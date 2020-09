L’autre pandémie en Amérique Latine : ce sont les pays où il y a le plus de violence et d’abus policiers

La pandémie générée par le nouveau coronavirus a mis en évidence les grandes inégalités de la société latino-américaine. L’une de ses pires réalités également : l’abus de pouvoir et la brutalité policière. Il s’agit d’un fléau qui a été radicalisé en toute impunité au milieu des restrictions imposées par la situation COVID-19.

Le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par la police a déclenché une vague de violentes protestations dans ce pays. Ainsi, on a montré au monde le racisme policier et les abus de pouvoir que ces fonctionnaires exercent continuellement contre la population.

Les protestations massives ont également remis en question la structure du gouvernement américain. Et ils ont exposé d’autres cas similaires d’abus policiers qui se produisent presque quotidiennement dans ce pays.

Así luce una BACRIM. Pero es la Policía Nacional. pic.twitter.com/VW4oDLU1bz — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) September 10, 2020

Mais l’abus de pouvoir et la brutalité policière ne sont pas propres aux États-Unis. L’Amérique latine en souffre également, et plus encore dans certains pays, où les policiers abusent de leurs pouvoirs pour cibler les civils. Ils sont également impliqués dans des réseaux de trafic de drogue, des vols, des tueurs à gages, des extorsions, des pots-de-vin, entre autres.

C’est pourquoi les gens se sont joints aux protestations contre les abus de la police pour dénoncer de nombreux cas présentant des caractéristiques similaires à celles du meurtre de Floyd. Cependant, en plus du racisme, ils incluent la xénophobie, le classisme et même la suprématie.

Parmi ces cas figurent les crimes de haine commis par la police contre des dirigeants sociaux, politiques, paysans, indigènes, de genre et de statut social.

Ayer francia, hoy la serie C de Brasil:



Manaus empata el juego a los 98' y los jugadores de Treze van a reclamar una posición prohibida al juez de línea. La protesta sube de tono e ingresa la policía.



El arquero de Treze los patea y estos responden con gas pimienta…🔥 pic.twitter.com/ySytJv0op0 — Juan Coronel (@juanracoronel) September 15, 2020

Les abus de la police dans toute la région

Des abus policiers sont signalés dans toute l’Amérique Latine. D’innombrables cas sont signalés au Salvador, en Colombie, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, au Mexique, au Honduras, au Pérou, au Paraguay, au Chili, en Bolivie et dans d’autres pays. Mais d’autres restent anonymes par crainte de représailles de la part des victimes.

En Argentine, par exemple, il y a une forte demande de cas nationaux de violence policière ces derniers temps. L’un des derniers à avoir résonné dans la presse est celui du vendeur sénégalais Mbake Ndao, arrêté le mercredi 10 juin par les agents du Contrôle Citoyen de la municipalité avec la Police de la province de Buenos Aires.

«Alors que j’étais sur la 47e et la 7e rue, en train de me retirer avec mes affaires, quelqu’un m’a attrapé par derrière avec les deux bras autour de la taille et m’a jeté brusquement et brutalement contre le mur», a-t-il déclaré avec l’aide d’un collègue sénégalais qui a pu traduire ses propos. «Puis ils me jettent par terre et un policier m’attrape par le cou si fort que je ne pouvais plus respirer», a-t-il déclaré au Bureau du Procureur.

À la mi-mai, un autre meurtre de la police dans le pays remplissait la presse locale. Luis Espinoza, un ouvrier rural de 31 ans originaire de Tucumán, a été abattu d’une balle dans le dos le 15 mai par un policier de Monteagudo, dans la même province. Son corps a été retrouvé sept jours plus tard à 85 kilomètres de l’endroit où il a été attaqué.

Un troisième cas a choqué l’Argentine quelques semaines plus tard. Des membres de la famille Saravia Fernández, de la communauté indigène de Qom dans la province du Chaco, ont été battus, torturés et abusés sexuellement après que six policiers aient fait une descente chez eux sans mandat.

Brésil, Chili et Mexique

Au Brésil, le taux d’abus policiers est le plus élevé de toute l’Amérique Latine. C’est pourquoi sa police a le plus grand nombre de meurtres dans la région, selon les chiffres de 2018, où 6.220 décès ont été enregistrés.

