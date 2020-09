Les peuples indigènes du Mexique et du Pérou (II) : entre peur, dépossession et criminalisation

La première partie de ce rapport, Les peuples indigènes en Colombie (I) : entre massacres, déplacements et trafic de drogue, traite de la violence contre les communautés indigènes de ce pays. Il a également expliqué comment le trafic de drogue, le paramilitarisme et l’exploitation minière font partie de la dure réalité vécue par les peuples autochtones.

Cette situation vécue par la population indigène sur le sol colombien n’est pas très différente dans d’autres pays comme le Pérou, le Guatemala, le Honduras et le Mexique. Là-bas, les mêmes fléaux et crimes font des communautés ancestrales une cible directe des mafias et ont des liens avec le trafic de drogue colombien.

Les massacres, les assassinats, les luttes pour le territoire, les déplacements forcés, les restrictions gouvernementales et la pandémie COVID-19 ont exacerbé la réalité des communautés indigènes.

Les restrictions ordonnées par les gouvernements pour arrêter la propagation du coronavirus sont un moyen pour les organisations criminelles de contrôler les territoires indigènes et de faire taire leurs dirigeants.

Dans le cas de la population autochtone, il ne s’agit pas seulement de réduire la mobilité et d’effectuer des quarantaines pour éviter la contagion. Ils vivent également dans une totale vulnérabilité face aux groupes criminels qui profitent des confinements pour éliminer les indigènes et perpétrer des massacres.

Mexique : «la culture de la peur».

Le rapport de Mongabay Latam explique que les peuples indigènes du Mexique sont confrontés à un contexte de violence très similaire à celui des communautés indigènes de Colombie. Angel Sulub, délégué maya au Congrès National Indigène (CNI), condamne l’intensification d’une guerre menée par les hommes d’affaires, le Gouvernement et les organisations criminelles.

Pour Sulub, la dépossession territoriale, la persécution des défenseurs de l’environnement et le non-respect des droits des autochtones se sont intensifiés dans 68 communautés. Cela s’est produit alors que l’ordre de confinement par COVID-19 a été prolongé.

Dans la péninsule du Yucatan, le tourisme et les grands projets éoliens et photovoltaïques sont la principale menace pour les indigènes mayas.

Le leader a déclaré que les politiques publiques ont sapé leurs économies traditionnelles, comme la plantation, pour favoriser les grandes entreprises étrangères ; et que les mêmes politiques qui ont promu des mégaprojets comme le Train Maya, sont des actions «terriblement nuisibles» pour les communautés.

«Le confinement a commencé et le tourisme s’est arrêté, les hôtels ont été fermés et il y a eu un licenciement brutal des Mayas», déplore Sulub. Les restrictions visant à empêcher la propagation du coronavirus ont forcé les indigènes à rester chez eux, à abandonner leur organisation et leur lutte.

Les mafias et les entreprises cherchent à contrôler les territoires indigènes

Le délégué du CNI indique qu’avec la pandémie, les tribunaux ont fermé. Plus tard, quand ils ont commencé à assister avec des limitations, ils ont rejeté les demandes et les ressources judiciaires que les Mayas cherchaient à contenir la dégradation de leur territoire.

Pendant ce temps, le Train Maya et les autres projets se poursuivent pendant la période de quarantaine. L’activité minière et l’exploitation forestière clandestine continuent également de peser sur les communautés d’autres régions.

Sulub souligne que le crime organisé et les grandes entreprises cherchent souvent à contrôler les territoires indigènes. Une référence date de février 2019 avec le meurtre de Samir Flores. Il est un défenseur de l’environnement du groupe ethnique Nahuatl qui était contre le projet intégral Morelos.

Sulub se souvient que quelques jours avant l’assassinat de Flores, lui et d’autres combattants sociaux avaient été accusés d’être conservateurs dans une déclaration politique.

«Ce type d’accusations nous met dans la ligne de mire du crime», dit-il. De même, la région maya est le lieu de convergence des systèmes criminels qui opéraient dans le centre et le nord de son pays.

Le résultat, ajoute-t-il, a été une série d’exécutions quotidiennes dont les Mayas sont les protagonistes.

Les victimes et les groupes criminels de COVID-19

Le coordinateur de la ligne de défense du territoire de Serapaz, Citlalli Hernandez, a déclaré que le crime organisé soutenait des dizaines d’activités illégales.

D’autres points chauds sont le Michoacán et le Chiapas, dit Hernández, des endroits qui sont en train de contrôler des territoires. Les groupes armés y trouvent des communautés vulnérables qui ne peuvent pas réagir et sont négligées par l’État en termes de sécurité et de santé.

Il ajoute que bien qu’il n’y ait pas d’agression contre les communautés ou les défenseurs de l’environnement tout le temps, il y a une sorte d’assujettissement social. Cela se produit par la culture de la peur, suite à la découverte de corps dans les rues et dans les fosses communes.

En ce sens, Sulub souligne que, au cours de la pandémie, on estime que 20 défenseurs de l’environnement indigènes ont été tués au Mexique.

