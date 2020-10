Ainsi Trump a transformé la Maison Blanche en son monde professionnel personnel

Une enquête du The New York Times a révélé une série d’irrégularités qui se produiraient à l’intérieur de la Maison Blanche. Celles-ci placent l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, comme le plus grand bénéficiaire des transactions commerciales effectuées par l’intermédiaire de ses sociétés personnelles.

Selon The New York Times, les relations d’affaires de Trump comprennent des rencontres avec des milliardaires afin de collecter des fonds pour sa campagne présidentielle. En échange, le président accorderait des avantages sous forme de prêts et de contrats aux entreprises de ceux qui font des «dons».

En outre, Trump utiliserait comme centres d’affaires pour ce type d’activités, qui sont classées comme «présidentielles» ses hôtels de luxe, notamment le Mar-a-Lago Club. Il s’agit d’un espace exclusif qui ne permet l’accès qu’à ceux qui annulent une première action de 250 000 dollars et qui peuvent prouver qu’ils ont un réel pouvoir économique.

En ce sens, la question qui se pose est la suivante : Quel est le véritable objectif de Trump en cherchant à se faire réélire, à continuer à s’enrichir ou à gouverner le pays ?

Qui sont les bénéficiaires ?

«C’était le printemps au club Mar-a-Lago et les demandeurs de faveurs ont envahi une salle de bal décorée d’or et remplie de donateurs républicains. Un industriel né en Illinois a fait pression sur Trump pour qu’il tweetait sur l’assouplissement des règles d’immigration pour les travailleurs hautement qualifiés et leurs enfants». C’est ainsi que se déroule le rapport.

«Il a donné un million de dollars», a déclaré Trump à ses invités avec approbation, selon un enregistrement de l’événement cité l’avril de 2018 par le Times.

Le même mois, dans la salle à manger du club Mar-a-Lago, Trump a approché l’un des nouveaux membres. C’est un magnat australien qui a fait venir un journaliste pour montrer son accès. «Il l’a remercié d’avoir placé une annonce dans un journal faisant l’éloge de son rôle dans la construction d’une usine de papier et de boîtes dans l’Ohio».

Début mars, un promoteur immobilier du Tennessee a demandé à l’administration des milliards de dollars de prêts. Il a ensuite rencontré le chef de la Maison Blanche dans son club personnel et lui a demandé son aide.

Trump a salué son avocat personnel, Michael Cohen, et lui a dit «Faites-le», après avoir décrit le promoteur comme «un homme très important». Cohen l’a rappelé dans une récente interview.

Trump a réinventé les affaires à Washington

Le Times explique que Trump n’a pas simplement mis fin à la culture privilégiée de Washington en matière de lobbying et de recherche de faveurs. Au lieu de cela, il l’a réinventé et a transformé ses hôtels et ses centres de villégiature «en nouvelles arrière-salles du Beltway, où règne un mélange d’entreprises publiques et privées et d’intérêts particuliers».

«Comme un président élu, il s’était engagé à se retirer de l’organisation Trump et à se récuser des opérations de son entreprise privée. En tant que président, il a mis en place un système de colportage direct de l’influence présidentielle sans équivalent dans la politique américaine moderne», explique le journal.

En septembre, le Times a révélé les données des déclarations d’impôts fédérales de Trump et de son empire commercial. Cela montre comment Trump a utilisé son image d’homme d’affaires prospère pour gagner la présidence. Cependant, «de larges pans de son patrimoine immobilier ont été perdus sous l’effet du stress financier, accumulant les pertes au cours des décennies précédentes».

Mais une fois Trump à la Maison Blanche, son entreprise familiale a découvert une nouvelle source de revenus lucratifs. «Des gens qui voulaient quelque chose du président», disent les médias.

Quelle est la base de la recherche

Les recherches ont également permis de découvrir que plus de 200 entreprises, groupes d’intérêt et gouvernements étrangers parrainaient des propriétés de Trump. Et ils l’ont fait tout en profitant de lui et de son administration.

«Les dossiers fiscaux, ainsi que les listes de membres de Mar-a-Lago et du club de golf du président à Bedminster, dans le New Jersey, ainsi que d’autres sources, révèlent combien d’argent valait cette nouvelle branche d’activité (…) 60 clients porteurs d’intérêts ont apporté à leur entreprise familiale près de 12 millions de dollars au cours des deux premières années de sa présidence. Presque tous ont vu leurs intérêts défendus, d’une manière ou d’une autre, par Trump ou son gouvernement», expliquent les médias new-yorkais.

Le journal ajoute que Trump est connu depuis longtemps pour mener des affaires officielles dans ses propriétés. Même ceux qui ont demandé l’aide de son administration n’ont pas eu honte d’annoncer leur accès au royaume du président.

La compilation du Times reflète un examen de centaines de messages postés sur les réseaux sociaux par ses sponsors. Beaucoup d’entre eux ont documenté avec enthousiasme leurs visites des propriétés de Trump, ainsi que divers articles de presse.

Politiciens étrangers et opposants au pétrole

Les entreprises comprennent près de 250 entretiens avec des dirigeants d’entreprises, des membres de clubs, des employés de leurs propriétés et des responsables de la direction actuelle ou passée. Tous fournissent «une description complète de la manière dont les clients de Trump ont réussi à s’entendre avec leur gouvernement et dont le président a bénéficié de son marécage réinventé».

