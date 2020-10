Brésil : cinq millions de personnes infectées par le COVID-19 et d’autres chiffres délirants

La pandémie de COVID-19 a infecté près de 36 millions de personnes dans le monde. Parmi eux, environ 14% résident dans un pays d’Amérique du Sud : le Brésil. Le pays a dépassé les cinq millions de cas positifs ce mercredi, selon les données du Conseil National des Secrétaires à la Santé.

Selon des médias brésiliens tels que Brasil de Fato, ce chiffre record se produit en parallèle avec les pires niveaux d’isolement enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie. À cet égard, la plateforme technologique et de géolocalisation Inloco prévient que depuis près d’un mois, les tarifs journaliers augmentent désespérément.

Seulement dans les 24 heures précédant mercredi, 31.553 infections à coronavirus ont été confirmées. En outre, il y a actuellement plus de 468.000 cas actifs en cours de suivi. Pendant ce temps, l’autre bilan tragique – le défunt – est proche de 150.000, dont 734 en un jour record.

En ce sens, le taux de mortalité, qui mesure le nombre de décès parmi les personnes ayant contracté la maladie, est de 3 %. Cependant, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte et Ceará ont des taux supérieurs à la moyenne nationale.

La courbe exponentielle de la COVID-19

Au Brésil, la croissance de la maladie continue d’être presque cinq fois plus rapide que celle enregistrée jusqu’en juin. En détail : il a fallu 114 jours entre le premier cas en février et un million de patients, le 19 juin.

Puis, moins d’un mois plus tard, le 16 juillet, le nombre d’infections atteindra deux millions. Puis, la barre des trois millions a été atteinte 25 jours plus tard, le 9 août. Vingt-cinq jours plus tard, le 3 septembre, le coronavirus avait déjà atteint quatre millions de personnes dans le pays.

Il y a donc eu un ralentissement relatif de la vitesse à laquelle le pays a atteint les cinq millions de personnes infectées : 34 jours plus tard. Cependant, ces résultats sont observés après un très haut plateau, puisqu’il a été de quatre mois avec des records par semaine de plus de 200.000 infections et six mille décès.

Ce record a placé le géant sud-américain parmi les trois nations ayant le plus grand nombre absolu de cas de la maladie, derrière l’Inde et les États-Unis. En outre, il occupe actuellement la deuxième place pour le nombre total de décès et la sixième sur la liste des décès par million d’habitants.

La phrase lapidaire : avec moins de 3 % de la population mondiale, le Brésil compte environ 14 % des infections par COVID-19 dans le monde.

Le chaos à Sao Paulo

Sao Paulo est l’une des villes les plus touchées par la pandémie. Là, la létalité du coronavirus est 60% plus élevée dans les quartiers pauvres, par rapport aux quartiers riches, Une étude récente de l’Université de São Paulo (USP) a déterminé que la réalité actuelle produit le sentiment que la ville vit à des siècles différents , en termes de lutte contre la pandémie.

«Les données peuvent montrer que la charge de mortalité de la covid a une détermination sociale très claire. Ce n’est pas nouveau, mais c’est une réaffirmation de la détermination sociale des morts, qui n’est pas différente dans le covid. Le risque d’infection est déterminé par la société et les conséquences de l’infection sont encore pires», indique la recherche.

L’étude était basée sur des données de décès confirmées par le Département Municipal de la Santé et sur des informations socio-économiques de l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE).

La ville a ensuite été divisée en trois types de quartiers : les plus riches, les intermédiaires et les plus pauvres. En croisant les chiffres, on a constaté que les quartiers Brás (intermédiaire), Pari (intermédiaire) et Cachoeirinha (plus pauvre) concentrent le plus grand nombre de décès pour 100.000 habitants : 87, 84,4 et 83,9, respectivement.

En revanche, Bela Vista (plus riche) compte 20,7 décès dans les mêmes termes de comparaison, tout comme Butantã, avec 23,4 décès, et Jardim Paulista avec 23,7.

Les quartiers les plus riches ont le nombre le plus bas de décès, 36 pour 100.000 habitants, tandis que les plus pauvres ont le nombre le plus élevé : 57,7 décès. Les quartiers classés comme «intermédiaires» comptent 51,1 décès.

La conclusion a été que bien que COVID-19 ne choisisse pas ses victimes, la qualité de la protection sanitaire et économique offerte par l’État détermine quelle partie de la population est la plus touchée par la maladie.

Les niveaux de soins de santé au Brésil

À São Paulo, les régions les plus pauvres sont caractérisées par une infrastructure hospitalière médiocre et des réseaux d’assainissement et d’eau de base déficients. Et cette dernière déclaration coïncide avec une autre étude réalisée par l’Institut Pólis, qui suit la même ligne de recherche.

L’enquête de l’Institut Pólis, menée entre le 21 mars et le 27 mai, était basée sur des données officielles. L’un des résultats est lié à la présence importante de femmes à faible revenu et de femmes chargées de subvenir aux besoins de la famille dans les territoires où le taux de mortalité est le plus élevé. Ce détail a permis de constater que les victimes de la maladie sont également marquées par leur sexe.

En outre, la recherche a déterminé que pour la population la plus pauvre, la possibilité de travailler à domicile ne correspond pas à la réalité. C’est même un facteur aggravant face à la fermeture des écoles et des crèches.

La couleur de la peau est également importante. La plupart des décès sont enregistrés dans des endroits à forte concentration de population d’origine africaine. Par exemple, Cachoeirinha compte environ 35 % de Noirs résistants et fait partie des quartiers où le taux de mortalité est le plus élevé.

