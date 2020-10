Les peuples indigènes du Guatemala et du Honduras (III) : entre répression et abandon par l’État

La première partie de ce rapport, Les peuples indigènes en Colombie (I) : entre massacres, déplacements et trafic de drogue, traite de la violence à l’encontre des communautés indigènes de ce pays. La deuxième partie, Les peuples indigènes du Mexique et du Pérou (II) : entre peur, dépossession et criminalisation, a raconté comment les cas de meurtres, de luttes pour le territoire et de restrictions gouvernementales ont intensifié la réalité de ces peuples.

Nous allons maintenant aborder les réalités vécues par les populations indigènes de deux pays d’Amérique centrale. Au Guatemala et au Honduras, ces communautés sont constamment victimes de répression, de dépossession et d’enlèvements. Mais aussi de la criminalisation et de l’abandon par l’État.

D’une manière générale, la violence contre les communautés indigènes d’Amérique Latine s’est intensifiée en 2020. La pandémie COVID-19 est aujourd’hui un facteur déterminant dans l’augmentation des taux de ce fléau.

Guatemala : les populations indigènes souffrent de dépossession et de répression

Dans le rapport précité, Rigoberto Juárez parle de la réalité indigène comme d’un mélange de conviction et de terreur : «Nous avons subi une escalade de dépossessions violentes».

Juárez est le chef ancestral du gouvernement plurinational de l’Ouest, l’autorité territoriale pour les nationalités indigènes du Guatemala q’anjob’al, chuj, akateco et popti, dans le département de Huehuetenango.

Ce sont quelques-uns des 23 groupes indigènes du Guatemala. Juarez a déclaré que le gouvernement avait déjà délivré 27 licences à des sociétés minières et 23 à des centrales hydroélectriques pour qu’elles puissent opérer sur leur territoire. Il était donc accablé par la possibilité de l’extermination de leurs cultures, de leurs idéologies et même de leurs vies.

Le coordinateur général de l’Unité pour la Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme du Guatemala (Udefegua), Pedro Santos, réaffirme qu’il existe une stratégie derrière l’expropriation violente des terres, par le biais de mécanismes extrajudiciaires, et l’absence de l’État pour protéger les peuples indigènes.

Cela répond à un modèle de développement qui, en plus des centrales hydroélectriques, repose sur les monocultures, l’exploitation minière et les grandes infrastructures mises en place dans les communautés indigènes.

À cet égard, Juarez indique qu’au cours de la pandémie, il y a eu une augmentation des menaces, des persécutions, des blessures et des meurtres. Et c’est précisément ce qui se passe dans les endroits où se trouvent les mégaprojets.

Rigoberto Juárez

L’État contre les communautés indigènes

Juarez ajoute que dans les territoires ancestraux où l’État intervient, les cas de criminalisation sont de plus en plus nombreux. Cela inclut l’emprisonnement des indigènes qui s’opposent aux projets de défense de leurs terres.

Les restrictions causées par la pandémie, dit Pedro Santos, rendent impossible l’organisation des organisations indigènes. Il en va de même pour leur désir de développer un processus de solidarité par le biais de protestations. «Il est utile d’approfondir la violence contre les droits de l’homme», dit-il.

En 2019, Udefegua a enregistré 494 attaques contre des défenseurs des droits de l’homme, dont 111 contre des indigènes protégeant leurs territoires.

Entre janvier et juin de cette année, l’ONG a signalé 677 agressions, également dans le domaine des défenseurs. Cependant, on ne sait toujours pas combien d’entre elles impliquaient des populations indigènes.

À cet égard, Santos explique que la chaîne d’expulsions lors de l’expansion du coronavirus déclencherait les chiffres de l’agression par rapport à 2019.

Selon lui, deux des expulsions les plus violentes ont eu lieu dans les communautés de Washington et de Dos Fuentes. Plus de 80 familles du groupe ethnique Q’eqchi ont été touchées : il y a eu deux tentatives d’assassinat, la criminalisation d’un leader et la disparition forcée d’un autre, identifié comme étant Carlos Coy.

En outre, le coordinateur d’Udefegua note que les états d’exception sont utilisés, dans le contexte de la pandémie, pour générer des processus de répression et de contrôle social des groupes indigènes, et en particulier de la population q’eqchi.

Selon la documentation d’Udefegua, au moins huit indigènes de différentes nationalités ou groupes ethniques guatémaltèques ont été tués en 2020. Ce nombre est égal à celui enregistré en 2019.

Quant à l’impact de COVID-19, Santos a déclaré que l’État se pose de sérieuses questions sur la diffusion des chiffres de l’infection.

