Racisme, stars du porno et sexisme brutal : Un nouveau livre sur Trump révèle des détails sordides de sa vie privée

Un nouveau livre a été publié aux États-Unis avec des révélations controversées sur le comportement sexiste du président Donald Trump. Après l’ancien conseiller à la Sécurité Nationale John Bolton et le célèbre journaliste Bob Woodward, c’est au tour de Michael Cohen. La publication est intitule : «Disloyal : The True Story of Former President Donald J. Trump’s Personal Lawyer».

La Maison Blanche a tenté d’interdire le livre, mais Cohen a gagné la bataille juridique. Rappelons que depuis 2018 il purge une peine pour avoir menti au Congrès afin de protéger Trump en raison de ses liens présumés avec la Russie et pour avoir payé des femmes avec l’argent public. Il a commencé sa peine de trois ans dans un établissement fédéral, mais a ensuite bénéficié d’une détention à domicile.

Selon The Guardian, dans le livre, il parle du racisme et de la haine de Trump envers son prédécesseur Barack Obama, de son admiration pour le président russe Vladimir Putin et de son traitement brutal des femmes. Il comprend également un commentaire sexuel vulgaire sur une jeune fille de 15 ans dont Trump ignorait qu’elle était la fille de Cohen.

En outre, il donne des détails complets sur les paiements secrets versés à la star du porno Stormy Daniels et au mannequin de Playboy Karen McDougal, avec qui Trump aurait eu des relations sexuelles. Ces paiements font même l’objet d’une enquête par les procureurs de la ville de New York.

En ce qui concerne les affaires hors mariage, Cohen affirme que Trump n’était pas inquiet du départ de son épouse, Melania. «Je peux toujours avoir une autre femme… ce n’est pas un problème pour moi. Si elle veut y aller, qu’il en soit ainsi», a déclaré le magnat.

De plus, il cite la première dame d’aujourd’hui qui a déclaré qu’elle se moquait de ce que les gens disaient ou écrivaient. L’avocat ajoute : «Elle savait tout, mais elle n’a pas fait ce que la plupart des femmes feraient».

Le sexisme à fleur de peau

Un reportage sur la chaîne Actualidad RT comprend des parties du livre. On y apprend que le président décrit son mariage comme «juste une autre affaire», il utilise sa fille Ivanka pour distraire les hommes pendant les négociations, critique l’apparence de sa fille Tiffany et, à plus d’une occasion, déchaîne sa colère contre son fils Donald Trump Jr.

De plus, Cohen écrit qu’en 2007, l’ancien mari de la maquilleuse Jill Harth a accusé Trump de l’avoir harcelée et agressée sexuellement en 1993. Cependant, l’avocat a fait signer à Jill une déclaration disant que les affirmations étaient fausses, selon la RT.

Cohen affirme également qu’il savait que Trump «coinçait les jolies femmes dans son bureau et les embrassait de force lorsqu’elles reculaient». Il dit que le magnat «attrapait les femmes par les joues, les rapprochait de son visage et les embrassait sur les lèvres».

Il raconte également d’autres fraudes et infidélités sexuelles commises par le président, qu’il dit connaître «mieux que sa famille». «Ses attitudes étaient d’une autre époque, un peu comme celles du Gang des Rats des années 50 (un groupe d’acteurs hollywoodiens) et il n’a jamais pris au sérieux la nécessité de respecter les femmes», dit l’auteur, cité par RT.

Quant à la façon dont il a utilisé Ivanka pour obtenir un avantage dans les négociations, RT cite Cohen : «Il m’a souvent demandé d’envoyer Ivanka à une réunion avec un homme marié qui, selon le patron, serait susceptible de ses charmes». Il ajoute que Trump lui a dit : «Les hommes ne peuvent pas penser clairement quand ils sont autour d’elle (…) Ils ne peuvent pas la quitter des yeux», même quand ces hommes ont deux fois son âge.

