Biden vs Trump: Pourquoi la Chine et la Russie ne reconnaissent-elles pas les résultats des élections ?

Les gouvernements de la Chine et la Russie ne reconnaissent toujours pas ou féliciter Joe Biden pour gagner les élections présidentielles aux États-Unis. Les résultats publiés sur la base des projections des médias de ce pays lui donnent la victoire. Rappelons-nous que c’est ainsi que le gagnant est connu tous les quatre ans.

La position assumée par les deux nations obéit à un point de vue très articulé. Il s’avère que même la victoire de Biden, du parti démocrate, sur Donald Trump, du républicain, n’a pas été officiellement rapportée ou corroborée.

Dans le cas de la Chine, le porte-parole du ministère des Affaires Étrangères, Wang Wenbin, s’est limité à répondre à ce qui suit. «La Chine est consciente que Biden a annoncé qu’il était le vainqueur de l’élection. Mais nous comprenons que l’issue de ces élections sera décidée conformément aux lois et aux procédures des États-Unis», a rapporté l’agence EFE.

Joe Biden et Donald Trump

Aussi, a ajouté le porte-parole chinois lors d’une conférence de presse de Pékin. «Sur la question de la déclaration (de félicitations) de la Chine, nous suivrons les pratiques internationales».

Wang a réitéré la position de Pékin sur les relations avec Washington, qui ont atteint leur niveau le plus bas pendant Trump. La Chine a toujours appelé à plus de dialogue, à résoudre les différends liés au respect mutuel, à accroître la coopération et à promouvoir un développement «sain et stable».

Les médias américains affirment que Biden a suffisamment de voix du Collège Électoral pour siéger à la Maison Blanche. Mais, Trump refuse d’accepter sa défaite et a averti qu’il exigera judiciairement le processus électoral dans plusieurs États. Le magnat considère qu’il y a eu «fraude et vote truqué».

La Russie ne félicitera pas encore le président élu

Ce lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué la question lors de sa conférence de presse régulière depuis Moscou. Il a annoncé que le président Vladimir Putin féliciterait le président élu des États-Unis, lorsque les résultats officiels seront annoncés.

«Je veux dire ce qui suit : nous estimons qu’il est approprié d’attendre les informations officielles sur les élections», a déclaré Peskov, cité par l’EFE. De plus, il l’a fait sans montrer aucune inclination pour Biden ou Trump.

Le porte-parole du Kremlin a rappelé que Putin «a répété à plusieurs reprises qu’il respecterait tout choix du peuple américain. De même, il sera prêt à travailler avec n’importe quel président».

Xi Jinping et Vladimir Putin

Peskov a souligné que, dans tous les cas, les autorités russes espèrent établir un dialogue avec le prochain président. De même, ils souhaitent «s’accorder sur les moyens de normaliser les relations bilatérales».

«Une part importante de nos relations bilatérales, en particulier la stabilité stratégique et la sécurité, ne concerne pas seulement nos deux peuples. Ils intéressent également, de facto, tous les peuples du monde», a ajouté le porte-parole, faisant référence au contrôle des armes nucléaires.

Le seul accord de réduction des armes nucléaires en vigueur entre les deux puissances est START 3 ou New START. Malheureusement, il expirera le 5 février et jusqu’à présent, sa prolongation n’a pas été acceptée.

Dans la nation américaine, l’électeur ne vote finalement pas directement pour un candidat. Alors, pour qui les Américains votent-ils ? Il s’avère qu’ils votent pour une poignée de fonctionnaires qui composent une instance appelée «collège électoral».

Le mot «collège» fait référence à un groupe de personnes «élues» par le Congrès, dont la tâche est de déterminer qui sera président et vice-président. Cet organe se réunit tous les quatre ans, semaines après le jour du vote, pour mener à bien cette tâche.

Le nombre d’électeurs dans chaque État correspond à la taille de sa population. Ainsi, chaque État compte autant d’électeurs que de législateurs au Congrès, entre la Chambre des Représentants et le Sénat.

Par exemple, la Californie a la plus grande population et avec elle le plus grand nombre d’électeurs : 55. D’autre part, d’autres États peu peuplés comme le Wyoming, l’Alaska et le Dakota du Nord en ont le minimum de trois.

Au total, il y a 538 électeurs et chaque électeur représente une voix. Pour gagner, un candidat doit obtenir une majorité simple, soit 270. En général, un État attribue tous les votes de son collège électoral à celui qui obtient le plus de voix dans cet État. Nous vous invitons à lire notre rapport intitulé : États-Unis : c’est ainsi que fonctionne le système électoral lorsque le peuple n’élit pas le président.