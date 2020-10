Adriana Salvatierra, Sénatrice de Bolivie: “La victoire de Luis Arce ratifie la validité du progressisme en Amérique latine”

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

Vendredi 23 octobre, la Cour suprême électorale (TSE) de Bolivie a officiellement proclamé le socialiste Luis Arce président élu du pays, pour la période quinquennale 2020-2025, après approbation du décompte officiel des élections générales du 18 octobre.

Dans une interview à Voces Sin Fronteras, dirigée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk, l’ancienne présidente du Sénat bolivien, Adriana Salvatierra, a souligné que cette victoire entérine la validité du projet progressiste dans la région et évoqué les défis auxquels le nouveau gouvernement sera confronté.

DR : Vous avez voyagé dans tout le pays pour faire campagne pour le MAS, comment s’est déroulée la campagne ces dernières semaines et que pensent les camarades du MAS de ce qu’ils ont accompli ?

AS : La campagne a été assez tendue, car l’histoire de la fraude électorale a été construite pour légitimer ce qui s’est passé en novembre, qui était un coup d’État. Aujourd’hui nous, tout comme nous avons gagné les élections en 2019, nous avons gagné les élections en 2020 et maintenant avec une marge de différence de 47%, nous avons atteint 55% (des voix) et c’est une information importante car elle fait fondre les arguments sur lesquels ils ont essayé de légitimer le coup d’État.

Le deuxième élément important est qu’il s’agit d’une démonstration de courage et de courage de la part du peuple bolivien. Un jour avant les élections, le gouvernement de Jeanine Áñez a mené des exercices militaires et une manifestation de la police et des forces militaires dans les rues pour intimider le peuple bolivien. Et pourtant, le peuple bolivien a manifesté avec force aux urnes avec plus de 55% de soutien.

Cela a également été une année d’apprentissage profond pour nous en tant que militants du MAS, une année pleine de douleur mais qui a ouvert une voie d’espoir qui est très importante pour nous.

Luis Arce

DR : Le MAS a obtenu 55% des voix, mais aussi la majorité dans les deux chambres de l’Assemblée plurinationale. Est-ce que quelque chose comme ça était attendu et comment expliquer ces résultats par rapport aux élections de l’année dernière ?

AS : Nous avons fait établir nos calculs que nous avions gagnés au premier tour, mais j’ai été surpris par la force de dépasser 50%. Je pense que la raison de la victoire réside fondamentalement dans le fait que nous interprétons les besoins de la population dans ce contexte défavorable, alors qu’il y avait des partis politiques qui se disputaient qui était l’opposant légitime du MAS ou le meilleur adversaire du MAS. Nous nous sommes concentrés sur la réponse aux questions des gens, sur la manière dont nous allions retrouver la stabilité et la croissance économique, comment nous allions promouvoir un nouveau processus de création d’emplois, comment l’économie serait réactivée sous la direction de Luis Arce et David Choquehuanca, et je pense que ces explications ont été une différence fondamentale.

Le deuxième élément est que les gens ont pu contraster. Cette opposition qui a remis en cause et dénoncé pendant 14 ans le projet politique du MAS, notre révolution démocratique et culturelle, dans l’exercice du pouvoir a démontré son inefficacité, son incapacité à gérer l’appareil d’État et, fondamentalement, à administrer la politique autour du respect d’intérêts de classe, auxquels ils répondent. Et dans ce contraste qu’il pouvait faire, les gens pouvaient voir comment il était il y a un an et comment il était maintenant, comment sa vie était organisée il y a un an, ses finances planifiées et comment maintenant tout cela s’était effondré, pas seulement à cause de la crise sanitaire mais à cause d’une mauvaise gestion publique.

Donc, je pense que c’en ont été les raisons fondamentales, ayant rapproché notre programme gouvernemental des besoins réels de la population, mais aussi ayant eu cette période où les gens ont pu opposer des projets politiques et savoir lesquels obéissent vraiment aux besoins du peuple bolivien.

BS : Après que le MAS a été démocratiquement élu par cette vaste majorité, nous continuons de voir divers groupes paramilitaires d’extrême droite qui ont attaqué des groupes affiliés au MAS et ne reconnaissent pas la victoire. Quel impact cela a-t-il eu sur les mouvements sociaux, ont-ils pu résister aux différentes attaques qui ont eues lieu et comment vont-ils y remédier dans les semaines à venir ?

