EEUU: Y va-t-il un moyen constitutionnel pour Trump de faire un «coup d’État» et de rester au pouvoir?

Les États-Unis vivent une crise politique sans précédent dans leur histoire. Les grands médias ont pris leurs projections et ont décerné la victoire aux récentes élections présidentielles à Joe Biden. Il s’avère que c’est courant, ils le font depuis le milieu du XIXe siècle. Les candidats perdants sortent toujours et l’acceptent, mais cette année, la situation est différente avec Donald Trump.

Le président actuel, qui cherche à être réélu, refuse de reconnaître la victoire de Biden. Il a annoncé qu’il prendrait la décision finale devant la Cour Suprême, où son parti contrôle six des neuf juges. Face à cette crise, la question incontournable est de savoir s’il existe une voie constitutionnelle à suivre pour ne pas quitter la Maison Blanche.

En ce sens, on craint que le président fasse tout son possible pour rester au pouvoir. «Il y aura une transition en douceur, vers une deuxième administration Trump». A déclaré mardi le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Joe Biden

De son côté, le procureur général, William Barr, a autorisé les procureurs fédéraux à enquêter sur les allégations d’irrégularités électorales. Il l’a fait, bien que l’équipe politique de Trump n’ait pas encore présenté un seul élément de preuve.

Suite à cela, le procureur en chef des crimes électoraux du ministère de la Justice, Richard Pilger, a démissionné. Il a dénoncé que la politique d’attendre que le décompte des voix soit certifié avant d’ouvrir une enquête était rompue.

Mais malgré toutes les machinations de Trump, il est très peu probable qu’il puisse trouver un moyen de rester au pouvoir. Il est encore plus improbable qu’il puisse effectuer un coup d’État.

Donald Trump

Trump peut-il lancer un «coup d’État» constitutionnel?

Les collèges électoraux se réunissent le 14 décembre pour voter. En général – pour ne pas dire toujours – tous les États utilisent le vote populaire de l’État pour choisir leur candidat. Actuellement, Biden devrait obtenir beaucoup plus que les 270 votes électoraux dont il a besoin. Les projections suggèrent que vous obtenez un avantage imbattable dans le Michigan, le Nevada, le Wisconsin, la Pennsylvanie et l’Arizona.

Or, on existe une théorie juridique risquée, avancée par les républicains avant les élections. Il dit que les législatures à majorité républicaine dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie ignorent le vote populaire et nomment quelqu’un de leur choix. La loi fédérale autorise les législatures à le faire, uniquement si les États «ne prennent pas de décision» avant le 14 décembre.

Le détail est qu’il n’y a aucune preuve de fraude systémique ou d’irrégularités dans aucun État. En outre, les marges dominantes de Biden à ces endroits montrent clairement que les États ont, en fait, déjà pris la décision.

«Si le pays respecte l’état de droit, je ne vois pas de voie constitutionnelle plausible pour que Trump reste président. Bien sûr, à moins qu’il n’y ait des preuves d’un échec massif du système électoral dans divers États». C’est ce qu’a exprimé Richard Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie.

Prenant la parole à The Guardian, il a souligné: «Ce serait une prise de contrôle flagrante et antidémocratique des législatures d’État à contourner le choix des électeurs. Je ne m’attends pas à ce que cela se produise».

De sorte que les législateurs d’un État choisissent de passer outre à la volonté de leurs électeurs provoquerait probablement un grand tollé. Mais pour que Trump «remporte» la présidence, non pas un mais plusieurs États devraient franchir cette étape extraordinaire. Le problème est qu’un tel événement provoquerait une réaction inconcevable et une crise de grande ampleur aux États-Unis.

«Il existe une étrange fascination pour divers scénarios sombres imaginés, impliquant peut-être des législatures d’État voyous. Mais, c’est plus une fiction dystopique que tout ce qui peut arriver». Cela a été commenté à The Guardian par le professeur de droit de l’Université de New York, Richard Pildes.

Il a ensuite ajouté: «L’ironie, ou la tragédie, c’est que nous avons réalisé une élection extrêmement fluide, avec un taux de participation record, dans des circonstances exceptionnellement difficiles. Malheureusement, une bonne partie des partisans du président se disent convaincus que le processus a été vicié». Bien sûr, aucune preuve en main.

Les républicains peuvent-ils ignorer le vote populaire?

La Constitution donne aux législatures des États le pouvoir de nommer les 538 électeurs au collège électoral, qui élisent finalement le président. Les États ont toujours utilisé le vainqueur du vote populaire pour déterminer qui obtient les votes électoraux dans leurs États.

Selon divers rapports de presse, certains républicains envisagent cette possibilité. Dans l’affirmative, ils demanderaient aux législatures des États d’ignorer la volonté du vote populaire et de désigner des électeurs favorables au président. Pour ce faire, ils allèguent des retards dans le décompte des voix et des irrégularités alléguées et non prouvées.

