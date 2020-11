Pourquoi Evo n’est-il pas retourné en Bolivie pour l’inauguration de Luis Arce ?

Evo Morales a été président de l’État Plurinational de Bolivie entre 2006 et 2019. En novembre de la même année, il a été victime d’un coup d’État qui l’a contraint à fuir le pays, à la suite de menaces de mort contre lui. Cet événement a cédé la place à la dictature de l’ultra-catholique Jeanine Áñez, qui se terminera ce dimanche 8 novembre.

Précisément, la fin du gouvernement de facto d’Áñez vient avec la prise en charge de Luis Arce comme président élu. Arce, qui a été ministre de l’économie de Morales pendant de nombreuses années, a remporté les récentes élections avec plus de 55% des voix.

Cependant, dans une interview avec BBC Mundo, Morales a déclaré qu’il reviendrait dans son pays le 11 novembre. Ce sera jusqu’à trois jours après l’entrée en fonction de son partenaire du parti en tant que nouveau chef de l’État.

Dans l’interview, le chef du Mouvement pour le Socialisme (MAS) et le chef indigène Aymara, ont souligné qu’il n’aura pas un rôle de premier plan dans le Gouvernement d’Arce. Le nouveau président est considéré comme un dirigeant préparé, loyal et capable de réparer les dommages causés par le régime d’Áñez en un an seulement.

En ce sens, il a souligné que sa principale fonction, maintenant, sera de se consacrer à la formation de nouveaux cadres pour la Révolution Plurinationale. Son désir est de faire émerger des dirigeants politiques qui maintiennent le développement et la stabilité du pays, réalisés pendant son mandat.

De même, il a déclaré que dans sa vie personnelle, il se consacrerait à l’élevage d’un poisson appelé tambaquí (pacú, dans d’autres régions). C’est une entreprise commerciale qu’il réalisera à El Charape, une zone de jungle située au centre de la Bolivie. C’est dans cette région qu’est né le mouvement des producteurs de feuilles de coca qui l’a fait président.

L’entretien du BBC Mundo avec Evo Morales

Qu’ont fait les résultats du 18 octobre lorsque vous avez gagné votre match ?

Je savais que nous allions gagner avec plus de 50%. Dès le premier instant, j’ai senti qu’il y avait beaucoup de spontanéité et beaucoup d’engagement. De plus, après la crise économique provoquée par le gouvernement de facto … «Avec Evo et avec le processus de changement, nous étions meilleurs». Maintenant, quelle est la situation économique ? Ce résultat est la meilleure preuve qu’il n’y a pas eu de fraude l’an dernier, il y a eu un coup d’État.

Attribuez-vous la victoire de Luis Arce à la gestion du gouvernement transitoire de Jeanine Áñez ou au soutien populaire de votre parti ?

Ce sont deux choses. Le soutien de la population est grâce aux plus de 13 ans de gestion (de Morales) avec croissance économique, réduction de la pauvreté et mouvement économique. Les gens reconnaissent que l’année dernière avec Evo Morales, il était meilleur que maintenant.

Deuxièmement, il est clair que la gestion gouvernementale est mauvaise. Les mêmes camarades ont demandé à «Áñez de partir et Arturo Murillo» (ministre du gouvernement). Je leur ai dit que Murillo était notre directeur de campagne. Vous n’êtes pas obligé de lui demander de partir. Áñez doit être maintenu tant qu’il garantit des élections. Les coéquipiers ont parfaitement compris et nous avons gagné au premier tour.

Luis Arce a gagné cette année avec 55% des voix, vous avez obtenu 47% l’an dernier. Cela ne veut-il pas dire que vous avez suscité le rejet en Bolivie ?

Tout le monde peut avoir sa propre lecture. Mais ma lecture est qu’il y a un mouvement, il y a un vote dur. Ce vote est précisément dû aux résultats des administrations passées.