AS : Je crois qu’en réalité ce qui existe est un réchauffement de la rue, visant à renforcer le leadership de Luis Fernando Camacho (pour Creemos) dans le sous-nationaux. Oui, il y a des groupes paramilitaires à caractère fasciste, mais chaque fois qu’ils sont réduits à une minorité, quand même Mike Pompeo aux États-Unis reconnaît la victoire du MAS, c’est reconnu par la communauté internationale, par les États, les observateurs internationaux, la Cour Suprême Électorale on-même, les partis politiques qui ont participé à cette élection, à l’exception de Luis Fernando Camacho. Donc, je pense que c’est une position qui devient de plus en plus seule, de plus en plus abandonnée, sans proposition alternative, mais qui cherche à revendiquer la participation de Luis Fernando Camacho à une élection locale, afin de faire de lui l’interlocuteur valable de la région.

DR : Santa Cruz a toujours été une province décisive en termes politiques. Comment pensez-vous que le futur Gouvernement du MAS fera face au problème du séparatisme et de l’extrémisme dans cette région ?

AS: Je pense que nous partons d’un scénario très complexe dans la mesure où le MAS n’a plus le monopole de la rue, nous avons une capacité de mobilisation nationale, mais nous devons restructurer notre présence, notamment dans la ville de Santa Cruz, car la zone urbaine de Santa Cruz de la Sierra, en tant que municipalité, est divisée en huit districts. Nous avons bien sûr une forte présence dans les zones rurales, cependant, lors des élections de 2014, nous avons atteint trois circonscriptions, toutes les trois dans la zone sud-sud-ouest de notre ville, et aujourd’hui nous n’en avons atteint qu’une seule, et c’est assez délicat et complexe qu’il a été perdu dans le plan 3000, qui a toujours été considéré comme un bastion du MAS.

Cela devrait donc attirer notre attention profondément car en perdant deux circonscriptions et en n’en laissant qu’une dans la zone urbaine, nous sommes dans des conditions défavorables pour résister à un projet fasciste en termes territoriaux, cela implique la nécessité de restructurer le militantisme sur le territoire, mais je pense aussi que le conflit le plus important qui entoure la figure de Luis Fernando Camacho est l’extrême conservatisme et régionalisme, une caractéristique qui a marqué sa ligne de campagne et qui a instrumentalisé la religion comme identité démographique du pouvoir, mais aussi qui a fait usage de là le régionalisme, en tant que drapeau à imposer au pays, et je pense que nous ne cherchons pas à le construire en tant que boliviens et en tant que boliviens, mais plutôt que nous croyons fondamentalement à l’intégration en tant qu’élément essentiel du développement national.

BS : Quel avenir voyez-vous pour la droite bolivienne ? Ont-ils été laissés sans chef, n’y aura-t-il pas une réelle opposition au MAS dans les années à venir en Bolivie ?

AS : Nous ne devons pas nuire à cela, je crois que la position de Fernando Camacho bien qu’elle soit territorialisée dans le département de Santa Cruz, cloîtrée dans les limites départementales, nous ne pouvons pas l’ignorer, et il y a un projet politique derrière cela. Le problème avec le projet politique est qu’il s’agit d’une imposition du local au national et non de nature nationale pour l’intégration, et le deuxième conflit que je vois autour de la direction de Luis Fernando Camacho, qui est en fait l’histoire de la retraite des classes. forces dominantes locales lorsqu’elles sont vaincues par l’émergence d’un projet politique national, nous l’avons déjà vécu en 2008 lorsque ce scénario de confrontation région contre État a été généré et ce qu’Álvaro García Linera a appelé le processus de bifurcation a eu lieu, l’opposition particulièrement installée dans le L’est de Santa Cruz a tendance à retourner dans son noyau territorial pour contester les scénarios locaux, maires, gouvernorats, coopératives, l’institutionnalisme du Cruceño retombe au local et de là il propose d’exercer la résistance. Ce qui me semble compliqué, c’est la nature du projet politique et, au-delà, la portée qu’il a eue dans la ville de Santa Cruz, je pense que c’est quelque chose qu’il faut évaluer.

BS : Quel sera le rôle des femmes dans ce nouveau gouvernement MAS ? Quelle devrait être son importance ? Y a-t-il une autocritique de la participation précédente et comment devrait-elle se passer dans cette nouvelle période ?

