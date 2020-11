«Duque fait l’éloge de son combat contre la drogue en Colombie : ment-lui ou a-lui des raisons pour célébrer?

Le président colombien Iván Duque a assuré que 2020 restera dans les mémoires comme l’année la plus réussie dans la lutte contre la drogue. Il essaie même de vendre cette «idée» comme une réalisation de son gouvernement. Le problème est que la Colombie continue d’être le plus grand producteur et exportateur de drogues au monde, en particulier de cocaïne.

Fin 2019, la responsable de l’enquête de l’Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC, pour son acronyme en anglais), Angela Me, a présenté un rapport détaillé sur cette question. Le rapport reflète une augmentation de la production mondiale de drogues et des décès liés à son utilisation.

En ce sens, il a condamné le régime Uribe de Duque. Le texte confirme que la Colombie produit et distribue plus de 70% de la cocaïne consommée dans le monde.

Estos son los trágicos hechos del fin de semana de horror en contra de la paz. En medio de una pandemia, de calamidades climáticas y de la indiferencia del gobierno. @IvanDuque pic.twitter.com/P2cvZ6yYGL — 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 ​🇿 (@Indepaz) November 16, 2020

Le rapport soutient que le Gouvernement colombien ne fait pratiquement rien pour lutter contre les mafias du trafic de drogue. Il ajoute qu’il ne confronte pas avec détermination les groupes paramilitaires qui produisent et distribuent de la cocaïne à la tonne.

Pour l’ONU, l’État colombien est absent sur une grande partie du territoire. Par conséquent, leur négligence permet aux trafiquants de drogue et aux paramilitaires d’augmenter la production et la distribution de drogue, de manière massive et incontrôlée.

L’agence estime qu’environ 450.000 familles vivent à proximité des zones de production de cocaïne. Là, ils sont victimes de menaces constantes de la part de gangsters et de groupes paramilitaires qui produisent et distribuent de la drogue.

Permissivité de l’État ou narco-état ?

La permissivité de l’État se manifeste également dans les massacres sanglants subis par la population, en particulier les ruraux et les paysans. Sous le régime Duque, plus de 1.000 victimes assassinées sont dénombrées. Cette statistique comprend les dirigeants sociaux, autochtones et politiques, les ex-guérilleros qui ont signé les accords de paix, entre autres.

Le même rapport révèle que les États-Unis restent le pays qui consomme le plus de cocaïne colombienne. C’est une situation incompréhensible, puisque le pays nord-américain a des décennies à «travailler» directement dans la lutte contre la drogue. Ils ont même sept bases militaires dans ce pays.

La situation en Colombie est assez similaire à celle en Afghanistan. Dans le pays asiatique, la production d’héroïne a augmenté après l’arrivée des troupes nord-américaines envahissantes. De plus, sa présence coïncide avec l’épidémie d’opioïdes américaine qui a fait plus de 100.000 victimes ces dernières années.

La réalité dans ce pays sud-américain est si grave que même le président Donald Trump s’est prononcé. Après avoir appris les détails du rapport de l’ONU, le magnat a publiquement réclamé Duque pour son inefficacité.

Le président a menacé d’éliminer la certification de la Colombie en tant que pays engagé dans la lutte contre la drogue. De même, il a averti de l’inclure sur la liste noire, où les pays qui ne respectent pas leurs engagements internationaux contre le trafic de drogue sont répertoriés.

Cependant, Trump n’a pas dit un mot sur les politiques américaines visant à empêcher l’entrée de la cocaïne colombienne. Il a beaucoup moins évoqué le processus de distribution interne du médicament.

Esta mañana hicieron el levantamiento del cadáver de Alison De Jesús Pérez, un jóven de 14 años en la vereda Bolbillal del corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca.



El papel y el asesinato de Alison denotan el control de los grupos criminales y la ausencia total del Estado. https://t.co/GKImSHLLTC — 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 ​🇿 (@Indepaz) November 18, 2020

2020 : année de terreur en Colombie

Duque a laissé plus de 1000 morts dans son sillage, parmi des dirigeants sociaux, syndicaux, politiques, paysans et autochtones. Tout s’est passé après l’abolition des accords de paix, à la demande de son patron et mentor, Álvaro Uribe.

Les massacres continus perpétrés en Colombie ne sont pas exclusifs à l’administration Duque, mais un héritage du régime Uribe, célèbre pour l’implantation de soi-disant «faux positifs». Ces crimes contre l’humanité sont aujourd’hui condamnés par l’ensemble de la société colombienne.

2020, que Duque qualifie de «réussie» en matière de lutte contre la drogue, est totalement assombrie par la crise sanitaire. C’est le produit de la terrible administration de votre gouvernement face à la pandémie COVID-19. Mais, à part tout, la Colombie connaît une autre épidémie : la violence généralisée et la vague de massacres soutenus.

Este país “provida” no es para las niñas.



Neilys Salas era una niña del Pueblo Wayuu y tenía 12 años, el 14 de noviembre desapareció y el 15 de noviembre su cuerpo fue encontrado sin vida: se la llevaron arrastrada, fue ASESINADA e INCINERADA. pic.twitter.com/67lxmMRIBu — Tatiana Ramírez. (@Tati_Ramirez) November 17, 2020

Duque semble vouloir cacher que, de janvier à septembre 2020, au moins 74 massacres ont été perpétrés. Les victimes mortelles comptaient au moins 291 dirigeants et défenseurs des droits humains. Ses auteurs étaient l’armée, la police et les groupes narco-paramilitaires. Ces personnages appartiennent à l’Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz) de Colombie.

Ces données montrent que Duque ne se soucie pas, ni de la lutte contre la drogue, ni de l’éradication de la violence intrinsèque dans le pays. Les gens le savent et c’est pourquoi les manifestations populaires massives qui ont lieu dans différentes villes. A Bogotá, par exemple, ils demandent la démission du président Uribe et même son emprisonnement.

Les secteurs qui manifestent pacifiquement sont victimes de violations répétées des droits humains. Parmi leurs revendications figurent le droit à la terre, à mener une vie digne et durable, à participer à la politique, à être reconnus comme des interlocuteurs valables par le Gouvernement et à promouvoir les processus de substitution des économies illégales sur leurs territoires.