Une étude récente de Serapaz et de la consultante Aura Investigación Estratégica a révélé que les attaques du COVID-19 mettent encore plus en évidence les inégalités entre les peuples indigènes et non indigènes.

Selon la faculté de Médecine de l’Université Nationale Autonome du Mexique, la létalité du coronavirus dans les communautés indigènes est supérieure de 10 %.

En outre, début août, les chiffres officiels montraient qu’environ 6.800 indigènes avaient été infectés par le COVID-19, avec au moins 800 décès.

Pérou : meurtres multiples

Au Pérou, c’est moins d’un mois après l’état d’urgence dû à la pandémie que le leader indigène Arbildo Meléndez Grandez a été tué.

L’événement s’est produit le 12 avril dans la Communauté d’Unipacuyacu, à Huánuco. Meléndez, apu catacaibo, réclamait depuis des années le titre de propriété de la terre de son peuple, ce qui avait entraîné une série de menaces. Cocaleros et les marchands de terres le recherchaient.

Le mois suivant, le leader Asháninka de la communauté hawaïenne, Gonzalo Pío, est également décédé. Il était soupçonné d’avoir été tué par des usurpateurs de terres. En juillet, la même chose est arrivée au chef de la communauté indigène Sinchi Roca, Santiago Vega. Pío et Vega, comme Arbildo Meléndez, ont été menacés de mort.

Jusqu’à présent en 2020, il s’agit des trois meurtres perpétrés au Pérou contre les défenseurs indigènes de leurs terres, selon le Coordinateur National des Droits de l’Homme (CNDDHH). Ainsi, cette institution a documenté que les groupes criminels qui traquent les communautés indigènes ont tué 16 indigènes entre 2013 et 2020.

L’avocate du CNDDHH, Mar Perez, cite dans le rapport que ce type de criminalité a augmenté de façon inquiétante au cours des cinq dernières années et qu’il constitue déjà une tendance qui est aggravée par l’avancée des économies illégales.

Elle note que deux des trois meurtres de cette année impliquaient des trafiquants de drogue. C’est-à-dire des gangs qui envahissent les communautés, déboisent pour planter de la coca et menacent les dirigeants.

Le président de l’Association Interethnique pour le Développement de la Jungle Péruvienne (Aidesep), Lizardo Cauper, estime que le trafic de terres est le principal préjudice et la principale menace pour les populations indigènes. Mais il n’ignore pas le risque que l’exploitation minière, forestière et pétrolière illégale représente également pour les peuples indigènes.

Deux des cas actuels les plus représentatifs de communautés ayant été victimes d’intimidation sont Nueva Austria de Sira, à Huánuco, et Boca Pariamanu, à Madre de Dios.

Le premier est traqué par des envahisseurs terrestres qui ont déjà attaqué le leader. Pendant ce temps, l’autre enregistre le harcèlement des mineurs envers les dirigeants qui gardent les frontières.

Criminalisation des populations indigènes et COVID-19

Le Pérou n’a pas le nombre élevé de crimes contre les populations indigènes rapporté par les autres pays de la région. Mais Mar Pérez explique que la criminalisation est l’une des méthodes les plus fortes de harcèlement.

«Ils sont poursuivis sans fondement pour des peines très lourdes, et il n’est plus nécessaire de les assassiner pour les écarter», déclare Perez.

Pour sa part, Lizardo Cauper affirme qu’il y a actuellement 11.300 indigènes accusés de différents crimes.

Alicia Abanto est l’assistante du Bureau du Médiateur pour l’Environnement, les Services Publics et les Peuples Indigènes. Elle a commenté «qu’il est urgent de renforcer l’intervention des entités publiques pour prévenir les actes de violence ou les menaces sur le même territoire où se trouvent les dirigeants».

«Le travail du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et du Ministère Public doit être orienté vers la prévention des risques», ajoute-t-elle.

Cauper est convaincu que la maladie est la preuve de la négligence historique des populations indigènes. Elle montre également leur grande vulnérabilité en termes de santé et de sécurité.

Le Centre National d’Épidémiologie, de Prévention et de Contrôle des Maladies du Ministère de la Santé a révélé en août que plus de 21.000 indigènes étaient infectés par le COVID-19. De plus, Aidesep rapporte que jusqu’à présent, 393 indigènes sont morts de la pandémie en Amazonie.

Le coordinateur général du Coordinateur des Organisations Autochtones du Bassin Amazonien (Coica), Gregorio Mirabal, avertit que le nombre de personnes infectées dans l’ensemble des peuples indigènes de l’Amazone est d’environ 60.000 et que le nombre de décès a atteint 2.000.

De plus, il soutient que tout ce que la pandémie et ses fléaux entraînent est un processus d’extinction des peuples indigènes du bassin amazonien. C’est ce qu’ils appellent «un ethnocide».

La troisième et dernière partie de ce rapport abordera la situation liée à la répression, aux enlèvements et à l’abandon de l’État dont souffrent les communautés indigènes du Honduras et du Guatemala.