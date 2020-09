Quelle sera la contribution de l’Amérique Latine au développement du vaccin Sputnik V ?

Les scientifiques à l’origine du vaccin russe contre le coronavirus responsable de la maladie COVID-19 ont publié les résultats de ses premiers tests cliniques. C’est une étape clé pour impliquer d’autres pays dans le développement et la fabrication de celui-ci.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la publication de ces résultats vendredi dernier dans la revue scientifique The Lancet, le président du Fonds Russe d’Investissement Direct (RDIF), Kirill Dmitriev, a souligné la possible participation d’au moins un pays d’Amérique Latine au processus.

La Russie a enregistré Sputnik V avant que les résultats des deux premières phases des essais cliniques ne soient rendus publics. Aucun d’entre eux n’a révélé d’effets secondaires graves et n’a révélé une réponse immunitaire significative chez les 76 participants.

Más detalles sobre Sputnik V, la #vacuna rusa frente al #SARS_CoV_2: con una capacidad de producción de 500 millones de dosis al año, se ensayará con más de 40.000 personas de 18 a 60 años en 45 centros médicos del país 🏥🇷🇺



Le soi-disant «vaccin russe» est déjà appliqué dans le pays eurasien parmi les volontaires appartenant à des groupes à risque.

Mais son acquisition et son utilisation par des tiers dépendront largement des résultats de plusieurs tests. Également une augmentation de la capacité de production qui nécessitera la participation d’autres pays.

«Notre principale limitation à l’heure actuelle est la disponibilité d’une capacité de production suffisante pour répondre à la demande. C’est pourquoi nous travaillons activement avec de nombreux pays pour le produire en dehors de la Russie», a expliqué Dmitriev.

«Nous avons des accords avec l’Inde, le Brésil et d’autres pays», a déclaré l’exécutif du fonds d’État russe qui finance le développement et la production du vaccin.

Quels pays développeront le vaccin ?

Ce jeudi 10 septembre, la Russie a confirmé qu’elle fournirait plus de 130 millions de doses de son vaccin Spoutnik V aux pays d’Amérique Latine.

«Nous voyons que nous allons fournir de plus en plus de doses de notre vaccin aux pays d’Amérique Latine et comme vous le savez hier (9 septembre), nous avons convenu de livrer 32 millions de doses du vaccin au Mexique et bientôt, littéralement demain (le 11 septembre), nous annoncerons un approvisionnement allant jusqu’à 100 millions de doses à d’autres pays d’Amérique Latine», a déclaré Dmitriev lors d’une conférence téléphonique sur le vaccin Sputnik V organisée pour les pays de la région.

On ignore encore quelle sera la participation de pays comme le Nicaragua ou le Venezuela, car il n’y a toujours aucune mention dans le portail officiel du vaccin Sputnik V à ce sujet. Mais là-bas, en plus de la participation précitée du Brésil, on dit que «la possibilité de produire le vaccin à (…) Cuba est également à l’étude».

La presse, pour sa part, mentionne également l’Argentine comme un possible fabricant du vaccin. Ceci après que le gouvernement de la province de Tierra de Fuego ait rendu public son «intérêt particulier et sa prédisposition à travailler en coopération».

Même le Nicaragua ressemble à un candidat. Dans le pays d’Amérique Centrale, on existe un laboratoire russe de production de vaccins capital et technologique qui, selon les autorités, peut reproduire Sputnik V.

Quand Sputnik V sera-t-il disponible en Amérique Latine ?

Le Brésil est le principal engagement du RDIF à produire en Amérique Latine le vaccin développé à Moscou par l’Institut Gamaleya. Cependant, la participation du géant sud-américain n’est pas encore garantie.

Le RDIF a signé un accord avec le gouvernement de l’État du Paraná pour la fabrication éventuelle du vaccin, par l’Institut de Technologie du Paraná (TecPar). Selon Palagin, ils envisagent également d’autres partenaires potentiels pour faire du Brésil le centre régional de production de vaccins.

