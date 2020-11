Clés pour comprendre le paysage électoral abstrait que traversent les États-Unis

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a autorisé à ouvrir des enquêtes sur les allégations de Donald Trump. Il s’agit d’irrégularités présumées dans le processus électoral récent. Par conséquent, les procureurs fédéraux seront chargés de les faire avant que les résultats des élections ne soient certifiés.

Barr a expliqué que des enquêtes peuvent être ouvertes s’il y a des allégations claires et crédibles d’irrégularités dans le processus de vote. Bien plus, a-t-il ajouté, s’ils peuvent influer sur le résultat d’une élection fédérale. C’est ainsi qu’il se lit dans un communiqué publié ce lundi.

Face à ce dilemme, la question se pose: Les résultats des élections présidentielles américaines peuvent-ils être décidés en justice? Pour y répondre, il faut revoir les faits connus à ce jour.

Les médias américains ont déclaré qui a remporté les élections, ce qui est absolument normal dans ce pays depuis le milieu du XIXe siècle. Dans ce cas, c’était le représentant du parti démocrate, Joe Biden. Mais son rival républicain, le président Donald Trump, a contesté le décompte des voix dans quatre États clés.

La campagne de Trump dénonce, sans présenter une seule preuve, qu’il y a fraude électoral. Plus précisément, ils parlent de quatre États – la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Géorgie et le Michigan – où ils veulent arrêter le décompte pour que Trump gagne.

Pourquoi les médias déclarent-ils le vainqueur du concours électoral?

Généralement, ou toujours, lorsque les données montrent qu’un candidat a un avantage irréversible, les principaux canaux médiatiques le déclarent vainqueur. Cette annonce doit être faite tôt le matin du lendemain du vote. Cependant, ces résultats ne sont pas officiels, mais des projections, puisque le décompte officiel prend toujours des jours pour être connu.

Le principal problème cette année est qu’en raison de l’effet de la pandémie, il y a un énorme volume de votes par courrier. Le décompte officiel prend donc plus de temps que la normale. Maintenant, tout a empiré parce que certains États ont ordonné – par décret – qu’aucun scrutin ne pouvait être compté jusqu’à la fermeture des centres le jour du scrutin.

Cela a fait que le décompte des soi-disant «votes des absents» a commencé, manuellement, la même nuit du 3 novembre. De plus, les votes par courrier demandent plus de temps car certaines conditions de vérification doivent être remplies.

«Si le concours est trop serré et qu’aucun des candidats ne prend un bon avantage, le décompte continue avant que le gagnant ne soit connu». Cela a été expliqué par Matthew Weil, directeur du projet électoral du Centre Bipartisan de Recherche sur les Politiques, dans un entretien avec la BBC.

Quand les poursuites ont commencé

Avant le vote en face à face de mardi, il y avait plus de 300 poursuites judiciaires dans 44 États. Tous étaient liés au vote anticipé par correspondance, qui cette année a approché les 100 millions de voix.

Les plaintes portaient sur un certain nombre de problèmes. Parmi eux, la date limite d’envoi et de réception des bulletins de vote, les signatures obligatoires des témoins et les enveloppes utilisées pour les envoyer.

D’une part, les États sous contrôle républicain ont fait valoir que les restrictions étaient nécessaires pour réprimer la fraude électoral. D’un autre côté, les démocrates ont accusé qu’il s’agissait de tentatives d’empêcher les gens d’exercer leurs droits civiques.

Désormais, les poursuites se concentrent sur les États où, curieusement, Trump a perdu. Car pour l’actuel président, dans les États où il a gagné, il n’y a eu aucune irrégularité d’aucune sorte.

Quels sont les principaux États en litige?

Wisconsin

La campagne de Trump a demandé un recomptage dans le Wisconsin, arguant des «anomalies observées» le mardi 3 novembre. Mais on ne sait pas quand ce décompte aurait lieu. Habituellement, cela n’arrive pas tant que les fonctionnaires n’ont pas terminé d’examiner les votes. Pour le moment, la date limite au Wisconsin pour clôturer ce processus est le 17 novembre.

