COVID-19 : Ce sont les grandes avancées scientifiques pour vaincre la pandémie

Cela fait dix mois que les premiers cas du nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, ont été détectés. Depuis lors, une pandémie de COVID-19 a été déclenchée dans le monde entier.

Bien que les mesures de confinement soient généralement épuisantes, en termes de temps scientifique, le délai est encore extrêmement court. Cependant, les experts ont fait des progrès significatifs contre la maladie.

La pandémie a été déclarée il y a tout juste six mois. Aujourd’hui, plusieurs propositions de vaccins sont en phase finale de certification par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

À cet égard, BBC Mundo a fait un reportage dans lequel elle énumère certaines des avancées scientifiques qui sont fondamentales pour vaincre la pandémie. Aujourd’hui, le coronavirus génère toujours un fort impact sur la santé et représente près de 32 millions d’infections et proche d’un million de décès.

«Bien que cela puisse sembler une éternité, c’est un délai très court pour les grands développements de la recherche, au moins d’un point de vue technique». C’est ce que Begoña Sanz et Gorka Larrinaga, professeurs du Département de Physiologie Humaine de l’Université du Pays Basque, ont déclaré à BBC Mundo.

Pour sa part, le docteur en génétique et en biologie cellulaire Miguel Pita soutient que les progrès réalisés «dans le domaine de la recherche sont un grand stimulant dans différents domaines», avec «de nombreux changements avant-gardistes et révolutionnaires».

Ces progrès ont été réalisés, dans une large mesure, en raison des pressions générées par les profondes crises sociales, économiques et sanitaires provoquées par la pandémie. Cela signifie que la lutte contre le coronavirus SRAS-CoV-2 a nécessité des millions de dollars d’investissement et le travail inlassable de milliers de scientifiques.

Par conséquent, cette campagne mondiale pour trouver le «remède» comporte au moins sept aspects importants atteints par la science, selon différents spécialistes.

Collaboration d’équipes

«Le coronavirus a nécessité la collaboration de nombreuses équipes. Et c’est une très bonne nouvelle», souligne le Dr Pita, qui est également professeur et chercheur en génétique à l’Université Autonome de Madrid.

«Les chercheurs ont tendance à beaucoup collaborer», a-t-il ajouté. «Mais la pandémie est un appel supplémentaire et les résultats ont été mis très rapidement à la disposition de tous les groupes».

À cela, les professeurs Sanz et Larrinaga ajoutent «la pression exercée par la très grave situation sanitaire et socio-économique mondiale. Le résultat est la collaboration de facultés, de groupes et de centres de recherche», ainsi que «la création de réseaux de collaboration».

Séquencement de COVID-19

L’un de ces domaines de collaboration scientifique internationale est aussi celui des «grands progrès», explique Pita.

«Dans le domaine de la bioinformatique, il y a de grands développements. L’étude des séquences du matériel génétique de chaque virus qui infecte une personne nous permet de voir son évolution au fil des générations», déclare le médecin.

La Chine a signalé l’existence du nouveau coronavirus à l’OMS fin décembre 2019. Depuis lors, les chercheurs ont enregistré quelque 12.000 mutations dans le génome du virus, selon le Magazine Nature.

Sur ce point, Pita soutient que «la communauté scientifique a mis ses meilleurs moyens au service de cette recherche. Cela augmente considérablement la capacité de calcul et nous avons des révisions constantes des modifications génétiques du coronavirus».

Un diagnostic ultra-rapide

L’un des grands défis de COVID-19 a été de détecter les personnes infectées afin de les isoler et ainsi mieux contenir la propagation de l’infection.

«Le développement des techniques de diagnostic est très puissant grâce aux outils d’édition génétique, un élément très important de la génétique aujourd’hui», a déclaré Pita.

Le chercheur donne deux exemples qui se sont avérés efficaces et qui seront bientôt disponibles pour faire des diagnostics «ultra-rapides».

D’une part, il mentionne des techniques de diagnostic qui sont «un peu moins sensibles» que le test PCR ou l’écouvillon. Elles ont toutefois l’avantage de fournir des résultats immédiats.

D’autre part, ajoute-t-il, on existe «des techniques de diagnostic différentiel pour distinguer le CoV-2 du SRAS des autres virus. Ils sont d’une importance considérable pour le diagnostic correct des patients et donc pour le choix du traitement».

Vaccin historique

Le fait que ce coronavirus soit nouveau signifie qu’il y a encore de nombreuses lacunes dans les connaissances qui l’entourent. Mais une chose est claire pour les spécialistes : la seule façon d’obtenir une immunité collective est d’utiliser un vaccin.

«Bien sûr, la première grande avancée sera d’obtenir un vaccin efficace et sûr qui pourra être administré à la population de manière massive», disent Sanz et Larrinaga.

Il ajoute que «si, comme l’a dit l’OMS, cela devait arriver en 2022, même si cela peut sembler lointain, ce serait un énorme succès, étant donné le temps qu’il a fallu pour obtenir d’autres vaccins et les faire parvenir à une grande partie de la population mondiale».

En effet, le délai habituel pour le développement d’un vaccin est de 15 à 20 ans, mais aujourd’hui il pourrait être réduit à un an, peut-être un an et demi.

C’est ce qu’indique une étude publiée en août dernier par le Journal de l’Association Médicale Américaine (JAMA, par son acronyme en anglais) et dirigée par Paul Offit, un spécialiste américain de l’immunologie célèbre pour avoir co-créé un vaccin contre le rotavirus. Selon lui, le vaccin contre le SRAS-CoV-2 va à une «vitesse extraordinaire».

