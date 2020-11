9 mythes sur le vaccin contre la grippe auxquels vous devriez cesser de croire

La saison de la grippe dans cette fatidique 2020 ne ressemble à aucune des dernières décennies. Bien sûr, cela influence le fait que le monde vit la pandémie du COVID-19 depuis près de neuf mois et qu’il n’y a pas encore de vaccin. Cela provoque l’angoisse de beaucoup pour la grippe est plus forte que jamais, au point que leur vaccin est une demande expresse cette saison.

Oui, il est vrai que la grippe peut être terrible. Personne ne devrait aimer avoir des douleurs musculaires, une forte fièvre et même des maux d’estomac. Mais attraper la grippe alors que le nouveau coronavirus voyage librement à travers le monde … cela peut être terrifiant.

Heureusement, les progrès de la médecine ont permis aux scientifiques de développer de nouveaux vaccins contre la grippe. Même chaque année, ils sont beaucoup plus efficaces. Pourtant, de nombreuses personnes évitent encore de se faire vacciner contre la grippe en raison d’idées fausses qui sévissent dans l’opinion publique.

Cette dernière situation a été aggravée par la crise du COVID-19. Les recherches publiées dans le NY Pilot ont donc abordé certains mythes sur le vaccin contre la grippe qui ne sont tout simplement pas vrais. Cependant, en période de pandémie, il est essentiel de les connaître pour éviter de les croire innocemment.

1. Le vaccin me donnera le COVID-19

Le vaccin contre la grippe ne vous donnera certainement pas le COVID-19, on ne vous donnera même pas la grippe. De plus, penser que vous allez contracter une maladie complètement distincte est assez loin de la vérité.

Oui, vous pouvez ressentir des symptômes bénins, tels que des frissons ou des douleurs musculaires, après avoir reçu le vaccin. Mais, c’est normal (bien que pas courant) et devrait disparaître après quelques heures.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis insistent sur cette question. «Il n’y a aucune preuve que le fait de se faire vacciner contre la grippe augmente le risque de tomber malade avec un coronavirus, comme celui qui cause le COVID-19».

En janvier 2020, une étude largement médiatisée a conclu que se faire vacciner contre la grippe pouvait augmenter le risque d’autres maladies respiratoires, telles que le coronavirus. Cependant, cette recherche a par la suite été corrigée et réfutée par une autre étude canadienne publiée en mai.

2. Le vaccin me protégera du COVID-19

Non, ce n’est pas vrai non plus. Il n’y a absolument aucune preuve que ce vaccin vous protège du COVID-19. Le vaccin antigrippal peut bien sûr vous protéger de la grippe, un virus complètement différent du nouveau coronavirus. Telle est votre intention et c’est une raison suffisante pour la recevoir.

Les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vous exhortent constamment à prendre la vaccination contre la grippe au sérieux cette année. Ils soutiennent qu’il vaut mieux éviter l’apparition d’un «jumeau», une pandémie de grippe qui chevauche la pandémie actuelle. Ils se souviennent également que ne pas le mettre en place constitue une menace pour la santé publique et aussi pour le système hospitalier.

Chaque année, la grippe est responsable de centaines de milliers d’hospitalisations. En outre, cette maladie supprime temporairement le système immunitaire et le rend vulnérable à d’autres problèmes de santé, y compris la pneumonie. D’un autre côté, cela peut également aggraver les conditions préexistantes.

Cette année, les systèmes hospitaliers restent dans la lutte contre le COVID-19, même aujourd’hui quand il y a une deuxième vague. Ainsi, l’OMS souligne que le cumul des cas de grippe en plus des cas de COVID-19 pourrait provoquer une crise plus extrême.

3. J’ai reçu un vaccin l’année dernière, donc je n’en ai pas besoin d’un autre

Le vaccin contre la grippe n’est pas le même chaque année. Jocelyn Konrad, directeur de la société pharmaceutique Rite Aid, a expliqué à NY Pilot qu’il est conseillé de se faire vacciner chaque année. «Les virus de la grippe évoluent très rapidement. C’est pourquoi de nouveaux vaccins sont lancés chaque année, pour coïncider avec les plus courants attendus la saison prochaine. Cela dit, le vaccin de la saison dernière pourrait ne pas le protéger des virus de cette année».

De même, il a rappelé que la réponse immunitaire du corps à la vaccination diminue avec le temps. Par conséquent, la vaccination annuelle est la meilleure défense contre la grippe. «Même si la dernière saison grippale ressemble à celle d’hier, vous devez vous assurer de vous rendre dans un centre médical pour renouveler votre vaccin», a-t-il déclaré.

4. Le vaccin contre la grippe me donnera la grippe

Un autre mythe qui fait que les gens sautent le vaccin contre la grippe. «Certaines personnes rapportent avoir des réactions légères à la vaccination contre la grippe. Peut-être une légère fièvre et des courbatures, qui sont confondues avec la grippe. Mais, ces symptômes ne sont pas réellement la grippe», a expliqué Konrad.