Interviewé par la BBC, Richard Briffault, professeur à la Faculté de Droit de l’Université Columbia, a rappelé qu’en 2016 il y avait aussi un recomptage dans le Wisconsin. En fin de compte, il a «changé une centaine de voix».

Il a ensuite précisé: «Un recomptage n’est pas un moyen de remettre en cause la légalité d’un vote. C’est littéralement un moyen de s’assurer que les calculs sont corrects».

Michigan

Trump a remporté le Michigan en 2016 par sa marge la plus mince: un peu plus de 10700 voix. Ce 4 novembre, son équipe a annoncé une action en justice pour faire cesser le comptage là. Cependant, les officiels ont déjà compté officieusement 96% des voix.

Des milliers de voix restent encore inexistantes dans cet État, et la majorité provient de régions historiquement démocratiques. C’est pourquoi les médias américains projettent une victoire de Biden.

Kamala Harris et Joe Biden

Pennsylvanie

Le défi est centré sur la décision de l’État de compter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin, mais avec jusqu’à trois jours de retard. Sur la base de ce dernier, les républicains demandent un appel.

À cet égard, Weil estime que ce procès aurait plus de chances d’aboutir que les précédents. Il a rappelé que la Cour suprême était au point mort avant l’arrivée de la juge Amy Coney Barrett.

«Il existe un risque que certains de ces votes par correspondance émis mardi, mais non reçus avant vendredi, soient rejetés. Oui, ce serait un résultat incorrect, mais je pense que c’est un résultat légalement possible», a-t-il déclaré.

Mais, Weil ajoute que les résultats devraient être «très, très serrés pour que cela compte». Il a rappelé que les autorités ont vivement exhorté les électeurs à remettre leurs bulletins de vote dans les centres, au lieu de les envoyer par courrier. «Donc je suppose qu’il n’y aura pas beaucoup de bulletins de vote qui pourront être rejetés, si c’est le cas», a-t-il ajouté.

Géorgie

Les républicains et l’équipe de Trump ont intenté une action en justice dans le comté de Chatham, en Géorgie, pour arrêter le décompte. Là encore, ils ont allégué des «problèmes» avec le traitement des bulletins de vote par correspondance.

Sans preuve, juste avec de la rhétorique, le porte-parole républicain, David Shafer, a tweeté que des observateurs du parti ont vu une femme «mélanger plus de 50 voix dans la pile de bulletins absents non comptés».

Dans ce cas, la demande adressée à la «justice» est que les bulletins de vote du Comté reçus après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin soient retirés du décompte.

La juge Amy Coney Barrett

Cette catastrophe électoral pourrait-elle atteindre la Cour Suprême?

Dans les premières heures de mercredi, lorsque Trump a dénoncé la «fraude» sans montrer de preuve, il a précisé sa prochaine action. «Nous irons à la Cour Suprême des États-Unis. Nous voulons que le vote s’arrête », a-t-il souligné.

Le vote est déjà arrêté. Le scrutin a fermé le jour du scrutin. Il ne reste que des votes tardifs, comme la Pennsylvanie, qui n’ont été retardés que par les restrictions imposées par les républicains.

Sur ce point, Weil a assuré: «La Cour suprême n’a aucun pouvoir spécial pour arrêter le processus de comptage légal ». Briffault a également accepté, expliquant qu’il pourrait y avoir des différends sur des compétitions serrées dans des États cruciaux. «Mais, ils doivent avoir (une affaire) qui soulève une préoccupation constitutionnelle» pour qu’elle parvienne à la Cour Suprême, a-t-il dit.

«Il n’y a pas de processus standard pour porter les conflits électoraux devant la Cour suprême. C’est très inhabituel et devrait impliquer un sujet très important», a-t-il ajouté.

Donc, si la campagne Trump prévoit de contester le résultat, elle doit d’abord le faire devant les tribunaux d’État. Ensuite, si on n’obtient pas la décision souhaitée et qu’un recomptage n’est pas ordonné, par exemple, c’est là qu’on peut porter l’affaire devant la Cour Suprême.

Mais, généralement, les décomptes sont activés automatiquement si les marges sont assez serrées. Le dernier exemple d’entre eux s’est produit en Floride en 2000, lors de la bataille entre George W. Bush et Al Gore.

