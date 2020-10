Le mystère : Qui sont les banquiers qui légalisent l’argent de la drogue ?

La culture populaire et les médias ont été chargés de faire connaître la vie et l’œuvre des grands barons de la drogue. C’est ainsi qu’ils ont réussi à faire en sorte que ces personnages soient même vénérés par les masses. Le contraire se produit avec ceux qui sont derrière ces réseaux criminels, ces grands banquiers qui légalisent les milliards de dollars produits par ces mafias.

La richesse des narcos ne serait rien sans la complicité du système financier international et des grands banquiers. Ces derniers – dans le meilleur des cas – ferment les yeux sur les énormes transactions qui ont lieu dans leurs coffres. Ils permettent ainsi le blanchiment de capitaux illégaux obtenus par la commercialisation de drogues.

La journaliste et écrivain mexicaine Cecilia González a écrit un reportage sur le sujet pour Actualidad RT. L’ouvrage est intitulé : «Pourquoi ne connaissons-nous pas les visages, la vie et le travail des banquiers qui blanchissent l’argent de la criminalité transnationale ?» Elle y explique en bonne partie comment les médias internationaux, les gouvernements et les grandes entreprises sont chargés de filtrer l’identité de ces personnages.

González précise que des trafiquants de drogue tels que Pablo Escobar, Amado Carrillo Fuentes (le Seigneur des Cieux) et Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sont des personnalités de renommée mondiale. Leurs visages sont célèbres et leurs vies sont brisées dans d’innombrables livres, séries et films de fiction et de non-fiction.

«La mort des uns et la vie des autres sont racontées en détail. Nous connaissons leurs crimes, leurs amours, leurs familles, leurs complices, leurs goûts et leurs aversions», ajoute-t-il.

Il ajoute que «les reportages sur ces personnages et d’autres, comme le terroriste Oussama Ben Laden, sont des audiences garanties. Bien sûr, ils sont devenus des emblèmes du crime et du terrorisme, avec des prénoms et des noms de famille. Ce sont ‘les méchants‘».

Mais il y a toujours une pièce manquante dans toute cette toile : Pourquoi ne connaissons-nous pas les visages, la vie et le travail, et les crimes et les peines des banquiers qui blanchissent l’argent de la criminalité transnationale ?

Pourquoi savons-nous tant de choses sur ‘Chapo’ et Escobar et rien sur les hommes anonymes et riches en costumes, cravates et voitures exclusives qui jouent un rôle central dans le trafic de drogue ? Tout commence avec la production de drogues illégales ou le trafic d’armes. Puis on se termine par le blanchiment d’argent qui permet d’exécuter ces activités avec un tel succès et, surtout, avec des profits de plusieurs millions de dollars ?

Qui protège les banquiers ?

«La réponse se trouve dans l’hypocrisie du système financier international, qui serait affecté si les politiques en matière de drogue étaient modifiées et si la légalisation de toutes les substances et la lutte contre le terrorisme étaient réellement menées. Ils perdraient les dividendes lucratifs qu’ils obtiennent au prix de la vie de milliers de victimes», explique González.

En ce sens, il ajoute que la complicité des banquiers est fondamentale pour le blanchiment d’argent. C’est la meilleure option dont disposent les trafiquants de drogue, par exemple, puisqu’il n’y a aucun moyen de déplacer les plus de 300 milliards de dollars de bénéfices qu’ils réalisent chaque année.

Selon les données présentées chaque année dans son Rapport Mondial sur les Drogues par l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, les profits tirés du trafic de drogue équivalent à 1,5 % du Produit Intérieur Brut mondial. «C’est trop d’argent à avoir en liquide», dit-elle.

Par exemple, les organisations criminelles trouvent dans les banques des États-Unis et d’Europe le meilleur refuge pour blanchir leurs fortunes, par le biais d’opérations financières complexes. Et rien ne laisse penser que cela va changer.

En 1998, le Procureur Général des États-Unis de l’époque, Janet Reno, et le Secrétaire au Trésor, Robert Rubin, ont présumé que 65 agents sous couverture du service des douanes avaient mené ‘l’Opération Casablanca’ pendant plus de deux ans, ce qui a permis de découvrir de multiples opérations de blanchiment d’argent des cartels de Juarez et de Cali.