Il n’y a même pas une section sur la population indigène. Son point de référence est que les départements les plus touchés – Izabal, San Marcos et Huehuetenango – sont ceux qui comptent les plus grandes communautés indigènes.

Honduras : enlèvements et criminalisation

Le 18 juillet, quatre défenseurs de l’environnement du groupe ethnique Garifuna ont été kidnappés dans la communauté de Triunfo de la Cruz par un groupe d’hommes armés. Les proches des victimes ont déclaré que les ravisseurs portaient des uniformes de police.

Berta Zúñiga, coordinatrice générale du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras (Copinh), soutient que jusqu’à présent, l’État n’est pas disposé à fournir une explication sur le lieu où se trouvent les défenseurs. Ils ne font pas non plus référence à l’utilisation du système judiciaire pour persécuter ceux qui défendent leur territoire.

Les otages étaient opposés à l’imposition de projets touristiques dans la région côtière du Honduras, où leur groupe ethnique est installé. Mais ce n’est là qu’un des problèmes auxquels sont confrontés les neuf peuples autochtones de ce pays d’Amérique Centrale.

D’autres ont trait aux concessions de leurs terres pour la mise en œuvre de projets miniers et de production d’énergie. Une situation qui, selon Zúñiga, s’est accentuée en cette période de diffusion de COVID-19.

«Il y a un manque systématique de respect de l’autodétermination des peuples et de leur droit à une consultation préalable», dénonce le dirigeant, qui avertit que, tandis que les droits des peuples indigènes sont violés, on approuve des mégaprojets qui obtiennent des permis de conduire ou des permis environnementaux en seulement 15 jours.

Les communautés indigènes sont informées des grandes constructions sur leurs terres lorsque les projets sont déjà en cours. Le Copinh travaille directement avec le peuple indigène Lenca, un peuple qui a été confronté à la construction de projets hydroélectriques sur son territoire.

Déplacement et répression de l’État

En mars 2016, l’écologiste Berta Cáceres, mère de Berta Zúñiga, a été assassinée. Elle a été tuée pour avoir défendu sa communauté contre l’un de ces projets.

Aujourd’hui, la communauté Lenca est également confrontée aux menaces des projets éoliens et photovoltaïques. Pour cela, dit Zúñiga, on utilise le même protocole d’occupation et de violation du droit à la consultation préalable.

«Il est fréquent que les projets soient mis en œuvre contre la volonté des communautés et en utilisant les forces de sécurité de l’État», dit-il.

Dans la région de Yoro, l’organisation qui enregistre les conflits dans le peuple tolouan est le Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Pour les Tolupans, l’exploitation minière sur leur territoire a une longue histoire et un bilan sanglant. En août 2013, trois d’entre eux ont été tués alors qu’ils protestaient contre les fouilles. En février 2019, deux personnes ont été tuées par balle et en septembre de la même année, le corps d’un autre Tolupan a été retrouvé dans une fosse commune.

Avec l’expansion du coronavirus, explique David Alachán, membre du MADJ, au Honduras la remise des forêts par le peuple Tolupán, les menaces et la criminalisation injuste des populations indigènes se sont également aggravées.

Par exemple, explique Alachán, les Tolupán, Amado Cabrera et huit autres indigènes de ce groupe ethnique ont été criminalisés par une entreprise d’exploitation forestière qui a exploité la forêt de la population indigène Locomapa de San Francisco sans consultation préalable.

Impunité et non-respect de l’environnement

«L’impunité continue d’être le principal engrais trouvé par les tueurs de combattants sociaux au Honduras», déclare David Alachán. Il ajoute qu’au cours des sept dernières années, dix Tolupans ont été tués pour s’être opposés à l’exploitation minière et à l’extraction de bois non consultée.

Pour Ben Leather de Global Witness, l’expansion de COVID-19 a entraîné une augmentation des tactiques utilisées par les États et les entreprises pour supprimer les défenseurs de la terre et de l’environnement.

Dans cette évolution des méthodes, le meurtre est le point le plus fort pour réduire au silence ceux qui élèvent la voix pour défendre leurs territoires.

Dans ce développement de stratégies, explique Leather, la criminalisation des populations indigènes et les déplacements forcés sont devenus des pratiques assez efficaces pour perturber les communautés et geler leurs activités de protection ou de protestation.

«Mongabay Latam a essayé d’obtenir la version des autorités des pays qui ont enregistré les faits de violence décrits contre les populations indigènes jusqu’à présent cette année, mais jusqu’à la clôture du rapport nous n’avons pas obtenu de réponse», explique le média.