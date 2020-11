«Israël reçoit une dose de sa propre médecine : violence, répression et criminalisation ?

La police israélienne a arrêté un groupe de citoyens manifestant devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem-Ouest. Les manifestants y ont campé pendant deux semaines et ont refusé de partir jusqu’à la démission du Premier Ministre.

L’une des personnes arrêtées était Amir Haskel, 67 ans, pilote à la retraite de l’armée de l’air avec le grade de brigadier général. Ce vétéran considère le retrait de Netanyahu comme la première étape nécessaire dans un processus de changement. «La plus grande menace pour Israël n’est pas l’Iran, le Hezbollah ou le Hamas…ce sont les divisions internes de notre société», a-t-il souligné.

Netanyahu est le plus ancien Premier Ministre israélien au pouvoir – 11 ans d’affilée. En outre, il est le premier en fonction à être poursuivi, car il fait actuellement l’objet d’une enquête pour trois affaires de corruption, de fraude et d’abus de confiance.

Bien que les manifestations aient commencé en 2016, avec le premier processus judiciaire à leur encontre, la situation s’est aggravée cette année. La pandémie de coronavirus a paralysé l’économie et les Israéliens – pour la plupart de jeunes adultes – sont venus manifester en masse. Cependant, ils sont dans la rue depuis des mois et les médias traditionnels gardent leurs manifestations dans l’oubli.

Depuis cinq mois, des dizaines de milliers d’Israéliens sont dans la rue et demandent la démission de Netanyahu. Selon The Guardian, ils exigent qu’il s’excuse pour sa corruption et pour ne pas gérer efficacement la pandémie. Ils condamnent également son «illusion de grandeur», car ils assurent «qu’il ferait n’importe quoi» pour être au-dessus de la justice.

Il y a des manifestations devant la résidence officielle de Netanyahu et à proximité de sa maison privée à Tel Aviv. Mais, les flambées s’étendent à au moins un millier de secteurs du pays, dont certaines villes considérées comme des bastions de la droite.

Ses organisateurs affirment que le nombre de manifestants dépasse 250.000, plus de 20.000 riens qu’à Jérusalem. La réponse de Netanyahu et de son cabinet est de les condamner comme «anarchistes», «propagateurs de maladies» et «pions financés par l’Iran».

La crise en Israël est sans égal dans l’histoire récente. Plus d’un million de personnes sont au chômage dans un pays de seulement neuf millions d’habitants. Les activités culturelles et la vie sociale sont pratiquement inexistantes. La capacité des personnes à voyager à l’extérieur du pays est sévèrement limitée.

La situation a conduit des dizaines de milliers d’Israéliens à pratiquer la désobéissance civile. Le Gouvernement a réagi par la violence contre un segment de la population juive qui n’était pas au courant de la brutalité policière dans son pays, celle que les Palestiniens subissent chaque jour depuis des décennies.

Devant les informations faisant état de violations des droits de l’homme, le Gouvernement tourne les yeux du côté opposé et garde le silence. Les Israéliens reçoivent des doses de leur propre médicament, car ils rendent eux-mêmes invisibles et ignorent le génocide contre le peuple palestinien.

Il y a des années, en 2011, les manifestations se concentraient sur le coût de la vie élevé et les problèmes sociaux. Aujourd’hui, dans les manifestations, on peut voir des affiches avec des messages exclusivement politiques et la demande commune est la démission de Netanyahu.

Quand la situation dans les rues a empiré

Les manifestations se sont intensifiées en septembre, avec la deuxième vague de cas de COVID-19 et l’un des taux d’infection les plus élevés au monde. Le gouvernement a imposé un blocus strict et a décrété des amendes contre ceux qui ne portaient pas de masque.

Il a également promulgué des règlements d’urgence qui limitent tout rassemblement à un maximum de 20 personnes. Les médias israéliens affirment que la mesure a été prise, mais rien ne prouve que les manifestations contribuent à l’augmentation des cas.

Une enquête menée par l’Institut Israélien de la Démocratie a révélé que les manifestants estiment que le deuxième blocus visait à arrêter les manifestations et non pour des raisons de santé.

Ensuite, le mécontentement dans le pays a augmenté, avec tellement de protestations que les autorités n’ont pas pu les contenir. Face à cette impuissance, les forces de l’ordre ont eu recours à une répression violente, tandis que les détenus et les blessés se comptent par centaines. Le peuple israélien est victime de la répression que les palestiniens, les juifs éthiopiens et les juifs orthodoxes subissent depuis des années.

Les manifestants refusent d’écouter les appels de la police à l’expulsion et se mobilisent pour échapper aux barricades. Ils refusent également de donner leurs papiers d’identité et affirment qu’ils ne paieront aucune amende.

«Tout a été politisé avec un discours axé sur la corruption gouvernementale. Les gens n’ont pas de travail, ils n’ont pas peur, mais ils ont le temps de rester dans la rue», a déclaré Ori Givati, un activiste qui a été arrêté à plusieurs reprises, a rapporté The Guardian.

