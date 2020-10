Poignardait des hommes à mort pour «soif de sang sadique» : l’histoire de Joanna Dennehy

Joanna Dennehy est née en 1982 et a grandi dans la banlieue de Londres, en Angleterre. Bien qu’elle soit une petite fille douce au visage angélique qui a eu une enfance apparemment heureuse, quelque chose l’a changée à l’adolescence.

Au début de la puberté, elle a commencé à subir les distorsions causées par les excès, jusqu’à ce que la vie de couple et de deux enfants s’en suive. Finalement, elle est devenue l’un des plus dangereux tueurs en série de Grande-Bretagne.

À un moment donné, Joanna a pris la décision de vouloir tuer neuf hommes. C’était un objectif qu’elle s’était fixé. Son objectif a commencé à prendre forme en mars 2013, lorsque, couteau en main, elle a mis son plan en marche. Elle voulait tuer pour le plaisir, pour la luxure ; cela l’excitait de sentir comment les autres souffraient et le sang pouvait la conduire à la débauche sexuelle.

Elle voulait aussi que sa vie ne passe pas inaperçue dans le monde. Elle voulait que ses crimes deviennent célèbres, parce que cela la remplissait et la faisait s’amuser. Sa froideur était incalculable et elle a explosé lorsque le psychopathe en elle a pris le dessus et que sa vie s’est transformée en violence extrême.

Un reportage de BBC Monde souligne que malgré la croyance habituelle des experts psychiatriques en l’histoire personnelle des tueurs violents, l’enfance de Joanna Dennehy était, selon ses propres parents, tout à fait normale.

Elle a grandi dans la banlieue de Londres, à Harpenden, une petite ville du Hertfordshire. Elle a passé son enfance dans une grande maison de quatre pièces avec un jardin confortable. À l’école primaire, elle excellait à l’école et dans les sports. Elle partageait une chambre avec un lit de marin avec sa jeune sœur Maria, qui avait trois ans de moins. «Ils étaient très proches et avaient même créé leur propre vocabulaire secret», indique la revue.

À cette époque, se souvient Maria, elle était docile, pas du tout agressive, et jouait à la poupée. À l’école, elle la protégeait, et si quelqu’un lui disait quelque chose de moche, Joanna l’obligeait à s’excuser. Sur le chemin du retour de l’école, ils grimpaient à l’arbre dans le jardin arrière de leur maison et restaient là à chanter et à bavarder pendant des heures.

Maria – qui s’est engagée dans l’armée après l’école et est maintenant ingénieur en informatique – a déclaré à la BBC que ses parents ont travaillé très dur pour maintenir un bon niveau de vie. Son père, Kevin, était agent de sécurité et sa mère, Kathleen, était commerçante. Pour ses parents, Joanna était la fille «intelligente» et ils rêvaient même qu’elle étudie le droit.

Maria reconnaît que Kevin et Kathleen étaient un peu stricts, mais pas trop, mais elle dit qu’ils y passaient beaucoup de temps. Dans l’une des rares interviews proposées par Maria, elle a dit qu’elle ne comprenait pas exactement ce qui s’était passé, mais à un moment donné, lorsque Joanna était au lycée, tout a brusquement changé : «Il y avait une fille que nous aimions et qui un jour s’est transformée en monstre».

Drogues et alcool à l’adolescence

Le jour de son 17e anniversaire, Joanna est tombée enceinte pour la première fois. Elle a donc cessé de consommer de la drogue et de l’alcool pour s’occuper du bébé. En 1999, sa fille aînée, Shianne, est née. Trois ans plus tard, son deuxième enfant est arrivé. Mais l’abstinence n’a pas duré, et peu après avoir eu les enfants, elle est retournée à l’excès.

C’est à l’adolescence qu’est apparue la provocante Joanna, qui s’est enfuie de l’école et a affronté ses parents. À 13 ans, elle a quitté la maison avec un jeune de 18 ans. Le temps était court, mais suffisant pour les inquiéter À cette époque, elle a également commencé à leur voler de l’argent, à boire de l’alcool et à prendre des drogues. Ils ont réussi à le récupérer, mais il s’est encore enfui. La vie de famille avec elle est devenue incontrôlable.

