Le ’pouvoir évangélique’ est-il un danger pour l’Amérique Latine ?

L’expansion des groupes associés à «l’évangile», convertis en puissantes sociétés transnationales grâce à la dîme de leurs millions de membres, a donné naissance au ‘Pouvoir évangélique’. C’est une nouvelle façon de faire de la politique qui pourrait mettre en danger toute l’Amérique Latine.

La journaliste mexicaine Cecilia González a interviewé Ariel Goldstein, créateur du livre «Poder evangélico», pour Actualidad RT. Dans le texte, il explique pourquoi ces groupes religieux sont un danger pour la région.

Gonzalez résume le ‘Pouvoir évangélique’ comme un groupe qui croit que gouverner est un mandat divin. Ils luttent également contre l’avortement, l’éducation sexuelle, les droits sexuels et reproductifs, le féminisme et la communauté de sexe différent.

«Leurs pasteurs deviennent de célèbres Youtuber ou des stars des médias grâce aux licences qui leur sont accordées par les chaînes de télévision. Ils ont une vision patriarcale de la société et diabolisent leurs adversaires», explique-t-elle.

De plus, ils ont la capacité d’être des caméléons, car «ils s’allient à la fois avec la gauche et la droite. Ils ont déjà de nombreux sièges législatifs et occupent des ministères dans différents pays».

Le rapport ajoute que l’un de «leurs plus grands triomphes a été l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et de Jair Bolsonaro au Brésil. En plus du coup d’État qui a permis à Jeanine Áñez de diriger un gouvernement de facto en Bolivie».

Qu’est-ce qui se cache derrière le pouvoir évangélique ?

C’est une communauté conservatrice qu’Ariel Goldstein, docteur en sciences sociales, analyse dans son livre. Il y met en garde contre les risques de pénétration de ce groupe dans les pouvoirs publics.

«Ce nouveau pentecôtisme ne peut pas être ignoré comme un danger pour la démocratie», dit Goldstein dans l’interview pour RT.

Le problème, explique-t-il, est qu’ils introduisent des catégories religieuses de bien et de mal purs dans la politique. En eux, l’adversaire doit être exterminé, ce qui nuit à la coexistence politique et sociale.

«Lorsque l’adversaire est identifié comme diable et que les dirigeants comprennent leur tâche comme une mission divine, le danger d’une dérive autoritaire augmente, menaçant la coexistence démocratique basée sur le respect de la pluralité», dit-il.

Goldstein a décidé d’étudier comment les évangéliques ont acquis autant de pouvoir politique au cours des dernières décennies. Il a été frappé par le fait qu’ils acquièrent de plus en plus de légitimité sociale grâce à leur travail territorial dans les secteurs vulnérables. Ceci, associé à un processus de collecte économique qui leur permet de construire leurs propres médias.

«Les deux cas les plus réussis sont les États-Unis et le Brésil. Mais ce qui se passe en Amérique Centrale est énorme, ils avancent très vite», dit-il.

Il ajoute qu’il est surprenant de voir à quel point les groupes évangéliques sont alliés non seulement avec les politiciens de droite sur la base d’affinités idéologiques, mais aussi avec la gauche. Il a souligné les cas de Nicolás Maduro au Venezuela et d’Andrés Manuel López Obrador au Mexique. Cela montre leur pragmatisme pour gagner en influence dans la prise de décision.

Le livre présente l’histoire et l’état actuel des progrès de cette communauté religieuse sur le continent. Ils ont un programme commun et des dirigeants ou des pasteurs locaux, souvent formés aux États-Unis ou évangélisant depuis ce pays.

Une stratégie commune

Bien qu’il soit évident qu’il existe une stratégie commune et bien organisée, Goldstein précise qu’il n’adhère pas à l’idée d’une conspiration internationale. Selon lui, cela simplifierait ce processus.

Il affirme également que la croissance de ces groupes démontre la plasticité avec laquelle ils s’adaptent à toutes sortes de systèmes politiques. Ils travaillent avec le bipartisme aux États-Unis et le multipartisme au Brésil.

L’auteur avertit également que ces progrès vont de pair avec le déclin du catholicisme qui préoccupe tant le Pape François. Dans les années 1960, 94 % de la population latino-américaine s’identifiait comme catholique, mais en 2014, ce chiffre est tombé à 69 %.

Il ne souligne également que les pays les plus croyants de la région, tels que le Mexique et le Paraguay, sont un terrain fertile pour le renforcement des évangéliques. L’une des raisons de cette situation est qu’ils ont des sociétés très religieuses en dépit du fait qu’ils sont des États laïques.

Au contraire, souligne-t-il, l’Uruguay est un cas exceptionnel, car c’est le seul pays de la région à disposer d’un État et d’une société laïques. Cela explique pourquoi les évangéliques n’ont pas pu pénétrer dans le pays avec le même rythme et la même intensité que dans le reste du continent.

En ce qui concerne les alliances politiques, Goldstein explique qu’il est tentant pour les dirigeants politiques progressistes de s’associer aux évangéliques en premier lieu. Mais cela, comme cela s’est déjà produit avec Luiz Inacio Lula da Silva au Brésil, ne leur sert qu’à court terme.

L’État laïque retire le pouvoir aux évangélistes

À long terme, dit l’auteur, le programme progressiste contredit le programme conservateur. Ainsi, le prétendu soutien finit par être un piège car les organisations évangéliques deviennent des ennemis mais avec beaucoup plus de pouvoir. C’est le risque que prend actuellement López Obrador, par exemple.

Goldstein est également l’auteur de livres tels que ‘Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil’ y ‘Bolsonaro, La démocratie brésilienne en danger’. Pour lui, il est important de défendre la laïcité de l’État avec une législation qui limite le pouvoir des églises évangéliques et, par conséquent, la construction de figures réactionnaires.

De cette manière, il espère qu’ils pourront continuer à jouer un rôle d’endiguement social dans les quartiers les plus humbles. Mais, ils le feraient sans l’élément nuisible du dogmatisme religieux imposé au Pouvoir Politique.

Néanmoins, il reconnaît que dans le panorama actuel, l’Église catholique continue de perdre sa présence en Amérique Latine. D’autre part, l’Église Évangélique gagne des fidèles et des positions au sein des pouvoirs publics.

«Ils sont un facteur de pouvoir très puissant et dangereux. Les pasteurs s’associent aux hommes politiques, leur donnant une bénédiction divine, et ils pénètrent le langage religieux en politique. Cela est très préjudiciable à une vie démocratique saine, car de l’autre côté, il n’y a que l’enfer, l’exécrable», prévient-il.