À cet égard, le CDC explique que les vaccins antigrippaux peuvent être placés sous deux locaux. Le premier, avec le virus de la grippe inactif et, par conséquent, ne provoque pas d’infection ou de symptômes. Et deuxièmement, avec un gène d’un virus grippal actif, quelque chose qui génère une réponse immunitaire, mais pas assez forte pour provoquer des symptômes graves.

Donc, si quelqu’un se sent un peu endolori après l’avoir mis, c’est mieux de passer quelques heures comme ça que de passer des jours au lit, immobile parce qu’il a contracté la grippe.

Bien que l’efficacité varie d’une saison à l’autre, en période de grippe, le CDC rapporte que le vaccin réduit le risque de souffrir de la maladie entre 40% et 60%.

De plus, il ne s’agit pas seulement de la grippe : le vaccin aide à réduire les hospitalisations pour toute condition connexe. Par exemple, ces dernières années, le vaccin a réduit de 74% les chances des enfants d’entrer dans l’unité de soins intensifs. Dans le cas des adultes, il était de 40%.

5. Le vaccin me rendra plus vulnérable à d’autres maladies respiratoires

Une étude de 2012 a suggéré que les personnes qui reçoivent ce vaccin sont plus à risque de contracter d’autres maladies respiratoires. Beaucoup lisent ceci et répandent le mot donnant cette conclusion comme une certitude. Cependant, les chercheurs ont ensuite été invités à se plonger dans l’association, et de nombreuses études ont depuis réfuté ce lien inexistant.

Même le CDC dit que les professionnels de la santé ne savent pas pourquoi l’étude de 2012 a suggéré ces résultats. Au contraire, ils soutiennent que ce n’est pas une once de certitude et ne devrait pas être utilisé comme excuse pour ne pas se faire vacciner.

6. Attraper la vraie grippe me rendra immunisé

Certaines personnes pensent que si un colocataire est malade, il attrapera probablement aussi le virus. En outre, ils pensent que s’ils l’attrapent, ils seront immunisés la prochaine fois que la grippe apparaîtra.

Le CDC qualifie cette idée de fausse croyance. N’oubliez pas que la grippe comporte un risque de déshydratation, d’hospitalisation et d’autres complications de santé. De même, ils affirment qu’il existe un danger même pour ceux qui sont des personnes en relativement bonne santé avant de tomber malades. Conclusion : il vaut bien mieux se faire vacciner à l’avance que d’attendre ce que vous pensez être inévitable.

7. Je suis en bonne santé, donc je n’ai pas besoin de me faire vacciner contre la grippe

Certains ont tendance à penser : «Je suis jeune et généralement en bon état. Donc, si j’attrape la grippe, je ne me sentirai mal que pendant un jour ou deux». Faux.

Le CDC déclare que les enfants et les adultes en bonne santé peuvent être à risque d’être hospitalisés ou de souffrir de complications graves d’une épidémie de grippe. C’est une situation à laquelle certains ne croiront sûrement pas tant que cela ne leur arrivera pas. Il vaut donc mieux ne pas hésiter et se faire vacciner pour éviter des conséquences terribles et inattendues.

8. Le vaccin contre la grippe ne fonctionne même pas

Il peut être difficile de croire au pouvoir du vaccin, en particulier lorsque quelqu’un est tombé malade après l’avoir reçu. Le CDC précise que «le vaccin contre la grippe n’est pas parfait, aucun vaccin ne l’est. Cependant, «le vaccin contre la grippe reste le meilleur moyen de prévenir la maladie».

Et ici, nous répétons ce qui est exprimé dans le mythe numéro 4 : «Bien que l’efficacité varie d’une saison à l’autre, en période grippale, le CDC rapporte que le vaccin réduit le risque de souffrir de la maladie entre 40% et 60%».

9. La saison de la grippe est trop tardive pour se faire vacciner

Si vous êtes trop occupé pour aller chez le médecin pour vous faire vacciner jusqu’en novembre, il est facile d’oublier le vaccin jusqu’à l’année suivante. Certains peuvent penser que si la saison grippale est presque terminée, il est inutile de se faire vacciner.

C’est pourquoi le CDC recommande de se faire vacciner contre la grippe avant la fin octobre. De plus, la saison de la grippe peut parfois durer jusqu’en avril de l’année suivante. Donc, quiconque est assis à penser qu’il est trop tard pour une vaccination, il vaudrait mieux se faire vacciner quelques semaines plus tard que pas.

Qui devrait et qui ne devrait pas se faire vacciner contre la grippe ?

Enfin, le CDC recommande à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe, en particulier les personnes les plus à risque : les personnes âgées, les enfants de moins de deux ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Les seules personnes qui ne devraient pas se faire vacciner contre la grippe sont les nourrissons de moins de six mois et les personnes souffrant d’allergies graves et potentiellement mortelles à l’un des ingrédients du vaccin contre la grippe.

De même, il est essentiel de consulter un médecin avant de recevoir le vaccin. Actuellement, il existe différents types de grippes approuvées pour différents âges. Par conséquent, le médecin qui administre le vaccin saura choisir celui qui vous convient le mieux. Par exemple, le vaccin antigrippal recombinant n’est approuvé que pour les personnes de 18 ans et plus.