«Cependant, en ce moment, les régulateurs brésiliens analysent nos données et les fabricants étudient notre processus de fabrication. Pour cette raison, il est important de ne pas exagérer» la situation, a déclaré le porte-parole du RDIF à BBC Mundo.

En fait, la semaine dernière l’Agence Nationale de Surveillance Sanitaire du Brésil (ANVISA) n’a pas encore donné son approbation au Sputnik V.

«Nous n’avons pas reçu de demande formelle d’autorisation des études cliniques du vaccin russe, pas même une demande d’enregistrement», a déclaré Anvisa à BBC Mundo.

L’agence, cependant, a mentionné la tenue de «plusieurs réunions préparatoires préliminaires avec les personnes intéressées par le développement du vaccin, en particulier le gouvernement du Paraná».

Tecpar pourrait produire d’ici la seconde moitié de 2021

Le même vendredi, TecPar a annoncé qu’il comptait soumettre le protocole de validation de ses essais cliniques de phase 3 à la fin du mois de septembre, ce qui en cas de réponse positive d’Anvisa leur permettrait de commencer les tests fin octobre ; Et si tout se passe bien, ils commenceraient à fabriquer le vaccin au second semestre 2021.

«Nous avons reçu les résultats des phases 1 et 2 il y a 18 jours, nous les avons traduits et ils ont déjà commencé à être interprétés par nos équipes techniques», a expliqué le directeur-président de TecPar, Jorge Calado, pour qui «il y a un bon taux de fiabilité pour cela vaccin», bien qu’il doive être confirmé par de nouveaux tests.

TecPar prévoit la participation d’environ 10.000 volontaires – en plus des 40.000 déjà participant aux essais de phase 3 en Russie – auxquels seraient appliqués les vaccins fournis par l’Institut Gamaleya.

«Une fois l’efficacité des tests vérifiée, environ 60 jours après le début de la vaccination chez les volontaires, une nouvelle demande d’enregistrement sera soumise à Anvisa pour une vaccination efficace sur le territoire national. Les premières doses seront importées», explique-t-il dans un communiqué de presse TecPar remis à BBC Mundo.

«Comme le protocole implique un transfert de technologie, dans un second temps, il y aura une production sur le territoire national par Tecpar. On estime que cela ne se produira que dans la seconde moitié de 2021», rapporte TecPar.

Les Russes pensent que leur vaccin sera prêt en novembre

Les dates de Tecpar ne coïncident pas exactement avec celles avancées par le RDIF pour le démarrage de la production de Sputnik V à l’étranger, puisque selon Dmitriev l’objectif est que les premières doses fabriquées hors de Russie puissent être distribuées en novembre.

Cependant, le Brésil n’est pas le seul pays à pouvoir produire ces vaccins. L’Inde est évoquée comme un allié particulièrement important pour le RDIF et l’Institut Gamaleya, qui ont également mentionné la Corée du Sud, l’Arabie Saoudite et la Turquie comme fabricants potentiels.

Dans tous les cas, il semble difficile que d’autres pays d’Amérique Latine puissent avancer plus vite que le Brésil. L’attaché de presse de l’ambassade de Russie à Brasilia, Iván Knovalov, considère ce pays comme un «allié stratégique» et «un centre potentiel pour la production et la distribution de vaccins pour toute l’Amérique latine».

«La base technologique et de production brésilienne permet de tester et organiser rapidement la production de vaccins», a expliqué Konovalov à BBC Mundo.

Le Brésil n’est pas le seul pays de la région à disposer de capacités de fabrication de vaccins éprouvées. Mais l’intérêt de Cuba à développer son propre vaccin, Soberana 01, et l’engagement du Mexique et de l’Argentine à participer à la fabrication du vaccin mis au point par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, pourraient poser des obstacles à la production de Sputnik V.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador

Cependant, l’annonce récente de l’arrêt du vaccin Oxford après la détection d’effets secondaires graves serait un coup dur. Cela ouvre davantage les possibilités pour le médicament russe de masse son acquisition et sa production en Amérique Latine.

