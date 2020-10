Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan renaît : pourrait-il être le début de la Troisième Guerre Mondiale ?

Le dimanche 27 septembre au matin, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont repris la guerre, après avoir confirmé une série de bombardements le long de la ligne de contact dans la région du Nagorno Karabaj. C’est une situation dans laquelle les deux pays se sont rendus responsables de l’escalade du conflit.

L’Arménie et la République non reconnue du Nagorno Karabaj ont déclaré l’état de guerre et ont entamé une mobilisation générale. Quelques heures plus tard, la loi martiale a été décrétée dans certaines régions d’Azerbaïdjan.

Les batailles entre les parties se sont déroulées avec l’utilisation de l’artillerie, des chars et des avions. Jusqu’à présent, il y a eu de nombreuses victimes parmi les troupes et la population civile des deux côtés de la frontière, a rapporté Actualidad RT.

Au milieu du conflit, la Turquie a indiqué qu’elle soutenait les actions de l’Azerbaïdjan. Entre-temps, la Russie a appelé à une solution pacifique du conflit, une position similaire à celles adoptées par l’Organisation du Traité de Sécurité Collective, le Conseil de l’Europe et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

La pomme de discorde entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est la région du Nagorno Karabaj. Historiquement habité par des Arméniens, à l’époque de l’Union Soviétique, ce territoire était administrativement soumis à l’Azerbaïdjan sous le nom de «province autonome du Nagorno Karabaj» et jouissait d’un certain niveau d’autonomie.

À la fin des années 1980, les relations entre l’Arménie et les Azerbaïdjanais se sont détériorées au point de déboucher sur une confrontation interethnique.

Contexte du conflit

Lorsque l’Azerbaïdjan a annoncé son indépendance en 1991, la province – qui en 1989 comptait 189.000 habitants, dont 77% d’Arméniens – s’est également déclarée indépendante.

Avec l’escalade des hostilités entre 1992 et 1994, la République du Nagorno Karabaj – soutenue par l’Arménie et des volontaires d’autres pays – a réussi à contrer l’offensive d’Azerbaïdjan. On a même annexé plusieurs districts voisins, sécurisant ainsi une frontière commune avec l’Arménie.

En 1994, la guerre a pris fin avec la signature d’accords de cessez-le-feu. Afin de contrôler la trêve, le dit Groupe de Minsk a été créé, subordonné à l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et présidé par la Russie, la France et les États-Unis.

Depuis lors, la trêve a été violée à de nombreuses reprises. Les dernières escalades notables ont eu lieu en avril 2016 et en juillet de cette année.

En ce qui concerne les hostilités qui ont éclaté cette semaine, les deux pays s’accordent à dire que les combats ont commencé aux premières heures du matin. Cependant, les deux parties ne sont pas d’accord sur la cause exacte.

Depuis la capitale de l’Azerbaïdjan, Bakú, ils affirment que le premier coup a été porté par l’Armée arménienne. Selon eux, à 6 heures, heure locale, ils ont attaqué des positions et des villes militaires azerbaïdjanaises avec «des armes de gros calibre, des mortiers et de l’artillerie».

En réponse à cette attaque, les Forces Armées Azerbaïdjan ont lancé une contre-offensive «sur toute la ligne de front», selon un communiqué officiel.

Pour sa part, le Premier Ministre Arménien Nikol Pashinian a déclaré que l’Azerbaïdjan attaquait en premier. Il a déclaré que l’armée azerbaïdjanaise utilisait de multiples systèmes de lancement de fusées et d’avions.

La guerre

Le Ministère Arménien de la défense affirme que l’Azerbaïdjan a bombardé des objets le long de la ligne de contact dans le Nagorno Karabaj et dans la capitale régionale Stepanakert. Ils accusent également Bakou d’avoir planifié l’opération à l’avance.

«Quelques minutes après l’annonce officielle de l’escalade, les médias azerbaïdjanais et turcs ont fait des reportages sur le front. Cela indique que la provocation de l’Azerbaïdjan était planifiée à l’avance», a écrit la porte-parole arménienne de la défense, Shushan Stepanian, sur sa page de Facebook.

Dès le début, des pertes considérables ont été signalées par les deux parties en termes d’armes et de troupes. Par exemple, au petit matin, l’Azerbaïdjan a affirmé que 12 unités de systèmes de défense aérienne des forces arméniennes avaient été détruites. Ils ont également reconnu avoir perdu un hélicoptère, dont l’équipage a réussi à se sauver.