Les interdictions de ses parents n’ont pas suffi à l’arrêter. Quand elle a commencé à sortir avec John Treanor, elle avait 15 ans et lui 20. Kevin a confronté John et lui a dit que sa fille était mineure. Cela n’a pas aidé. Les bagarres sont devenues quotidiennes et le couple a quand même continué.

Il y a même eu une époque où ils ont monté une tente dans la cour des Dennehys. Maria dit que sa mère a pleuré tout le temps pendant ces mois-là. Lorsque Joanna est partie avec John à l’âge de 16 ans, la famille a été dévastée.

Joanna et sa dépendance à l’excès

Vivant en couple, elle a abandonné ses enfants avec John et est devenue incontrôlable. L’absence de contrôle était absolue et commençait à se manifester avec une violence extrême. Lorsqu’elle était ivre ou défoncée, elle battait John et lui donnait des coups de pied. Elle buvait jusqu’à deux bouteilles de vodka par jour. La vie était un enfer.

En 2009, John a touché le fond et, dans l’angoisse, est parti avec ses deux enfants, âgés de 10 et 7 ans. C’est arrivé après qu’elle l’ait menacé avec un poignard de 15 cm.

John s’est installé à Glossop dans le Derbyshire et s’est occupé de ses enfants. Il n’a plus jamais entendu parler d’elle jusqu’à ce que les crimes se produisent. Il affirme qu’il n’a jamais pensé que Joanna serait capable de faire ce qu’elle a fait ensuite : «Qui pourrait avoir une telle prémonition», il s’est défendu lorsque les médias l’ont harcelé de questions.

En 2012, Joanna a été accusée d’agression et a été emprisonnée. Cette même année, elle a passé quelques mois à l’hôpital de la ville de Peterborough, dans le Cambridgeshire, où elle a été diagnostiquée comme «personnalité antisociale».

À sa sortie de l’hôpital, elle s’est tournée vers une agence immobilière appelée Quicklet pour trouver une chambre à vivre. Le copropriétaire de l’agence était Kevin Lee et il avait 48 ans. Il lui a dit qu’il pouvait aussi lui donner un emploi et lui a demandé de l’aider à expulser les locataires qui ne payaient pas.

«Joanna était belle, contrôlante, sexy et provocante. Yeux bleus, traits parfaits, cheveux blonds et raides. Tout était complété par ses piercings à la langue et au nez et ses tatouages sur tout le corps. Audacieuse et tentante, elle a su camoufler son caractère agressif. Les hommes n’ont pas pu lui résister», met en évidence la BBC.

Les crimes de Joanna

L’arrestation de Joanna a eu lieu le 2 avril 2013, lorsqu’elle a tué trois hommes en dix jours dans la ville de Peterborough.

Son premier crime s’est produit dans une de ces maisons dont elle s’occupait pour son employeur, à Welland, dans l’extrême nord de Peterborough. Lukasz Slaboszewski, 31 ans, Kevin Lee, 48 ans, et John Chapman, 56 ans, ont été ses trois premières victimes.

Joanna connaissait depuis un certain temps Lukasz Slaboszewski, un ouvrier polonais de l’entrepôt. Ils ont commencé une relation au point qu’il est allé jusqu’à se vanter auprès de ses amis de sa «petite amie» anglaise. Le mardi 19 mars 2013, Joanna lui a envoyé un message sur son téléphone portable pour la retrouver dans une maison de Welland.

Il est arrivé avec la promesse d’une rencontre sexuelle intense, mais dès qu’il a franchi la porte, elle lui a transpercé le cœur avec un petit couteau. Puis elle a traîné le corps dans la benne à ordures dans la rue. Joanna a arrêté une adolescente d’environ 14 ans, qui passait par là, et lui a montré sans scrupules le corps de Lukasz.