Les « autres » enfants de Trump

Pour cette relation «chaleureuse» avec Ivanka, il y aurait une rivalité avec son autre fille, Tiffany, surnommée dans la famille «la belle-fille rouquine» pour être du deuxième mariage de Trump. Donald Jr., Eric et Ivanka sont les fils de sa première femme, Ivana.

Selon le livre, Tiffany a demandé un jour à son père d’appeler Anna Wintour, rédactrice en chef de «Vogue», pour un stage au magazine. Mais, Trump en a parlé à Ivanka et tous deux ont critiqué son apparence physique.

«Je pense que Tiffany n’a pas l’air bien. Elle n’a pas ce que tu as, chérie», aurait dit Trump. Et la réponse d’Ivanka aurait été : «Je suis d’accord. Elle n’a pas l’air bien, c’est la bonne façon de le dire, papa».

D’autre part, le livre expose également «les embarras de Donald Trump Jr, l’un des meilleurs directeurs de campagne de son père», revoit The Guardian. Cohen décrit le président comme étant confronté à son penchant pour la chasse au trophée, un passe-temps qui l’expose à la fureur des écologistes et au plaisir de ses rivaux politiques.

«Que diable t’arrive-t-il ?» Trump lui a crié un jour. « Tu te prends pour un grand homme assis sur les rochers et puis boom ! Tu as tué une putain d’animal ? Puis tu as entraîné ton frère (Eric) dans cette merde ? Pourquoi diable postes-toi des photos comme ça ? Dégage de mon bureau».

Un autre épisode agressif avec Donald Jr. s’est produit au milieu des années 2000, lorsque Trump a supervisé sa société de prêts hypothécaires en faillite, Trump Mortgage LLC. «Il ne voulait pas partager son nom avec un ‘perdant’ si c’est ce que son fils était devenu», explique Cohen dans son livre, rapporté par RT.

Trump et sa vie de gangster

Dans le texte, Cohen admet qu’il était «notoirement brutal avec les journalistes et toute autre personne susceptible de nuire» à l’homme qu’il protégeait, Trump. Pour cette raison, il dit qu’il a senti que sa vie était un rêve, comme s’il était un gangster.

Il se souvient même qu’en octobre 2016, une cassette de «Trump» qui se vantait d’avoir agressé sexuellement des femmes a été diffusée. Eh bien, Cohen dit que c’est arrivé parce qu’il n’était pas aux États-Unis, mais à Londres, «pour rattraper des gens que nous connaissions».

L’éditeur du livre, Skyhorse Publishing, le qualifie de «l’histoire d’horreur corporative et politique la plus dévastatrice du siècle». «C’est une histoire que vous n’avez pas lue dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, ni vue à la télévision. C’est une histoire que seule une personne qui a travaillé pour Trump 24 heures par jour pendant une décennie pourrait connaître, et pas seulement pendant quelques mois ou même quelques années.

Michael Cohen

Quelle a été la réponse de la Maison Blanche ? Comme dans les autres livres, il qualifie Cohen de «un criminel en disgrâce, avocat radié, qui a menti au Congrès». Il a perdu toute crédibilité et il n’est pas surprenant de voir sa dernière tentative de profiter des mensonges.

Le réseau RT rappelle que Cohen, 53 ans, a qualifié Trump en février 2019 de «raciste, tricheur et trompeur». Cela a été fait lors de son témoignage devant la Chambre des Représentants sur les crimes présumés du magnat lors de la campagne électorale de 2016.

Dans une récente interview accordée à NBC, Cohen a qualifié son ancien patron de «chef de secte» qui devrait démissionner, afin de bénéficier d’une grâce de Mike Pence pour éviter des poursuites pénales. Pire, il a également déclaré que Trump «manipulerait les bulletins de vote» ou «déclencherait une guerre» pour éviter de perdre la Maison Blanche au profit de Joe Biden en novembre.