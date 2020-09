Élections en Bolivie : un membre du Congrès américain dénonce que «Trump et l’OEA ont une alliance sinistre»

L’Organisation des États Américains (OEA) a été décrite à différentes reprises comme une charnière du régime des États-Unis pour appliquer sa politique interventionniste et extraterritoriale, ainsi que pour maintenir son hégémonie sur le continent.

Une partie de son travail consiste à fournir des «Missions d’Observation Électorale» aux gouvernements qui veulent – soi-disant – «des experts honnêtes et indépendants» pour observer leurs processus électoraux. Mais ces missions ont tendance, dans la grande majorité des cas, à se plier aux pressions politiques.

Pour le travail opérationnel de l’OEA, le Congrès Nord-américain fournit environ 60% des fonds de l’organisation, c’est pourquoi on dit non seulement qu’il est une branche de Washington pour ou contre l’Amérique latine, mais il influence également la perspective américaine sur ce qu’ils appellent leur «arrière-cour».

Les États-Unis étant la plus grande contribution économique de l’OEA, ils peuvent non seulement mais doivent – ou du moins le faire apparaître – enquêter sur le rôle de cette organisation dans les pays où ses actions provoquent des virages politiques, économiques et sociaux, comme cas le plus récent : la Bolivie.

La présidente de la Commission Parlementaire des Droits de l’Homme de la Chambre des Représentants, Jan Schakowsky, a déclaré ce week-end que l’actuel président Donald Trump et l’OEA ont une alliance qui «semble coïncider avec quelque chose de sinistre».

Dans les déclarations recueillies ce samedi par le média numérique The Hill , Schakowsky indique que sur la base de ce qui s’est passé en Bolivie en 2019, après le coup d’État contre le président Evo Morales, promu par l’OEA, le Congrès est obligé de vérifier ce qui s’est passé dans la nation des Andes sud-américaines.

L’argent américain finance-t-il les coups d’État en Amérique Latine ?

Pour Schakowsky, il est essentiel de savoir si l’argent des contribuables américains a soutenu ou non le renversement de gouvernements démocratiquement élus, les troubles civils et même les violations des droits de l’homme.

Pour cette raison, dans la même publication de The Hill, dont le siège est à Washington, Schakowsky a demandé au congrès d’enquêter sur la manipulation des données de l’OEA lors des dernières élections en Bolivie, qui se sont soldées par un coup d’État contre Morales, qui clairement a obtenu la réélection présidentielle par vote.

De plus, selon le législateur, Trump montre peu d’affinité pour les institutions multilatérales, comme les Nations Unies (ONU), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) -dont il a annoncé le retrait des États-Unis-, accords mondiaux sur le climat ; et même l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

«Mais il y a une organisation avec laquelle son administration s’est fortement alignée : l’OEA. Sans surprise, cette alliance semble coïncider avec quelque chose de sinistre», a souligné la congressiste.

En ce sens, il a rappelé que l’OEA, lorsqu’elle assure des missions d’observation électorale, finit parfois par céder à la pression politique et perd son objectivité, ce qui place les peuples de certains pays à être soumis à l’opinion de l’instance, qu’elle l’ait ou non la raison.

«Cela s’est produit lors des élections de 2000 et 2011 en Haïti, et plus récemment, l’OEA a joué un rôle destructeur en Bolivie, après les élections du 20 octobre» de 2019, a-t-il dit.

L’OEA a aidé à diriger un faux récit

«Dans le pays sud-américain, dès le lendemain du vote, l’OEA a aidé à diriger un faux discours selon lequel le président sortant, Evo Morales, et son parti ont «manipulé» ou «volé» les élections, ce qui a contribué à la polarisation politique, la violence, un coup d’État militaire et l’incertitude actuelle sur l’avenir de la démocratie », a déclaré Schakowsky.

La congressiste a fait allusion à une publication du New York Times sur une nouvelle étude universitaire qui a conclu que les premières allégations de fraude par l’OEA «étaient fondées sur des données incorrectes et des techniques statistiques inappropriées».

«La nouvelle étude académique est d’accord avec la grande majorité des experts qui ont analysé les données, y compris 133 économistes et statisticiens qui ont envoyé une lettre à l’OEA et n’ont pas reçu de réponse», a-t-il souligné.

Malgré la victoire de Morales sans la nécessité d’un second tour, le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, a déclaré publiquement qu’il pensait qu’il s’agissait d’une élection frauduleuse.

«Almagro, dans sa propre candidature à sa réélection en tant que secrétaire général, semblait courtiser les gouvernements de droite de la région, y compris l’administration Trump. Et, en fait, il a reçu un nouveau mandat de cinq ans en mars», a souligné Schakowsky.

Le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro

Enquêter sur les actions de l’OEA

À son avis, ajoute-t-il, «le Congrès devrait enquêter sur les actions de l’OEA en Bolivie parce qu’après avoir dénoncé un mensonge aussi massif, comment est-il possible que les membres du Congrès continuent de prendre les déclarations de l’OEA au pied de la lettre?».

En fait, le coup d’État militaire a renversé le premier président indigène de Bolivie, le pays avec le pourcentage le plus élevé de peuples indigènes de l’hémisphère et qui avait la meilleure économie du continent, même au-dessus des États-Unis.

Depuis le coup d’État, les forces de sécurité de l’État bolivien, qui sont actuellement sous le commandement d’une dictature civique-militaire et opèrent avec la promesse de l’impunité du régime de facto, ont commis au moins deux massacres, au cours desquels 18 personnes ont été tuées, beaucoup d’entre eux sont autochtones.

«Il n’est pas surprenant que l’administration Trump ait célébré le retour à un gouvernement non démocratique où les peuples autochtones sont marginalisés et exclus. Mais le Congrès des États-Unis ne doit pas tolérer cela», a dénoncé Schakowsky.

La situation en Bolivie, sous la dictature de Jeanine Áñez – qui a également commencé sa campagne électorale pour la présidence dimanche – est si grave que même la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, organe autonome de l’OEA, a dénoncé une augmentation des attaques et les menaces contre les journalistes et la criminalisation et la persécution des dirigeants sociaux et des anciens fonctionnaires du gouvernement Morales.