Affaire Assange : le procès qui pourrait mettre fin à la démocratie telle que nous la connaissons

Le procès pour statuer sur l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis a débuté ce lundi 9 septembre au Royaume-Uni. Le fondateur de Wikileaks est détenu depuis avril 2019, lorsque le régime équatorien de Lenín Moreno a décidé de lui retirer son asile politique et la protection offerte par l’ambassade de son pays à Londres pendant sept ans.

Sur la situation d’Assange, l’agence brésilienne Pública, dédiée au journalisme d’investigation, a récemment interviewé l’un des amis proches de l’activiste et journaliste australien, le réalisateur et documentariste Juan Passarelli.

Pour Passarelli, auteur du documentaire «Guerre contre le journalisme : le cas Julian Assange», il est essentiel que le monde observe ce cas injuste, car il représente en soi l’un des pires actes contre la démocratie, la liberté d’expression, la liberté de la presse et même les droits humains fondamentaux d’où ils sont perçus.

Si Julian est reconnu coupable, «c’est la fin de la démocratie telle que nous la connaissons», dit Passarelli, ajoutant «qu’il y a 10 ans, personne n’aurait imaginé qu’il y aurait un prisonnier politique au Royaume-Uni pour avoir révélé des crimes de guerre. Il n’y a pas de précédent pour cela.

Assange est persécuté depuis 10 ans par le gouvernement des États-Unis et ses alliés étrangers, accusés par Washington d’espionnage et de fuite d’informations confidentielles.

Parmi ses documents publiés figurent des preuves de torture et de mauvais traitements dans la prison de Guantánamo, des vidéos d’exécutions pendant la guerre en Irak, connues sous le nom de «vidéos de meurtres collatéraux», entre autres documents sur les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre commis par États-Unis, crimes contre l’humanité et plaintes que tout journaliste éthique aurait publié en disposant des preuves et des sources qui certifient ces faits.

Lenín Moreno est complice de ce qui arrive à Assange

Assange a été emprisonné en Suède pour des accusations de harcèlement sexuel, qui ont déjà été rejetées par les tribunaux, lorsqu’il a été constaté que les femmes impliquées avaient menti pour discréditer le journaliste.

Au milieu de la persécution menée par les États-Unis, il a réussi à recevoir l’asile politique de l’Équateur, à son ambassade à Londres, lorsque le pays était gouverné par le président Rafael Correa (2007-2017).

À l’intérieur de l’ambassade, Assange a passé sept années consécutives à l’abri et protégé, un endroit où il a reçu le soutien de la communauté anglaise et internationale qui réclame sa liberté et la fin du harcèlement américain contre lui.

L’ambassade de Londres, d’où il n’a pas pu partir en raison du risque d’être arrêté et extradé vers les États-Unis, était précisément le lieu où il a été capturé en 2019 par la police anglaise, lorsque Lenín Moreno a donné l’autorisation d’entrer dans le siège diplomatique équatorien.

Moreno a retiré l’asile après avoir négocié directement avec le régime Trump, afin de l’extrader vers les États-Unis, où sa vie est en danger.

Après avoir été expulsé de force de l’ambassade, il a été placé dans une prison à sécurité maximale par la police britannique, où il a attendu le début du procès d’extradition.

Le journaliste australien, qui se défend en tant que victime de harcèlement politique, est inculpé de 18 chefs d’accusation, dont 17 font référence à la publication de documents secrets par Wikileaks. Un autre concerne une tentative d’aider Chelsea Manning à obtenir un mot de passe, une action qui n’a pas été achevée en raison de la charge elle-même.

Des journalistes, des organisations de défense des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture soulignent qu’au cours de ces années, Assange a été victime de torture psychologique. L’organisation Reporters sans frontières qualifie Assange de «héros de l’information».

L’entretien de Pública

Pour Juan Passarelli, ami d’Assange et auteur du documentaire créé le 28 août sur YouTube ; le fondateur de WikiLeaks «est un prisonnier politique» et sa condamnation pourrait signifier «la fin de la démocratie telle que nous la connaissons».

Dans une interview à Publica menée par la journaliste Ethel Rudnitzki, Passarelli a partagé ses attentes sur le procès de son ami et collègue, une affaire qu’il estime «ne sera pas gagnée devant le tribunal», car elle «a besoin» – fondamentalement – «de l’emporter devant le tribunal sphère politique».

Publica : Que disent les accusations portées contre Julian Assange ?

Passarelli : C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un journaliste est poursuivi pour espionnage, pour avoir reçu, travaillé et publié ce que les États-Unis considèrent comme des informations confidentielles. Ils ont utilisé la loi sur l’espionnage dans le passé pour des affaires liées aux dénonciateurs, mais pas pour les journalistes.