Les rapports actuels insistent sur le fait que les abus policiers se sont intensifiés avec l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. L’extrême droite a décidé de tuer des gens dans les favelas, des quartiers populaires situés dans les quartiers supérieurs des grandes villes.

Au Chili, divers abus policiers ont également été enregistrés au fil des ans. Les communautés mapuche et haïtienne sont deux exemples de groupes victimes de racisme systémique. Le cas du leader mapuche Camilo Catrillanca, abattu par le sergent Carlos Alarcón des carabiniers le 14 novembre 2018, est l’un des plus représentatifs.

Un autre cas de négligence policière dont on se souvient au Chili est celui de la jeune Haïtienne Joane Florvil, injustement détenue par la police, l’accusant d’avoir prétendument abandonné sa fille, un fait qui s’est avéré réel lorsque la police a enlevé le nourrisson à sa mère, qui s’est retrouvée à l’hôpital parce qu’elle ne savait pas parler espagnol, et où elle est morte plus tard dans des circonstances étranges.

La población. De la Candelaria MBI corren una patrulla por q están matraqueando a los camiones y motorizados q llevaban ayuda a la comunidad Dios q gente tan desgraciadas no les importa el dolor ajeno bravo por ese pueblo pic.twitter.com/1Y4qNmej8p — amo a mi país Venezuela (@dannyoggun) September 14, 2020

Lors des récentes manifestations contre le régime de Sebastián Piñera, les abus de la police sont exécutés dans tout le pays, en particulier contre les camionneurs qui distribuent des marchandises, à qui on demande de «mordre». De plus, la létalité policière est exécutée quotidiennement contre des civils qui finissent par être portés disparus et tués pour s’être opposés au président.

Au Mexique, dans la nuit du 9 juin, Alexander, un garçon de 16 ans a été tué par balle à la mort par la police dans l’État de Oaxaca, dans le sud du pays. Trois jours plus tôt, le cas d’une jeune fille de 15 ans qui avait été frappée à plusieurs reprises par la police à Mexico en plein milieu d’une manifestation civile contre la répression policière avait été rapporté.

Cette manifestation était une réponse au meurtre de Giovanni Lopez, un maçon de 30 ans qui a été violemment détenu par la Police dans l’État de Jalisco (ouest), et qui est mort peu après, dans des conditions qui n’ont pas encore été clarifiées.

Bogotà se hace presente por La Paz y la vida. Que se sepa que rechazamos la dictadura, las masacres, el abuso policial y la destrucción del ambiente. ⁦@MoVidaCol⁩ ⁦@ONUHumanRights⁩ ⁦@nytimes⁩ ⁦@elpaisinenglish⁩ ⁦@LeGlobe_info⁩ ⁦@JMVivancoHRW⁩ pic.twitter.com/oAgf4GlMTl — Sasha (@Sachaka7) September 14, 2020

Bolivie et Paraguay

Des abus policiers sont également perçus dans des pays comme la Bolivie, sous la dictature de Jeanine Áñez, et le Paraguay, sous le gouvernement de Mario Abdo Benítez.

Récemment, au Paraguay, deux jeunes filles argentines de 11 et 12 ans ont été tuées dans un camp de l’Armée Populaire Paraguayenne, un groupe de guérilla qui affronte les régimes conservateurs en quête d’un changement de modèle politique.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affaire de police, elle révèle un abus de pouvoir de la part des forces de sécurité de l’État. Les enquêtes ont confirmé que les filles ont été exécutées le dos tourné. Le président Benítez lui-même a participé à l’opération. Cet incident a également mis à mal les relations entre l’Argentine et le Paraguay.

En Bolivie, la dictature d’Áñez a déclenché – après le coup d’État contre Evo Morales – un régime totalitaire très répressif, constamment dénoncé pour ses violations brutales des droits de l’homme. Les abus et la répression de la police se comptent par milliers, avec plus de 30 personnes tuées et des milliers de blessés.

Des plaintes similaires sont rapportées aux journaux par certains médias locaux au Salvador, au Pérou, au Honduras, au Guatemala et dans d’autres pays de la région.

Por evidencias de abuso como estás, es que la Policía debe responder hoy ante el @SenadoGovCo

¿Quién dió la orden? pic.twitter.com/g5Ue6s3TqE — Aída Avella E (@AidaAvellaE) September 15, 2020

Colombie : brutalité policière violente

La Colombie est l’un des pays où les abus sont les plus nombreux. Les chiffres incluent les meurtres de toutes sortes de personnes et les massacres.