Deuxièmement, l’année dernière, il aurait également pris plus de 50%. C’était mon estimation. Nous avons été surpris par Chi (Chi Hyun Chung, un candidat conservateur qui en 2019 a obtenu près de 9% des voix). J’ai dit au cabinet que le Chi allait nous retirer notre vote. Je veux le dire très sincèrement, nous étions divisés. Certains ont dit qu’il allait prendre les votes de la droite, j’ai dit qu’il allait prendre le vote de notre part.

Je ne me souviens pas de la position de Lucho Arce à ce sujet, mais certains ministres ont dit que Chi allait supprimer le vote à droite. C’était la discussion au Cabinet. De toute évidence, nous devons reconnaître que tant d’années de gestion, tant de guerre sale et mensongère nous ont épuisés. Mais les gens n’avaient pas tort, nous devons poursuivre le processus de changement.

Evo : «Les gens avaient raison»

Ces résultats ne prouvent-ils pas qu’il fût temps de prendre sa retraite l’année dernière au lieu d’aller à une quatrième élection ?

J’étais convaincu. Vous pouvez revoir mes conférences de presse, j’ai dit que je terminais mon mandat, que je retournais à mon chaco (lopin de terre) pour travailler. Tous les mouvements sociaux et militants ont dit que la continuité était importante en raison des résultats que nous avions. J’ai accepté, non pas que j’ai décidé. On m’a demandé. Et maintenant vous pouvez voir que les gens avaient raison.

Vous êtes allé jusqu’à admettre que c’était peut-être une erreur de forcer une nouvelle élection …

Après le coup d’État, je l’ai dit de toute évidence peut-être. Mais maintenant, quand on voit la situation économique du pays, on voit que les gens avaient raison.

Les gens savent. La pandémie ? Il m’aurait envoyé la partie combattant la pandémie avec Cuba et la Chine. Équipement de première classe. Les gens avaient raison.

Que pensez-vous de toutes les voix qui demandent un renouvellement ? Quelque chose qui est signalé comme un facteur de victoire électorale comme celui qu’ils ont eu. On leur a dit de changer les chiffres, de changer les dirigeants et même de déplacer certains de leurs plus proches conseillers.

Certains collègues pensent qu’ils ont tort. Ils disent non à l’environnement Evo, mais l’environnement Evo qui a duré le plus longtemps est Lucho Arce avec David Choquehuanca (ancien chancelier et vice-président élu). Troisièmement, Juan Ramón (Quintana, ancien ministre de la présidence) et Roberto Aguilar (ancien ministre de l’éducation).

Voilà l’environnement. Le premier est Lucho, le second est David. Il y a des problèmes internes. Une confusion. J’espère revenir pour clarifier, aligner. D’après mon expérience, il est nécessaire de combiner les fondateurs, les anciennes autorités et une plus grande opportunité pour les nouvelles générations.

Que préférez-vous, un gouvernement composé d’organisations sociales ou un gouvernement qui a une forte présence de secteurs de la classe moyenne comme votre cabinet ?

Vous devez faire une combinaison. Classe moyenne, mouvements sociaux et régions. Certains collègues m’interrogent sur les «invités». J’ai intégré. Pour être une autorité élue ou nommée, il n’est pas toujours nécessaire d’être un dirigeant ou un ancien dirigeant.

Túpac Katari a dit à l’époque coloniale que les métis et les créoles s’organisent pour se battre ensemble pour notre territoire. C’est ce que je fais.

«Je retourne dans mon chaco»

Le vice-président élu David Choquehuanca a déclaré que les organisations sociales demandent que les «invités» ne reviennent pas, l’environnement que vous aviez …

Eh bien, cela me surprend. Pas que je sache de. Je le répète, qui est David, qui est Lucho ? Voilà l’environnement. Ce sont les doyens de l’environnement.

Comment vous sentez-vous de cesser d’être le protagoniste de la Bolivie après avoir pratiquement été le centre de la politique ? Qu’est-ce que ça fait de jouer un tel rôle ?

J’étais convaincu que tôt ou tard je devais arriver, que je devais aller à ma ferme. Ceci est normal. Non pas qu’Evo ait voulu être réélu. 5.000 dirigeants ont demandé que cela permette à Evo de donner une continuité qui a donné des résultats. Les gens n’avaient pas tort de dire qu’Evo continue.