Joanna voulait que sa victime soit retrouvée et devienne le protagoniste. Mais cela ne s’est pas produit parce que l’adolescent, peut-être trop effrayé, n’a pas parlé. Frustrée, 10 jours plus tard, le 29 mars, elle a assassiné son colocataire, John Chapman, 56 ans, ancien marin et vétéran de la Guerre des Malouines.

Bien que la police ait conclu qu’elle l’avait poignardé pendant qu’il dormait sans défense, Joanna a soutenu le contraire : elle a dit qu’elle l’avait poignardé parce qu’il ne voulait pas sortir de la salle de bain où elle se trouvait. Les psychiatres ont interprété pendant le procès qu’elle devait mettre en scène un spectacle où il n’était pas un pauvre homme vulnérable.

Après avoir tué John, elle a envoyé un SMS à son patron et propriétaire Kevin Lee, avec qui elle avait une liaison depuis qu’il l’avait engagée. Il lui a écrit qu’ils avaient des relations sexuelles sadomasochistes. Kevin a avoué à un ami que sa «petite amie» lui avait dit qu’elle voulait le mettre dans une robe et le violer.

L’homme est immédiatement allé à sa rencontre. La rencontre a eu lieu dans la maison où Joanna avait assassiné Lukasz dix jours plus tôt. Elle ne lui a montré aucune pitié et l’a poignardé à cinq reprises, perçant ses poumons et son cœur. Kevin était sa troisième victime. Puis il a habillé le corps d’une robe noire sexy à paillettes.

À cette époque, Joanna avait deux corps dans deux maisons différentes. Elle avait besoin d’aide. Elle a appelé Gary Stretch, un délinquant bien bâti et enregistré par la police qu’elle avait rencontré alors qu’elle travaillait pour Kevin Lee, et a dit : «Oups, je l’ai refait».

Gary Stretch a fait appel à un autre homme, Leslie Layton, 36 ans, pour aider Joanna. Ils vivaient tous les deux dans la même maison qu’elle. Leslie a menti aux autorités pour la protéger et Gary l’a aidée à se débarrasser des corps en les jetant dans un fossé dans une zone rurale. Le corps de Kevin Lee, habillé de manière provocante dans un costume de femme, était disposé d’une manière très particulière, ce qui laissait supposer que tout avait été pensé.

«J’ai besoin de m’amuser»

Le 2 avril, Gary conduisait sa voiture lorsqu’il l’a entendue dire qu’elle voulait tuer à nouveau : «Je veux m’amuser, j’ai besoin de m’amuser. Joanna était excitée même si elle savait que la police la recherchait. À Hereford, Gary a arrêté sa voiture pour qu’elle puisse le faire.

Au hasard, il a choisi un homme qui promenait son chien et l’a poignardé dans le dos. Il s’agit de Robin Bereza, 64 ans. Une voiture est passée et le chauffeur les a regardés, Joanna lui a rendu un beau sourire et puis, par précaution, est remontée dans la voiture avec Gary.

Puis, neuf minutes plus tard, dans une impasse, elle a sauvagement poignardé John Rogers, 56 ans, qui promenait également son animal de compagnie. Il l’a poignardé 30 fois. Elle était sûre de l’avoir tué, mais elle ne l’a pas fait. Les deux derniers hommes attaqués ont réussi à survivre.

Au même moment, plusieurs voisins de Hereford avaient signalé à la police qu’une femme s’en prenait aux passants. Les témoignages des blessés, ainsi que les images captées par les caméras de surveillance, ont conduit à son arrestation le jour même.

Dans les vidéos d’arrestation, on peut la voir flirter avec les flics qui l’ont arrêtée, faire des blagues et les remercier d’avoir dit qu’elle était «petite». Elle a assuré aux officiers qu’elle était flattée et que c’était un «commentaire sexy».

Lorsqu’elle a demandé pourquoi elle était arrêtée et qu’ils ont répondu qu’il s’agissait d’une «suspicion de tentative de meurtre et de meurtre», elle a dit avec un sourire calme, «Cela pourrait être pire».

