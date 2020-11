Venezuela : d’abord reçu des attaques électromagnétiques et maintenant des missiles contre des raffineries

En 2019, après l’auto-proclamation de Juan Guaidó comme supposé «président par intérim», les États-Unis ont intensifié les attaques contre le Venezuela. Il a spécifiquement ciblé le Système Électrique National (SEN) et l’industrie pétrolière. Mais, il n’attaque pas seulement en imposant un blocus total sur le pays et avec un sabotage international. Il attaque également avec des actions de guerre visant à détruire littéralement l’infrastructure de ces industries prioritaires pour la vie des Vénézuéliens.

En mars 2019, une tentative infructueuse d’envahir le Venezuela avec des groupes paramilitaires de Cúcuta, en Colombie. Quelques semaines plus tard, une attaque avec des impulsions électromagnétiques (EPM) et des impulsions cybernétiques a été perpétrée pour détruire le système de contrôle réglementaire automatisé de la centrale hydroélectrique d’El Guri.

Cette attaque a provoqué une panne d’électricité presque totale au Venezuela, qui a laissé plus de 70% du pays sans électricité. Immédiatement, les États-Unis et les secteurs extrémistes de l’opposition ont blâmé le gouvernement de Nicolás Maduro. Ils se sont même moqués lorsque l’attaque électromagnétique, considérée comme une arme géophysique, a été dénoncée.

Une impulsion électromagnétique de caractéristiques importantes peut être déclenchée dans la haute atmosphère de différentes manières. Les effets de la détonation d’un PEM sont à la fois directs et indirects.

Effets du « schock » électromagnétique

Les premiers sont dus au «schock» électromagnétique et au stress causé aux systèmes électriques sur Terre. Commandes électroniques endommagées et détruites, puis les dommages se propagent aux systèmes connectés.

L’effet de l’attaque est celui d’une cascade. Les systèmes électriques endommagés peuvent affecter les infrastructures médiatiques, les entreprises clés, les systèmes financiers et autres.

En 2019, les attaques contre le SEN se sont répétées. À plusieurs reprises, alors que le gouvernement tentait de récupérer les dommages causés au système et d’intégrer progressivement les régions les plus touchées – certaines ont duré plus de 15 jours sans électricité – des impulsions électromagnétiques ont de nouveau été utilisées pour faire tomber les lignes de transport.

Tout cela a déclenché un processus de rationnement programmé de l’électricité. Malheureusement, cela est toujours appliqué dans la grande majorité du pays, sauf dans la capitale Caracas. Son objectif est de résoudre les problèmes causés et de s’assurer que le SEN est robuste et peut fonctionner normalement.

Attaques contre l’industrie pétrolière au Venezuela

Dans le même temps, les États-Unis se sont également engagés à intensifier l’attaque contre l’industrie pétrolière. Il le fait avec un blocus total des transactions commerciales et le détournement de la raffinerie CITGO, située au Texas. Il impose également une interdiction qui affecte avec autorité PDVSA et ne lui permet pas d’exporter du pétrole brut ou d’importer de l’essence, des dérivés et des pièces de rechange pour les raffineries et les machines.

Il y a un an, le Commandement Stratégique Opérationnel des Forces Armées a confirmé l’incursion de plusieurs drones qui ont survolé Amuay. Ce complexe est le plus grand et le plus important du genre au Venezuela. L’événement s’est produit entre 2h30 et 3h00 du matin.

Puis, le 11 septembre, les autorités vénézuéliennes ont capturé un espion de la CIA identifié comme étant Matthew John Heath. Il appartenait à l’entrepreneur mercenaire MVM et a travaillé en Irak de 2006 à 2016. Il y a travaillé comme opérateur de communication dans une base secrète de la Central Intelligence Agency (CIA).

Terroristes capturés

Selon le procureur général, Tarek William Saab, la mission de l’espion américain était de mener des actions criminelles et terroristes. Son objectif était de saboter des secteurs importants tels que le service national de l’électricité et l’industrie pétrolière. Heath est entré au Venezuela depuis la Colombie, par un sentier à travers l’état de Zulia.

Lorsque Heath a été capturé, il était avec trois autres hommes de nationalité vénézuélienne dans un véhicule chargé d’armes. Ils comportaient un lance-grenades AT4 de 84 mm, une mitrailleuse UZI de calibre 9 mm ; quatre pièces rectangulaires de matière explosive présumée (C4) et de l’argent en devises. De plus, ils avaient un téléphone satellite, trois téléphones portables, des plans de la raffinerie, une casquette avec un logo faisant allusion à une agence de l’État, entre autres objets personnels.

«Ce citoyen était celui qui portait un téléphone satellite, qu’il refuse de déverrouiller (…) L’américain a été retrouvé des photos d’installations pétrolières et militaires à Zulia et Falcón. Lors de l’inspection du véhicule, une pièce de monnaie le reliant à la CIA a été retrouvée à l’intérieur d’un des sacs. Il est présumé qu’il travaille ou a travaillé pour l’Agence », a expliqué Saab.

Frappes de missiles

À la suite de ces incidents, le 29 octobre, le président Nicolás Maduro a rendu compte d’une attaque militaire à des fins terroristes. Cela aurait été réalisé avec un missile et contre une tour de la raffinerie d’Amuay.

L’action visait à causer d’énormes dommages au principal distillateur de brut de l’industrie pétrolière vénézuélienne. Mais, d’une certaine manière, cela a échoué parce que la tour était en maintenance.

Un autre objectif de l’attaque était de provoquer une réaction en chaîne avec des dommages inimaginables à la raffinerie et à ses environs. Cela aurait signifié une tragédie monumentale avec des dizaines de morts.

Après l’attaque, les autorités vénézuéliennes ont bouclé la zone stratégique et mènent les enquêtes correspondantes. Le gouvernement espère déterminer comment l’attaque s’est déroulée, d’où et comment le missile a été lancé. Ils veulent également connaître le type d’arme et le calibre qu’ils ont utilisé.

L’action la plus récente contre l’industrie pétrolière a été confirmée par le président Maduro. Dans l’après-midi du samedi 31 octobre, une installation pétrochimique située dans l’État de Zulia a de nouveau été attaquée.

«Hier, il y a eu une autre attaque terroriste contre les installations d’El Tablazo », a déclaré Maduro à propos du complexe pétrochimique situé sur la côte est de Zulia.

Maduro, personnellement victime de ces attentats, a survécu à la tentative d’assassinat menée avec des drones contre lui en 2018. Il n’a pas donné plus de détails sur cet événement, le deuxième en moins de deux semaines.

Mais Maduro a averti que ces types d’incidents chercheront sûrement à les répéter au Venezuela. De même, ils agiront contre les principaux secteurs du pays, ainsi que contre les services publics de base tels que l’eau, le gaz, l’électricité, l’alimentation et les médicaments.