Mais ce qui est nouveau, ce n’est pas seulement l’époque, mais aussi les différentes méthodologies utilisées pour sa conception, «dont certaines présentent des caractéristiques qui n’avaient jamais été prises en compte auparavant», explique Pita.

«Il s’agit de vaccins qui, s’ils s’avéraient efficaces, le processus de production industrielle serait plus rapide que pour les vaccins de conception classique, ce qui est très utile dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd’hui», ajoute-t-il.

Des vaccins prometteurs contre le COVID-19

En plus des vaccins Sputnik V de Russie, Soberana I de Cuba et Ad5-nCOV de Chine, qui sont déjà certifiés dans leur pays et pourraient être sur le marché avant décembre, la BBC ajoute cinq autres projets de vaccins qui ont montré des «avancées prometteuses» grâce à deux stratégies innovantes.

Selon une étude menée par Offit, deux méthodologies de développement sont utilisées pour les cinq autres vaccins qui cherchent à être développés.

D’une part, il y a les vaccins à ARN messager (ARNm), qui «n’ont jamais été utilisés commercialement pour prévenir l’infection», indique l’étude. C’est le cas de ceux qui sont conçus par les sociétés Pfizer et BioNTech ensemble, et celle de Moderna.

L’autre méthodologie est basée sur l’utilisation d’une famille de virus du rhume génétiquement modifiés. Citons par exemple les vaccins sur lesquels l’Université d’Oxford travaille avec AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson.

«Comme pour les vaccins à ARNm, il n’existe pas de vaccins disponibles dans le commerce pour prévenir les maladies humaines en utilisant cette stratégie. Son utilisation clinique a plutôt été limitée à un vaccin antirabique animal autorisé», indique l’étude publiée dans le JAMA.

Selon Offit et les autres auteurs, des facteurs tels que «la nature tragique d’une pandémie en cours ont créé un terreau fertile pour l’innovation».

«Bien que le succès final d’un ou plusieurs candidats vaccins soit inconnu, on est probable que les changements dans le domaine de la vaccination provoqués par ces circonstances exigeantes sont là pour rester», ajoute l’étude d’Offit.

Autres types de traitement

Outre la course contre la montre pour créer un vaccin, les chercheurs travaillent à la mise au point de traitements pour les patients atteints de COVID-19.

Par exemple, Sanz et Larrinaga ont publié un article sur le site web The Conversation où ils mentionnent «un autre type de traitement qui pourrait être utile aux patients atteints de COVID-19 pour éviter d’atteindre le stade le plus critique de la maladie».

«Il s’agit de donner aux patients la protéine à laquelle le virus se lie afin de pénétrer dans la cellule. La protéine est dissoute dans le plasma, et si le virus s’y lie au lieu de celui qui se trouve dans les cellules, alors il n’envahit pas plus de tissus et nous empêchons la gravité de la maladie», ont-ils déclaré à la BBC.

En d’autres termes, la stratégie consiste à «tromper» le coronavirus. Selon Sanz et Larrinaga, «cette méthode, qui est en phase 2 d’expérimentation, pourrait ouvrir un nouveau champ dans le traitement d’autres maladies virales, et pas seulement du COVID-19».

«Une autre grande avancée, qui n’est pas directement liée à la recherche que nous faisons dans nos laboratoires mais qui est fondamentale pour l’avenir, est que nous avons réussi à introduire dans la culture de nos citoyens certaines habitudes d’hygiène et de prévention qui servent à contenir cette épidémie et d’autres causées par des virus», ajoutent les professeurs.

C’est le cas de l’utilisation de masques dans les zones de forte affluence en période d’épidémie, «ce que l’on constate fréquemment dans les grandes villes des pays asiatiques».

Une autre consiste à «éviter d’aller dans des endroits bondés et des espaces clos lorsque l’on est dans une forte congestion ou que l’on présente des symptômes de grippe», soulignent-ils.

En fait, des études menées dans différents pays montrent déjà que les mesures prises pour prévenir la contagion ont rendu la saison des maladies respiratoires et virales moins longue et moins mortelle.

Par exemple, une recherche publiée en août dernier dans le Journal Médical Britannique (BMJ) a analysé les données sur les rhumes, la grippe et la bronchite de 500 cliniques en Angleterre et a constaté qu’en moyenne, il y avait neuf fois moins de cas enregistrés que pendant la même période des cinq années précédentes.

L’importance de la science pour freiner le COVID-19

Pour Mercedes Jiménez Sarmiento, biochimiste au Centre de Recherche Biologique de Margarita Salas en Espagne, «un changement profond résultant de la pandémie est que la société a compris que la solution réside dans la science».

Dans des déclarations à la BBC, elle soutient que le public «a voulu en savoir plus sur la santé et la science, et l’a fait directement auprès des experts. Les experts, quant à eux, s’efforcent de mieux communiquer la science en raison de la demande d’informations de qualité de la part des journalistes et de la société».

Jiménez Sarmiento souligne que «communiquer la science n’est pas facile». «Il s’agit de contenus complexes avec un langage spécifique. En outre, elle avance lentement et sur des preuves souvent non évidentes que les choses changent lorsque de nouvelles manifestations apparaissent. C’est difficile à accepter».

C’est pourquoi «cela a été un grand progrès mutuel de la science et de la société, car maintenant elles sont plus proches que jamais et doivent être soutenues».