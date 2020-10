Trump ne paie que 750 dollars d’impôts : Nous vous dévoilons ici ses astuces et ses pièges

Le journal américain New York Times a eu accès aux informations fiscales du président Donald Trump au cours des deux dernières décennies. La révélation la plus alarmante est que le magnat milliardaire n’a payé que 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu en 2016, lorsqu’il a remporté la présidence.

Puis, au cours de sa première année à la Maison-Blanche, il a payé 750 dollars de plus et n’a pas payé d’impôts pendant 10 des 15 années précédentes, arguant qu’il a perdu bien plus d’argent qu’il n’en a gagné.

En outre, Trump n’avait pas payé d’impôt fédéral sur le revenu pendant 11 des 18 années où il a examiné le journal. Il s’avère qu’en vertu de la loi, beaucoup de ses entreprises, y compris ses terrains de golf, «déclarent des pertes financières importantes».

«Les impôts de Trump montrent des pertes chroniques et des années d’évasion fiscale», titre le Times. Ses déclarations d’impôts ont longtemps été le «saint graal» du reportage politique américain.

Le Times a obtenu les données des déclarations d’impôts de centaines de sociétés qui composent son organisation, y compris des informations détaillées sur ses deux premières années de présidence. Il ne comprend pas ses déclarations personnelles pour 2018 ou 2019. Ce sont des informations que Trump a divulguées au Trésor, et non les conclusions d’un examen financier indépendant. Le journal a déclaré qu’il ne publierait pas les documents pour protéger leur source.

Cette publication est l’une des plus grandes bombes d’une campagne électorale déjà meurtrie par une série de scandales, une lutte acharnée pour l’investiture à la Cour Suprême et une pandémie qui a fait plus de 7 millions de personnes infectées et plus de 200.000 morts.

En outre, ces révélations menacent de nuire à la prétention répétée de Trump d’être un homme d’affaires prospère et, par conséquent, un gestionnaire compétent de l’économie américaine.

Jusqu’à présent, depuis la Maison Blanche, Trump lance de folles accusations de complot contre lui, blâme Joe Biden et qualifie le rapport de «nouvelles complètement fausses». Voici les six points les plus choquants du rapport, tels que rapportés par The Guardian :

Trump paie peu de «taxes»

Trump n’a pas payé d’impôt fédéral sur le revenu pendant 11 des 18 années analysées par le journal. En 2017, après qu’il soit devenu président, sa facture d’impôts n’était que de 750 dollars, alors qu’un an plus tard il a répété ce chiffre.

Par exemple, selon le journal américain, les prédécesseurs immédiats de Trump, Barack Obama et George W. Bush, «ont chacun payé plus de 100.000 dollars par an» environ.

Un «audit» très long

Trump est impliqué dans un audit de dix ans avec l’Internal Revenue Service (IRS, par son acronyme en anglais) pour un remboursement d’impôt de 72,9 millions de dollars qu’il a demandé et reçu après avoir déclaré d’énormes pertes. Mais un jugement contre lui pourrait lui coûter plus de 100 millions de dollars.

Selon le Times, «en 2011, l’IRS a commencé un audit pour examiner la légitimité du remboursement. Près d’une décennie plus tard, l’affaire n’est toujours pas résolue pour des raisons inconnues et pourrait se retrouver devant un tribunal fédéral, où elle pourrait devenir une question d’ordre public».

Les sociétés d’assurance «perdent de l’argent»

Le Times a été fatal dans son évaluation des affaires de Trump, dont le magnat se vante souvent. En effet, sur la base de son entreprise, il cherche toujours à promouvoir une image soigneusement sélectionnée de «maître d’œuvre».

Selon le rapport, les principales entreprises de Trump, de ses terrains de golf à ses chaînes d’hôtels, déclarent perdre des dizaines de millions de dollars année après année.

Depuis 2000, Trump a déclaré des pertes de plus de 315 millions de dollars sur ses terrains de golf, dont le Trump National Doral en Floride. Entre-temps, son hôtel de Washington, qui a ouvert en 2016 et fait l’objet de nombreuses spéculations concernant les lois fédérales sur l’éthique, a perdu plus de 55 millions de dollars.

Trump a une «grosse facture à payer»

Le journal a également rapporté que Trump doit faire face à une facture financière importante. Il s’avère que des centaines de millions de dollars de prêts arriveront à échéance au cours des quatre prochaines années et il est personnellement responsable d’un grand nombre de ces obligations.

