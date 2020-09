Un espion capturé au Venezuela a travaillé 10 ans en Irak pour la CIA

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a rapporté ce lundi l’arrestation d’un groupe de personnes, entre eux un espion d’origine américaine identifié comme Matthew Jhon Heath. La mission était de mener des actions criminelles et terroristes pour saboter des secteurs importants du pays. Même parmi ses objectifs était d’assassiner le président Nicolás Maduro.

Saab a indiqué que le vendredi 11 septembre dernier, le Ministère Public (MP) avait été informé de la planification d’activités d’espionnage et de sabotage par des agents de renseignement américains et des collaborateurs vénézuéliens qui étaient en cours d’exécution dans le pays.

Selon les informations recueillies, les personnes impliquées auraient pour objectif d’attaquer «la stabilité et la démocratie» au Venezuela, y compris «un citoyen américain, prétendument un militaire, qui menait des activités d’espionnage et de déstabilisation».

«Tout cela a été réalisé avec le soutien de militaires et civils apatrides, financé pour ne pas participer à un parti patronal ou à un événement sportif (…) une nouvelle action d’agression contre le Venezuela avec la participation des États-Unis», a-t-il dit.

Le procureur a expliqué que ces hommes «voulaient nuire, comme les sanctions, à la majorité de la population vénézuélienne».

«Ils ont cherché à nuire à tout le monde de la même manière, avec des attaques contre les industries militaires de l’État, qui incluent le Service National de l’Électricité, ainsi que l’industrie pétrolière», a-t-il déclaré.

Saab a fait remarquer que à travers du 54e Bureau du Procureur National, il avait été demandé devant la 1ère Cour de Contrôle Compétente pour les Affaires Liées aux Crimes Liés au Terrorisme, un mandat d’arrêt contre Marcos Antonio Garcés Carapaica ; Darwin Andreizo Urdaneta Pardo et Reinaldo Enrique Finol ; pour la commission présumée de trahison et d’association avec la patrie.

«Ces citoyens avaient prévu l’entrée d’agents américains sur notre territoire, en utilisant l’axe frontalier de la Guajira colombienne, pour obtenir plus tard des informations stratégiques sur la raffinerie d’Amuay, afin de mener d’éventuelles actions de sabotage, ainsi que des unités militaires en Zulia et Falcón ; et la planification d’actions de trafic de drogues illicites de la Colombie à Aruba», a-t-il commenté.

Il a ajouté que le groupe irrégulier «utiliserait le territoire vénézuélien pour étayer la campagne de discrédit et d’agression imposée par le gouvernement des États-Unis contre la République Bolivarienne du Venezuela».

Espion capturé avec des armes de guerre

Le Procureur a précisé que, le 11 septembre, des fonctionnaires attachés à la Direction Générale du Contre-Espionnage Militaire ont pratiqué l’arrestation flagrante de Marcos Garcés et Darwin Urdaneta sur la route nationale Falcón-Zulia.

Selon les résultats, Darwin Urdaneta appartient aux Forces Armées Nationales Bolivariennes et était en uniforme ; avec Daeven Enrique Rodríguez Argueta (conducteur) et le citoyen américain Matthew Jhon Heath ; qui voyageaient dans un véhicule Chery, modèle Arauca.

«Après inspection du véhicule, un lance-grenades AT4 de 84 millimètres a été retrouvé ; une mitraillette UZI de 9 millimètres ; quatre pièces rectangulaires de matière explosive présumée (C4) et de l’argent en devises. Nous pouvons qualifier ces armes de meurtrières, afin de promouvoir des meurtres et des crimes contre le peuple vénézuélien», a déclaré Saab.

Il a expliqué qu’un téléphone satellite avait également été trouvé, trois téléphones portables ; un vêtement en forme de casquette avec un logo faisant allusion à un organisme d’État, entre autres objets personnels.

«Ces actions ont une double signalisation, car elles sont menées au milieu d’une pandémie et contre les efforts de l’État vénézuélien pour protéger la population des infections au COVID-19», a souligné Saab.

Le procureur a ajouté que le citoyen américain ne portait pas de passeport avec entrée formelle dans le pays, car «il n’avait qu’une photocopie de ce document caché dans sa chaussure».

«Ce citoyen était celui qui portait un téléphone satellite, qu’il a refusé de déverrouiller (…) L’américain a été retrouvé des photographies d’installations pétrolières et militaires à Zulia et Falcón. Lors de l’inspection du véhicule, une pièce de monnaie qui le relie à l’Agence Centrale de Renseignement des États-Unis a été trouvée à l’intérieur de l’un des sacs. Il est présumé qu’il travaille ou a travaillé pour la CIA », a expliqué Saab.

Déstabiliser avec des mercenaires

Saab a déclaré que l’espion américain faisait partie d’un entrepreneur mercenaire nommé MVM, avec qui il a travaillé en Irak pendant une décennie et faisait partie d’une Base Secrète de la CIA.

«On sait que la société MVM est utilisée par Washington pour externaliser ses plans de déstabilisation dans d’autres pays. Il a été établi que Matthew Jhon Heath appartenait à l’entrepreneur mercenaire MVM, effectuant une mission en Irak de 2006 à 2016, trois mois par an ; où il a travaillé comme opérateur de communication dans la Base Secrète de la CIA», a- t-il ajouté.

Il a ajouté qu’en traitant les informations résultant de l’arrestation de ces quatre citoyens, il était possible d’identifier d’autres personnes impliquées dans l’opération.

«C’est ainsi que des fonctionnaires des Forces d’Actions Spéciales à Zulia ont identifié et capturé Ivonne Coromoto Barrios Finol, propriétaire du véhicule, Leobaldo Antonio Gutiérrez, Andry Ramón Finol et Asterio José González García ; toutes les parties de l’équipe logistique pour l’entrée irrégulière et le transfert de l’agent américain sur le territoire vénézuélien», a-t-il souligné.

