Une nouvelle étude avance la mort de l’Arctique : quelles sont les conséquences pour l’humanité ?

L’Arctique franchit le seuil de sa mort, combien de temps encore existera-t-il ? C’est une question que se posent les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Une nouvelle étude de Nature Climate Change prévoit que la glace de mer estivale flottant à la surface de l’océan Arctique pourrait disparaître complètement d’ici 2035.

Il s’avère que jusqu’à une date relativement récente, les scientifiques pensaient que nous atteindrions ce point, mais au plus tôt en 2050. En d’autres termes, l’Arctique s’effondre et cela se produit plus rapidement que ce que l’on aurait pu imaginer il y a des décennies. C’est l’une des conclusions de l’étude précitée citée par The Guardian.

Les recherches rapportent qu’à la fin du mois de juillet, 40% de la plateforme de glace Milne, vieille de 4000 ans, à l’extrémité nord-ouest de l’île d’Ellesmere, s’est brisée en mer. C’est ainsi que la dernière plate-forme de glace complètement intacte au Canada n’existe plus.

Cela s’est produit alors que de l’autre côté de l’île, dans la partie la plus septentrionale du Canada, les calottes glaciaires de la baie Saint-Patrick ont complètement disparu.

Deux semaines plus tard, les scientifiques ont conclu que la calotte glaciaire du Groenland avait peut-être déjà dépassé le point de non-retour. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les chutes de neige annuelles ne sont plus suffisantes pour remplacer les pertes de neige et de glace lors de la fonte des 234 glaciers du territoire pendant l’été.

De plus, en 2019, la calotte glaciaire a perdu une quantité record de glace, une quantité équivalente à un million de tonnes par minute. De plus, le nord de la Sibérie et l’Arctique canadien se réchauffent trois fois plus vite que le reste du monde.

Au cours de la dernière décennie, les températures de l’Arctique ont augmenté de près de 1° Celsius. Ainsi, si les émissions de gaz à effet de serre restent sur la même trajectoire, le réchauffement atteindra 4e centigrade d’ici le milieu du siècle.

La recherche est rapportée par Julienne Stroeve, chercheur principal au Centre National de Données sur la Neige et la Glace des États-Unis. «Les derniers modèles montrent que quel que soit le scénario d’émissions que nous suivons, nous perdrons la couche de glace (marine) d’été avant le milieu du siècle», dit-elle.

Il ajoute que, «même si nous continuons à nous réchauffer à moins de 2° centigrade, c’est encore suffisant pour perdre cette glace de mer d’été en quelques années».

«Aucune facette de la vie arctique n’est épargnée par l’immensité des changements ici. L’Arctique tel que nous le connaissons, un vaste paysage gelé où errent les rennes, où les ours polaires festoient et où les eaux regorgent de morues et de phoques, va bientôt geler dans les mémoires», affirme l’étude revue par The Guardian.

Le permafrost dans un état critique

Le permafrost est la couche souterraine de la croûte terrestre qui est gelée en permanence, par sa nature même et non par hasard. Ce n’est pas de la glace, c’est un sol gelé et il peut être extrêmement pauvre en roche et en sable ou très riche en matière organique. C’est pourquoi on le trouve dans les régions très froides ou périglaciaires.

Dans les avant-postes de l’Arctique canadien, le permafrost dégèle 70 ans plus tôt que prévu. En conséquence, les routes ont commencé à plier et les maisons à s’enfoncer.

En Sibérie, des cratères géants marquent la toundra de leur empreinte lorsque la température monte en flèche, atteignant 38° centigrade en juillet dans la ville de Verkhoyansk. Ce printemps, l’un des réservoirs de carburant d’une centrale électrique russe s’est effondré, déversant 21.000 tonnes de diesel dans les cours d’eau voisins. Cette tragédie a été attribuée au déclin du permafrost.

Les scientifiques expliquent que lorsque le permafrost dégèle, il libère dans l’atmosphère deux puissants gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone et le méthane. Cela ne fait qu’aggraver le réchauffement climatique.

La faune souffre également des effets

La chaleur étouffante a provoqué des incendies de forêt massifs, désormais fréquents dans les régions les plus chaudes et les plus sèches de l’Arctique. Au cours des derniers étés, les flammes ont ravagé la toundra de la Suède, de l’Alaska et de la Russie, détruisant la végétation indigène. Cela fait également du tort à des millions de rennes et de caribous qui se nourrissent de mousses, de lichens et d’herbes rugueuses.

