Quels liens les Bolsonaro ont-ils avec les gangs narco-paramilitaires du Brésil ?

La violence des gangs criminels et des groupes armés composés de policiers, militaires ou pompiers – actifs ou retraités – au Brésil dure depuis des années. Ainsi, ils conditionnent la vie de millions de personnes dans les zones sous leur contrôle. Malheureusement, cette situation s’est aggravée sous le régime de Jair Bolsonaro.

Mais qui sont ces gangs présents sur plus de la moitié du territoire brésilien et qui ont des infiltrés en politique ? La journaliste Marta Miera a fait un reportage sur le sujet publié dans Russia Today. Là, il aborde cette situation grave et comment la présence de ces criminels se renforce sous l’administration de Bolsonaro.

Sa naissance se situe à la fin des années 70, au milieu de la dictature militaire (1964-1985). Ils sont considérés comme les héritiers des soi-disant «escadrons de la mort». Il s’agissait de groupes d’extermination composés de policiers et d’autres agents de sécurité financés par des hommes d’affaires ou des commerçants pour agir selon leurs intérêts. Entre autres crimes, ils étaient les auteurs d’intimidation, d’extorsion et de meurtre.

Le sociologue José Cláudio Souza Alves étudie ces gangs depuis des décennies. Dans le rapport, il explique que les ex-agents ont été formés aux opérations policières extrêmement violentes. C’est précisément ainsi qu’ils sont devenus des spécialistes du crime. Au cours des années 1970, ils ont commis une multitude de meurtres dans la logique suivante : «l’ennemi doit mourir».

Les «milices», comme on les appelle aujourd’hui, sont nées en 2000, dans les quartiers violents et peuplés de Rio de Janeiro. Celles – ci sont formées sur la promesse d’assurer la sécurité des voisins et de les protéger du trafic de drogue. Pour atteindre cet objectif, ils ont la collusion des autorités.

Mais, ils perdent rapidement ces caractéristiques. Certains sont déjà directement associés au trafic de drogue et la police les appelle même «narcomiliciens».

Monopole de la criminalité au Brésil

Ces groupes narco-paramilitaires et policiers, explique Miera, se sont spécialisés dans l’extorsion et le commerce illégal de marchandises. Ils englobaient des terres publiques, des bâtiments construits sans permis, des denrées de base ou du carburant frelaté. Également des services de base tels que le gaz, l’eau, Internet ou la télévision par câble.

Avec une forte présence à l’ouest et au nord de Rio, ses tentacules s’étendent aux loteries clandestines, appelées « jogo de bicho ». Ils sont même habitués à obtenir une place dans un hôpital public.

Actuellement, ces criminels dominent 25,5% des quartiers de Rio de Janeiro : 57,5% du territoire de la ville. Cela a été déterminé par une étude récente qui a un grand impact au Brésil, car elle donne des chiffres sur les dimensions de ce pouvoir criminel. Plus de deux millions de personnes vivent dans les zones qu’elles contrôlent, sur les 6,74 millions d’habitants de Rio.

Le discours d’extrême droite de Bolsonaro est basé sur : «plus de violence pour combattre la violence». Le président défend cette politique promue dans les années 1970, qui ne fait que renforcer le pouvoir de ces groupes, dénonce Souza Alvez.

Ces dernières années, ils ont gagné du terrain face aux trafiquants de drogue. Ensemble, les deux groupes sont présents dans 96 des 163 quartiers de la ville, qui atteint 3,76 millions de personnes. Ces chiffres expliquent la «guerre» que ces groupes mènent les uns contre les autres et contre l’État, avec des milliers de victimes chaque année.

Les milices et les trafiquants de drogue ont tellement de pouvoir que, il y a des mois, l’ancien ministre de la Santé limogé, Luiz Henrique Mandetta, a déclaré que les autorités devraient «dialoguer» avec eux pour pouvoir lutter contre le coronavirus dans les favelas et les quartiers sous leur pouvoir.