En prison

Deux jours avant son arrestation, le 30 mars, le corps de Kevin Lee a été retrouvé dans un puits à Newborough. L’autopsie a établi qu’il était mort de blessures à la poitrine causées par un couteau.

Lukasz Slaboszewski et John Chapman ont été retrouvés après son arrestation le 3 avril. Tous deux ont été poignardés au cœur, au cou et au torse.

Au cours de la procédure judiciaire, Joanna a été diagnostiquée par des spécialistes comme étant une psychopathe, après avoir admis sans aucun scrupule qu’elle avait tué. Elle a été condamnée à la prison à vie et n’a jamais montré aucun remord pour ses crimes odieux.

Le tribunal pénal d’Old Bailey à Londres n’a pas épargné les adjectifs pour la caractériser. Elle a déclaré que Joanna Dennehy était «une menteuse compulsive, calculatrice, manipulatrice, malveillante et cruelle».

«Oui, je suis un tueur en série», a avoué le Britannique. «J’ai plaidé coupable et c’est tout», a-t-elle terminé.

Le 28 février 2014, elle a été condamnée à la prison à vie pour les trois meurtres et deux tentatives de meurtre. Elle mourra un jour dans la prison de HMP Bronzefield, du Surrey, sans possibilité de libération conditionnelle. Gary Stretch Richards a également été condamné à la prison à vie pour tentative de meurtre.

Joanna et Rose West

Diagnostic

Au psychiatre de la prison, Joanna a avoué autre chose : «J’ai tué pour voir comment je me sentirais, pour voir si j’étais aussi froide que je pensais l’être. Ensuite, j’ai pris goût à cette activité, elle est devenue une dépendance».

Ce qui est concret, c’est qu’on lui a diagnostiqué une psychopathie, un trouble antisocial, une personnalité bordelaise, une paraphilie et un sadomasochisme, car elle a reconnu qu’elle était excitée par la douleur et l’humiliation des autres.

Joanna avait besoin de ressentir et de fournir de la douleur lors de ses rapports sexuels. Elle a dit qu’elle aimait tuer et qu’elle prévoyait de mettre fin à la vie de neuf autres hommes pour obtenir plus de gloire que Bonnie et Clyde, le célèbre couple de criminels américains des années 1930.

Le tueur a même avoué qu’elle ressentait une sorte de «soif de sang sadique».

L’écrivain, professeur de criminologie, expert en tueurs en série à l’Université de Birmingham et conseiller auprès de diverses forces de sécurité, David Wilson, explique dans un rapport qu’il est surprenant de voir à quel point certains psychopathes peuvent être attirants : «Ils peuvent vous faire sentir que vous êtes le centre de l’univers, parce qu’ils ont besoin de s’approcher de vous et de vous utiliser ensuite. C’est cette capacité de caméléon qui rend difficile l’identification du vrai psychopathe».

Il est étonnant de voir comment ses complices ont apprécié ses charmes sexuels et lui ont obéi sans se plaindre. Son charme personnel les attirait même s’ils savaient que leur relation avec elle était dangereuse. Pour Wilson, Joanna est un phénomène unique car ses alliés masculins n’ont jamais remis en question son rôle et son leadership.

«La psychologie qui sous-tend ces relations est appelée folie a deux ou ‘folie partagée à deux’, bien que dans ces deux cas, l’homme soit généralement dominant. Ce qui est inhabituel, dans le cas de Dennehy, c’est qu’elle était la dominante et que les hommes étaient ceux qui obéissaient», a déclaré Wilson.

Au fil des ans, certains de ses anciens voisins n’arrivent pas à se défaire du goût amer d’avoir vécu près d’un criminel. Toni-Ann Roberts, une femme qui la connaissait, a déclaré que John Chapman, le troisième décès de Joanna, était un homme doux, gentil, un peu alcoolique, mais qu’il n’y avait aucune raison pour que Joanna lui fasse ce qu’elle lui a fait.

