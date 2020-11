«C’est un massacre aux frontières de l’Europe»: les migrants de la Méditerranée

Les grands réseaux de médias dictent généralement quelles questions sont débattues dans l’opinion publique mondiale et lesquelles ne le sont pas. Dans le cas des crises migratoires, l’exode vénézuélien ou la tragédie humanitaire prévaut toujours à la frontière gringo-mexicaine. Cependant, tout ce qui se passe en Méditerranée est un problème assez invisible. Oui, il est signalé, mais il est immédiatement minimisé.

Entre le mardi 10 et le jeudi 12 novembre, quatre épaves ont coûté la vie à au moins 110 migrants. Cela comprend 74 personnes dont les corps ont été échoués sur la plage d’al-Khums dans l’ouest de la Libye.

Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le 12 novembre, un bateau transportant au moins 121 personnes a fait naufrage. Bien que les garde-côtes et les pêcheurs aient transporté 47 survivants à terre, 74 autres corps flottaient dans la mer, dont des femmes et des enfants.

Quelques heures après ce sauvetage, l’ONG Médecins sans Frontières (MSF) a aidé trois femmes qui ont survécu à un autre naufrage. A cette occasion, au moins 20 migrants se sont noyés au large de Sorman, également en Libye.

«Secourus par des pêcheurs locaux, ils étaient sous le choc et terrifiés», a écrit MSF sur Twitter. «Ils ont vu leurs proches disparaître sous les vagues, mourir sous leurs yeux», a rapporté The Guardian.

Mais ce ne sont pas les seuls cas. Les passeurs profitent de la saison d’automne pour envoyer des centaines de migrants à la mer au cours de ces semaines. Selon plusieurs ONG humanitaires contactées par le journal britannique, la plupart des voyages se terminent par une tragédie.

Naufrages de la mort

Le mercredi 11 novembre, six personnes sont mortes après avoir renversé le bateau dans lequel elles voyageaient avec une centaine de migrants. La tragédie s’est également produite au large des côtes libyennes et un bébé de six mois figurait parmi les victimes.

Bien qu’il ait survécu au naufrage, l’enfant est mort à bord d’un bateau de sauvetage. Au moins cinq autres demandeurs d’asile sont décédés des suites de cet incident.

«Il s’agit d’un massacre aux frontières de l’Europe», a déclaré un porte-parole d’Alarm Phone, une hotline pour les navires de migrants en détresse. «Que pouvons-nous dire d’autre? Nous appelons à des changements radicaux depuis des années et les mourants continuent. C’est dévastateur».

De son côté, Open Arms a écrit sur Twitter: «Malgré l’énorme engagement de notre équipe médicale, un bébé de six mois vient de mourir. Nous avons demandé une évacuation urgente pour lui et d’autres personnes dans un état grave, mais cela n’a pas été réalisé. Quelle douleur!».

Le bateau aurait quitté Sabratha, en Libye, mais a commencé à se dégonfler après quelques heures. Après qu’un avion de patrouille de l’agence européenne Frontex a sonné l’alarme, le navire Open Arms est rapidement intervenu.

«Lorsque nos sauveteurs sont arrivés, ils se sont retrouvés devant une scène dramatique», a déclaré Riccardo Gatti, président d’Open Arms Italie. «Des centaines de personnes ont été retrouvées dans l’eau, en pleine mer, certaines étaient des enfants».

Voyant l’état du bébé, ils ont demandé aux autorités maltaises et italiennes de l’évacuer pour un traitement médical. Cependant, lorsque les garde-côtes italiens sont arrivés, il était déjà mort.

«Tout cela s’est passé à quelques kilomètres d’une Europe indifférente. Au lieu de préparer un système de recherche et de sauvetage structuré, ils continuent de se mettre la tête dans le sable, faisant semblant de ne pas voir le cimetière qu’est devenue la mer Méditerranée», dénonce l’ONG.

Un drame répété en Méditerranée

Le mardi 10 novembre, un autre enfant, dont l’âge est inconnu, faisait partie des 13 personnes tuées dans un autre naufrage. Les onze survivants ont été renvoyés en Libye, a rapporté le porte-parole de l’OIM, Flavio Di Giacomo, cité par The Guardian.

Rien qu’en 2020, «plus de 10 300 migrants ont été interceptés en mer et renvoyés dans la dangereuse Libye», déplore Di Giacomo. Il a même souligné que 575 personnes sont mortes en Méditerranée centrale, bien que le nombre réel soit considérablement plus élevé.

Open Arms est actuellement le seul navire de sauvetage des ONG opérant en Méditerranée Centrale. De nombreux autres bateaux de sauvetage sont bloqués dans les ports italiens car les autorités refusent d’autoriser leur départ.

«Regardez-vous l’Union Européenne?» A écrit MSF sur Twitter. «Augmentez les capacités de recherche et de sauvetage ou sauvez des vies».