Julian fait face à 17 chefs d’accusation d’espionnage et un mineur de fraude informatique en raison de 2010 messages : vidéos des assassinats pendant la guerre en Irak, les documents de crimes de guerre pendant la guerre en Afghanistan, les allégations de prisonniers à Guantanamo et la fuite des câbles diplomatiques entre les États-Unis et d’autres ambassades.

Donc, ce que les États-Unis disent essentiellement, c’est qu’un journaliste qui a reçu des informations confidentielles, c’est le terme qu’ils utilisent, sur des crimes de guerre, est un espion. C’est si facile.

Publica : Y a- t-il un lien entre ces accusations et l’accusation de viol en Suède, ce qui a conduit à l’arrestation d’Assange en premier lieu ?

Passarelli : Les institutions judiciaires sont contre Julian Assange depuis plus de 10 ans. Les messages pour lesquels vous êtes poursuivi n’ont rien à voir avec d’autres procédures judiciaires dans votre vie.

Ce ne sont que cinq publications qui exposent les crimes de guerre, la torture. Des choses aussi grotesques qu’une fillette de six ans torturée avec une perceuse ; ou des forces armées entrant dans la maison d’un fermier, avec toute sa famille, dont six ou sept enfants, et tuant tout le monde. Les soldats les ont tués comme des nazis et ont même fait appel à un avion militaire pour bombarder la maison et détruire les preuves.

Publica : Dans ce contexte, comment voyez-vous le processus d’extradition contre Assange ?

Passarelli : La première chose que nous devons comprendre est que Julian Assange n’a commis aucun crime au Royaume-Uni. Les États-Unis surmontent et appliquent leurs lois dans d’autres pays. Cela signifie que la démocratie d’un autre pays est envahie par les États-Unis. Cela devrait inquiéter les Anglais.

Il n’est pas inculpé au Royaume-Uni et pourtant il est emprisonné dans un régime de sécurité maximale, où des meurtriers et des pédophiles sont arrêtés, alors qu’il est un intellectuel. Il ne devrait pas être en prison. Il devrait être en mesure de répondre au processus d’extradition en toute liberté.

Le traité entre les États-Unis et le Royaume-Uni n’autorise pas l’extradition des accusés politiques. Il y a 10 ans, personne n’aurait imaginé qu’il y aurait un prisonnier politique au Royaume-Uni pour avoir révélé des crimes de guerre. Il n’y a pas de précédent pour cela.

Publica : Et comment voyez-vous la décision de l’Équateur de retirer l’asile politique ?

Passarelli : Nous savons que dès que Trump est devenu président, Wikileaks a révélé le Vote 7, qui était un programme de la CIA pour espionner les gens. Les outils utilisés pourraient pirater des téléviseurs et même des voitures modernes, ce qui est extrêmement préoccupant car cela signifie qu’ils pourraient contrôler une voiture et provoquer une exécution que nous ne saurions jamais.

Dans ce contexte, le vice-président Mike Pence s’est rendu en Équateur pour renégocier le paiement du prêt pour environ 4.000 millions de dollars. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a également prononcé son premier discours contre WikiLeaks et Edward Snowden, les qualifiant d’hostiles et d ‘«agence de renseignement non étatique».

Mike Pompeo s’est également envolé pour l’Équateur pour mettre fin à un accord entre les nations. Cela prouve donc qu’il y avait une stratégie orchestrée entre le régime Moreno et l’administration Trump pour amener l’Équateur à négocier l’expulsion d’Assange de l’ambassade.

Il est important de mentionner que pendant l’administration Obama, un jury a été créé en Virginie et a décidé qu’ils ne pouvaient pas poursuivre les accusations contre Assange car ils ne pouvaient pas différencier ce que WikiLeaks a fait de ce que le New York Times, The Guardian et d’autres ont fait les journaux, y compris l’Agence Publique du Brésil, oui, ils l’ont fait.

Publica : Que peuvent signifier ces actions des États-Unis pour le journalisme dans d’autres pays ?

Passarelli : C’est extrêmement inquiétant, car si les États-Unis mettent fin au droit des journalistes pour enquêter sur ce que le gouvernement fait au nom du peuple, avec leurs impôts et leur vote, ils mettent fin au droit du peuple de savoir.

C’est la fin de la démocratie telle que nous la connaissons.

Nous avons vu ces dernières années une vague croissante d’autoritarisme en Occident. C’est extrêmement préoccupant, c’est pourquoi quiconque se soucie de la démocratie devrait se rassembler pour soutenir Julian Assange.

Certains disent que des précédents seront créés si Julian Assange est extradé. Que se passera-t-il si des journaux comme The Guardian ou The New York Times reçoivent des informations d’Edward Snowden ou de Chelsea Manning, vont-ils les publier ? Au mieux, ils publieront et iront en prison. Dans le pire des cas, ils ne publient même pas. Ou ils publient des parties, parce qu’ils auront peur. Et cela se produit déjà.