«Ils s’attendaient à confisquer plus de 100 millions de dollars. Ils ont accusé les banques mexicaines, mais lors de la conférence de presse pompeuse, ils n’ont jamais dit que l’une des banques les plus compliquées dans ces opérations illégales était la Citibank des États-Unis, qui a dû faire l’objet d’une enquête par la suite», explique González.

Malgré le scandale international déclenché par ‘l’Opération Casablanca’, ajoute-t-il, les banques du pays le plus puissant du monde ont continué à blanchir l’argent des organisations criminelles.

Le blanchiment d’argent aux États-Unis

En 2006, les autorités ont découvert que la banque Wachovia avait laissé entrer plus de 100 millions de dollars du Cartel de Sinaloa dans le circuit bancaire américain.

Quatre ans plus tard, le vice-président de la Wachovia a signé un accord reconnaissant que la banque avait violé les lois anti-blanchiment d’argent. Entre amendes et confiscations, il a payé environ 160 millions de dollars. C’était la totalité de la sanction, car aucun des banquiers, ni leurs employés, n’ont été emprisonnés. Et encore moins les actionnaires majoritaires.

«Cette année-là, les bénéfices de la banque ont dépassé les 12 milliards de dollars, donc l’amende qu’elle a payée pour le blanchiment de l’argent de la drogue n’était qu’un pourboire, un autre signe d’impunité», explique l’auteur.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’une autre banque doive fournir des explications sur les soupçons de blanchiment d’argent. Une Commission du Sénat des États-Unis a découvert que la banque britannique HSBC avait transféré 7 milliards de dollars au système bancaire américain entre 2007 et 2008.

Après des années de plaidoyers innocents et d’accusations croisées, la banque a reconnu qu’elle avait blanchi de l’argent et a accepté de payer une amende record de près de 2 milliards de dollars en 2012. Une fois de plus, aucun banquier n’a été poursuivi.

«C’est comme se faire taper sur l’épaule et se faire dire ‘ne recommencez pas’. Mais, évidemment, ils ont continué à le faire», souligne Gonzalez.

«Fincen Files»

Gonzalez ajoute qu’une récente enquête journalistique collaborative a permis de relancer le débat sur le rôle des banquiers dans le blanchiment d’argent à l’échelle mondiale.

«Les grandes banques et les sociétés de services financiers ne font pas grand-chose pour empêcher le blanchiment d’argent. Ils participent plutôt activement à l’opacité avec laquelle les fortunes de la criminalité transnationale organisée se déplacent», explique-t-il.

Dans le cadre d’un processus similaire à celui Panama Papers et le Paradise Paper, 400 reporters de 108 médias, coordonnés par le Consortium International des Journalistes d’Investigation, ont commencé à publier – dans des dizaines de pays – des articles sur des cas spécifiques d’opérations bancaires suspectes basés sur des documents du Département du Trésor qui a fui vers BuzzFeed News.

Parmi les entreprises identifiées figurent JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Barclays, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon. Cela a immédiatement provoqué l’effondrement des actions de toutes ces banques sur le marché boursier américain, mais rien de plus ne s’est produit à partir de là.

«Les jours ont passé et nous ne connaissons toujours pas les visages, les noms et les prénoms des banquiers impliqués. Parmi les personnes responsables de la dissimulation de comptes de plusieurs millions de dollars, de la réception d’amas d’argent liquide dans des camions blindés, du retard dans les rapports des clients qui effectuaient des opérations suspectes, du non suspension de ces comptes. De maintenir le blanchiment d’argent actif», a déclaré le journaliste.

En outre, elle déclare «qu’il est peu probable que nous les connaissions, car les efforts de centaines de collègues se heurtent au peu d’impact concret que les divulgations ont généralement. La presse traditionnelle ne fait pas grand-chose pour remplir ses pages avec des enquêtes qui mettent mal à l’aise les grands annonceurs, les politiciens sympathiques et parfois les propriétaires des médias eux-mêmes».

«Il est donc préférable de publier discrètement, puis regarde de l’autre côté. Comme toujours», conclut González dans son article.