Joanna était intimidante et flirtait avec les gens d’une manière étrange et efficace. «Elle a été très directe. Elle venait pour découvrir qui vous étiez et était très intelligente pour découvrir qui avait une faible estime de soi. Les hommes tombaient à ses pieds, comme des chiens. Elle avait un étrange contrôle sur eux (…) Je me souviens encore de la façon dont elle vous regardait parfois. Elle était terrifiante», a-t-il ajouté.

Leslie Layton

Joanna dans la culture pop

Avec cette affaire aberrante, les tabloïds anglais ont augmenté leur diffusion et les programmes télévisés se sont concentrés sur elle. Pendant longtemps, on n’a parlé que de cela.

Christopher Berry Dee, auteur de best-sellers, a écrit un livre sur l’histoire de Joanna intitulé Love for Blood, (Amour du sang). C’est cet auteur qui a dit avoir remarqué, après la publication, la manipulation que Joanna exerçait sur les gens.

Il l’a prouvé par lui-même lorsqu’elle lui a envoyé plusieurs lettres dans lesquelles elle démontrait ses capacités de caméléon. «Elle change ses couleurs pour s’adapter à son environnement. Par exemple, elle a réalisé que son propriétaire voulait coucher avec elle et le garçon polonais a été ensorcelé pour qu’il croie avoir rencontré la bonne fille».

«Quand elle m’a écrit, son écriture était belle et son orthographe et son vocabulaire étaient parfaits. Elle s’est révélée être un personnage calme et modéré. Il voulait m’impressionner. Mais j’ai eu l’occasion de regarder les lettres qu’elle avait écrites à Gary et elles étaient complètement différentes, comme si elle appartenait à un bidonville», a déclaré Dee.

Dans le documentaire A Murderer in My Family (Un Assassin dans Ma famille), son ex-mari et le père de ses deux enfants ont pris la parole. Elle dit que le choc des événements ne s’est pas encore atténué : «C’est horrible ce qu’elle a fait. Mais je ne suis pas responsable de cela, mes enfants ne sont pas responsables de cela… Je ne peux pas m’excuser pour ce qu’elle a fait».

L’affaire ne s’est pas arrêtée là car il y avait plusieurs autres livres, comme ceux écrits par Janet Crowder et Andrew Alexander, et de nombreux documentaires dans le genre true crime.

Violence débridée

En février 2014, Joanna Dennehy a été envoyée en prison. Son entrée dans la prison a également été choquante, car immédiatement son codétenu, le tueur en série Rose West, a dû être transféré dans un autre pénitencier pour sa propre sécurité. Joanna avait menacé de la tuer.

Cette même année, Joanna a commencé une liaison avec un constructeur du West Sussex. L’homme audacieux a déclaré à un tabloïd qu’elle était tombée amoureuse.

Mais la réalité était qu’elle allait l’utiliser parce qu’elle voulait s’échapper. Elle avait conçu un plan pour tuer un gardien de prison et utiliser ses empreintes digitales pour ouvrir les serrures biométriques de la prison et s’échapper. Une fois le plan découvert, elle a été confinée et isolée.

En 2017, Joanna a commencé à dire aux autres détenues qu’elle avait en fait tué quatre personnes. Elle avait besoin d’attention. En août 2018, avec sa petite amie de prison, elle a conçu un pacte de suicide. Elles étaient censées mourir tous les deux, mais elles ont été retrouvées dans une mare de sang.

Joanna avait essayé de se couper la gorge. Sa petite amie avait des coupures aux poignets. Selon le Mirror, les agents de sécurité ont découvert le couple inconscient, allongé sur le sol.

De là, elles ont été mis dans des cellules séparées. Peu de temps après, Joanna a échoué avec une nouvelle tentative de suicide.

Sa mère et sa fille

En janvier 2017, sa mère, Kathleen, s’est exprimée dans un documentaire sur la chaîne Crime+Investigation. Elle a peint Joanna comme une fille normale, qui aimait le netball et le hockey et qui ressemblait à une enfant très sensible : «Si elle marchait sur un ver, elle se sentait mal et avait l’habitude d’amener les insectes dans son lit. C’était une fille adorable. Elle était polie avec tout le monde. Ses professeurs ont dit la même chose».

