avait quatre candidats. Parmi ceux-ci, il y en a deux qui sont plus développés: Soberana 01 et Soberana 02.

Le Dr Vicente Vérez Bencomo, directeur général de l’Institut des vaccins Finlay de Cuba, a déclaré à ce sujet. «Le moyen était de diversifier les alternatives pour être en mesure de relever ce défi de manière efficace et claire», va-t-il déclaré.

Les deux vaccins utilisent le même antigène, produit par la cellule CHO grâce à la biotechnologie, dans le but de produire des anticorps. «Nous aspirons à parvenir, avec une dose de l’une des formulations de Soberana 01, à relever les défenses des personnes asymptomatiques. De cette façon, nous pouvons les empêcher d’avoir une rechute», a commenté le médecin.

Sur Soberana 01, il a expliqué que sa sécurité «est très élevée» et n’a pas d’effets secondaires significatifs. Pendant ce temps, Soberana 02 combine l’antigène du virus et l’anatoxine tétanique. A partir de ce dernier, il a été déterminé qu’une de ses formulations provoque une puissante réponse immunitaire.

Les autres candidats cubains contre le coronavirus sont «Mambisa» et «Abdala». Le Centre de Génie Génétique et Biotechnologie (CIGB) a livré il y a quelques jours la documentation pour demander son enregistrement auprès du Centre de Contrôle d’Etat des Médicaments, Équipements et Dispositifs Médicaux. Après cette étape, ils pourront entrer dans la phase de développement clinique.

Concernant Mambisa (CIGB 669), il est connu pour être administré par voie intranasale. «Dans des études menées sur des primates, nous avons découvert que ce candidat avait la capacité de générer des anticorps. De plus, il répond au reste des objectifs proposés», a expliqué Eulogio Pimentel Vázquez, directeur du CIGB.

D’autre part, Abdala est administré par voie intramusculaire. Essais cliniques toujours en attente pour évaluer son efficacité. C’est la quatrième alternative conçue par Cuba.

Actuellement, des centaines de vaccins sont en cours de développement et une douzaine sont en phase finale de test. Il y en a aussi un autre fabriqué par la multinationale américaine Johnson & Johnson. Cependant, son efficacité est encore inconnue en raison de problèmes dans ses essais cliniques.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’attend à ce que dans les prochains jours, de nouvelles annonces d’autres candidats soient annoncées. La seule certitude est qu’ils sont tous en compétition pour être les premiers dans un monde qui aspire à laisser la pandémie COVID-19 derrière.