Qui a gagné et qui a perdu après l’émeute policière contre le président Alberto Fernández ?

Au Venezuela, les forces de police ont joué un rôle fondamental dans le coup d’État contre Hugo Chávez en 2002. Des années plus tard, en Équateur, elles ont également tenté – sans succès – de renverser Rafael Correa en 2010. Récemment, en Bolivie, la police a encouragé et soutenu le coup d’État militaire contre Evo Morales. Désormais, en 2020, le président argentin, Alberto Fernández, est victime d’un soulèvement policier qui a l’odeur d’une tentative de coup d’État.

Tout a commencé au début de cette semaine, lorsqu’un groupe de soldats de la ville de La Plata, dans la province de Buenos Aires, a publiquement demandé une augmentation de salaire. En quelques heures, ces quelques policiers sont devenus des centaines.

La réponse du gouvernement a été presque immédiate. Tôt mardi, le gouverneur de la province, Axel Kicillof, a annoncé qu’il y aurait des améliorations salariales en fin de semaine. Cependant, les troupes ont rejeté les déclarations et ont intensifié les manifestations et les mobilisations vers d’autres localités de Buenos Aires.

Apriete policial Ecuador🇪🇨; intento Golpe Estado a Correa

Motín policial en Bolivia🇧🇴; Golpe de Estado a Evo

Y ahora protestas policiales en Argentina🇦🇷

¿Solo es una demanda salarial?

Lo raro es que no se hizo contra Macri.

Ojalá no esté relacionado con deseos antidemocrático… — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) September 9, 2020

Pourquoi y a-t-il des senteurs de coup d’État ? Premièrement, après seulement deux jours de protestation, des centaines de patrouilles ont encerclé la résidence officielle du président mercredi. Selon Actualidad RT, les policiers sonnent les sirènes, empêchent l’entrée et la sortie de la résidence et agitent des drapeaux argentins, avec une attitude intimidante.

Dans le second cas, les demandes de la police datent du gouvernement de Mauricio Macri (2015-2019), mais curieusement, une situation similaire ne s’est jamais produite pendant son mandat. Et troisièmement, l’un des principaux porte-parole est un partisan de l’ancien président Macri.

Pendant ce temps, d’autres officiers assurent que la manifestation est un rejet de la récente mesure d’assignation à résidence de Lázaro Báez, un homme d’affaires lié aux gouvernements de Néstor Kirchner et Cristina Fernández, qui était en prison, selon RT.

La police rejette le dialogue

Le journal La Nación a souligné que ce mercredi, le président Fernández a envoyé une délégation avec un message aux policiers entourant la résidence officielle : «Venez parler», selon des sources officielles. Cependant, les troupes l’ont rejeté.

Quelques heures plus tard, le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello, et le porte-parole de la présidence, Juan Pablo Biondi, se sont adressés à la police avec une nouvelle invitation, mais celle-ci a également été rejetée.

«Nous n’allons pas entrer, laisser le gouverneur et le président sortir pour nous parler sur le trottoir. On ne gratte pas, laissons-les sortir et parler ici», ont-ils répondu.

Le président a répondu par des critiques au refus du dialogue et a réaffirmé que dans quelques jours – avec le gouverneur Axel Kicillof – il résoudra les demandes de la police.

Cela ne se résout pas en se cachant dans des voitures de patrouille et en jouant des sirènes, mais en parlant de front (…) Le gouvernement national ne sera pas distrait. Nous sommes deux amis dans la même cause et nous sommes engagés dans la même chose », a-t-il déclaré.

La contre-réponse qu’il a obtenue était pratiquement une menace : «Le sang répandu de nos camarades ne vaut pas une déclaration comme celle-ci de la part du président, c’est inapproprié, ça ne va pas. Nous ne nous cachons jamais», dit-il.

Quelques faits et déclarations

La journée de mercredi a commencé par l’arrestation d’un individu à la périphérie de Quinta d’Olivos, après avoir lancé une bombe molotov à l’une des portes de la résidence présidentielle, a rapporté Prensa Latina.

Selon les médias argentins, le détenu de 48 ans-vraisemblablement avec des problèmes psychiatriques-a laissé l’appareil artisanal à la porte de la villa, vers 06h00 heure locale.

Quelques instants plus tard, Oscar Pagano, l’un des policiers participant aux manifestations, a menacé de se jeter d’une tour électrique, a rapporté RT. Cependant, après deux heures de négociation, il a accepté d’être secouru.

Pour sa part, Page 12 a rapporté que le Centrale des Travailleurs d’Argentine Autonome (CTAA) remis en question la «attitude constante de déstabilisation promu par l’opposition» car elle cherche à «modifier le fonctionnement de la démocratie».

De même, on a été «étonnée» par l’affirmation de la police de Buenos Aires qui «ne s’est pas manifestée pendant les quatre années d’ajustement macrista».

De même, la présidente de Mères of Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a accusé l’opposition d’avoir incité à des manifestations au milieu de la pandémie. «Ces actes n’ont jamais été commis contre l’ancienne gouverneure María Eugenia Vidal ou l’ancien président Mauricio Macri. Cela nous montre qui est derrière tout cela».

