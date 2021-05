Équateur: Guillermo Lasso accède à la présidence. Quelle est la suite ?

Après quatre ans, ce lundi, s’achève le mandat du qualifié de plus grand traître de l’histoire de l’Equateur : Lenín Moreno. Le cycle anticorreista de Moreno se terminera par une cérémonie au cours de laquelle il remettra le poste à Guillermo Lasso, qui poursuivra sûrement la politique qui a conquis son prédécesseur, mais qui arrive dans des conditions qui ne semblent pas être les plus optimales pour gouverner à l’aise.

Alfredo Serrano Mancilla, docteur en Economie Appliquée et directeur du Centre Latino-Américain Stratégique de Géopolitique (CELAG), a écrit un article d’opinion sur le site web de cette institution, dans lequel il décrit le scénario possible auquel l’homme d’affaires Guillermo Lasso sera confronté en accédant à la présidence de l’Équateur.

«Si une équipe de football gagne aux tirs au but lors d’une finale, elle sera championne. Cependant, ils ne pourront jamais se vanter d’avoir gagné par un raz-de-marée. Toute (auto)illusion qui les amène à se croire bien supérieurs à leurs adversaires pourrait être le premier pas vers la prochaine défaite. Une pensée extrême axée sur les résultats provoque un tel aveuglement que nous sommes souvent incapables de mesurer notre victoire. Ou notre défaite», explique-t-il.

A ce sujet, il commente que par exemple, l’homme d’affaires également et ancien président de l’Argentine, Mauricio Macri, a eu besoin d’un second tour pour gagner en Argentine en 2015. «Au premier tour, il n’a obtenu le soutien que de 26,7% de l’ensemble de l’électorat. C’était sa vraie force. Ce qu’il a obtenu au second tour est réel, mais soumis à un scénario conditionnel».

«Confondre le premier avec le second – se croire plus fort qu’on ne l’est – conduit à de graves erreurs. Ni l’excès de confiance, ni la sous-estimation de votre adversaire lorsqu’il vous a fait match nul – ou même gagné en première instance – ne sont bons conseillers. Ni dans le football ni dans la politique», ajoute-t-il.

Guillermo Lasso doit bien choisir

Dans le cas de l’Équateur, Guillermo Lasso doit choisir la voie à suivre, celle de gouverner avec un complexe de supériorité, en se considérant comme un président tout-puissant après sa victoire au second tour, ou si, au contraire, il assume modestement qu’il a gagné, mais qu’il devra gouverner en tenant compte du fait qu’au premier tour il n’a obtenu que 13,96% des listes électorales, ce qui équivaut à 19,74% du vote valide, et qu’à l’Assemblée, il n’a que 12 députés sur 137.

Prendre une voie ou l’autre sera décisif pour son avenir et sa stabilité institutionnelle. Quatre ans, c’est trop long pour vouloir gouverner seul ou à partir d’une position de force qu’il n’a pas. Il est incontestable que le fait de détenir le pouvoir exécutif lui donnera une grande force pour gérer le pays à sa façon, mais cela ne suffit pas s’il veut mettre en œuvre un programme ‘Lasso à cent pour cent’. Il n’a d’autre choix que de rechercher des accords qui vont au-delà des pactes éphémères fondés sur une répartition des quotas de pouvoir en faveur de certains dirigeants politiques.

Un exemple est ce qui s’est passé pour l’élection des postes à l’Assemblée, qui s’est terminée par un pacte entre CREO, son parti, et une majorité de la direction de Pachakutik pour que cette formation occupe la Présidence. Cet accord a des bases très faibles en dehors des couloirs législatifs.

L’alliance entre ‘Le Banquier’ et ‘Les Dirigeants Indigènes’, un oxymore dans la pratique, ne servira qu’à donner un coup de fouet à l’agenda législatif. Mais lorsque les politiques et les initiatives commenceront à être discutées, il est très probable que l’Exécutif aura de grandes difficultés à obtenir des majorités. Et, plus important encore, d’avoir le soutien d’une population équatorienne idéologiquement très diverse, mais qui a plus que démontré sa capacité à se mobiliser lorsque des décisions sont prises à son encontre (même si elle n’est pas trop partisane).

Lasso aura une opposition très multiforme. Sur le plan politique, il sera confronté au corréisme, avec un banc de 49 membres de l’assemblée et avec un vote au premier tour supérieur au sien et au second tour pas si éloigné (à peine quatre cents voix de différence). Si cette force se consacre à faire une opposition frontale, sans concessions, en écoutant la rue et en se mettant à l’écoute des problèmes du peuple, elle sera un sujet politique de plus en plus important avec lequel Lasso devra se disputer dans une clé démocratique.

L’opposition en Équateur

Mais l’opposition politique viendra aussi d’autres côtés : (a) le mouvement indigène, qui va au-delà d’un pourcentage significatif de ses dirigeants capitulards (il reste des dirigeants comme Leonidas Iza, qui donneront beaucoup de choses à dire, et quelques bases qui ont voté nullement et non en faveur de Lasso) ; b) le vieux Parti Social-Chrétien, avec lequel il a déjà eu un premier clash au début de la nouvelle année législative (bien qu’ils finiront probablement par se comprendre plus tôt que prévu car ils partagent presque le même corpus idéologique) ; c) un secteur citoyen non affilié à un parti, qui a représenté électoralement près de 30 points de vote au premier tour (ils ont voté pour Xavier Hervas et d’autres candidats).

À ce tableau complexe, il faut ajouter l’aspect économique, lui aussi vu sous différents angles. D’une part, à court terme, l’impatience de la population pour la résolution d’une situation extrêmement délicate qui affecte les salaires, l’emploi, les dettes familiales, etc. D’autre part, la pression du Fonds monétaire international et de ce qu’ils appellent ‘le marché’ pour prendre des décisions qui vont précisément à l’encontre des citoyens.

Et enfin, la difficulté pour Lasso de concilier le traitement favorable qu’il réserve au secteur le plus proche de lui, le secteur financier, ainsi qu’à ses alliés économiques, par rapport aux autres groupes d’entreprises. Il ne faut pas oublier que le pouvoir économique n’est jamais monolithique. Et Lenín a pu plaire à tout le monde parce qu’il n’appartenait à aucun camp. Le cas de Lasso est différent.

Rien n’est figé dans la pierre. Nous verrons si Lasso part du principe qu’il est un ‘Président Faible’ et agit en conséquence ou si, au contraire, il choisit de se déguiser en Superman pour finir par être Macri, Duque, Kuczynski ou même Piñera lui-même. C’est une mauvaise époque pour être un extrémiste néolibéral.