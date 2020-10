Une arme mortelle pour les bébés ? Une étude a révélé la présence d’énormes quantités de microplastiques dans les biberons

Les bébés nourris au biberon peuvent ingérer jusqu’à un million de microplastiques chaque jour. Ceci a été déterminé par une étude publiée par le journal Nature Food, décrite comme un «jalons» dans la compréhension de l’exposition humaine aux petits plastiques.

La recherche a soumis différents modèles de biberons en polypropylène au processus recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La procédure consiste à stériliser et à préparer la formule avec de l’eau chauffée à 70ºC, afin d’éliminer les bactéries dangereuses.

Les scientifiques ont découvert que la température élevée recommandée pour la stérilisation des bouteilles et la préparation des formules provoquait la fuite de millions de microplastiques et de milliards de nanoplastiques encore plus petits, rapporte The Guardian.

L’étude a révélé que les bouteilles testées représentent 82 % du marché mondial. Le polypropylène est l’un des plastiques les plus utilisés, et des tests préliminaires ont montré que même les récipients alimentaires produisaient des millions de microplastiques.

En effet, on savait déjà que les microplastiques présents dans l’environnement contaminent les aliments et les boissons consommés par l’homme. Cependant, ces recherches ont montré que la préparation des aliments dans des récipients en plastique peut entraîner une exposition mille fois plus importante.

Bien que l’étude n’ait pas approfondi les impacts sur la santé, elle a établi le «besoin urgent» d’évaluer le problème, en particulier pour le bien des bébés.

L’enquête a commencé par une découverte accidentelle. Un chercheur développant des filtres pour stériliser les biberons a découvert que ses produits étaient bouchés par des microplastiques. En cherchant leur origine, les particules ont été retracées jusqu’au laboratoire de polypropylène.

L’équipe a ensuite suivi les directives internationales de stérilisation pour fabriquer du lait maternisé dans 10 biberons différents. Ils ont été stérilisés avec de l’eau à 203° F (95° C), puis la formule en poudre a été secouée avec de l’eau à 70° C à l’intérieur du flacon.

L’eau chaude et les étapes de secouage ont produit des millions de microplastiques beaucoup plus petits que la largeur d’un cheveu humain. En outre, ils ont également observé la présence de nanoplastiques. Bien qu’ils soient si petits et difficiles à compter, les scientifiques ont estimé que des milliards étaient produits par litre de liquide.

Ils ont ensuite combiné leurs données avec les taux d’alimentation au biberon et de consommation de lait dans 48 régions, couvrant les trois quarts de la population mondiale. En moyenne, ils ont estimé que les bébés sont exposés à 1,6 million de particules microplastiques par jour au cours de leur première année, lorsqu’ils sont nourris avec des biberons en plastique.

Les États-Unis et les pays européens affichent les niveaux les plus élevés : 2,3 millions de microplastiques par jour en Amérique du Nord et 2,6 millions en Europe. Cela s’explique par le fait que les deux régions ont les niveaux les plus élevés d’alimentation au biberon et que l’allaitement maternel est plus faible.

Le niveau de contamination peut-il être réduit ?

Les scientifiques suggèrent qu’une étape de lavage supplémentaire peut réduire la quantité de microplastiques produits lors de la préparation des formules habituelles. Le procédé consiste à faire bouillir de l’eau dans un récipient non plastique et, lorsqu’elle est froide, à rincer la bouteille trois fois après la stérilisation. La formule doit également être préparée dans un récipient non plastique, attendre qu’elle refroidisse, puis la transférer dans le flacon stérilisé.

«Cela permettra de réduire considérablement la quantité de microplastiques», a déclaré l’un des chercheurs, John Boland du Trinity College de Dublin, en Irlande.

«La dernière chose que nous voulons faire est d’alarmer indûment les parents, surtout lorsque nous n’avons pas assez d’informations sur les conséquences possibles (pour la santé). Cependant, nous demandons aux législateurs de réévaluer les lignes directrices actuelles pour la préparation des préparations pour nourrissons lors de l’utilisation de biberons en plastique», a-t-il expliqué.

Parmi les autres solutions proposées par l’étude figure l’utilisation de bouteilles en verre, même si elles sont plus lourdes pour les nourrissons et peuvent être cassées. Ils ont également mentionné – bien qu’à un niveau industriel – le développement de nouveaux revêtements résistants pour empêcher les plastiques de perdre des particules.

Sur cette dernière recommandation, Boland a rappelé que les plastiques sont des matériaux «merveilleux» aux nombreuses applications utiles : «La réalité est donc qu’ils sont là pour rester et que nous devrons les rendre plus sûrs et plus résistants».

Qu’arrive-t-il aux microplastiques ?

Dans des déclarations à l’agence AFP, Boland s’est également dit «étonné» par la quantité de microplastique produite par les bouteilles. «Une étude réalisée en 2019 par l’OMS a estimé que les adultes consommaient entre 300 et 600 microplastiques par jour. Nos valeurs moyennes étaient de l’ordre d’un million», a-t-il déclaré.

«Nous devons commencer à faire des études sur la santé pour en comprendre les implications. Nous travaillons déjà avec des collègues pour voir quels boutons du système immunitaire commencent à presser ces particules», a expliqué Boland.

Tout en reconnaissant que le corps humain expulse un grand nombre de ces particules, il a également déclaré qu’il fallait déterminer combien d’entre elles peuvent être absorbées dans le sang et voyager vers d’autres parties du corps.

«Je me suis déjà débarrassé de tous ces contenants (de nourriture) que j’utilisais auparavant. Et si j’avais de jeunes enfants, je changerais ma façon de préparer (le lait en poudre)», a déclaré Boland. «Le message est le principe de précaution».

Un appel à la prudence

Il est bien connu que l’homme consomme et inhale des microplastiques par le biais de la nourriture et de l’eau. Ce sont des éléments qui contaminent quotidiennement la planète, de la neige arctique et des sols alpins aux océans les plus profonds. Les scientifiques craignent que ces particules puissent transporter des agents pathogènes ou des produits chimiques toxiques dans le corps.

Le professeur Liwen Xiao du Trinity College s’est exprimé sur le sujet. «Notre étude indique que ces produits (biberons) sont une source importante de microplastiques. Cela signifie que les voies d’exposition sont beaucoup plus proches de nous qu’on ne le pensait auparavant».

Au total, un bébé de 12 mois consomme en moyenne 1,5 million de microplastiques par jour, selon les estimations des chercheurs.

Le scientifique Philipp Schwabl, de l’Université de Médecine de Vienne, en Autriche, ne fait pas partie de l’équipe de recherche pour l’étude publiée dans Nature Food. Toutefois, il a décrit cette découverte comme un jalon important mais non concluant. «L’ampleur de l’exposition aux microplastiques présentée ici peut sembler alarmante, mais les effets réels sur la santé des enfants nécessitent des recherches plus approfondies».

Pendant ce temps, Oliver Jones de l’Université RMIT de Melbourne, en Australie, a déclaré que les niveaux d’exposition des nourrissons étaient des estimations et non des mesures. «On ne faut pas que les parents se sentent mal d’utiliser des bouteilles en plastique. Cependant, cette étude montre que le problème des microplastiques est probablement beaucoup plus important que nous le pensions. C’est quelque chose dont nous devons vraiment commencer à nous occuper».