Publica : Je voudrais que vous commentiez les allégations selon lesquelles Julian Assange est torturé. Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ?

Passarelli : Je n’ai pas revu Julian depuis son arrestation, sauf les 14 aoûts, quand je l’ai vu à la télévision lors d’une audience au tribunal. Il semblait faible et il souffrait vraiment mentalement, car il avait même du mal à se souvenir de son anniversaire.

J’ai suivi les dernières séances et la façon dont Julian a agi. Ce n’est pas Julian. Je le connais depuis 10 ans. Ce n’est pas ainsi qu’il parle. Il souffre mentalement et physiquement.

Stella Moris, sa compagne, est venue lui rendre visite il y a environ deux semaines et a dit qu’il souffrait beaucoup. Il a une épaule blessée qui a été causée lors de la pratique de la boxe à l’ambassade et cela lui cause beaucoup de douleurs physiques. Il s’est également foulé la cheville, ce qui est un autre problème physique auquel il est confronté. Mais il souffre encore plus, a perdu beaucoup de poids et n’a pas le droit de voir ses enfants sous la menace d’être placés en isolement complet pendant 14 jours.

Il fallait les voir de loin et c’était la première fois que la prison lui avait donné un masque protecteur. Toutes les deux fois, il est allé au tribunal [pendant la pandémie], il n’a reçu aucune forme de protection, car ces environnements sont utilisés par plusieurs prisonniers et nous savons qu’il y a des cas de coronavirus à l’intérieur de la prison. Julian a une maladie pulmonaire chronique qui le rend très vulnérable au COVID-19.

À cet égard, le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, a rendu visite à Julian avec des médecins spécialistes et a conclu qu’il souffrait des symptômes d’une personne qui avait subi une torture psychologique. Et le Royaume-Uni, qui est au moins obligé de lancer une enquête, a nié les allégations et refusé de faire quoi que ce soit.

La défense (d’Assange) a récemment fourni aux procureurs l’évaluation psychiatrique d’Assange et ils la présenteront au procès.

Publica : Certaines personnes ont exprimé leur inquiétude même si Julian Assange a survécu jusqu’à la fin du procès. Qu’attendez-vous ?

Passarelli : Les médecins spécialistes se sont réunis pour former une alliance avec des avocats appelés «Avocats pour Assange» précisément parce qu’ils craignent que sa vie soit en danger. Ils pensentque Julian Assange pourrait mourir en prison si les conditions ne s’améliorent pas.

Ils demandent que Julián soit emmené dans un hôpital universitaire. Mais Julian Assange s’est vu refuser ce droit.

Publica : Récemment au Brésil, le Parti des travailleurs et l’ancien président Lula ont annoncé leur soutien à Assange. Quelle est l’importance de cela ?

Passarelli : Je pense que l’adoption par Lula d’une position publique sur l’affaire Assange a été un acte de grand courage et devrait être suivie par de nombreux autres politiciens. Nous avons vu de nombreux politiciens australiens faire preuve de solidarité, y compris un ancien premier ministre et un ancien ministre des Affaires Étrangères, ainsi que divers députés ici au Royaume-Uni, qui se sont prononcés en faveur d’Assange.

Il y a également un nombre croissant d’organisations internationales de journalisme et de défense des droits humains qui suivent l’affaire, comme Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Et ils demandent aux États-Unis d’abandonner l’affaire et au Royaume-Uni de libérer Assange immédiatement.

Donc, politiquement, cette affaire devient de plus en plus grande et je pense que nous pouvons la gagner. Je ne pense pas que ce soit maintenant, et les choses peuvent empirer avant de s’améliorer, mais nous assistons à un changement dans la couverture de l’affaire Julian Assange.

Nous avons vu le New York Times faire un éditorial fort affirmant que les accusations portées contre Assange sont une menace pour le premier amendement. Nous avons également vu The Guardian publier une position similaire.

La réalité est que cette affaire déterminera non seulement le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information, mais aussi la démocratie occidentale elle-même. Allons-nous devenir une nouvelle Chine ? Ou allons-nous continuer à valoriser la liberté d’expression et l’information sur ce que nos représentants font en notre nom ?

Publica : Pouvez-vous commenter la couverture médiatique de l’affaire ?

Passarelli : Les médias traditionnels sont des médias commerciaux. Ils répondent aux intérêts des institutions. Il y a de moins en moins de journalisme et les médias plus traditionnels deviennent des mégaphones pour l’information officielle du gouvernement.

Nous parlons d’un appareil de propagande contre Julian Assange orchestré par cinq pays différents : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l’Australie et l’Équateur. Ces gouvernements ont des méthodes très sophistiquées de guerre psychologique et ont joué un rôle très important dans l’image qui s’est transmise de Julian Assange. Et ils le hantent depuis 10 ans.

