Jennifer Pan : la ‘fille modèle’ qui a planifié la mort de ses parents

Les parents de Jennifer Pan, une canadienne d’origine asiatique, pensaient que sa discipline de fer avait donné naissance à une fille parfaite. Mais, la pression pour être toujours le meilleur a laissé sa proie à un monde de mensonges. Finalement, elle s’est effondrée et a planifié, lorsqu’elle a été découverte, la mort de ses parents.

Pour réaliser ce crime, elle a engagé des tueurs à gages à qui elle a versé 10 000 dollars et leur a fait simuler un prétendu vol. Cependant, le véritable objectif était de mettre fin à la vie de sa mère Bich Ha et de son père Huei Hann Pan.

Comme beaucoup de parents dominateurs, Bich Ha Pan et Huei Hann Pan ne laissent jamais leur fille décider de son emploi du temps. Ils ne l’ont pas non plus laissée fréquenter qui elle voulait.

Cette malheureuse histoire trouve son origine dans l’époque de l’école de Jennifer. Là, la jeune femme a commencé à construire une façade de mensonges sur elle-même que Dani Hendrix raconte pour Medium.

La routine de ses parents était de la déposer à l’école le matin et de venir la chercher à la fin de la journée. Jennifer ne pouvait rien faire sans qu’ils le sachent, et encore moins avoir des amis ou parler aux enfants. Selon eux, cela pourrait la distraire de ses études, et elle ne pourrait donc pas non plus assister aux événements sociaux de l’école comme les danses et les fêtes.

En grandissant, Jennifer est devenue une experte dans la création de rapports de cours avec des notes parfaites, des mentions honorables et même un diplôme d’études secondaires. Tout cela parce qu’elle n’avait jamais dépassé le stade de l’élève médiocre et avait abandonné l’école.

À l’université, la situation s’est aggravée. Elle a rencontré un garçon nommé Daniel Wong avec qui elle a commencé une relation amoureuse, cachée à ses parents.

Elle leur a dit qu’elle étudiait à l’Université de Ryerson. Elle leur a montré une fausse lettre d’admission et a fait valoir qu’elle avait emménagé chez un ami.

Elle s’est effondrée et a planifié, lorsqu’elle a été découverte, la mort de ses parents

Les mensonges de Jennifer pour échapper à ses parents

Pendant longtemps, Jennifer a continué à mentir en disant qu’elle étudiait pour devenir pharmacienne, parce que c’est ce que ses parents voulaient. Après les deux années supposées à Ryerson, elle leur a dit qu’elle déménageait dans une autre université au Canada.

Elle a même acheté des manuels scolaires, regardé des documentaires pour paraître informée dans son soi-disant domaine d’étude. Elle a convaincu ses parents qu’avec les bourses qu’elle avait obtenues, elle n’en avait plus besoin pour payer ses études.

En fait, Jennifer vivait avec Daniel, son petit ami, et travaillait comme serveuse dans un restaurant, bien qu’elle donne aussi des leçons de piano. En elle, il y avait un ressentiment croissant envers ses parents et un flot constant de mensonges qui ont fini par l’accabler. C’est à ce moment-là qu’elle en est venue à croire que les tuer serait sa seule solution.

Après avoir soi-disant «obtenu son diplôme», Jennifer a encore menti pour empêcher ses parents d’aller à la cérémonie de remise des diplômes.

Jennifer et son frère

Au début, elle a réussi à les convaincre qu’elle travaillait dans un hôpital, avec de longues heures jusqu’à tard dans la nuit et les week-ends. Elle a fait valoir qu’il était préférable de continuer à vivre avec son «ami de l’université», qui n’a jamais existé. À ce moment-là, ses parents ont commencé à remarquer que quelque chose n’allait pas.

En 2010, une série d’événements ont déclenché l’issue fatale. Un jour, son père l’a forcée à l’emmener à l’hôpital où elle aurait travaillé.

Elle y est allée avec l’espoir que cela suffirait et que son père partirait. Mais il a décidé de la suivre et n’a trouvé aucune trace de son travail là-bas.

Puis son père a appelé sa supposée colocataire, pour découvrir que la fille n’avait pas parlé à Jennifer depuis des années. Ils l’ont forcée à avouer et elle leur a tout raconté – qu’elle n’avait pas obtenu son diplôme de fin d’études secondaires ou qu’elle n’était pas allée à l’université. Et, enfin, que pendant tout ce temps, elle vivait avec son petit ami.

Scène de crime

Tout s’est mal passé

Le père de Jennifer l’a forcée à rentrer chez elle, à quitter son vrai travail au restaurant et à quitter son petit ami Daniel. Même si elle était adulte – elle avait 24 ans – il lui a pris son téléphone portable et son ordinateur portable. Elle a même installé un GPS dans sa voiture pour contrôler sa mobilité. Tout cela s’est passé en 2010, l’année où elle a décidé de tuer ses parents.