«Dans les années 1990, Trump a failli faire faillite en garantissant personnellement des centaines de millions de dollars de prêts. Depuis lors, il dit regretter l’avoir fait. Mais il a repris les mêmes démarches, comme le montrent ses dossiers fiscaux, et semble être responsable de prêts totalisant 421 millions de dollars, dont la plupart sont dus dans quatre ans».

Dans cet ordre d’idées, le Times a spéculé : «S’il est réélu, ses prêteurs pourraient le mettre dans la position sans précédent de peser sur la forclusion d’un président sortant».

Ivanka «l’aide» à réduire sa charge fiscale

La fille aînée du président, Ivanka, a travaillé pendant des années comme employée de l’Organisation Trump. Les «honoraires de conseil» qu’elle a reçus ont apparemment contribué à réduire la facture fiscale de la famille.

Cette révélation pourrait ternir davantage la réputation d’Ivanka, une conseillère principale de la Maison Blanche mariée à un autre conseiller, Jared Kushner. Ivanka tente souvent de prendre ses distances par rapport aux grands scandales de l’administration de son père, selon les experts, car elle nourrit ses propres ambitions politiques.

Le Times a rapporté : «Des dossiers privés montrent que sa société a déjà payé 747.622 dollars d’honoraires à un consultant non identifié pour des projets hôteliers. Les formulaires de divulgation publique d’Ivanka, qu’elle a soumis lorsqu’elle a rejoint le personnel de la Maison Blanche en 2017, montrent qu’elle avait reçu un montant identique par l’intermédiaire d’une société de conseil dont elle était copropriétaire».

Ses entreprises «bénéficient» de sa position

La question de savoir si les entreprises de M. Trump tirent profit de sa position à la Maison Blanche est l’une des questions qui revient depuis longtemps dans les rapports. «Depuis qu’il est candidat à la présidence, il a reçu de grosses sommes d’argent de lobbyistes, de politiciens et de fonctionnaires étrangers, qui paient pour rester sur sa propriété ou rejoindre ses clubs».

Ainsi, selon les recherches, la nature mondiale de l’Organisation Trump et son portefeuille d’hôtels, de centres de villégiature et d’autres intérêts laisse la porte ouverte aux spéculations selon lesquelles des lobbyistes, des chefs d’entreprise et des puissances étrangères pourraient dépenser de l’argent pour essayer de vendre leur influence aux États-Unis.

Quelle a été la réaction du président ?

Après la publication du rapport, le président a déclaré lors d’une conférence de presse : «Le New York Times a essayé, il veut créer un peu d’histoire. Ils font tout ce qu’ils peuvent. C’est la moindre des choses. Les histoires que je lis sont tellement fausses, elles sont tellement fausses».

Un journaliste lui a demandé pourquoi un milliardaire n’a payé que quelques centaines de dollars en 2016. Pour eux, Trump a insisté : «Tout d’abord, j’ai payé beaucoup, et j’ai aussi payé beaucoup d’impôts sur le revenu de l’État. L’État de New York demande beaucoup d’argent et j’ai payé beaucoup d’argent dans cet État. Tout sera révélé. Il sera publié, mais après l’audit».

The New York Times promet d’autres révélations

De son côté, le journal new-yorkais a promis plus d’articles dans les semaines à venir. «Les déclarations d’impôts que Trump a longtemps combattues pour garder le privé racontent une histoire fondamentalement différente de celle qu’il vend au public».

«Tout en déclarant des pertes, il a réussi à profiter d’un style de vie luxueux en faisant des déductions fiscales sur (…) les dépenses personnelles, y compris les résidences, les avions et 70.000 dollars de coiffure à la télévision», a déclaré le Times.

Le journal a ajouté que «au cours des deux dernières décennies, Trump a payé environ 400 millions de dollars de moins en impôts fédéraux. C’est à comparer avec ce qu’une personne de son statut a payé en moyenne au cours des mêmes années».

Sur cette question, Alan Garten, un avocat de la Trump Organisation, a déclaré au Times que «la plupart des faits, sinon tous, semblent être inexacts». «Au cours de la dernière décennie, le président Trump a versé des dizaines de millions de dollars en impôts personnels au gouvernement fédéral».

Cependant, le rapport du Times basé sur des documents officiels reflète le contraire. En outre, le journal a noté que ces «impôts personnels» semblaient couvrir d’autres impôts fédéraux, notamment la sécurité sociale et Medicare.

Au milieu de la controverse, Trump affrontera Joe Biden lors des élections du 3 novembre prochain. Pendant ce temps, il continue de résister aux demandes des opposants politiques et des médias qui réclament la publication de décennies d’informations fiscales. Il est le premier président depuis les années 1970 à garder ses déclarations d’impôts cachées.