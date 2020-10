À quel point c’est mauvais la situation en Europe ? La nouvelle vague de COVID-19 attaque les jeunes

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde jeudi contre une «croissance exponentielle» de la pandémie de VIDOC-19 en Europe. Cette situation est «préoccupante» dans la région, même si le virus cause actuellement moins de décès que lors de la première vague.

Chaque jour, l’agence rappelle à des millions d’Européens qu’ils doivent revivre sous des mesures strictes d’éloignement. Tout cela alors que les gouvernements combattent une deuxième vague dont les scientifiques mettent en garde depuis des mois.

L’un des pays les plus touchés est la France, qui a connu une augmentation considérable des nouveaux cas positifs. Le jeudi 15 octobre, 30.621 infections ont été confirmées, contre 22.591 la veille, a rapporté BBC Mundo. Ce lundi 19, le ministère de la santé a signalé 13 243 nouveaux cas et le pays a ainsi dépassé les 900 000 infections.

Le gouvernement a donc décidé d’imposer un couvre-feu nocturne à Paris et dans huit autres villes, qui a débuté le samedi 17 octobre.

Le même jour, la socialisation en intérieur a été interdite à Londres au Royaume-Uni. Il s’avère que cette ville et d’autres régions d’Angleterre sont maintenant sous une alerte COVID-19 plus élevée.

De même, des pays tels que l’Italie, la Pologne, la Hongrie et l’Allemagne ont également enregistré leur plus forte augmentation quotidienne de nouveaux cas depuis le début des tests de masse. En République Tchèque, qui a actuellement le taux d’infection le plus élevé d’Europe, les infections ont presque doublé en octobre pour atteindre plus de 140.000.

Dans le cas de la Russie, elle a enregistré son plus grand nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie en un jour : 286 personnes, selon les données officielles.

L’OMS a exhorté les gouvernements européens à «faire un pas en avant» et à prendre des mesures, alors que le continent dépasse le seuil des 1.000 décès par jour. Il a également réaffirmé que des restrictions strictes sont «absolument nécessaires» pour sauver des vies.

Au Royaume-Uni, ils imposent des amendes pour ne pas porter de masques ou de masques faciaux dans la rue. Photo: EPA

Que se passe-t-il en France ?

Le président français Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions il y a quelques jours pour lutter contre le taux croissant d’infection dans le pays. Il a annoncé que son objectif est de réduire l’augmentation quotidienne des cas à 3.000, a rapporté BBC Mundo.

Les habitants de Paris, de sa banlieue et de huit autres villes, dont Marseille et Lyon, ne peuvent pas quitter leur domicile sans raison «valable». Cela se passe entre 21h et 6h du matin pendant au moins quatre semaines.

Pour sa part, le Premier Ministre Jean Castex a indiqué que des policiers ont été déployés pour faire respecter le couvre-feu. Cependant, il a souligné que la population peut toujours aller travailler, dans les hôpitaux et les pharmacies.

D’autre part, cette semaine, la police française a fait une descente au domicile de hauts fonctionnaires du gouvernement et de la santé. Tout cela fait partie d’une enquête sur leur gestion de la pandémie COVID-19. Depuis des mois maintenant, le Gouvernement fait face à des critiques concernant le manque d’équipement et la lenteur des délais de réponse.

Les négationnistes soutiennent que les mesures anti-COVID-19 restreignent leurs droits civils et leurs libertés. Photo. EFE

À quel point c’est mauvais la situation en Europe ?

Le directeur européen de l’OMS, Hans Kluge, a fait une déclaration à la presse. Il a indiqué qu’au cours de cette période, le nombre de décès dus à COVID-19 est désormais cinq fois moins élevé qu’en mars et avril, lorsque la première vague a frappé le continent.

Pourquoi cela se produit-il ? Il s’avère que l’une des raisons de l’augmentation des cas ces dernières semaines est que davantage de jeunes sont testés positifs au virus. Le taux de mortalité plus faible s’explique donc par le fait que ce groupe de population est moins susceptible de mourir que les adultes plus âgés.

Malgré la faiblesse de l’indicateur, Kluge n’a déclaré que les projections concernant l’évolution de la maladie en Europe «ne sont pas optimistes». Il a donc averti que si les gouvernements européens assouplissent leurs restrictions, l’évolution du virus indique que d’ici janvier 2021, le taux de mortalité quotidien pourrait être quatre à cinq fois plus élevé qu’en avril.

En revanche, si 95 % des gens portent des masques et si d’autres mesures de distanciation sociale sont mises en œuvre, l’Europe pourrait éviter jusqu’à 281 000 décès d’ici février, selon des déclarations recueillies par BBC Mundo.