Maintenant je retourne à mon chaco, au Chapare. Là, je retourne sur mes terres et ce sera ma tâche.

Vous semez à nouveau de la coca ?

Je vais me consacrer au tambaquí (poisson de rivière aussi appelé pacú), pour avoir une piscine de tambaquí. Mes coéquipiers du pool de tambaquí gagnent bien. En huit mois, vous avez 5000 $ de revenu net.

Lucho doit être le protagoniste

Vous avez dit que vous alliez retourner en Bolivie immédiatement après la victoire de Luis Arce, mais le chef de votre parti, Andrónico Rodríguez, a dit que ce serait plus tard. Quand comptez-vous retourner en Bolivie ?

Je tiens d’abord à remercier le Frère Président Alberto Fernández qui m’a proposé de m’emmener en Bolivie. J’imagine qu’il va entrer en possession (8 novembre). Là, le camarade Lucho Arce doit être le protagoniste. Je ne peux pas prendre la vedette, je reste.

Une fois que c’est planifié, ils s’organisent. C’est mon désir. Je serai de retour le 11 novembre. Le 11 (novembre 2019) j’ai quitté Chimoré (zone de jungle du bastion de Morales) pour sauver ma vie et le 11 je reviendrai vivant à Chimoré.

Puis vous revient exactement un an après de son départ …

C’est comme ça. Bien planifié. Merci à Pachamama et merci à Dieu.

Entrerez-vous par voie terrestre ?

C’est à débattre, mais nous arriverons le même jour.

On dit que vous allez vous consacrer à la formation de leaders sociaux et de cadres politiques. N’est-ce pas une sorte de retraite ? N’as-tu pas des aspirations à redevenir président ?

Je n’ai ces soucis pour rien. Mais oui, maintenant avec plus d’expérience, je veux partager ma lutte syndicale en tant que leader, partager mon expérience de gestion de l’État Plurinational en tant qu’ancien président. Hier soir, j’étais déjà dans un atelier avec des jeunes. Ce seront mes devoirs.

Cela signifie-t-il qu’Evo Morales n’est plus candidat à un poste ?

Je ne l’ai pas dans mes plans, je retourne dans mon chaco pour partager mon expérience.

Prendre soin de Lucho et du processus de changement

Dans une interview accordée à la BBC, le président élu Luis Arce a déclaré que vous n’alliez pas faire partie de son gouvernement. Que pensez-vous de ce qu’il dit ?

Je n’avais jamais pensé à ça. J’ai dit à Lucho Arce que je ne ferais pas partie, qu’ils ne me prennent pas en compte. Cela ne me correspond pas.

J’ai longuement parlé de la façon de partager des expériences, bien qu’il ait beaucoup d’expérience en gestion publique. Ma tâche sera des mouvements sociaux, comment prendre soin des principes idéologiques du parti. Prenez soin de Lucho et du processus de changement.

Alors, quel poids aura Evo Morales dans les années à venir et dans le prochain gouvernement ?

Rien. J’ai demandé à ne rien faire. Je ne proposerai aucun ministre. L’élection des ministres relève de la responsabilité du président. Non pas parce que je suis président du parti ou directeur de campagne, je peux être imposant. Je ne vais pas le faire. Je sais que le président a besoin de personnes dignes de confiance.

Je recommande aux mouvements sociaux, aux militants, de ne pas essayer d’imposer des ministres. Laissez frère Lucho s’organiser.

Vous connaissiez de très près Rafael Correa, n’avez-vous pas peur que Luis Arce devienne Lenín Moreno ?

Je suis très confiant et je ne pense même pas cela. Il a une formation idéologique, il vient du Parti Socialiste et plus tard, il a rejoint le Mouvement pour le Socialisme (un parti dirigé par Morales). Nous avons uni tous les partis de gauche. Si j’ai contribué quelque chose, c’était pour unir, unir et unir.

Juan Manuel Santos est un autre exemple de non-contrôle avec la rupture avec Álvaro Uribe en Colombie …

Lucho vient d’un parti de gauche bien connu à son époque. Je n’ai aucun souci du tout.