«Les législatures des États diront: «D’accord, nous avons reçu ce pouvoir constitutionnel. Nous ne pensons pas que les résultats de notre propre État soient exacts, voici donc notre liste d’électeurs qui, selon nous, reflète adéquatement les résultats de notre État», a déclaré à Atlantic un supposé conseiller juridique de la campagne Trump.

Maintenant, Richard Pildes a abordé ce point comme suit: «C’est le scénario ultime du cauchemar pour le pays. Il n’y a aucune raison de penser qu’il y aurait une base adéquate pour le faire et il n’est pas tout à fait clair qu’il existe un pouvoir juridique pour le faire».

«Il y a une ligne délicate quand on parle et éduque les gens sur toutes sortes de scénarios potentiels qui pourraient survenir et créer une anxiété injustifiée», va-t-il ajouté.

Quelle est la position des républicains dans ces États

Peu de temps après le 3 novembre, Jake Corman, le principal républicain du Sénat de Pennsylvanie, en a parlé. Il a indiqué que son parti «suivrait la loi» en Pennsylvanie, qui exige d’accorder des électeurs au vainqueur du vote populaire.

De plus, quelques jours auparavant, il avait déjà publié un article d’opinion dans lequel il abordait le sujet. «La législature de l’État a et n’aura rien à voir avec le choix des électeurs présidentiels de l’État. De même, ni dans la décision du résultat des élections présidentielles».

Cependant, d’autres législateurs républicains de Pennsylvanie ont déclaré qu’ils voulaient enquêter sur les allégations de fraude, bien qu’il n’y ait aucune preuve. La décision est alarmante, car elle pourrait être le début d’un effort pour saper les résultats du vote populaire dans l’État.

De même, la législature à majorité républicaine du Michigan a également décidé d’enquêter sur les actes répréhensibles allégués, comme dans le Wisconsin. Il en est ainsi, bien qu’il n’y ait pas non plus de preuve d’irrégularités généralisées dans ces deux États.

Quelle est l’influence des demandes de Trump?

L’équipe de Trump a déjà déposé une série de poursuites judiciaires douteuses, même avant le 3 novembre. Or, le but de ces poursuites ne semble pas être d’annuler les résultats, mais de créer de l’incertitude et de prolonger le processus de comptage.

Dans la nation nord-américaine, chaque État a ses propres dates limites pour certifier les résultats. Mais, au moins en Pennsylvanie et au Michigan, l’équipe de Trump cherche à empêcher les responsables de certifier les résultats.

Ce calendrier de certification est essentiel pour l’avenir du processus. La loi fédérale stipule que si les résultats sont garantis avant le 8 décembre, ils seront «concluants». Ainsi, en allongeant le processus, l’intention de Trump semble être de dépasser ce délai et de créer plus de marge de manœuvre pour «deviner» les résultats.

Mais même si tel est l’espoir de Trump, il est peu probable que les tribunaux interviennent, a déclaré Pildes. «Les États commenceront à certifier le total de leurs votes dans les prochains jours. Il n’y a tout simplement aucun fondement dans les revendications et les demandes des tribunaux pour arrêter ce processus».

Y va-t-il une garantie pour arrêter Trump?

Même ainsi, Pildes expose le pire des cas: les législatures à majorité républicaine l’emportent sur la volonté du vote populaire. Ensuite, les gouverneurs du Michigan, du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Nevada entreraient en action: tous du parti démocrate.

Les gouverneurs refuseraient d’approuver les votes du collège électoral pour Trump, arguant que le vote populaire allait à Biden. Par conséquent, ils enverraient au Congrès les votes selon lesquels Biden aurait le droit de remporter ce vote populaire.

L’étape suivante correspondrait donc au Congrès, qui est chargé de compter les votes du collège électoral. The Guardian explique que la loi qui définit la manière dont le Congrès doit gérer de tels différends est extrêmement déroutante. Cependant, les experts consultés ont affirmé que la liste entérinée par le gouverneur est juridiquement plus solide.

Mike Pence et Nancy Pelosi

Maintenant, une théorie contraire garantit que le Sénat sortant, le vice-président Mike Pence, pourrait avoir le contrôle sur le processus. Cela provoquerait un autre différend, maintenant entre la Chambre des Représentants et le Sénat. Ici, il y aurait «le pire des cas»: la Cour Suprême interviendrait, où – comme nous l’avons déjà dit – Trump a la majorité.

Quelle que soit la durée de ce différend, la Constitution fixe une date limite: les mandats du président et du vice-président se terminent à midi le 20 janvier. À ce stade, s’il n’y a pas de résultat final dans la course, la Chambre des Représentants en exercice, la démocrate Nancy Pelosi, deviendrait présidente par intérim.