La farce d’Áñez en Bolivie est terminée : Quand expire la farce de Guaidó au Venezuela ?

En janvier 2019, le nom d’un membre du Congrès vénézuélien totalement inconnu de la communauté est apparu dans les médias internationaux : Juan Guaidó. Son image s’est rapidement viralisée comme s’il s’agissait d’un événement mondial. Il s’était proclamé «président en charge» et/ou « président intérimaire » – on n’a jamais su lequel il était vraiment – d’une sorte d’État parallèle. Il l’a fait avec le soutien des États-Unis, de l’Union Européenne, de plusieurs gouvernements laquais et avec la complicité de l’Organisation des États Américains (OEA).

L’objectif de Guaidó est d’usurper le Pouvoir Exécutif, qui est exercé par Nicolás Maduro, qui a été réélu en 2018 avec plus de 60 % des voix. Sa victoire à ces élections présidentielles lui permet de gouverner la période 2019-2025 par mandat constitutionnel.

Ainsi commença l’un des plus grands mensonges de ces derniers temps. Cela a révélé la «fragilité» d’une démocratie lorsque des organismes internationaux tels que l’OEA deviennent des lobbies de coup d’État. L’entité est accusée de renverser les gouvernements par des ruses politiques et des campagnes de guerre sale contre des personnes qui ne s’intéressent pas à Washington.

De cette manière, Guaidó est devenu une sorte de précédent «politique» pour avoir tenté d’imposer – sans restriction – des décisions arbitraires de Washington pour dominer et contrôler le monde à volonté.

Programme Guaidó pour la Bolivie

Un peu plus de dix mois plus tard, l’histoire se répétait dans un autre des pays d’Amérique du Sud les plus persécutés par le régime américain : la Bolivie. L’État Plurinational d’Evo Morales a réalisé tant de conquêtes sociales en faveur des plus démunis. Le pays est même devenu l’un des plus puissants du continent – même au-dessus des États-Unis – et du monde. C’est ainsi qu’elle a obtenu la reconnaissance d’organismes au bilan honteux tels que le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale, entre autres défenseurs du modèle capitaliste.

Lors des élections présidentielles d’octobre 2019, les Boliviens ont décidé de réélire Evo Morales pour un nouveau mandat. Une victoire qui, après presque un an, a été vérifiée par différents organismes internationaux comme étant légitime et absolue. Mais, à l’époque, le candidat de l’opposition Carlos de Mesa a crié à la fraude. Immédiatement, l’OEA – qui a profité de l’invitation de Morales pour revoir le chef d’accusation – a appuyé la fausse accusation.

La décision de l’OEA, qui s’est révélée plus tard biaisée, visait uniquement à écarter le président Morales. Il a conduit à un coup d’État orchestré par l’extrême droite, l’ambassade américaine, le secrétaire général de l’OEA Luis Almagro et les dirigeants militaires et policiers de la Bolivie. Ce dernier a menacé de mort Morales, qui n’avaient même pas terminé son mandat constitutionnel, et a imposé des sanctions de facto à Jeanine Áñez. Cette ultra-catholique déteste les indigènes et les pauvres et s’est proclamée, bible en main, «présidente en charge».

Immédiatement après, Áñez a reçu des «félicitations» pour avoir assumé un poste présidentiel qu’aucun Bolivien ne lui avait accordé, comme cela s’est produit avec Guaidó. Guaidó a précisément été l’un des premiers à embrasser son «mandat», le tout sous le contrôle des États-Unis et de l’OEA. Immédiatement, une persécution contre Morales a commencé, au point de le forcer à s’exiler, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement, sous la menace de la mort.

Mensonges et corruption : une relation d’auto-proclamation

Lorsque Áñez s’est proclamé, Guaidó lui a écrit. «Le gouvernement légitime du Venezuela reconnaît @JeanineAnez comme présidente intérimaire de la Bolivie, dans sa mission de guider la transition constitutionnelle vers une élection présidentielle. Ils sont une inspiration pour notre pays, nous avons la conviction que nous allons atteindre la liberté», a été le message.

La femme autoproclamée a alors répondu : «Je remercie le président (E) de la République du Venezuela @jguaido pour la reconnaissance de mon gouvernement. En tant que président constitutionnel de la Bolivie, je vous invite à nommer le nouvel ambassadeur du Venezuela en Bolivie, qui sera immédiatement reconnu par notre gouvernement».

Les deux -Áñez et Guaidó- ont été impliqués dans des affaires de corruption scandaleuses. Également dans le vol de ressources de leurs États et les liens avec les mafias de la drogue, entre autres irrégularités perverses.

Mais combien de temps dure un mensonge ?, combien de temps le karma met-il à s’accumuler ? Dans le cas d’Áñez, son «gouvernement» dictatorial, répressif et violent des droits de l’homme fait déjà partie de l’histoire perverse de la Bolivie. Ce dimanche 19 octobre, les Boliviens ont confirmé dans un nouveau processus électoral leur volonté d’être gouvernés par des personnes sensibles à leurs intérêts. Leur décision a été de soutenir les candidats du parti d’Evo Morales Ayma, qui pendant une décennie a réalisé de grandes avancées pour son pays.

Áñez a expiré. Guaidó quand ?

Jeanine Áñez n’a eu d’autre choix que de féliciter le nouveau président, Luis Arce, et son vice-président, David Choquehuanca. Tous deux ont été des protagonistes du gouvernement Morales, qui a réussi, et des militants du parti Movimiento al Socialismo (MAS).

Entre-temps, le Guaidó n’a plus aucune popularité et a perdu le soutien de ceux qui le soutenaient auparavant. Malgré ses ruses et ses inventions pour tenter de convaincre le monde de son pouvoir politique inexistant au Venezuela, ses jours sont voués à l’échec.

La date d’émission de Guaidó est le 6 décembre 2020, date à laquelle le Venezuela tiendra -par mandat constitutionnel- des élections parlementaires. Au cours des cinq dernières années, le pouvoir législatif n’a servi qu’à créer un faux État parallèle, à imposer et à promouvoir un blocus total contre les Vénézuéliens, à saboter l’industrie pétrolière et à voler les ressources du pays à l’étranger.

Pour l’instant, Guaidó insiste sur sa rhétorique consistant à ignorer les prochaines élections. Mais tout indique que son soi-disant «intérim » – qu’il semble vouloir prolonger même si personne ne le reconnaît – va directement à la cessation de ses opérations déjà limitées. En chemin, il ne lui reste qu’une seule issue, car parmi tant de mensonges, la seule chose qu’il peut attraper est la phrase de vérité.