C’est pourquoi j’ai réalisé le documentaire. J’ai essayé de supprimer toutes ces couches de désinformation et de simplifier le cas autant que possible – c’est un journaliste qui a publié des crimes de guerre et est devenu un prisonnier politique et pourrait faire face à 175 ans de prison pour espionnage.

Publica : En tant que documentariste, quel est selon vous le rôle de l’opinion publique dans l’affaire Assange ? Est-il assez puissant pour inverser la tendance ?

Passarelli : C’est une affaire qui ne sera pas gagnée au tribunal. Vous devez gagner dans la sphère politique. Ainsi, chaque action entreprise par un individu pour défendre Assange est ce qui pousse le Royaume-Uni à arrêter le processus d’extradition.

En fait, le gouvernement britannique a le pouvoir de mettre fin immédiatement à cette affaire. À tout moment, ils peuvent libérer Assange. C’est donc entre les mains des représentants du pays.

Appelez les ambassades, appelez les parlementaires, montrez vos opinions lors de ce procès. Des manifestations sont organisées dans différentes parties du monde. Trouvez vos démos locales et participez. Élevez la voix pour faire pression sur les gouvernements britannique et américain pour qu’ils abandonnent l’affaire.

Publica : Au Brésil, nous avons eu le cas du journaliste Glenn Greenwald, poursuivi pour avoir publié des dialogues privés de juges. Cela s’est produit dans le contexte d’une série de persécutions contre des journalistes promues par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Voyez-vous des liens entre cette affaire et l’affaire Assange ?

Passarelli : L’affaire Glenn Greenwald est une copie de l’affaire Julian Assange. C’est Glenn lui-même qui l’a dit. Et la raison pour laquelle il n’est pas en prison est uniquement due à une décision de la Cour suprême du Brésil.

Mais c’est une guerre contre le journalisme en Occident en général. Glenn Greenwald en est un exemple. Julian Assange est un autre excellent exemple.

C’est une guerre contre le journalisme et un pas vers l’autoritarisme, où les responsables gouvernementaux ne veulent pas que les gens sachent ce qu’ils font.

Publica : Et que peuvent faire les journalistes pour empêcher cette persécution ?

Passarelli : enquêter et publier le grand nombre d’irrégularités survenues au cours des 10 dernières années. On parle de plaintes de conflits d’intérêts de la part du juge en charge de l’affaire. Il est accusé d’avoir travaillé pour les services secrets et pour des entreprises qui ont été dénoncées par Wikileaks. Nous parlons d’une affaire dans laquelle la CIA, par l’intermédiaire d’une société espagnole appelée UC Global, a espionné les conversations d’Assange avec ses avocats depuis 2016 à l’intérieur de l’ambassade.

Nous parlons de quelqu’un qui est psychologiquement torturé, qui n’a pas vu ses avocats depuis six mois et qui ne peut même pas lire les nouvelles charges retenues contre lui.

Il n’y a pas de droit à un procès équitable.

Quoi qu’il arrive, si Julian perd ou si la poursuite l’emporte, il y aura un appel et quelle que soit l’issue, Julian ne sortira pas de prison. Vous resterez en prison jusqu’à ce qu’un juge vous accorde la mise en liberté provisoire.

Publica : Si Assange est expulsé, que pensez-vous qu’il va lui arriver ?

Passarelli : Dans ce scénario, vous serez jugé par un tribunal de Virginie où 80% de la population travaille pour la CIA, le Pentagone, le Department of Homeland Security, le FBI ou des filiales gouvernementales. Alors le jury sera déjà biaisé.

En outre, il sera situé dans un sous un régime appelé SAM – Mesures administratives spéciales. Il sera placé en isolement complet et ses avocats ne pourront pas s’exprimer pendant le procès de l’affaire, qui sera entendu en secret. Il n’y aura pas de couverture médiatique.

C’est donc une distorsion complète de la justice.

Cette cour s’appelle la Cour d’Espionnage et personne en charge de la sécurité nationale n’a jamais été acquitté. C’est un tribunal où les gens sont jugés et condamnés. Il sera contraint d’accepter un accord ou de passer 175 ans en prison.

Publica : Et comment pouvons-nous suivre l’affaire ?

Passarelli : Je couvrirai l’affaire sur dontextraditeassange.com et aussi sur mon Twitter. Rappelant qu’en raison de la pandémie, seuls 10 journalistes ont été autorisés à entrer dans le tribunal. Et le reste de la presse mondiale a reçu un lien pour suivre les procédures en ligne.

Le problème, c’est que nous avons vu lors des audiences précédentes que la technologie de transmission utilisée est très mauvaise. Pratiquement inaudible. Ce qui signifie que les journalistes du monde entier ne seront pas en mesure de couvrir l’affaire de manière adéquate. Par conséquent, ce n’est pas une justiceouverte.