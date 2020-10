Corruption, fraude et pots-de-vin : le nouveau scandale de Guaidó et de ses complices

Juan Guaidó et son entourage sont une fois de plus au centre d’un nouveau scandale de corruption et de fraude. À cette occasion, il est lié à une affaire de pots-de-vin qu’il aurait exécutée en échange de l’octroi de contrats au nom du Venezuela et dont les bénéfices se chiffreraient en «centaines de millions de dollars».

Un rapport publié par le journal maya El Nuevo Herald détaille que «l’équipe nommée par le président par intérim Juan Guaidó pour récupérer les avoirs détournés par Chavismo mène son propre scandale de corruption. (…) Il a exigé des pots-de-vin pour attribuer un contrat millionnaire à une entreprise dont les représentants légaux, le gouvernement intérimaire, accusent désormais d’être sous enquête pour fraude en Équateur et aux États-Unis».

«L’affaire, initialement révélée dans le programme Factores de Poder, a conduit le propre régime de Nicolás Maduro à annoncer qu’il avait ouvert sa propre enquête sur la demande présumée d’un paiement de 750.000 dollars en échange de l’octroi de la concession», explique l’article.

Ensuite, les représentants légaux de l’entreprise ont déclaré que les représentants du faux «gouvernement intérimaire» de Guaidó ont exigé un premier paiement de ce montant. Mais, ils affirment que le total des fonds qu’on leur a demandé de débourser sous la table représentait des dizaines de millions de dollars.

Javier Troconis

Voler des centaines de millions de dollars

«Ils voulaient 50 % du ‘recovery fee’ (frais de recouvrement) qui nous seraient dus», a déclaré Jorge Reyes, représentant légal du Caribbean Recovery Assets Consortium (CRA). L’entreprise a négocié le contrat pendant des mois avec des représentants du soi-disant «gouvernement intérimaire» de Juan Guaidó.

La moitié des frais de recouvrement, fixée à 18 % du total recouvré, représente potentiellement des dizaines et même des centaines de millions de dollars. Ceci, en tenant compte du fait que les actifs vénézuéliens à récupérer s’élèvent à plusieurs milliards de dollars, a ajouté Reyes, cité par El Nuevo Herald.

L’entreprise a proposé à Guaidó de recouvrer les dettes que plusieurs pays ont accumulées avec le Venezuela par le biais de la fourniture de pétrole brut offert au rabais et pendant plusieurs années par l’intermédiaire de Petrocaribe. «Selon les calculs du consortium, les actifs récupérables du Venezuela dans les nations de la région pourraient s’élever à 20 milliards de dollars».

«Le contrat de recouvrement de ces dettes a finalement été mis en suspens par les représentants du gouvernement intérimaire après que Reyes et son partenaire de la CRA, Pedro Antar, aient refusé de payer le pot-de-vin requis», ont-ils tous deux déclaré à El Nuevo Herald.

Le journal basé à Miami, lieu de prédilection de plusieurs fugitifs de la justice vénézuélienne, ajoute que les accusations portées contre l’intérimaire présumé de Guaidó «sont catégoriquement démenties».

«Je rejette et condamne les fausses accusations faites par le CRA CONSORTIUM, et je ratifie qu’aucun contrat de service n’a jamais été signé avec ledit consortium». C’est ce qu’affirme dans un communiqué le «Commissaire Présidentiel à la Gestion des Actifs» de Guaidó, Javier Troconis, qui s’est autoproclamé.

Javier Troconis et Rick Scott

Le peuple de Guaidó nie les pots-de-vin

Selon Troconis, l’équipe de Guaidó n’a pas finalisé les contrats avec la signature de Reyes et Antar. «Après l’évaluation exhaustive et la vérification de la proposition de ladite société, il a conclu que les représentants légaux du cabinet, Jorge Reyes et Pedro Antar, ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour fraude, par l’autorité de surveillance financière FINRA des États-Unis».