Jennifer a ainsi perdu les deux vies qu’elle avait construites : celle qu’elle avait inventée pour rendre ses parents heureux et celle qu’elle était venue vivre avec son petit ami.

C’est ainsi que sa colère s’est enflammée. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la rencontre avec un vieil ami du nom d’Andrew, qui se trouvait dans une situation similaire, et qui a dit à Jennifer qu’il était déterminé à tuer son père.

Andrew lui a donc présenté quelqu’un qu’il connaissait, et tous les trois ont élaboré un plan pour tuer le père de Jennifer sur le parking de son travail. À cette fin, la jeune femme a payé son ami 1 500 dollars sans imaginer qu’il la trahirait et s’enfuirait avec l’argent. Cela l’a laissée encore plus en colère et désespérée.

Au bout d’un certain temps, Daniel – son petit ami – est retourné à sa vie. Jennifer était déjà convaincue qu’elle devait tuer ses parents, car – selon elle – s’ils étaient encore en vie, ils ne seraient jamais heureux avec Daniel.

Son petit ami, au lieu de la dissuader, a donc participé au plan de meurtre fatidique. Ensemble, ils ont décidé d’engager un tueur à gages pour faire le travail. L’idée était de simuler un vol qui tuerait Bich Ha et Huei Hann Pan. Le lien avec les tueurs a été établi par Daniel et le paiement s’est élevé à 10.000 dollars.

La criminalité et l’issue de la famille Pan

Les événements se sont produits le 8 novembre 2010. Jennifer a ouvert la porte de sa maison lorsque ses parents allaient se coucher, vers 10h02 du soir. Elle a fait le signal convenu, en allumant et en éteignant la lumière du studio. Quelques minutes plus tard, elle a envoyé un message à David, l’un des trois tueurs à gages engagés pour poursuivre.

Les présumés voleurs sont entrés et ont fait sortir les parents et Jennifer de leur chambre, qui a été «forcée» de donner tout l’argent que sa famille avait dans la maison. Quand ils l’ont fait, ils l’ont ramenée à l’étage et ont laissé ses mains et ses jambes attachées avec un lacet. Puis ils ont tiré dans la tête des parents de la fille.

La mère est morte immédiatement, mais le père a survécu et a réussi à sortir de la maison et à obtenir l’aide d’un voisin qui a appelé une ambulance et l’a emmené à l’hôpital, où il a été plongé dans un coma artificiel. Jennifer a appelé le 911 et a signalé les coups de feu.

À l’arrivée, la police a réalisé que le vol avait quelque chose d’étrange. Les «voleurs» n’ont pas pris d’autres biens de valeur, comme la voiture de luxe qu’ils avaient dans le garage. En outre, le fait qu’ils soient entrés par la porte d’entrée a également éveillé des soupçons.

Jennifer n’a jamais imaginé que son plan échouerait et que ce serait son propre père qui la découvrirait, à nouveau. Monsieur Huei Hann Pan a réussi à survivre à la tentative d’assassinat. Le pire – pour sa fille – était qu’elle se souvenait de tout ce qui s’était passé cette nuit-là.

Le père a donc avoué à la police tout ce qu’il savait. Il leur a même dit que sa fille semblait connaître les voleurs et qu’elle n’avait jamais été attachée pendant le faux vol.

Immédiatement, la police a arrêté Jennifer et l’a emmenée pour un interrogatoire. Là, la jeune femme refoulée a avoué tout le plan, bien qu’elle n’ait pas pu admettre qu’elle voulait tuer ses parents.

Elle a également avoué qu’elle avait engagé les tueurs à gages non pas pour tuer ses parents, mais pour mettre en scène sa propre mort. Elle a affirmé qu’elle était déprimée et fatiguée de vivre, et que les tueurs avaient tort. À partir de ce moment, les autorités ont ordonné son arrestation.

En 2014, la sentence a été prononcée. Jennifer a été condamnée à la prison à vie. Elle avait alors 28 ans. Son petit ami Daniel Wong et les trois complices qui l’ont aidée dans son projet – Lenford Crawford, David Mylvaganam et Erick Carty – ont également reçu la même peine.

Lorsqu’ils auront purgé 25 ans de prison, c’est-à-dire en 2039, tous les cinq pourront demander le bénéfice procédural de la libération conditionnelle. Si cette injonction est accordée, Jennifer pourrait retourner dans les rues, mais elle sera toujours surveillée et contrôlée par les autorités, comme l’ont fait ses parents tout au long de sa vie.