Entre-temps, la Commission européenne a appelé les gouvernements à intensifier les mesures de restriction et les journées d’évitement. Il leur a également recommandé de coordonner le suivi des éventuels cas positifs et le déploiement éventuel de vaccins.

Un exemple de bonne volonté a été donné par la chef de la Commission Européenne, Ursula Von Der Leyen, qui a quitté un sommet de l’Union Européenne pour s’isoler. Elle l’a fait après qu’un membre de son bureau ait été testé positif, bien qu’elle ait été testée négative. Cependant, elle a décidé de s’isoler «par mesure de précaution».

Nouvelles restrictions imposées en Europe

En Pologne, des zones rouges ont été définies où les écoles et les gymnases seront fermés, y compris la capitale, Varsovie.

Dans la région de Campanie, au sud de l’Italie, y compris à Naples, les écoles seront fermées pendant deux semaines. En effet, le pays a enregistré sa plus forte augmentation quotidienne de cas depuis le début des tests de masse.

En République Tchèque, les écoles et les bars ont fermé, mais les infections continuent d’augmenter. Le gouvernement a annoncé la construction du premier hôpital de campagne pour les patients atteints de coronavirus. Elle a également appelé les médecins travaillant à l’étranger à rentrer chez eux.

En Allemagne, les bars et les restaurants situés dans des zones à risque doivent fermer leurs portes plus tôt. Le pays a enregistré 6.638 nouveaux cas jeudi, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie COVID-19.

La Grèce est un autre des pays européens qui voit le nombre d’infections augmenter. Photo: EPA

Au Portugal, le gouvernement a limité les réunions à cinq personnes. Toutefois, les mariages et les baptêmes peuvent être suivis par un maximum de 50 personnes, tandis que les fêtes universitaires sont interdites.

Dans la région de Catalogne, les restaurants ne peuvent servir que des plats à emporter. Les gymnases et les espaces culturels pourront fonctionner à 50 % de leur capacité. Pendant ce temps, les magasins et les grands centres commerciaux sont limités à 30 % de leur capacité.

Aux Pays-Bas, les bars, restaurants et cafés ont fermé le 14 octobre, sauf pour les plats à emporter. En outre, dans les auberges, le nombre maximum de personnes par jour était de trois.

Dans la capitale russe, Moscou, la circulation est limitée et à partir du lundi 19 octobre, les lycées (pour les enfants de 13 à 18 ans) seront fermés.

L’OMS appelle des millions d’Européens à s’adapter à la nouvelle réalité post-COVID-19. Photo: EPA

La phase sombre de la pandémie est-elle arrivée ?

Compte tenu de la dure réalité en Europe, Hans Kluge a déclaré que l’augmentation du nombre de cas dans plusieurs pays ne signifie pas le début de la «phase sombre» de la courbe épidémiologique. Il a même osé dire qu’il est encore temps d’agir.

«Le virus n’a pas changé, il n’est ni plus ni moins dangereux» que lorsque les plus fortes augmentations de cas ont été enregistrées en mars dernier, a déclaré Kluge. Mais il a souligné que la situation est différente aujourd’hui de ce qu’elle était au printemps, à cause des jeunes infections en Europe.

Pour toutes ces raisons, il a recommandé «une augmentation échelonnée des mesures ponctuelles et temporaires et d’essayer de minimiser les dommages collatéraux pour l’économie et la société».

Et dans ce contexte, il a rappelé aux gouvernements que les mesures qu’ils prennent doivent évaluer les effets collatéraux, pour éviter la reproduction de problèmes de santé mentale ou de violence domestique.

«Le message aux gouvernements est que des mesures concrètes doivent être prises pour éviter de devoir retourner sur le chemin douloureux du printemps», a-t-il déclaré. En même temps, il a rappelé que la transmission et les sources de contagion se trouvent dans les maisons et dans les lieux publics fermés.

El movimiento negacionista se extiende por varios países y sus partidarios desmienten la necesidad de protegerse con vacunas. Foto: Europa Press



L’Europe a vu son nombre d’infections passer de six à sept millions en dix jours seulement, atteignant cette semaine un nouveau record de plus de 120 000 cas en un seul jour les 9 et 10 octobre.

Enfin, l’exécutif de l’OMS en Europe a remis en question la croyance répandue selon laquelle un vaccin est la solution à la pandémie. «Nous ne savons même pas si le vaccin sera efficace pour tous les secteurs de la population », et de plus, «commander différents vaccins sera un cauchemar logistique».

«La fin de cette pandémie sera le moment où nous, en tant que communauté, aurons appris à vivre avec elle. Et cela dépend de nous», a conclu Kluge, dans des déclarations recueillies par Telesur.