AS: Nous avons fait de profonds progrès, sans aucun doute, nous sommes le premier pays à atteindre la parité entre les sexes dans les instances de représentation législative, même au niveau local, nous avons fait de grands progrès concernant la modification de la structure foncière de la terre, garantissant de passer de 15,6 à 46,5 des titres agraires au nom des femmes, nous avons progressé dans les réglementations qui ont garanti aux femmes des mécanismes de protection contre la violence et aussi la violence politique et, par conséquent, bien sûr, cela manque toujours.

Nous devons combler les distances historiques qui ont été construites à partir du patriarcat en tant que système de reproduction des privilèges de genre, je pense que nous devrions faire quelques réflexions sur la participation des femmes et comment nous devenons porteurs ou non d’agendas de genre, Être une femme parlementaire ne signifie pas nécessairement que nous sommes porteurs de ces agendas et nous devons y réfléchir, dans la mesure où cette représentation constitue une avancée importante pour notre société.

De plus, je crois qu’aujourd’hui il y a l’émergence de collègues mais aussi de jeunes collègues qui restent certains de la validité du projet politique, que celui-ci transcende les frontières générationnelles et qu’il garantit sa pérennité au fur et à mesure que nous avançons dans le matérialisation des piliers que nous avons déjà, la souveraineté, la démocratisation de la richesse, l’expansion des opportunités pour tous.

Adriana Salvatierra

BS : Tout comme Michelle Bachelet au Chili, Cristina Fernández en Argentine, Dilma Rousseff au Brésil, pourquoi pas à l’avenir une Adriana Salvatierra en Bolivie.

AS : Nous venons d’élire Luis Arce et David Choquehuanca, les tâches que nous avons pour l’instant sont suffisamment complexes pour réfléchir à ce scénario, et je suis fondamentalement en faveur du maintien de la cohésion de notre instrument politique et des organisations sociales et je soutiendrai toujours que candidature qui représente le facteur de cohésion et d’unité du sujet politique révolutionnaire dans notre pays qui est le support fondamental de ce processus de changement.

DR : Quel est l’avenir des organisations de jeunesse dans la révolution bolivienne ?

AS: Chávez a une fois fait référence à la jeunesse vénézuélienne lors d’un congrès en lui disant qu’ils étaient la meilleure génération non pas à cause de ce qu’ils ont conquis, mais à cause du défi auquel ils ont été confrontés, et je pense qu’aujourd’hui s’applique à notre pays, notre génération a accompli l’énorme défi de revenir sur des voies démocratiques, à un gouvernement légitime et de reconnaître les progrès et de continuer à marcher sur une voie qui garantit ce que nous avons réalisé en 14 ans, car l’émergence de projets politiques conservateurs nous a montré qu’il est possible de faire marche arrière Les conquêtes, que ce que nous considérions impossible de revenir en fait peut, n’a pas été pleinement démontrée par le Brésil et le gouvernement Macri en Argentine, mais cela a aussi l’énorme défi de faire face à un militantisme de nature différente, nous avons un problème Et c’est que beaucoup de jeunes abandonnent probablement la vie de participation syndicale dans le domaine du paysan, ils prennent de nouvelles formes de organisation, ils ont de nouvelles façons de communiquer, de s’exprimer, et c’est là aussi le défi de cette génération de continuer à construire cet horizon commun d’idées à l’aide de ces nouveaux outils. Ce scénario est extrêmement complexe et nous espérons que notre génération, comme l’a démontré le 18 octobre, continuera à relever les grands défis.

BS : Qu’est-ce qui vous inspire dans ce processus que le peuple chilien mène pour la rédaction d’une nouvelle Constitution et quel est votre message aux citoyens organisés de notre pays ?