Plus tôt, le 30 octobre, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (ACNUR) a appelé à redoubler d’efforts pour lutter contre les gangs de trafic d’êtres humains. Ce jour-là, au moins 140 migrants se sont noyés au large des côtes du Sénégal. Il s’agit du naufrage le plus meurtrier jamais enregistré cette année.

Tous ces décès surviennent au milieu d’une énorme augmentation du nombre de migrants et de réfugiés empruntant la dangereuse route de l’Atlantique entre l’Afrique et les îles Canaries.

Le naufrage le plus meurtrier de l’année

L’OIM a signalé qu’un bateau transportant 200 personnes avait quitté Mbour au Sénégal, à destination des îles Canaries. En quelques heures de route, le bateau a pris feu et a coulé près de Saint-Louis.

Au total, 59 ont été secourus par des bateaux de pêche à proximité et les marines sénégalaise et espagnole. Mais, seuls 20 corps sans vie ont été retrouvés. À cet égard, un survivant a déclaré qu’il avait été impossible de compter le nombre de passagers sur le bateau.

Selon les médias britanniques, avant d’être remis aux autorités sénégalaises, le jeune homme de 20 ans a déclaré: «Quand il a explosé, tout le monde n’a pas pu s’échapper et survivre». Il a ensuite décrit comment il a attrapé un bidon en plastique, l’a jeté à l’eau, puis a plongé après lui.

«C’était une bagarre pour les canettes (…) J’ai passé trois heures à le tenir. Lorsque le bateau a explosé, j’ai vu des gens, peut-être morts, des deux côtés de moi, mais je pensais juste à me sauver», va-t-il déclaré.

Cet incident a précédé un autre survenu le lundi 2 novembre. Ce jour-là, un navire de la marine sénégalaise est entré en collision avec un autre plein de migrants tentant de s’échapper. Selon les autorités, ils n’ont pu sauver que 39 personnes, mais beaucoup plus se sont noyées dans ces eaux méditerranéennes.

Combien de temps cette tragédie humanitaire persistera-t-elle?

L’ACNUR assure que cette route gagne à nouveau en «popularité». Parmi les causes, il a souligné les conflits armés en Afrique et la fermeture des frontières terrestres en raison du coronavirus. Aussi en raison des contrôles plus importants dans certains pays d’Afrique du Nord.

«C’est une tendance qui se poursuivra, en particulier dans le contexte actuel», a déclaré María Jesús Vega, porte-parole du HCR en Espagne. «Nous devons faire beaucoup plus pour lutter contre ces mafias impitoyables qui se réorganisent pour jouer avec la vie des gens».

Il a même dénoncé que de nombreuses personnes sont torturées et maltraitées par des trafiquants avant de monter sur un bateau. «Ensuite, il y a le voyage lui-même, qui est très long et dangereux et peut prendre des jours, voire des semaines. C’est la route la plus meurtrière. Certains de ces bateaux transportent 100 ou 200 personnes et tous mettent leur vie en danger».

Les entretiens d’ACNUR avec 130 hommes et femmes en août dernier ont révélé certaines des causes de la migration. Beaucoup ont affirmé avoir fui la violence aveugle dans la région de Sahel, une ceinture de 5.400 kilomètres à travers l’Afrique. Pendant ce temps, d’autres ont déclaré que la pandémie avait aggravé leur situation déjà précaire.

«Les proportions varient, mais plus de 30% de ces personnes sont originaires du Mali. Il y a aussi beaucoup de Marocains et de personnes de Côte d’Ivoire, du Sénégal et de Guinée», a déclaré Vega. «La plupart sont des hommes, mais 20% sont des femmes et 12% sont des enfants».

Vega a souligné qu’une «bonne réponse coordonnée» des gouvernements locaux, régionaux et centraux est nécessaire. Il a également fait valoir que des interprètes et des conseillers juridiques devraient être affectés à l’identification, à l’assistance et à la protection des personnes susceptibles d’avoir droit à l’asile.

La tragédie de la Méditerranée en chiffres

L’OIM compte l’arrivée de 11.006 migrants aux îles Canaries depuis janvier de cette année, environ 4.925 en octobre seulement. En 2019, 2.557 migrants sont arrivés dans l’archipel, contre 1.307 en 2018.

En outre, ils estiment que 414 personnes sont mortes en essayant d’atteindre les îles Canaries jusqu’à présent cette année. Ce nombre est presque le double des 210 décès enregistrés en 2019.

Dans une interview avec The Guardian, la secrétaire d’État espagnole aux migrations, Hana Jalloul, a déclaré que le problème nécessitait une réponse internationale coordonnée.

«Il est clair que tout le monde se rend compte que nous ne pourrons faire face à ce phénomène que si nous travaillons dans les pays d’origine». a- t-il déclaré. «Mais nous devons également nous concentrer sur les mafias qui abusent de ces gens et poussent un rêve qui se termine par la mort en mer», va-t-il déclaré.