Les peuples indigènes en Colombie (I) : entre massacres, déplacements et trafic de drogue

La violence contre les communautés indigènes en Amérique latine a augmenté en 2020. Dans une large mesure, la pandémie COVID-19 est devenue un facteur déterminant de l’augmentation des taux de ce fléau.

Les restrictions ordonnées par les gouvernements pour arrêter la propagation du coronavirus ont permis aux organisations criminelles de contrôler les territoires indigènes et de faire taire leurs dirigeants.

Au début, le risque de décès reste latent et proche en raison de l’obligation d’enfermement. Dans le cas de la population indigène, les probabilités de décès sont plus élevées, car non seulement il faut réduire la mobilité pour éviter la contagion, mais d’autres menaces apparaissent également : les assassinats sélectifs et les massacres.

Une œuvre publiée par Mongabay Latam rassemble plusieurs témoignages de dirigeants indigènes et de spécialistes des droits de l’homme. Ils traitent tous de la violation des droits des peuples indigènes perpétrée en Colombie, au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Pérou.

Gregorio Mirabal, coordinateur général de la Coordination des Organisations Indigènes du Bassin de l’Amazone (Coica), considère le coronavirus comme la plus grande catastrophe pour les peuples indigènes de l’Amazonie au cours des 100 dernières années.

Cependant, Mirabal souligne qu’il existe aujourd’hui une pandémie parmi d’autres, tout aussi grave pour les peuples indigènes : les industries extractives, les incendies de forêt, la pollution et la persécution générée par les meurtres qui se produisent dans les invasions de leurs terres.

«On n’a pas besoin d’une étude scientifique pour savoir qu’il s’agit d’un processus d’extermination pour différentes causes», souligne-t-il.

La Colombie et le Mexique sont en tête de liste des pays ayant le plus haut taux d’assassinats de défenseurs de l’environnement, selon le dernier rapport de Global Witness pour 2019. Cette ONG souligne que 40 % des victimes recensées dans le monde cette année-là – 212 au total – appartenaient à des peuples autochtones.

Colombie : le nombre d’assassinats d’indigènes atteint un niveau record

La violence s’intensifie pendant la pandémie dans plusieurs des pays qui sont parmi les plus touchés de la région. La principale demande des communautés touchées par cette escalade de la criminalité est le respect de leurs droits ancestraux et l’attention de leurs gouvernements.

Le 19 août, Miguel Caicedo, gouverneur de la réserve de Pialapí Pueblo Viejo à Nariño, en Colombie, a confirmé le meurtre de trois indigènes de l’ethnie Awá dans la communauté isolée d’Aguacate.

Il a fallu une journée au gouverneur pour parcourir la route accidentée qui mène à cette ville, la plus éloignée des dix de la réserve. Les corps des trois Indiens étaient la preuve que le crime avait été commis au moins dix jours auparavant. C’est-à-dire, presque à la même date que le leader de ce groupe ethnique, Francisco Cortés, a été attaqué par balles dans le secteur de La Vaquería.

En pleine pandémie, le peuple Awá a également pleuré les meurtres du leader d’Aguacate Angel Nastacuas, de l’ancien gouverneur de la réserve de Ñambi Piedra Verde, Fabio Guanga, et du gouverneur suppléant de la réserve de Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar.

Certains chefs Awá ont dû fuir pour éviter d’être abattus. Pendant ce temps, d’autres restent menacés chez eux sans possibilité de se mobiliser en raison des restrictions entraînées par la pandémie.

Les causes de cette violence contre les Awás convergent principalement dans les conflits pour le contrôle du territoire. Cette situation s’est aggravée en Colombie pendant les mois de quarantaine. «Ils sont brutalement tués», a déclaré Diana Sánchez, directrice de l’Association Minga et coordinatrice du programme Somos Defensores.

Nariño : capitale de la coca, du trafic d’armes et de l’exploitation minière illégale

Le département de Nariño, auquel appartient ce peuple indigène, se trouve à la frontière entre la Colombie et l’Équateur. C’est l’une des régions où la culture de la coca est la plus importante, avec environ 36.964 hectares, selon le Bureau des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC).

En raison de sa situation géographique, Nariño est devenu un important couloir de trafic de drogue et une zone stratégique pour la sortie de la cocaïne vers les États-Unis, pour le trafic d’armes et pour l’exploitation minière légale et illégale.

Là, différents groupes paramilitaires convergent au service des intérêts économiques du trafiquant de drogue colombien. Il y a aussi la Force Publique colombienne, ainsi que l’organisation indigène awá qui essaie d’exercer son autonomie et de défendre son territoire.

Le rapport explique que ce qui se passe à Nariño est la réalité à petite échelle de ce qui se passe dans d’autres communautés indigènes de Colombie, surtout celles installées dans les zones frontalières.

C’est le cas des Emberá, dans le Chocó ; ou des Wayúu, dans La Guajira ; ainsi que des Awá, dans le Nariño. Diana Sánchez explique que les territoires appelés zones frontalières agricoles sont des épicentres de conflits armés, en raison de l’activité incessante d’extraction de bois, de minéraux, de charbon et de pétrole, même en temps de pandémie.