AS : Admiration. Un processus constitutif est extrêmement complexe, car il implique de discuter de l’origine de la construction de l’État comme outil de reproduction des privilèges de classe, du genre et des privilèges coloniaux également, et cette interpellation des privilèges n’a pas toujours une réaction pacifique de la part des classes dirigeantes qui se sentent interpellés, ont souvent des réactions violentes et cherchent à faire appel, en plus, à des drapeaux qui semblent communs et à des principes fondamentaux pour vous conduire à une position conservatrice. Par exemple, en Bolivie, ils ont dit que la Constitution politique de l’État approuvait l’avortement et ils ont commencé à faire des publicités avec des images de fœtus avortés, et l’un d’eux a dit: Il y avait des gens qui y croyaient, ou par exemple une propriété privée sacrée, ils ont dit «si vous avez deux maisons, ils vous en prendront une», et la Constitution politique de l’État respecte non seulement la propriété privée, mais le processus de changement lui a donné des maisons à des milliers de Boliviens et de Boliviens. Ou, par exemple, ils ont commencé à jouer avec la foi et la religion et il y avait des affiches qui disaient «choisir entre Dieu et la nouvelle Constitution politique de l’État», et vous avez dit pourquoi il est nécessaire de toucher ces fibres sensibles qui ne font pas partie du débat essentiel, Ils ne l’étaient pas à ce moment-là, il y en aura d’autres qui l’étaient.

Mais je pense que le peuple et le pays doivent se préparer à vivre un scénario fort de confrontation d’idées où ils feront appel aux sensibilités de la population et où réside la possibilité de construire un destin différent pour chacun, en reconnaissant les injustices historiques et en construisant le chemin à partir duquel ils commencent à se tracer progressivement, bien sûr la Constitution n’est pas la réponse à tout, il viendra aussi un processus post-constitutionnel qui implique aussi un fort processus de mobilisation et de participation, mais s’il y a quelque chose d’essentiel dans le débat constituant C’est précisément cet exercice de mobilisation de la population qui participe à la discussion des éléments essentiels de l’État pour la consolidation des droits.

DR: Pensez-vous que la Bolivie a besoin de réformes dans le domaine de la communication et comment peuvent-elles créer de nouveaux moyens de communication alternatifs pour rivaliser avec les médias privés et les faire sortir de cet endroit où ils peuvent mener des coups d’État?

AS : Je pense que les médias ont joué un rôle important en tant qu’appareil médiatique dans la propagation de l’histoire d’une fraude électorale qui a légitimé le coup d’État, mais rien en dehors de cela. Le dernier sondage effectué par Página Siete a indiqué que Carlos Mesa avait mené l’intention de vote, à égalité et avec un dixième de plus que Luis Arce, et vous voyez le résultat électoral de dimanche et il n’a absolument aucun lien avec la réalité. Qu’est-ce que cela vous montre ? C’était, bien sûr, un médium qui servait les intérêts électoraux d’une force politique et qui délégitime le médium, car clairement de là on comprend pourquoi il attaque le MAS, pourquoi tant de virulence dans les commentaires, dans les manchettes, dans la création d’une image de vivre dans une dictature, de légitimer et d’applaudir tout ce qui touche à Carlos Mesa.

Après l’élection, il y avait même une publication que Carlos Mesa était l’une des 30 personnes les plus influentes au monde à parler de l’environnement, celle qui vient de perdre une élection avec plus de 20 points d’écart, que son seul geste avec l’environnement mettait entre leurs mains les cendres de l’incendie de La Chiquitanía et prenait un selfie avec ça, c’était leur geste environnemental, mais là vous voyez le rôle des médias qui prennent une position politique. Il est légitime qu’ils puissent prendre une position politique, ce qui n’est ni légitime ni correct, c’est qu’ils mentent à ce sujet et la seule chose que nous exigeons des médias est la vérité, la vérité pour informer, pour enquêter et pour assumer frontalement, non Vous pouvez vous appeler un média indépendant si vous associez les résultats de Luis Arce à Carlos Mesa et dimanche, ils vous montrent clairement qu’il y a eu un résultat absolument différent de celui que vous avez soulevé.

Adriana Salvatierra et Evo Morales

BS : Comment le MAS prépare-t-il l’avenir ? De quelle manière le MAS va-t-il renforcer les médias alternatifs indépendants et la presse au-delà de ce qui fait partie de l’appareil public ?

AS : Il y a deux réponses à cela. La première est que nous avons fait un effort important avec la création de radios communautaires qui ont également équilibré la barrière médiatique qui existait autour de la construction d’un récit qui montrait les militants du MAS comme des sauvages, des gens intolérables, un projet politique qui semblait détruit, de multiples accusations qu’ils ont portées contre nous et pour lesquelles ils ont utilisé les médias, nous avons fait cet effort mais nous constatons quand même qu’il y a aussi une concentration de la préférence de la source à partir de laquelle je communique, ce n’est pas un fait spontané, il est fondamentalement dû à la façon dont il est investi dans les différents médias pour atteindre une plus grande portée. Par exemple, dans l’urgence derrière la vérité en tant que réseau d’information typique de Facebook , des réseaux sociaux, et est celui qui a la plus grande portée, même au-delà des réseaux de médias officiels qui ont une plus grande portée à la télévision, et Nous avons vécu un processus de polarisation très complexe, j’ai écouté des collègues d’El Alto, dans le tropique de Cochabamba, qui ont dit: «le 11 novembre, j’ai éteint la télévision et je ne l’écoute pas avant aujourd’hui, car la télévision désinformation», m’ont-ils dit.