Ori Givati ​​a fait une comparaison singulière : «Je ne crois plus que la police me protège. Je n’y ai pas cru depuis longtemps après mes expériences en Cisjordanie. Mais jusqu’à ce que vous en fassiez l’expérience et que vous soyez attaqué, vous ne le ressentez pas». Puis il a ajouté : «Quand je suis arrêté en Cisjordanie, il n’y a pas des milliers de personnes qui me soutiennent. Ici à Balfour, quand ils vous arrêtent, vous êtes un héros».

La violence policière Netanyahu

De nombreux Israéliens ont déclaré aux médias qu’ils avaient été acculés une nuit par des policiers et délibérément aspergés d’un canon à eau. Bien qu’ils aient supplié de vouloir rentrer chez eux, au moins 50 ont été détenus. Malgré les arrestations massives, pas un seul manifestant n’a été inculpé.

«Les arrestations sont le moyen par la police d’écraser les manifestations», a dénoncé l’avocat israélien des droits humains Gaby Lasky. Elle défend le droit de manifester pour les militants des droits humains – Israéliens et Palestiniens – depuis des années.

La police applique également la technique «chaldéenne», enfermant les manifestants dans une zone spécifique et ne les laissant pas sortir pendant une période prolongée. «C’est une nouvelle tactique», a dénoncé Lasky. «Cela va non seulement à l’encontre des mesures d’isolement social contre le COVID-19, mais c’est aussi traumatisant et mentalement dommageable».

Selon Lasky, plusieurs militants disent être surveillés par des policiers en civil. Ils infiltrent les manifestations pour découvrir qui est les dirigeants et les arrêter. «C’est un pilier de la tactique militaire israélienne en Cisjordanie occupée. C’est ce qu’on appelle le «moteur principal», un terme militaire. L’idée est que si vous supprimez les principaux militants, les manifestations s’essoufflent », a expliqué Lasky, cité par The Guardian.

Quelle est la position des Palestiniens en Israël

Le segment de la société le plus familier avec la répression est celui des Palestiniens, qui représentent plus de 20% de la population. Cependant, ces derniers mois, ils ont été remarquablement absents des manifestations. L’avocat a fait valoir que les palestiniens trouvent la demande de «sauver ou restaurer la démocratie israélienne» déplacée. D’après son expérience, Israël n’a jamais établi une démocratie à part entière.

Ayman Odeh, un homme politique palestinien israélien, a été cité par les médias britanniques. «Les citoyens palestiniens voient les manifestants se battre pour sauver une démocratie qu’ils n’ont jamais eue eux-mêmes et déplorent un abus de confiance avec l’État qu’ils n’ont jamais connu».

Et il ajoute que, au milieu de leur incongruité, «toute une génération de Juifs est confrontée, pour la première fois, à la brutalité policière. Mais ne vous y trompez pas, c’est encore beaucoup plus doux que ce à quoi les citoyens arabes sont confrontés».

Les manifestations sont actives, spontanées et dynamiques. Il met en évidence les différences idéologiques et tactiques entre les manifestants plus âgés et plus jeunes. Les premiers cherchent à entretenir de bonnes relations avec les autorités. Pendant ce temps, ces derniers sont prêts à les défier et à être arrêtés à plusieurs reprises.

De plus, pour les jeunes, la demande va bien au-delà du retrait de Netanyahu. «Notre discours parle d’égalité, de droits individuels, de bien-être, de paix, d’occupation, de justice distributive», a déclaré Maayan Amran, 37 ans.

Amran raconte que dans certaines manifestations, le chant «Justice pour Iyad» est entendu. Voici Iyad al- Hallaq, un Palestinien autiste vivant à Jérusalem qui a été abattu par la police des frontières en mai alors qu’il se rendait à l’école.

Les effets de la pandémie

La mauvaise gestion de la pandémie et la crise économique qui en a résulté ont également incité davantage d’Israéliens à manifester. «La séquestration a transformé chaque citoyen en un transgresseur de la loi», a déclaré Ohad Nevo, un activiste de 33 ans, cité par les médias britanniques.

«Un acte aussi élémentaire que de quitter votre domicile est devenu une désobéissance civile. La situation a permis un réveil populaire alors que les gens voient comment l’État peut nous retirer nos droits fondamentaux, nous plaçant sur une base plus proche des ultra-orthodoxes, des palestiniens et des éthiopiens», a-t-il expliqué. Ses propos, bien que xénophobes, reflètent la pensée d’une grande partie de la société israélienne.

Pour Akiva Novick, journaliste au radiodiffuseur public, il y a des signes que les manifestants parviennent à se mettre à la place de Netanyahu. «Il devient fou. Le Likoud est obsédé par ces manifestations. Les ministres décrivent des réunions au cours desquelles ils se concentrent uniquement sur la manière de les arrêter», a-t-il déclaré.

De même, Novick ouvre un peu le tableau pour ceux qui pensent que le départ de Netanyahu pourrait conduire à un gouvernement plus social. «S’il y a une alternative autre que Netanyahu, c’est aussi à droite. Le peuple israélien se déplace toujours vers la droite. Qui pensait que le mécontentement ferait tourner Israël vers la gauche imagine simplement des choses».

Malgré cela, les militants en Israël sont enthousiasmés par la victoire de Joe Biden aux États-Unis. Dans les rues, le cri commun entendu lors des manifestations est : «Trump est sorti, Netanyahu, vous êtes le suivant».