Saab a indiqué qu’au moment de l’arrestation, les citoyens ont déclaré qu’une personne nommée Juan ; résidant en Colombie, il a appelé Asterio González depuis un numéro international. Il y indiquait qu’un Américain voulait se déplacer de la zone frontalière du Paraguachón, Zulia, à la ville de Punto Fijo, à Falcón ; ayant comme destination finale l’île d’Aruba, mais que cette personne n’avait pas de papiers légaux.

«Ivonne Barrios, épouse de Daeven Rodríguez; a indiqué que Leobaldo Gutiérrez, Andry Finol et Asterio González avaient engagé son mari pour transporter un citoyen nord-américain à Coro, et a indiqué que son mari était en compagnie d’un Sergent-Major de 3e nommé Darwin Urdaneta, afin de contourner les points de contrôle mis en place par les agences de sécurité citoyenne », a-t-il commenté.

Le procureur a ajouté que tous ces citoyens vénézuéliens seront accusés de crimes de trahison avec la patrie, de terrorisme, de trafic d’armes et d’association illicites ; tandis que le citoyen américain est accusé de crimes de terrorisme, de trafic illicite d’armes et d’association.

« Hier soir, à 9h30, l’audience s’est terminée à Falcón, où la compétence du Tribunal de Contrôle Compétent pour les Affaires de Crimes Liés au Terrorisme, dont le siège est à Caracas, a été rejetée», a-t-il ajouté.

Commandement Sud est derrière les plans

Le procureur général a ajouté que «tous ces événements» sont décrits dans le document signé par l’ancien chef du Commandement Sud des États-Unis, l’amiral Kurt Tidd, intitulé «Plan pour renverser la dictature vénézuélienne – Coup d’État», daté de février 2018 ; et c’est appliqué par son successeur l’amiral Craig S. Faller.

«Ce document, dans sa version anglaise, peut être consulté sur la page Réseau Voltaire. Là, le Commandement Sud détaille tous les mécanismes développés ces dernières années pour parvenir au renversement du gouvernement démocratique du Venezuela par la violence», a-t-il souligné.

«Parmi les stratégies énumérées pour y parvenir, on trouve ‘attaquer le président Nicolás Maduro, l’encourager à l’assiéger, le ridiculiser et le montrer comme un symbole de maladresse et d’incompétence, l’exposer comme un satellite de Cuba (…) encourager le mécontentement populaire en augmentant le processus de déstabilisation et la pénurie; porter l’instabilité interne à des niveaux critiques, intensifier la décapitalisation du pays, la fuite des capitaux étrangers et la détérioration de la monnaie nationale, à travers l’application de nouvelles mesures inflationnistes qui accentuent cette détérioration », a-t-il expliqué.

En outre, il est également prévu de «faire obstacle aux importations et en même temps de démotiver les investisseurs étrangers potentiels pour qu’ils contribuent à rendre la situation de la population plus critique; faire appel aux alliés nationaux ainsi qu’à d’autres personnes insérées dans la scène nationale dans le but de générer des manifestations, des émeutes et de l’insécurité, des pillages, des vols, des agressions et des détournements de navires et d’autres moyens de transport, dans l’intention d’appauvrir le pays, à travers toutes les frontières et par d’autres voies possibles, mettant en danger la sécurité nationale de ses voisins.

Saab a déclaré que le document considère qu’il est important de «faire des victimes» et de tenir le Gouvernement du Venezuela pour responsable, «amplifiant, face au monde, la crise humanitaire à laquelle le pays est soumis».

«Lier le gouvernement au trafic de drogue pour discréditer son image devant le monde et ses partisans nationaux; structurer un plan pour parvenir à la désertion des professionnels les plus qualifiés du pays, pour les laisser sans professionnels du tout, ce qui aggravera encore la situation interne et en ce sens blâmera le gouvernement; continuer à durcir les conditions au sein des Forces Armées pour mener un coup d’État», indique le texte cité par Saab.

Le document du Commandement Sud ordonne également «de poursuivre les tirs continus à la frontière avec la Colombie, de multiplier le trafic de carburant et autres marchandises, les mouvements de paramilitaires, les incursions armées et le trafic de drogue, provoquant des incidents armés avec les forces de sécurité aux frontières; intensifier le mécontentement contre le régime de Maduro; souligner l’incompétence des mécanismes d’intégration créés par Cuba et le Venezuela, en particulier l’ALBA et Petrocaribe; et montrer au président Maduro comme seul responsable de la crise dans laquelle il a plongé la nation.

«Après avoir connu ce document, le pays a connu une succession d’attaques contre les institutions, d’agressions armées et de tentatives de coup d’État, comme le propose le document», a ajouté le procureur, qui a énuméré certaines de ces actions criminelles.

Parmi ces activités contre le pays figurent: «Tentative d’assassinat le 4 août 2018, auto-proclamation de Juan Guaidó comme présumé président par intérim en février 2019, tentative de coup d’État le 30 avril 2019 (Opération Liberté); assaut contre le bataillon de la Gran Sabana le 22 décembre 2019 (opération Aurora) et incursion de mercenaires le 3 mai 2020 (Opération Gideon) ; avec d’autres tentatives qui ont été avortées avant qu’elles ne soient faites; et qu’ils avaient pour objectif d’assassiner ou de renverser les autorités du pays.

«De ces événements, ils ont essayé de remplir le pays de sang ; l’État vénézuélien a réussi à neutraliser les plans d’attaque contre l’industrie pétrolière et le système électrique national», a déclaré le Procureur.