Pour sa part, le Ministère de la Défense de l’Arménie a déclaré que ses forces ont abattu deux hélicoptères et trois drones azerbaïdjanais. Ils ont alors déclaré que leurs troupes empêchaient l’ennemi d’avancer et avaient déjà détruit quatre hélicoptères, 15 drones et 10 chars.

Au même moment, le Ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan, Zakir Hasanov, a annoncé que ses forces ont franchi la ligne de défense arménienne et se sont emparées de sept villages situés près de la ligne de contact. Stepanián a décrit ces déclarations comme «non conformes à la réalité» et «une autre provocation informationnelle de la machine de propagande azerbaïdjanaise».

Pour sa part, le vice-ministre de la Défense du Nagorno Karabaj a noté qu’aux alentours de 18 heures, heure locale, la partie arménienne avait subi 16 pertes et plus de 100 blessés. Cependant, ils ont réussi à abattre 20 drones et 30 chars azerbaïdjanais, a-t-il dit.

Dimanche, le Nagorno Karabaj et l’Arménie ont annoncé l’état de guerre et la mobilisation générale. L’Azerbaïdjan a déclaré qu’il n’avait pas besoin de se mobiliser pour le moment car ses Forces Armées étaient bien dotées en personnel. Cependant, au cours de l’après-midi, l’état de guerre a été déclaré dans plusieurs régions d’Azerbaïdjan.

En ce qui concerne les victimes civiles, le médiateur du Nagorno Karabaj, Artak Beglarian, a déclaré vers midi qu’une femme et un enfant avaient été tués et deux personnes blessées.

Vagram Poghosian, porte-parole du président du Nagorno Karabaj Arayik Harutyunyan, a déclaré aux médias locaux que des «dizaines» de personnes ont été blessées. L’Azerbaïdjan a signalé l’hospitalisation de 19 civils.

Réactions internationales

Dans les premières heures, le Ministère des Affaires Étrangères de la Russie a appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à s’abstenir de toute action militaire.

Plus tard, le ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov, a eu une conversation téléphonique avec son homologue arménien, Zohrab Mnatsakhanian. Dans ce document, il a «exprimé de sérieuses préoccupations concernant les hostilités à grande échelle en cours» et a appelé à un cessez-le-feu.

Lavrov a également annoncé que Moscou était prête à entreprendre des «efforts de médiation» pour stabiliser la situation au Nagorno Karabaj.

Pour sa part, la Turquie a exprimé son soutien à l’Azerbaïdjan et a accusé l’Arménie d’avoir déclenché le conflit.

«Nous condamnons fermement l’attaque arménienne. C’est une violation évidente du droit international et cela a causé des pertes civiles», a déclaré le Ministère des Affaires Étrangères turc dans une déclaration citée par Anadolu. Il a également déclaré qu’il soutiendrait l’Azerbaïdjan «par tous les moyens».

Un autre voisin des deux États impliqués dans le conflit, la République Islamique d’Iran, a appelé à la fin des hostilités «sans délai».

«L’Iran suit de près le conflit avec inquiétude et nous appelons à sa fin immédiate et au début des pourparlers entre les deux pays… Téhéran est prêt à utiliser toutes ses capacités pour aider à ces pourparlers», a cité Reuters dans une déclaration du porte-parole du Ministère Iranien des Affaires Étrangères.

L’OTAN s’est également prononcée en faveur de la fin du conflit. «L’OTAN est profondément préoccupée par les informations faisant état d’hostilités à grande échelle le long de la ligne de contact dans la zone de conflit du Nagorno Karabaj. Les parties doivent immédiatement cesser les hostilités, qui ont déjà fait des victimes civiles», a déclaré l’alliance.

En outre, le Conseil de Sécurité des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’escalade du conflit et a appelé à une cessation immédiate des hostilités et à un retour au dialogue.

«Les membres du Conseil de Sécurité ont exprimé leur inquiétude face aux rapports faisant état de combats à grande échelle le long de la ligne de contact dans la zone de conflit. Ils ont également condamné dans les termes les plus forts l’usage de la force et regretté la mort de personnes», selon la déclaration publiée après une réunion du corps.