Ils imposent le vote sous la menace de la mort

De plus, les groupes susmentionnés sont devenus une sorte de mafias qui contrôlent la vie des gens. Plus précisément, là où l’État brésilien a historiquement une présence très fragile, les milices imposent leurs règles.

Ils élisent même leurs candidats électoraux et décident qui peut et qui ne peut pas faire campagne. Les électeurs ne sont pas autorisés à avoir une opinion et ils reçoivent des visites chez eux pour les contraindre par des menaces, ajoute le rapport de Miera.

«Ils forcent les électeurs à voter pour leurs candidats. Ils se présentent comme des bienfaiteurs de la communauté. Ils sont censés faire des faveurs et espèrent être compensés par des votes. Si vous ne voulez pas voter, alors ils ont recours à la violence, qui est leur autre forme de coercition », explique Souza Alves.

Le 15 novembre, les élections municipales auront lieu au Brésil. L’expert considère qu’ils seront «l’apothéose» pour ces groupes, car ils pourront se développer beaucoup plus dans les territoires et en politique. On estime que 672 bureaux de vote se trouvent dans les zones contrôlées par les milices et les trafiquants de drogue.

«Il faut choisir son candidat et se taire. Sinon, vous courez le risque de perdre la vie simplement pour vouloir soutenir quelqu’un », a commenté un voisin, sous anonymat, à un média local.

Ce mois-ci, après le meurtre par balle de deux candidats, la police a déployé une opération pour garantir la sécurité des élections. Lors d’une opération sanglante, 12 miliciens liés à Wellington da Silva Braga, alias Ecko, qui commande l’une des plus grandes milices de Rio , ont été tués .

«Le processus électoral nous inquiète et il faut évidemment être présent pour que la population puisse exprimer son vote. Nous savons que la milice essaie de diriger certains votes », a expliqué Rodrigo Teixeira, sous-secrétaire à la Planification et à l’Intégration Opérationnelle de la Police Civile.

La vague de violence qui a éclaté lors des élections de 2016, lorsque 15 futurs conseillers et maires ont été assassinés, est toujours présente.

Famille Bolsonaro

«Ces dernières années, de nombreuses informations ont été révélées sur les liens de la famille Bolsonaro avec les miliciens. Leur relation se ferait principalement à travers Flávio Bolsonaro, le fils aîné du président, avec Adriano Magalhães da Nóbrega », explique le sociologue.

Une opération de police s’est terminée en février avec la vie de Nóbrega. Il était un ancien capitaine du bataillon d’opérations spéciales (Bope), la troupe d’élite de la police militaire de Rio, et est devenu un chef de milice.

Nóbrega a été accusé d’être membre du soi-disant «bureau du crime». Ce groupe d’extermination fait l’objet d’une enquête pour le meurtre en 2018 de la conseillère et militante des droits humains Marielle Franco, qui n’a cessé de dénoncer le pouvoir croissant des milices et leurs liens avec la politique.

En juin 2005, Flávio Bolsonaro, alors député à l’Assemblée Législative de Rio, a décoré Nóbrega alors qu’il était en prison. Cette même année, Jair Bolsonaro a prononcé un discours à la Chambre des Députés pour la Défense de Nóbrega, explique Miera dans son rapport.

En outre, Nobrega était un ami de Fabrício Queiroz, exasesor et ex chauffer de Flávio, étudié actuellement par le fils du président de la corruption. Ce fut Queiroz qui recommanda à la mère de Nóbrega et à son ex-femme de travailler dans le cabinet de Flávio.

Coïncidence ou non, Queiroz et Nóbrega vivaient dans la même urbanisation que Ronnie Lessa, un policier militaire à la retraite accusé d’avoir abattu la conseillère et son chauffeur Anderson Gomes. Franco était devenu une nuisance pour les milices.