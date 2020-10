Les courriels divulgués par le New York Post créent un nouveau front de guerre entre Trump et Biden

Mercredi 14 octobre, les réseaux sociaux ont explosé autour d’une publication du New York Post (NYP) sur Joe Biden. Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis aurait eu des contacts avec «un haut fonctionnaire» d’une société énergétique ukrainienne. Il s’avère que cette controverse a fait l’objet d’un débat à la suite du licenciement du procureur chargé de l’enquête sur la société.

Le contact entre l’ancien vice-président de Barack Obama et l’homme d’affaires ukrainien Vadym Pozharskyi s’est fait par l’intermédiaire de son fils Hunter Biden. Cela a été révélé dans un courriel cité par le NYP dans sa publication qui implique également son autre fils, Joseph R. Biden Jr.

Pozharskyi, un ancien conseiller du conseil d’administration de Burisma Holdings, auquel appartenait le fils de Biden, a remercié Hunter dans un courriel d’avril 2015 pour l’avoir invité à Washington. Il l’a également remercié de lui avoir donné «l’occasion de rencontrer son père».

Cela s’est passé un an après que Hunter ait rejoint la compagnie de gaz qui était alors – 2015 et 2016 – a fait l’objet d’une enquête du procureur général ukrainien, Viktor Shokin.

Joe Biden et Hunter Biden

Selon l’entourage de Donald Trump, Biden aurait forcé la révocation du procureur chargé de l’enquête sur la société par un appel téléphonique à l’ancien président ukrainien Petro Porochenko. Shokin a cessé d’être procureur général en mars 2016.

Un courriel de mai 2014 indiquait également que Pozharskyi avait demandé conseil à Hunter sur la manière dont il «pourrait utiliser son influence» au nom de la Birmanie.

Selon le NYP, la communication contredit une affirmation de Biden selon laquelle il n’a pas parlé à son fils de son entreprise. Toutefois, le courriel ne précise pas la portée de la réunion ni si Biden en a parlé à son fils.

Cette libération a immédiatement incité le candidat républicain Donald Trump à accuser Biden de liens présumés avec la société ukrainienne. Il a utilisé cet argument pour dire que l’ancien vice-président avait fait pression pour que le procureur de l’époque soit démis de ses fonctions pour «profiter» à son fils Hunter.

De fausses nouvelles contre Biden ?

Parmi les courriels cités par le NYP, on peut citer celui envoyé par l’exécutif ukrainien le 17 avril 2015. Il y remercie Hunter de «l’avoir invité à Washington, me donnant ainsi la chance de rencontrer ton père et de passer du temps ensemble. C’est vraiment un honneur et un plaisir».

Ces courriels placent Biden dans une situation complexe, car il a toujours nié toute implication directe dans le travail de son fils en Ukraine. «Je n’ai jamais discuté de quoi que ce soit qui ait un rapport avec l’Ukraine. Nous avons toujours tout gardé séparé», a poursuivi Biden lors d’un débat pendant la course à l’investiture.

En septembre dernier, deux présidents de la commission républicaine du Sénat ont tenté de relancer les allégations concernant les agissements de Hunter en Ukraine. Mais leur rapport n’a guère innové lorsqu’ils ont découvert que son rôle au sein du conseil d’administration de la Birmanie mettait les fonctionnaires du département d’État dans une position «inconfortable».

Pendant ce temps, le commandement de campagne de Biden a rejeté les informations rapportées par le NYP sur ses fils, Joseph R. et Hunter. La plainte des démocrates a conduit les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook à considérer la publication comme douteuse et à limiter immédiatement l’accès à l’article.

Le rapport, qui a été publié trois semaines seulement avant les élections, était basé sur des documents fournis par les alliés républicains de Trump. Depuis des mois, le président tente de ternir la campagne de Biden avec la vie personnelle de son fils.

Les républicains affirment que Biden «avait rencontré un conseiller d’une société ukrainienne d’énergie au sein du conseil d’administration de laquelle Hunter siégeait». Toutefois, si l’on examine les calendriers et les réunions de Biden, on constate que cette réunion n’a jamais eu lieu.

Andrew Bates, un porte-parole de la campagne démocrate, s’est exprimé sur la question. «Nous avons examiné le calendrier officiel de Joe Biden depuis son départ, et aucune réunion n’a eu lieu, comme le prétend le New York Post».

Cependant, d’autres sources affirment que le prétendu «courriel électronique» que Pozharskyi a envoyé à Hunter serait sans fondement. L’argument est que «l’authenticité de la correspondance électronique citée par le NYP n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante», ajoute un rapport publié par The New York Times.

Pourquoi les informations ont-elles été bloquées sur les réseaux ?

Quelques heures après la publication de l’article, Facebook a signalé qu’il avait décidé de limiter la diffusion de l’histoire sur sa plateforme pour vérifier si les affirmations étaient vraies.

Pour sa part, Twitter a déclaré avoir bloqué l’article parce qu’il contenait des numéros de téléphone et des adresses électroniques personnels. Cela constitue une violation de ses règles de confidentialité et de sa politique sur le matériel piraté.

Les actions de Facebook et Twitter ont immédiatement provoqué de fortes réactions des républicains aux États-Unis. La banque de Trump affirme que les plateformes de réseaux sociaux les censurent.

Selon le NYP, l’article est basé sur des courriels électroniques récupérés sur un ordinateur qui aurait appartenu à Hunter. Il aurait été transporté dans un centre de réparation dans l’État du Delaware pour y être réparé et n’aurait jamais été récupéré. L’information est parvenue à l’ancien maire de la ville de New York – et avocat de Trump – Rudy Giuliani, qui en a remis une copie au The New York Times.

Le sénateur républicain Ted Cruz, qui préside actuellement une Sous-Commission sur la Surveillance et les Droits Fédéraux, a envoyé une lettre au président exécutive de Twitter, Jack Dorsey. Il y dénonce le fait que «non seulement ils interdisent à leurs utilisateurs de partager les nouvelles, mais aussi au New York Post de publier son propre contenu».

En plus de bloquer l’affichage, le compte personnel de l’Attachée de Presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a été bloqué et elle a partagé l’histoire. La sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn, alliée de Trump, a qualifié l’action de Twitter de «méprisable » et l’a qualifiée de «véritable ingérence électorale».

Facebook, Twitter et YouTube ont été critiqués par Trump et d’autres républicains pendant des années pour avoir prétendument censuré leurs opinions. Les entreprises, situées dans la Silicon Valley libérale, nient ces affirmations.

Le NYP a rapporté que Twitter a non seulement bloqué l’accès à ses informations sur les courriels entre Hunter et la société ukrainienne. Apparemment, il a également montré aux utilisateurs essayant d’accéder aux nouvelles une alerte avertissant que la page du journal pouvait être «non sécurisée».

Ce jeudi – 15 octobre – le NYP a de nouveau publié d’autres informations sur les courriels électroniques auxquels ils ont accédé, qui selon leurs «révèlent comment Hunter Biden a essayé de collecter beaucoup d’argent au nom de la famille» en se liant à la société chinoise CEFC China Energy.

Pendant ce temps, Hunter reste dans la campagne parce que Trump insiste sur le fait que le fils de son adversaire – qui le mène de plus de 10 points de pourcentage dans les sondages – est impliqué dans des affaires louches. Il dit aussi qu’il aurait accompli tout cela avec l’aide de son père en tant que vice-président des États-Unis sous l’administration Obama.