En réponse à des questions détaillées sur cet article, un porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a publié une brève déclaration. Il y note que Trump a «délégué les responsabilités quotidiennes de l’entreprise florissante qu’il a créée» à ses deux fils.

«Le président a tenu sa promesse au peuple américain de se battre pour lui, d’assécher le marais et de toujours faire passer la nation en premier», a déclaré Deere.

«Les clients des propriétés étaient variés : des politiciens étrangers et des barons du sucre de Floride, un milliardaire chinois et un prince serbe. Il y a aussi des enthousiastes de l’énergie propre et leurs opposants dans l’industrie pétrolière, des activistes et des entrepreneurs de petits gouvernements prétendant vouloir des milliards de dollars dans des budgets fédéraux accrus», a décrit le journal.

Prix et redevances

Aux sponsors, l’administration Trump a fourni des fonds, des lois et des terrains à leurs clients et a également accordé des nominations aux groupes de travail et aux ambassades. Cela, en plus de faire partie de la directive présidentielle et dans les cas moins notoires d’avoir des présences éphémères dans un tweet présidentiel.

Il détaille le rapport que certains sponsors ont perdu parce qu’ils étaient confrontés à «des intérêts plus favorisés, au chaos de la Maison Blanche, ou à la fugacité du président».

«D’autres poussent encore pour des victoires de dernière minute. Beaucoup ont déclaré – lors d’interviews – que toute issue favorable de l’administration était secondaire à leur parrainage. Par conséquent, qu’ils aient gagné ou perdu, Trump en a profité économiquement. En outre, ils ont payé leur entreprise familiale pour des sorties de golf et des dîners de steak, pour de grandes retraites d’entreprise et des spectacles de gala», ajoute le média.

Le rapport explique que plus de 70 groupes de défense, entreprises et gouvernements étrangers ont organisé des événements sur la propriété du président. Il s’agissait d’activités qui étaient auparavant organisées ailleurs. Ils ont également créé de nouveaux événements qui ont apporté des dollars dans les affaires de Trump.

Les religieux et la zone de confort de Trump

Les organisations religieuses ont fait les deux, réservant plus de deux douzaines de réunions de prière, de banquets et de visites. Ils ont également utilisé la popularité du président auprès des évangéliques blancs pour renforcer leur propre collecte de fonds et leur influence.

Jusqu’à la pandémie, un avocat bien branché organisait une réunion mensuelle, connue sous le nom de «Trump First Tuesday», à laquelle assistaient les acolytes du président.

«Ce sont des gens sophistiqués et ils s’adaptent à l’endroit où se trouve le président», a déclaré Bryan Lanza, un lobbyiste de Washington proche de l’administration.

Avant de devenir président, Trump visitait rarement ses propriétés. Mais beaucoup d’autres l’ont fait, et pour cause : «Vous êtes dans la zone de confort du président, Mar-a-Lago, Bedminster. C’est là que vous allez pour vous détendre et vous ressourcer», a déclaré Lanza.

Les donateurs ont même payé pour le privilège de donner de l’argent à sa campagne. Trump a participé à 34 collectes de fonds dans ses hôtels, des événements qui ont rapporté des millions de dollars à ses propriétés.

«Parfois, il faisait la queue avec ses donateurs pour leur demander ce dont ils avaient besoin de la part du gouvernement. D’autres pourraient le voir au Trump International Hotel à Washington, où il aimait dîner au steak house, souvent servi par un directeur de restaurant. Aussi les week-ends à Mar-a-Lago, où il aimait se rendre au grand événement du jour», explique le journal.

«Il était très probable qu’il serait dans les environs. Le président a visité ses stations et ses hôtels pendant près de 400 jours depuis son investiture», a déclaré le Times.

La Maison (Blanche) Trump ?

Trump, à la fois homme d’affaires et président, supervise les propriétés gérées par l’Organisation Trump, désormais dirigée par ses fils Eric et Donald Jr. Lorsqu’il passait devant l’hôtel de Washington, il faisait parfois savoir aux directeurs qu’il était informé de leurs performances.

«Eric me dit que vous faites un excellent travail», a déclaré Trump, selon des fonctionnaires de l’administration actuelle et ancienne. À Mar-a-Lago, il a dit aux membres possédant des actions qu’ils devraient augmenter les prix en raison de la nouvelle foule qui voulait rejoindre le club.

Trump a décidé d’augmenter le stock du club au moins deux fois. Ainsi, il a porté le droit d’entrée à un quart de million de dollars, selon une demande d’adhésion transmise par le Times.

Alors que Trump insiste pour obtenir à tout prix la réélection présidentielle, il inspecte son empire commercial depuis la Maison Blanche. Pour ce faire, il connaît souvent les détails des listes de membres du club, selon deux personnes de son entourage.

Eric Trump a même parfois parlé à son père de groupes spécifiques qui avaient réservé des événements à Mar-a-Lago, a déclaré un ancien fonctionnaire de l’administration.

The New York Times conclut que l’Organisation Trump n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires, ni à la description détaillée des faits figurant dans son rapport.