En ce qui concerne l’éventuelle participation de l’Argentine à la fabrication et à la distribution du vaccin russe, à ce jour, seule la proposition du gouverneur de la Terre de Feu, Gustavo Melella, de «faire partie du programme de production et de promotion» de Sputnik V est connue.

Entre-temps, le Mexique a confirmé qu’il était invité à participer à la phase 3 des essais cliniques du vaccin Spoutnik V. Cependant, il a également indiqué qu’il n’avait pas encore reçu les résultats de la phase 1 et 2.

«Cela signifie que dans les premiers jours d’octobre, si l’autorité de réglementation sanitaire le considère comme tel, ce vaccin peut être amené au Mexique». C’est ce qu’a exprimé le ministre mexicain des Affaires Étrangères, Marcelo Ebrard, quelques jours avant de confirmer l’acquisition de 32 millions de doses de Sputnik V.

Pour l’instant, l’intérêt mexicain semble s’orienter vers l’éventuelle fabrication locale du vaccin et «garantir un accès rapide» à celui-ci.

«Si les résultats sont positifs, et si l’autorité de régulation, Cofepris, le décide, (le vaccin russe) serait déjà disponible dans les mois à venir au Mexique», a déclaré Ebrard, suggérant ainsi l’utilisation de doses importées d’autres pays.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro

Le Venezuela est également intéressé

Pour le reste, il n’y a toujours pas de date pour la participation du Venezuela aux essais cliniques du vaccin russe. Il n’y a pas non plus de certitude qu’il pourrait être l’un de ses fabricants.

«Dans les prochains jours, nous demanderons les volontaires nécessaires pour obtenir le vaccin et participer pour le Venezuela à la phase 3 de Sputnik V». Cela a été annoncé par le président Nicolás Maduro le 30 août, sans donner plus de détails.

«Les documents de confidentialité ont déjà été signés et à tout moment nous annoncerons le début des tests chez les patients vénézuéliens», a-t-il ajouté dans un autre communiqué.

Maduro a également assuré que «le Venezuela a les laboratoires et la capacité industrielle pour produire tous les vaccins».

Selon Andrey Ryaposov, attaché de presse de l’ambassade de Russie à Caracas, ils évaluent actuellement les capacités de production vénézuéliennes pour participer au processus d’emballage dans un premier temps, et à l’éventuelle fabrication de celui-ci ultérieurement.

«Maintenant, les spécialistes techniques des deux côtés travaillent, mais il n’y a toujours pas de dates», a-t-il déclaré à BBC Mundo.

Le Nicaragua pourrait aider

Quelque chose de similaire se produit au Nicaragua, où le gouvernement prend pour acquise la participation de l’Institut Latino-Américain de Biotechnologie Mechnikov. Il s’agit d’un laboratoire local rattaché à l’Institut de Recherche Scientifique sur les Vaccins et les Sérums de Saint-Pétersbourg.

Selon BBC Mundo, ils ont tenté de contacter le directeur du centre, Stanislav Uiba, pour tenter d’obtenir plus de détails, mais n’ont reçu aucune réponse.

Selon des experts nicaraguayens, cités par la BBC, le laboratoire, inauguré en 2017, servirait davantage de centre de conditionnement pour Sputnik V que de producteur.

Cependant, Uiba a déclaré aux médias locaux que son laboratoire pourrait commencer à fabriquer le vaccin russe au Nicaragua d’ici la fin de l’année.

Ces propositions et les plans de chaque pays d’Amérique Latine seront confirmés par l’Institut Gamaleya et le Fonds Russe pour l’Investissement Direct. Ce sera ce vendredi 11 septembre, lorsque les plans de la Russie pour son vaccin en Amérique Latine seront rendus publics.