Troconis a ajouté que «des plaintes ont été déposées contre l’un des représentants de la société auprès du gouvernement de la République de l’Équateur ». Ceci, en plus de divers événements liés à d’autres types de crimes.

Cependant, Reyes et Antar nient avoir commis un quelconque crime. Ils disent également que les habitants de Guaidó «semblaient avoir une opinion très différente à leur sujet lors des premières négociations de l’accord». Selon eux, cela est confirmé dans un document signé et scellé par Troconis.

«En fait, les hommes d’affaires ont même reçu une lettre signée par Troconis en janvier. Ils y ont été informés qu’ils avaient été sélectionnés pour représenter le Guaidó dans une négociation visant à recouvrer les dettes des pays de Petrocaribe». L’opération concernait la Jamaïque, la République Dominicaine, Haïti, les Bahamas et Sainte-Lucie, où les hommes d’affaires ont estimé à plusieurs milliards de dollars les actifs du Venezuela à «récupérer».

Toutefois, l’embauche était soumise à l’approbation d’un certain nombre d’exigences, notamment des documents sur l’identité des actionnaires de CRA. Ils ont également exigé une stratégie de recouvrement des actifs, un inventaire, un accord de confidentialité et l’autorisation finale du processus de due diligence.

Reyes et Antar affirment avoir soumis toutes ces exigences, mais aucune d’entre elles n’a eu d’incidence sur la décision finale. «Ce qui intéressait vraiment les forces obscures derrière l’opération, c’était d’obtenir le paiement des pots-de-vin».

Fernando Blasi-Blanchard

Les pressions de Guaidó à Washington

Les discussions ont prospéré jusqu’à ce que Magin Blasi-Blanchard et son frère, Fernando Blasi-Blanchard, le chargé d’affaires de Guaidó à Washington, se joignent aux pourparlers. Selon les hommes d’affaires, la situation a été clairement exposée dans une conversation qu’ils ont eue avec Blasi-Blanchard.

«Ils nous ont dit, écoutez, si les vraies (750.000 dollars) ne partent pas, nous n’allons pas leur donner le contrat. On leur a dit, vous êtes fou, on ne peut pas vous donner un centime. Vous ne comprenez pas que cela ne peut pas être fait ici aux États-Unis», a déclaré Reyes à El Nuevo Herald.

«Eh bien, alors il n’y aura rien. Nous avons le contrôle, la décision est définitive. Si vous n’apportez pas l’argent et que vous ne nous donnez pas 50 %, il n’y a aucune chance que le contrat soit conclu», a-t-il ajouté à propos de la réponse de Blasi-Blanchard.

Le journal ajoute que Blasi-Blanchard n’a pas pu être contacté à temps pour le reportage. Toutefois, les pièces justificatives fournies par les employeurs «montrent qu’il y a eu au moins quelques courriels entre lui et les représentants du consortium ». D’autres textes montrent également des échanges de chat et de courrier électronique avec Troconis et d’autres membres de la commission.

«Parmi les documents présentés figurent des photos de notes au crayon sur papier décrivant la répartition du paiement initial de 750.000 dollars et la répartition de 50 et 50 % des frais de recouvrement», indique l’article.

«Je n’ai jamais demandé d’argent à personne»

Selon Troconis, il ignore totalement la version selon laquelle on demandait de l’argent à la société CRA pour obtenir la concession.

«Je ne le sais pas du tout, je n’ai jamais demandé d’argent à personne. Ni de leur part, ni de celle de quiconque, et certainement pas en échange d’un contrat ou de quoi que ce soit. J’ai fait mon travail, en vérifiant que les gens étaient idéaux et que la proposition était la bonne», a déclaré l’allié de Guaidó au El Nuevo Herald.

Interrogé sur les notes écrites, il a déclaré qu’il ignorait totalement leur origine et qu’il ne les avait pas vues avant leur apparition dans l’émission. «Ce n’est pas mon écriture, et je ne la connais pas, je ne l’ai jamais vue avant, et ce n’est pas non plus ma main», a-t-il déclaré.