Il existe également un autre point de corrélation entre le travail informel et le taux de mortalité. Ici, le premier aspect est plus expressif et les taux sont également plus élevés. À Grajaú, par exemple, où le taux de mortalité est élevé, environ 70 % des travailleurs sont informels, entre 25 et 37 % n’ont pas de lieu de travail fixe et 48 % ne peuvent pas travailler à domicile.

L’Institut Pólis souligne qu’avant même l’arrivée de la pandémie, les professionnels du domaine avaient déjà émis l’hypothèse que les conditions d’inégalité territoriale auraient un impact profond sur la propagation de la maladie.

De l’autre côté de la planche

Alors que les plus pauvres subissent les effets du coronavirus, les milliardaires brésiliens augmentent leur fortune pendant la pandémie. Entre mars et juin, au moins 42 milliardaires brésiliens ont vu leurs actifs augmenter de 34 milliards de dollars, soit quelque 177 milliards de reais.

Cette déclaration est tirée du rapport «¿Quién paga la factura? – Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de COVID-19 en América Latina y el Caribe», par Oxfam Brésil, publié il y a quelques jours.

Selon Katia Maia, directrice exécutive d’Oxfam Brésil, les données montrent que «COVID-19 n’est pas le même pour tout le monde. Alors que la majorité de la population risque d’être contaminée pour ne pas perdre son emploi ou acheter la nourriture de sa famille le lendemain, les milliardaires n’ont pas à s’inquiéter. Ils vivent dans un autre monde, celui des privilèges et des fortunes qui ne cessent de croître au milieu d’une crise économique, sociale et sanitaire qui est peut-être la plus grave de la planète au siècle dernier».

Dans le même temps, au Brésil, le taux de chômage a augmenté de 1,2 % entre mars et mai 2020, par rapport au taux de décembre 2019 à février de cette année. Cela signifie que le chômage a atteint 12,9 % de la population active, selon l’Enquête Nationale Continue par Sondage sur les Ménages de l’IBGE, publiée le 30 juin.

Une «réforme» fiscale

Le rapport a révélé que les recettes fiscales pour 2020 en Amérique Latine et dans les Caraïbes pourraient diminuer de deux points de pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB). Cela équivaut à 59% de l’investissement public dans la santé.

Au vu de la situation actuelle, Maia assure «qu’il est temps pour l’élite brésilienne de contribuer en renonçant à ses privilèges et en payant plus et mieux d’impôts». Selon elle, s’il y avait un impôt sur les grandes fortunes au Brésil, cette situation pourrait changer pour le mieux.

À cet égard, le ministre de l’Économie Paulo Guedes a présenté au Congrès National une prétendue «réforme fiscale ». Cependant, il ne traite que de l’unification et de l’augmentation des PIS et des Cofins, deux taxes qui affectent la consommation et, par conséquent, touchent plus fortement la population la plus pauvre.

Malheureusement, le ministre n’a pas évoqué une seule voie menant à l’imposition des grandes fortunes, des héritages, des bénéfices et des dividendes.

«Entre la pauvre proposition présentée par le Gouvernement Fédéral et les discours des dirigeants du Congrès, qui défendent une réforme fiscale visant à simplifier et à améliorer le climat d’investissement, la majorité de la population a peur. Personne ne semble avoir l’intention de toucher aux privilèges des plus riches, qui n’ont jamais payé une part équitable des impôts. C’est comme si la majorité de la population n’avait pas le droit à une vie digne», conclut Maia.

Pour cette raison, Oxfam offre quelques propositions pour transformer cette réalité. Parmi elles, la création d’un impôt extraordinaire sur les grandes fortunes et des plans de sauvetage publics pour les grandes entreprises assortis de conditions. Ils parlent également de l’imposition des résultats extraordinaires des grandes entreprises, de l’allégement fiscal pour les personnes vivant dans la pauvreté, entre autres.

Le document met également en garde contre la nécessité de «contribuer au débat sur l’urgence de rechercher des solutions pour l’avenir du Brésil et de l’Amérique Latine. La reprise du développement économique ne sera possible qu’avec l’inclusion de toute la société. Pour cela, il est urgent de confronter les privilèges économiques et les élites. Le Brésil a la possibilité d’aller dans cette direction en discutant d’une réforme fiscale qui soit juste et solidaire».

Les chiffres compilés par Oxfam ont été basés sur la liste des milliardaires de Forbes pour 2019. En outre, ils ont évalué le classement des milliardaires de Forbes en temps réel.

L’extrême pauvreté après la COVID-19

En raison de la pandémie, la Banque Mondiale avertit que l’extrême pauvreté pourrait à nouveau augmenter dans le monde pour la première fois en 20 ans. Si le scénario se confirme, la planète aura le taux le plus élevé de personnes vivant dans des conditions précaires au cours de ce siècle.

L’institution prévoit que la crise COVID-19 va faire basculer entre 88 et 115 millions de personnes dans la pauvreté cette année. Ensuite, l’extrême pauvreté touchera plus de 9 % de la population mondiale en 2020. «L’ampleur de cet effet est encore très incertaine, mais il est clair que la pandémie entraînera la première augmentation de la pauvreté mondiale depuis 1998», concluent-ils.

À ce jour, le nombre de décès causés par COVID-19 dans le monde dépasse le million de personnes. Entre-temps, le nombre de personnes infectées a déjà dépassé les 36 millions.