Elle a reconnu que c’est à l’adolescence qu’elle a commencé à changer radicalement : elle a commencé à sécher l’école et à traîner avec des garçons plus âgés.

La fille de Joanna, Shianne Treanor, 19 ans, a également pris la parole en 2019, pour la première fois et exclusivement pour le Sunday Mirror.

Elle a dit qu’elle avait appris que sa mère était une tueuse en série lorsqu’elle avait 13 ans et qu’elle rendait visite à des amis. Elle a ensuite fait des recherches sur Internet et a découvert toute la vérité. Depuis, elle vit dans une sorte de montagnes russes à l’ombre d’une mère criminelle. Elle avait peur de devenir elle aussi une tueuse en série psychopathe d’hommes et souffrait de fréquents cauchemars. Un jour, elle a naïvement demandé à son père : «Vais-je devenir comme maman?».

Pendant quatre ans, il n’a pas eu de nouvelles de Joanna, mais en octobre 2018, elle lui a envoyé une lettre : «Je voulais des réponses», a-t-elle expliqué, et en l’absence d’explications, elle avait décidé de la contacter. Elle était convaincue que sa mère la détestait et elle lui a donc écrit froidement : «Je lui ai dit que je ne cherchais pas de relation avec elle, que je voulais juste savoir pourquoi (…) Mais j’ai reçu en réponse une lettre pleine d’amour et de chaleur dans laquelle elle me disait à quel point elle m’avait aimé dans sa vie. J’ai pleuré. C’était très émouvant».

La première fois qu’elle est allé lui rendre visite, «j’étais très nerveux, je tremblais (…) quand je suis entré dans la prison, j’ai dû regarder deux fois, elle avait l’air très différente. Nous étions les seuls, à part les gardiens. Nous nous sommes assis à la table, l’un en face de l’autre. Elle avait une chemise noire, un jean et des bottes. Elle a les cheveux blonds courts et des piercings sur le visage. Un près de son œil. Elle avait l’air bien. Je lui ai dit : tu m’as manqué. Honnêtement, je n’aurais jamais pensé la revoir… Nous avons tous les deux pleuré. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle s’est excusée auprès de moi (…) Une partie de la punition est qu’elle ne m’a pas vu grandir et qu’elle ne me verra pas quand je me marierai».

Shianne n’a pas obtenu les réponses qu’elle cherchait. Néanmoins, elle se souvient de sa petite enfance, une mère aimante qui leur lisait Pride and Prejudice, qui «faisait du papier mâché avec mes amis et un jour nous avons même dessiné les murs avec eux». C’était avant qu’elle ne commence à prendre de la drogue et de l’alcool.

Elle se souvient également du moment où tout a changé et où les disparitions, les cris et les excès de sa mère ont commencé : «Elle revenait et avait des entailles partout et des morsures au cou qu’elle cachait avec des écharpes. Ils ont passé des heures et des heures à se crier dessus avec mon père».

Shianne, qui a suivi un cours sur les voyages et le tourisme au Tameside College et qui vit à Manchester, a déclaré : «Ma mère a fait du mal à ces gens et je ne la pardonnerai jamais cela. Elle doit passer le reste de sa vie en prison à penser aux misères qu’elle a causées. D’une certaine manière, elle a complètement ruiné ma vie. Mon nom est associé à la réalité des vies qu’elle a prises. Je n’arrive pas à me le sortir de la tête. Je pense qu’elle devrait expliquer pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait. Ces familles méritent la paix de l’esprit et la paix de la vie. Ils sont dans le noir comme moi. Ils devraient savoir pourquoi».

Shianne s’est ouvertement excusée auprès des familles des victimes pour les crimes horribles de sa mère. Aujourd’hui, Joanna Dennehy, 38 ans, est considérée comme l’une des neuf tueuses en série les plus vicieuses de Grande-Bretagne.