Le COVID-19 va-t-il devenir une maladie endémique ?

On ignore encore beaucoup de choses sur le COVID-19 et le virus qui le provoque, le SARS-COV-2. Mais d’autres infections dans le passé ont montré que ce coronavirus continuera très probablement à être transmis, notamment par un ou plusieurs vaccins.

Un rapport de la BBC World aborde la question de savoir si cette maladie – qui a touché près de 45 millions de personnes dans le monde et a fait près de 1,2 million de victimes – deviendra une affection qui se maintiendra dans le temps ou pourra enfin être contrôlée.

En ce sens, la question est de savoir si ce virus fera partie de la longue liste des agents pathogènes qui provoquent des «infections endémiques » dans la population humaine, ceux qui continuent à être présents dans une région géographique ou qui circulent régulièrement pendant certains mois de l’année.

Les scientifiques considèrent actuellement que le virus COVID-19 est «épidémique» car il continue à se transmettre rapidement. Mais quand une infection est-elle considérée comme endémique ?

«Un virus endémique fait partie du tableau, une maladie qui se répète, régulièrement ou continuellement dans une région », a expliqué Jeffrey Shaman, professeur de sciences de la santé environnementale à l’École de Santé Publique Mailman de l’Université de Columbia à New York, dans une interview à la BBC.

«Par exemple, le paludisme est endémique en Afrique subsaharienne. Le virus du Nil occidental est endémique aux États-Unis. La dengue est endémique dans une grande partie de l’Amérique Centrale et du Sud. La grippe, qui est de nature très saisonnière, est également considérée comme endémique parce que nous n’avons pas été en mesure de la contrôler.

Potentiel endémique du COVID-19

Shaman a publié une étude dans le magazine Science explorant le potentiel d’endémicité du SARS-COV-2. Dans le cadre de ses recherches, le professeur identifie les facteurs cruciaux qui provoquent l’établissement d’un agent pathogène dans une population.

«Le principal facteur qui a un impact sur l’endémicité est la durée de l’immunité d’une personne infectée. Il s’agit également de savoir si cette personne est susceptible d’être réinfectée en raison d’une diminution de son immunité», a expliqué Shaman.

Il a ajouté : «On ne sait pas encore combien de temps dure l’immunité à ce coronavirus. Mais, grâce aux coronavirus qui existent déjà et qui infectent régulièrement la population, comme ceux qui provoquent les rhumes, nous savons que les gens attrapent ces virus encore et encore».

En fait, des études antérieures ont montré qu’une personne peut attraper le même coronavirus jusqu’à trois fois en un an.

Certains cas de réinfection ont été documentés avec le SARS-COV-2. Toutefois, on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure ces réinfections sont courantes ni à quelle période elles se produisent.

C’est précisément cette dernière caractéristique qu’il faut déterminer pour savoir si le coronavirus aura la capacité de devenir endémique. Cependant, d’autres facteurs auront également un impact sur le potentiel d’endémicité du SARS-COV-2.

Efficacité des vaccins

Parmi les éléments qui peuvent définir si COVID-19 sera endémique, on peut citer l’émergence des vaccins. Maintenant, l’humanité pourra-t-elle compter sur un vaccin vraiment efficace qui offre une protection de longue durée ?

«Si nous pouvons mettre au point un vaccin qui génère une réponse robuste et persistante, nous serons en mesure d’empêcher les gens d’être infectés. Cela permettra d’éviter que le virus ne devienne endémique», a déclaré Shaman à BBC World.

Il a ajouté : «Cela pourrait être quelque chose de similaire à ce qui se passe avec le vaccin contre la rougeole. La rougeole est une maladie très contagieuse, mais le vaccin est très efficace et a permis de réduire le nombre d’infections».

«Nous avons des épidémies dans les communautés et le virus de la rougeole est encore latent. Toutefois, il n’a pas la capacité de se transmettre durablement et n’est pas un virus endémique», a déclaré Shaman. Il a également averti qu’un autre scénario pourrait se produire dans lequel un vaccin «partiellement efficace» deviendrait disponible.

Les vaccins contre la grippe qui existent actuellement en sont un exemple. Ceux-ci offrent une protection partielle contre le virus et doivent être mis à jour chaque année.

De plus, comme toutes les personnes ne sont pas vaccinées, la sensibilité de la population est suffisante et le virus de la grippe continue de se propager.

Qu’en est-il des «régions endémiques» ?

Une chose que nous constatons dans cette pandémie est que certaines régions et certains pays ont beaucoup de mal à réduire les niveaux d’infection. Comme l’explique la BBC, dans de nombreux cas, il s’agit de zones qui combinent des niveaux élevés de pauvreté, de surpopulation, d’emploi informel et de faible accès aux systèmes de santé.

Une étude menée par le Bureau de la Santé Publique en Angleterre a abordé la réalité de certaines communautés défavorisées. Dans ces régions, le confinement a peu d’impact sur la réduction des infections. Ainsi, le virus COVID-19 «peut être solidement établi» et «peut être endémique».

Il en va de même dans certaines régions d’Amérique Latine, où il existe un lien entre des concentrations plus élevées de COVID-19 et des niveaux plus élevés de pauvreté, de surpopulation et d’informalité du travail.

Ainsi, cela pourrait-il conduire à la possibilité de futures «régions endémiques» de COVID-19 ? C’est actuellement le cas du paludisme et du VIH, qui sont endémiques dans certaines régions d’Afrique. Il y a aussi le cas de la dengue, qui est endémique en Amérique Latine ?

«La réponse est oui », déclare le chercheur de l’Université de Columbia. «C’est une préoccupation énorme dans certaines parties du monde en développement», ajoute-t-il.

Inégalités : Un grand défi

Pour Shaman, «il est clair que ce virus a mis en évidence les inégalités de santé qui existent dans le monde développé. Nous voyons également comment le virus a un impact disproportionné sur les communautés et les minorités les plus pauvres. Un exemple de ce dernier se trouve aux États-Unis».

Toutes ces inégalités, selon le chercheur, constitueront un énorme défi pour réduire les niveaux d’infection. Et, si ce n’est pas le cas, cela aura un impact sur la capacité du virus à devenir endémique.

Ainsi, si le SARS-COV-2 devient endémique, l’infection sera-t-elle gérée, par exemple, comme c’est le cas actuellement avec la grippe ?

«C’est une possibilité. Cependant, nous avons encore beaucoup d’incertitudes, comme la question de l’immunité et la question de savoir si les réinfections seront moins graves», a déclaré Shaman.

Il ajoute que l’expérience de la pandémie de grippe de 1918 pourrait être répétée. Il y a eu trois vagues d’infection cette fois-là, jusqu’à ce que la maladie devienne une variante de la grippe saisonnière.

En même temps, ajoute-t-il, on pourrait aussi voir un scénario comme celui de la dengue, un virus dont les infections deviennent plus graves à chaque réinfection.

Le virus COVID-19 continuera de circuler

Shaman explique que la seule certitude est que le virus continuera de circuler. En outre, le SARS-COV-2 s’établira très probablement comme un modèle d’endémicité. «Les possibilités sont nombreuses car l’éradication est très peu probable», explique le chercheur.

Enfin, il dit qu’ils espèrent atteindre «des niveaux d’infection contrôlables et que le virus deviendra moins grave ». De cette façon, il y aura un équilibre où l’endémicité de cet agent pathogène ne sera pas si mauvaise pour la plupart des gens.

«Ce serait le genre de stabilité qui nous permettrait de vivre avec ce virus et, en même temps, de revenir à l’ancienne normalité», a-t-il dit.