Poursuites judiciaires du syndicat de la police

L’agence Spoutnik a rassemblé les principales demandes que les forces de police adressent au gouvernement, tirées d’un document qu’elles ont délivré :

Augmentation de 60% du minimum vital et mobile dans toutes les hiérarchies et sous-échelles.

Augmentation de 50% des heures supplémentaires et augmentation de 100% les dimanches, jours fériés et nocturnes.

Heures de travail limitées à 36 heures par semaine.

Reconnaissance de l’insalubrité.

Réduction du régime de retraite et retraite avec 25 et 30 ans d’ancienneté à 100% de l’actif.

La création d’une table de dialogue avec le pouvoir politique et le temps minimum pour tous les policiers de la province de Buenos Aires ont été respectés.

Compte tenu de cela, le gouvernement a reconnu la perte de pouvoir d’achat de son salaire. Le journal La Nación a assuré que – information non confirmée ni démentie par le Ministère de la Sécurité ou de l’Intérieur – le gouvernement Kicillof propose une amélioration de salaire de 30%.

À cet égard, un point que les policiers ne reconnaissent pas est que la perte de leur pouvoir d’achat était le produit de l’inflation générée sous l’administration Macri, entre 2016 et 2019, un président qui n’a jamais été menacé comme ils le font avec Fernández, qui affronte aujourd’hui les durs ravages d’une crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus.

🎙️“El punto en exceso que CABA recibía de coparticipación por el traspaso de la PFA, vamos a transferirlo al Fondo de Fortalecimiento para la provincia. De todas maneras les aseguramos que CABA seguirá recibiendo los recursos necesarios”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/ZQjaTXBOPW — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020

Les mesures annoncées par Fernández

Dans les heures tardives de mercredi soir, le président argentin a annoncé qu’il allait aider financièrement le gouverneur Kicillof afin qu’il puisse résoudre le conflit policier. Pour ce faire, il prélèvera des ressources excédentaires sur la coparticipation de la Ville, puisqu’un point de pourcentage sera transféré du Fonds de Renforcement Financier pour restaurer les salaires des agents, a rapporté La Nación.

«La Ciudad a reçu 2,1% de coparticipation en plus en raison du transfert de la Police Fédérale. Mais nous avons remarqué qu’il y avait un surplus de 1% », a-t-il détaillé. La mesure avait été annoncée il y a des mois mais a été interrompue en raison de la pandémie qui affecte le pays.

Cependant, bien qu’il considère la demande juste, Fernández a souligné qu’il n’accepterait pas les actions qui menacent la vie démocratique et l’institutionnalité. En ce sens, il a rappelé que les problèmes sont résolus en respectant les lois de la démocratie et en respectant le cadre institutionnel.

«Ce n’est pas la voie et j’espère qu’ils reflètent (…) Nous n’allons pas accepter qu’ils continuent avec ce mode de protestation et je leur demande, à l’amiable et démocratiquement, de renoncer à cette attitude», a- t-il dit.

🎙️“Puedo entender cualquier demanda, pero no estoy dispuesto a aceptar ciertas formas de la demanda que no tienen que ver con la vida democrática. Espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/L3d2yFNvkN — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020

De plus, il a demandé aux forces de l’ordre de reprendre leur travail, car les manifestations laissent les citoyens dans un état de «sans défense», qui ont besoin de sécurité. À partir de maintenant, il reste à voir l’attitude que prendra la guilde.

Pour l’instant, Kicillof est chargé de résoudre le conflit avec «une extrême prudence». Une source gouvernementale consultée par La Nación a déclaré qu’elle cherchait un moyen de «ne pas valider la méthodologie de protestation des uniformes, car elle peut créer un précédent dangereux». «Si nous donnons tout ce que la police demande, que reste-t-il pour les fonctionnaires et les enseignants ?».

Réactions à la mesure présidentielle

L’annonce du chef de l’État a suscité des réactions immédiates. Ce jeudi, il a reçu le soutien de 19 gouverneurs, qui ont convenu de la nécessité de commencer à «corriger les déséquilibres d’un pays concentré».

Dans un communiqué, ils ont déclaré que la mesure «est importante pour reprendre le débat sur le partenariat pour retrouver l’esprit établi par notre Constitution. Donc les argentins et les argentines auront les mêmes droits et opportunités pour réaliser nos rêves et projets dans le coin du pays où nous sommes nés ou où nous choisissons pour nous et notre famille.

Mais, d’un autre côté, les quatre gouverneurs de la coalition macrista, Juntos por el Cambio, ont catégoriquement rejeté la mesure. Il s’agit de Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) et le blessé, Horacio Rodríguez Larreta, (CABA).

En effet, Rodríguez Larreta présentera devant la Cour Suprême un procès contre la mesure présidentielle pour le pourcentage de coparticipation fédérale pour la CABA. «Nous allons aller devant les tribunaux pour défendre notre droit de préserver les ressources de la ville», a déclaré un porte-parole à La Nación.

Et enfin, le gouverneur Axel Kicillof a annoncé l’augmentation de salaire des policiers de Buenos Aires, qui sera égale à celle de la CABA à 44.000 pesos. Le portail Ámbito a également souligné qu’il avait porté le montant du matériel à 5.000 dollars (il était de 1.000 dollars), tandis que la valeur des heures supplémentaires triplerait à 120 dollars. Telles sont les trois principales réclamations du personnel de sécurité.