Combien de temps l’ensemble du processus peut-il prendre?

Parce qu’il s’agit d’un processus électoral présidentiel, il y a des échéances fédérales et constitutionnelles pour aller de l’avant. Les États ont environ cinq semaines – à partir du 3 novembre – pour déterminer quel candidat a remporté sa course présidentielle. Cette année, cette date limite est le 8 décembre.

Ensuite, si un État n’a pas déclaré vainqueur à cette date, le président est choisi par le collège électoral, quel que soit le résultat du vote populaire. Dans ce cas, le Congrès peut décider que le décompte final ne sera pas effectué.

Le 14 décembre, les «collèges électoraux» de chaque État se réunissent pour voter, avec ou sans les résultats du vote populaire. Et, s’il n’y a toujours pas de gagnant avant le 6 janvier, le Congrès décide du résultat.

Cette dernière étape est connue sous le nom de «choix contingent». Ici, la Chambre des Représentants élit le président. Comment le choisissez-vous? Eh bien, chaque délégation d’État à la Chambre dispose d’une voix. Au final, celui qui remporte 26 voix est le nouveau président, puisqu’il y a 50 États.

De son côté, le Sénat confirme le vice-président. Et ce n’est que dans ce cas qu’il pourrait y avoir un président et un vice-président de différents partis.

Mais Weil note: «Il faudrait que beaucoup de choses tournent mal pour arriver à cette situation. Autrement dit, l’élection devrait être incroyablement proche. (…) Parce qu’il pourrait y avoir des décisions de justice dans plusieurs Etats et avoir encore un candidat qui obtient 270 voix au collège électoral».

Et si les États ne s’entendent pas sur qui a remporté le vote?

Il peut arriver – bien que peu probable – que les pouvoirs Exécutif et Législatif d’un État ne soient pas d’accord. Par exemple, que l’une des parties allègue que le décompte final des votes est inexact ou manipulé.

C’est une possibilité dans des États clés tels que la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Parce que? Parce qu’ils ont actuellement des gouvernements divisés: gouverneurs démocrates et législatures à majorité républicaine.

Ainsi, lors d’une élection à huis clos, les législateurs pourraient théoriquement se séparer de leurs gouverneurs et présenter leurs propres résultats au Congrès. Et là, le Congrès devrait déterminer quels sont les votes valables: ceux présentés par la législature ou ceux du gouverneur.

Si la Chambre et le Sénat sont d’accord, pas de problème. Mais, s’ils sont divisés, ce serait entrer dans des eaux inexplorées. Cependant, la BBC rapporte que «certains experts disent que la loi fédérale est en faveur des électeurs du gouverneur».

Prendre possession

La Constitution des États-Unis établit que le nouveau mandat présidentiel commence le 20 janvier. «A midi, nous devons jurer que quelqu’un sera président. S’il n’y a pas de résultat, nous passons à un autre plan de relève», déclare Weil.

En ce sens, il explique un autre scénario possible, bien que lointain. La Chambre des Représentants n’obtient pas la majorité pour élire le président, mais le Sénat parvient à confirmer le vice-président. Donc, si la Chambre ne peut ne pas le résoudre avant le 20 janvier, le vice-président choisi par le Sénat devient le nouveau président.

Une probabilité encore plus éloignée: la Chambre et le Sénat ne sont pas d’accord et il n’y a ni président ni vice-président. Dans ce cas, le chef de la Chambre des représentants assume la présidence de la nation.

Al Gore et George W. Bush

Avons-nous déjà vu ce type de drame électoral?

Parlons du plus récent. Les élections de 2000 sont les seules décidées par la Cour Suprême, lorsque George W. Bush a surpassé Al Gore. Le jour du scrutin, Gore a remporté le vote populaire, mais tout était très proche avec le nombre de bureaux de vote. Tout dépendait de la façon dont la Floride distribuait ses 25 voix.

La course était suffisamment proche pour déclencher un recomptage. L’équipe de Gore a demandé que quatre comtés fassent ce compte à la main. La campagne Bush a fait appel. Des semaines plus tard, la Cour Suprême s’est prononcée en faveur de Bush – selon les lignes de parti 5-4 – et Gore a accepté la décision.