Le trafic de drogue, explique le représentant de Somos Defensores, les a transformés en enclaves pour les laboratoires de production de cocaïne et en zones de transit pour l’entrée de la drogue.

Les populations indigènes sont considérées comme un obstacle

Le directeur de l’Association Minga soutient également que les entreprises sont très mal à l’aise avec le processus de consultation qu’elles doivent mener pour intervenir dans les territoires indigènes.

«Les populations autochtones sont considérées comme un obstacle aux économies légales et illégales. L’État ne leur donne pas les garanties en tant que peuples ancestraux et protégés par la constitution», dit-elle.

Au cours des derniers mois, de graves négligences en matière de santé ont contraint de nombreuses communautés à former leurs gardes indigènes. L’objectif de ces groupes est de contrôler l’entrée et la sortie quotidiennes de leurs territoires.

L’intention était d’empêcher la propagation de COVID-19. Cependant, la restriction de la mobilité a mis les indigènes dans la ligne de mire des groupes armés qui n’ont pas cessé d’opérer dans la quarantaine. Certains des décès à Nariño ont eu lieu dans ce contexte, ainsi que dans le Cauca et le Chocó.

Le mandat de quarantaine obligatoire que la pandémie a entraîné a été un autre facteur mortel pour les populations indigènes. Leonardo González, coordinateur de l’Observatoire des Droits de l’Homme de l’ONG Indepaz, a déclaré à Mongabay Latam qu’ils ne peuvent pas quitter leur maison. Les chefs de communauté sont menacés et exposés aux groupes armés qui peuvent les trouver à tout moment.

C’est ce qui est arrivé aux Indiens Awá, Fabio Guanga et Sonia Bisbicus, qui ont été tués le 28 juillet dans la réserve de Ñambí Piedra Verde. C’est également ce qui est arrivé aux habitants d’Emberá, Omar et Ernesto Guasiruma Nacabera, dans le Chocó, un département à la frontière du Panama et de la mer des Caraïbes.

Massacres et COVID-19 : de graves menaces pour les populations indigènes

En Colombie, les industries extractives légales et illégales, le trafic de drogue et les groupes armés n’ont pas cessé leurs opérations pendant la pandémie.

Au lieu de cela, les populations indigènes, avec le défi quotidien de survivre sur leurs territoires, doivent assumer l’impossibilité de protester ou de se réunir pour rendre leurs problèmes visibles.

En outre, les procédures judiciaires de certains autochtones qui prétendent être criminalisés, voire emprisonnés, restent gelées. Cependant, l’escalade de la violence est écrasante et semble aller de pair avec la contagion.

Dès la première semaine de septembre, Indepaz a recensé 10.062 cas de coronavirus chez 70 des 120 peuples indigènes de Colombie. Près de 8.600 indigènes ont vaincu la maladie et 339 sont morts.

Indepaz rapporte également que 74 indigènes, qui étaient des leaders sociaux ou des défenseurs des droits de l’homme, ont été tués jusqu’à présent cette année.

Leonardo González a précisé qu’au moins 45 de ces crimes ont été commis pendant la pandémie. L’ONG enregistre plus de 60 massacres au cours de l’année 2020, dont plusieurs contre des populations indigènes.

À ce sujet, Gregorio Mirabal rappelle que sur les 98 dirigeants indigènes tués en Amazonie en 2019, il y a eu un grand nombre de morts. Selon le dernier rapport de Global Witness, 64 étaient des Colombiens.

Mirabal prévoit que les résultats pour les populations indigènes du bassin de l’Amazone en 2020 seront beaucoup plus dévastateurs. «Ils assassinent notre peuple et le déplacent de leurs territoires pour imposer des activités minières et pétrolières», a-t-il dénoncé.

Déplacements forcés

Selon l’ancien président de l’Organisation Nationale Indigène de Colombie (ONIC), Armando Valvuena, le déplacement, produit de la dépossession des terres, nuit historiquement aux populations indigènes, métisses et afro-colombiennes sur le sol colombien.

Il précise que plus de six millions de personnes ont été déplacées de leurs territoires en Colombie. Ce phénomène semble prendre un nouvel élan dans le cadre de COVID-19, avec l’augmentation des menaces et des meurtres de populations autochtones.

«Ensuite, l’État se rend là où il n’a jamais été, prend le dessus de la pire des manières et arrivent les processus d’exploitation minière et d’hydrocarbures», a déclaré Valvuena.

Alors que Diana Sánchez ajoute que «à cause des massacres, les gens ont dû à nouveau quitter leurs communautés».

Ben Leather, responsable des campagnes de Global Witness, souligne que les membres des communautés qui ont fui ne peuvent plus reprendre leurs terres. Il s’avère qu’à leur retour, ils ont trouvé des sociétés extractives et des groupes armés qui les contrôlaient.

Le déplacement, ajoute Leather, rendra toujours plus compliqué le travail d’un défenseur pour sa communauté, et c’est là l’objet du crime.

La prochaine partie de ce rapport abordera la situation liée aux craintes, à la dépossession et à la criminalisation dont souffrent les communautés indigènes du Mexique, du Pérou, du Honduras et du Guatemala.