En outre, les épisodes désastreux de pluie sur la neige sont également en augmentation, enfermant dans la glace les aliments fourragers préférés des ongulés. Entre 2013 et 2014, on estime à 61.000 le nombre d’animaux morts sur la péninsule russe de Yamal à la suite d’une famine massive durant un hiver pluvieux. En outre, la population mondiale de rennes et de caribous a diminué de 56 % au cours des 20 dernières années.

Ces pertes dévastent également les peuples indigènes, dont la culture et les moyens de subsistance sont liés à la situation critique des rennes et des caribous. Par exemple, les Inuits utilisent toutes les parties du caribou : le tendon comme fil, la peau comme vêtement, les bois comme outils et la viande comme nourriture.

En Europe et en Russie, les Sami élèvent des milliers de rennes dans la toundra. Les hivers plus chauds obligent beaucoup d’entre eux à modifier leurs moyens de subsistance, par exemple en fournissant des aliments complémentaires à leurs rennes.

Ceux qui profitent de la crise de l’Arctique

Alors que la planète, la faune et les peuples indigènes sont touchés, d’autres trouvent des opportunités dans cette crise. La fonte des glaces rend les abondants gisements minéraux et les réserves de pétrole et de gaz de la région plus accessibles par bateau.

Par exemple, la Chine a décidé d’investir massivement dans la route de la mer du Nord, de plus en plus libre de glace, qui passe au-dessus de la Russie. Elle le fait parce qu’elle pourrait réduire les délais d’expédition entre l’extrémité asiatique et l’Europe de 10 à 15 jours. En outre, le passage par l’archipel arctique canadien pourrait bientôt offrir un autre raccourci.

Au Groenland, en revanche, la fonte des glaces met à jour une grande quantité d’uranium, de zinc, d’or, de fer et d’éléments des terres rares. C’est précisément pour cette raison qu’en 2019, Donald Trump a exprimé son intention d’acheter le Groenland au Danemark. Jamais auparavant l’Arctique n’a eu une telle importance politique.

Le tourisme était également en plein essor, même avant la pandémie COVID-19. Comment ? Une multitude de visiteurs fortunés sont attirés par cette région exotique dans l’espoir de faire passer le «parfait égoïste» sous les aurores boréales.

L’impact du tourisme d’hiver a augmenté de plus de 600 % entre 2006 et 2016. La ville norvégienne de Tromsø, surnommée le «Paris du Nord», a accueilli 36.000 touristes entre 2008 et 2009. En 2016, ce nombre est passé à 194.000.

Mais, derrière ce «intérêt», il y a un autre sentiment inexprimé : ce pourrait être la dernière chance pour l’homme de vivre l’Arctique tel qu’il est depuis des milliers d’années.

Que peut faire l’homme

Pour stopper le changement climatique dans l’Arctique, il faut réduire considérablement les émissions de combustibles fossiles. Malheureusement, le monde a peu progressé sur cette question malgré l’urgence évidente. Les années passent et de nombreux gaz à effet de serre persistent dans l’atmosphère. Même si toutes les émissions étaient arrêtées, il faudrait des décennies pour que ces gaz se dissolvent et que les températures se stabilisent. Et, pendant cette période, il y aurait encore plus de glace, de permafrost et d’animaux perdus.

«Il doit s’agir à la fois d’une réduction des émissions et de la séquestration du carbone à ce stade», explique Stroeve. «Nous devons retirer ce que nous avons déjà mis dedans».

Selon l’étude, d’autres stratégies peuvent également contribuer à atténuer les dommages causés à l’écosystème et à ses habitants. Le village Yupik de Newtok, au nord de l’Alaska, où la fonte du permafrost érode le sol sous les pieds, sera déplacé d’ici 2023.

Des groupes de conservation font pression pour établir plusieurs zones de conservation marine dans tout le Haut-Arctique afin de protéger la faune et la flore touchées. En 2018, plusieurs organisations ont signé un accord qui interdit la pêche commerciale en haute mer dans le centre de l’Océan Arctique pendant au moins 16 ans. Mais cela doit être complété par davantage de réglementations gouvernementales sur les nouvelles activités de transport et d’extraction dans la région.

La triste réalité est que «l’Arctique du passé a disparu». Si la trajectoire climatique actuelle se poursuit, il sera impossible de revenir aux conditions d’il y a seulement trois décennies.

Cependant, malgré le sombre tableau scientifique, de nombreux experts estiment qu’il est encore temps d’agir, de préserver l’Arctique tel qu’il était autrefois. Mais pour cela, il faudrait que le monde entier s’unisse pour prévenir d’autres dégâts et préserver ce qui reste de cet écosystème unique et fragile. En conclusion, un espoir plutôt utopique.