Et je crois que ce que nous devrions réellement construire, ce n’est pas des médias alternatifs, mais plutôt de renforcer la qualité de ces médias alternatifs pour qu’ils proposent des produits qui veulent être consommés par la population, je crois que cela consiste essentiellement non seulement à les créer et à les laisser créer mais à les renforcer les contenus à partir desquels ils deviennent attractifs pour la population, mais aussi les contenus qui contribuent au respect de certains principes.

DR : Quel rôle aimeriez-vous jouer dans le nouveau gouvernement ? Quels projets avez-vous, allez-vous continuer à travailler avec les jeunes pour créer de nouvelles scènes ?

AS: Je ne sais pas ce qui m’attend réellement, j’ai postulé pour un master en développement humain et démocratisation, j’attends la réponse, je pense que de toute façon, quelle que soit l’administration publique où j’ai déjà travaillé pendant cinq ans et j’espère avoir Une fois les objectifs atteints et l’évaluation passée positivement, que l’adhésion ne se termine pas seulement par le service public et que la contribution au pays ne se limite pas à une responsabilité de l’État, la contribution au pays réside dans la formation académique qui est également nécessaire pour contribuer. Avec un plus grand développement des connaissances, je pense qu’il faut aussi revenir au militantisme car sinon on perd l’essentiel, et je parie que les collègues qui assumeront cette direction, législative et à la tête de l’administration publique, seront des collègues profondément engagés avec les bases sociales dont ils émergent. Je ne sais pas ce qui m’attend mais quelle que soit la responsabilité, de la plus simple à la plus complexe, je l’assume avec un engagement total.

DR : Que peuvent faire la communauté internationale et les amis de la Bolivie pour aider le peuple à se relever et à restaurer l’État plurinational ?

AS : Je pense que la tâche de reconstruction est bien sûr très complexe, mais je crois que nous devons contribuer au renforcement et à la réactivation des organisations internationales d’intégration, comme la CELAC, comme Unasur, des espaces où la tutelle nord-américaine a été supprimée. , des relations se sont établies entre les États et les peuples fondamentalement, non pas uniquement et exclusivement sur un échange commercial, mais aussi sur une relation de solidarité des peuples et je crois aussi que ces espaces comme Unasur, CELAC, El Alba, qui avaient d’autres La logique d’échange entre États doit être réactivée et renforcée, car ce sont des espaces qui contribuent non seulement à la démocratie et à la stabilité politique dans la région, mais aussi des espaces sur lesquels, en plus, le principe de souveraineté et de respect de la des options qui auraient réussi dans certains États et il est nécessaire de les réarticuler.

Nous ressentons l’absence de ces espaces d’intégration précisément dans la pandémie, où les États ont préféré tourner le dos et fermer les frontières au lieu de contribuer conjointement à la lutte contre la crise sanitaire. Je pense que cela doit être un scénario important dont nous tenons compte pour la réactivation des relations internationales entre les États et les peuples, fondées sur la solidarité et la complémentarité.

DR : Quel effet pensez-vous que la victoire du MAS aura sur le reste du continent ?

AS: Beaucoup étaient enthousiasmés par la clôture du cycle progressif, et la victoire du MAS entérine la validité de ce projet politique, confirme que c’est de ce côté de l’histoire que les peuples souhaitent construire un avenir souverain et digne avec la justice sociale, Et je crois que la victoire du MAS en Bolivie représente cela, et souligne également l’attitude claire de l’intention politique d’organisations telles que l’Organisation des États Américains, qui n’ont fait que chercher à légitimer un coup d’État, à devenir des acteurs centrales, mentant au peuple bolivien, et mettant finalement fin à la vie de plus de 34 compatriotes et à la douleur qu’ils ont apportée à nos familles, ils nous ont fait perdre un an, ils sont venus bouleverser nos vies et cela doit être discuté aussi.