Le cas le plus récent est celui de l’avocat Javier Ordóñez, qui a été sauvagement électrocuté par la police alors qu’il avait demandé à ne plus être torturé lors de son arrestation au milieu d’une rue de Bogota.

Le meurtre d’Ordonez a suscité une telle indignation que les colombiens sont descendus dans la rue en masse pour prendre d’assaut et incendier les commissariats de la ville. Ces événements ont généré davantage de répression et de brutalité policière, ainsi que le meurtre d’au moins 13 autres victimes.

Ces protestations, avant la pandémie, ont eu une autre version lorsque dans d’autres manifestations contre le gouvernement d’Ivan Duque, au moins quatre citoyens sont morts et 140 autres ont été blessés.

Le cas d’Ordóñez est rejoint par celui du jeune colombien Anderson Arboleda, qui a été attaqué et battu par des policiers du département du Cauca, après avoir mis fin à une bagarre entre voisins.

Massacre au Venezuela

Le Venezuela n’échappe pas à ces arbitraires et abus de pouvoir. Il y a des rapports quotidiens sur ce qu’on appelle au Venezuela le «matraqueo», qui est la demande ou l’exigence d’argent faite par des fonctionnaires à des civils afin de pouvoir se déplacer librement. Cela arrive pour les intimider ou lorsqu’ils ont commis une infraction, car ils n’ont pas de casier judiciaire et aucune amende n’est imposée.

Mais il y a aussi des cas graves d’abus policiers, comme le massacre d’El Limón dans l’État de La Guaira (centre-nord) et l’exécution de deux journalistes dans l’État de Zulia (ouest).

Concernant le massacre de «El Limón», le procureur général, Tarek William Saab, a rapporté qu’on s’est produit le 11 juin sur l’ancienne autoroute Caracas-La Guaira. Là, cinq personnes ont été criblées de balles par des agents actifs des Forces d’Action Spéciales de la Police (FAES).

Le procureur a déclaré que selon l’enquête, il a été déterminé que, aux petites heures du matin, des fonctionnaires de la FAES sont entrés violemment dans les maisons de cinq citoyens pendant qu’ils dormaient.

«Plus tard, ils les ont emmenés dans la rue et les ont conduits dans un secteur boisé du quartier où ils auraient été exécutés. Cela a été observé par plusieurs habitants de la communauté», a expliqué Saab.

Caso comunicadores #Cabimas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres Guerra.

MP confirmó 5 detenidos para imputar:

Jackbe Galban (fiscal), los oficiales José Rafael Contreras Ramos, Néstor Luis Olano, y los supervisores Freddy Deroy y Deivid Guerrero. pic.twitter.com/WawPqiUchT — La Tabla (@latablablog) August 27, 2020

Un autre cas regrettable est celui de l’assassinat de deux communicateurs communautaires à Cabimas, également par des fonctionnaires du FAES en août dernier.

Saab a déclaré qu’après les premières enquêtes, il a été déterminé qu’Andrés Eloy Zacarías Nieves et Victor Manuel Torres «pourraient avoir été victimes d’exécutions extrajudiciaires», dont cinq fonctionnaires, déjà en détention, sont responsables.

Deux d’entre eux ont été accusés d’homicide aggravé avec préméditation, d’utilisation abusive d’une arme biologique, de simulation d’un acte punissable et de violation d’un domicile par un fonctionnaire. Deux autres ont été accusés de «complicité de crime d’homicide aggravé avec préméditation et association de malfaiteurs».

Caso médico retenido en #Carabobo

>FAES reportó "enfrentamiento" en que mueren Guiosmar Heredia, Diego Gudiño (buscados por homicidios) y otro hombre sin identificar.

Era el médico de Bucaral, Guacara, Daniel López Ramírez, secuestrado para curar a delincuente herido. pic.twitter.com/7o2Y76MFjk — La Tabla (@latablablog) August 27, 2020

Le procureur a également précisé qu’après que les experts aient effectué et avec les protocoles de nécropsie, il était connu que les personnes assassinées étaient dans un état inférieur à celui de leurs tireurs, à genoux ou assis, il est donc ratifié qu’elles ont été exécutées. Tous deux ont été abattus à quelques mètres de distance.