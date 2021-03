Faux positifs : étaient-ils les seuls crimes ordonnés par Uribe en Colombie ?

Ces derniers jours, trois rapports ont sapé la crédibilité du gouvernement de la Colombie dans sa prétendue lutte pour la justice. D’une part, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (ACNUHD) a enregistré 76 massacres en 2020, avec un total de 292 personnes tuées.

De même, une enquête du journal américain Financial Times a conclu que le pays sud-américain reste le plus grand producteur de cocaïne au monde. En fait, les chiffres actuels dépassent de loin ceux enregistrés à l’époque de Pablo Escobar Gaviria.

Mais le plus controversé a peut-être été le rapport de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP). Cet organisme a déterminé qu’en Colombie, entre 2002 et 2008, au moins 6.402 civils colombiens ont été victimes de faux positifs. Cela signifie qu’il y a eu près de 1.000 meurtres par an pendant les sept années du gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez.

Cette situation rappelle que la pratique des faux positifs – le meurtre d’innocents pour les faire passer pour des guérilleros tués au combat – n’est pas le seul crime commis par l’administration Uribe. Ce n’est qu’une des nombreuses questions que nous examinons aujourd’hui. Le plus incroyable est peut-être que, face à tant de crimes contre l’humanité, il n’y a pas encore eu de scandale mondial impliquant la Colombie.

Pas un seul scandale en Colombie

Depuis l’époque d’Uribe, le Gouvernement colombien offre de l’argent à quiconque informe, capture ou tue des guérilleros. Eh bien, ils ne les appellent pas comme ça, ils les appellent comme le dictent les États-Unis : «terroristes». En d’autres termes, l’État met à prix la tête des êtres humains et récompense la trahison.

Parmi les nombreux rapports de «terroristes» tués, la plupart étaient en fait de jeunes hommes recrutés comme paramilitaires. Ils étaient tous habillés en treillis militaire et tués pour la présentation et la récompense. Ces crimes pourraient faire l’objet d’un scandale international. Mais, au contraire, ils ont à peine fait parler d’eux une fois et ont ensuite disparu des médias.

En plus des faux positifs, d’autres phénomènes sociaux tragiques se sont multipliés. Il s’agit notamment des assassinats à gages, de la parapolitique, du paramilitarisme, du déplacement des paysans et de l’augmentation de la malnutrition et de la pauvreté. Il y a aussi les crimes perpétrés par l’armée américaine et le développement inéluctable du trafic de drogue.

Cela s’est produit parce que le pouvoir en Colombie est exercé directement par les États-Unis. Les trafiquants de drogue qui ne sont pas liés à cette structure de pouvoir et qui sont arrêtés ne sont pas jugés par les tribunaux colombiens. Ils sont extradés vers les États-Unis et y sont tenus responsables. Cependant, la presse internationale ne traite pas non plus de cette question.

Le contrôle du pouvoir des médias

Alors, quels sont les éléments qui empêchent le scandale de se produire ? Ignacio Ramonet, directeur du Monde Diplomatique, a dit un jour qu’après le pouvoir économique ou financier – qui tire les ficelles du monde – il y a le pouvoir des médias.

«C’est l’appareil idéologique de la mondialisation. C’est un système qui constitue le moyen d’inscrire dans le disque dur de notre cerveau le programme qui nous permettra d’accepter la mondialisation. Ce système idéologique est l’appareil médiatique dans son ensemble. Ce que dit la presse, la télévision et la radio le répètent, et pas seulement dans les nouvelles, mais aussi dans la fiction», a-t-il expliqué.

Ainsi, ce pouvoir médiatique est celui qui domine les secteurs les plus rances de l’oligarchie et de l’appareil politique colombien. C’est elle qui décide de ce qui doit ou ne doit pas être signalé. Alors que l’État, reconnaissant des faveurs reçues, accorde certains avantages fiscaux, économiques et politiques, derrière le dos du système judiciaire. Néanmoins, bien que les médias restent silencieux, certains faits atteignent le rang de nouvelles isolées dans les principaux journaux de la planète.

Les chasseurs de primes

En Colombie, il existe un système d’assassinats similaire à celui du vieil Occident aux États-Unis. Les autorités offrent de payer des récompenses à ceux qui capturent ou tuent les «criminels» présumés recherchés par la loi.

Le 1er juillet 2007, Le Nouveau Herald a publié une nouvelle tragique : «Onze députés colombiens assassinés en captivité et aux mains des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), sont morts, apparemment, dans des tirs croisés entre les ravisseurs qui les gardaient et les chasseurs de primes qui cherchaient à collecter les 2,5 millions de dollars que le Gouvernement offrait pour chacun des huit membres du secrétariat de cette organisation» .

Le journal américain a attribué ces déclarations à des sources militaires et à des analystes liés au Ministère de la Défense. Ils ont ajouté que le Gouvernement maintenait également des offres de 800.000 dollars pour les dirigeants de second niveau des FARC. Ils offraient également 100.000 dollars pour ceux du troisième niveau et 70.000 dollars pour ceux du quatrième niveau.

À cet égard, le quotidien espagnol El Mundo a également publié la nouvelle. «Onze députés colombiens kidnappés en 2002 ont été tués dans une fusillade avec un groupe militaire non identifié». Pendant ce temps, El Heraldo du Honduras a rapporté que les parlementaires «ont été tués en captivité dans un épisode confus».

L’assassinat à gages

En septembre 2008, un article publié par Radio Caracol rapportait que les assassinats à gages étaient devenus l’une des principales préoccupations des autorités de Medellín. Cette année-là, il y a eu plus de 400 morts violentes à Medellín.

En février 2009, le journaliste colombien Héctor Veloza Cano, reporter judiciaire pour le quotidien El Tiempo, a parlé de ces tueurs à gages dans une interview accordée à La Nación d’Argentine.

«En Colombie, les meurtres à forfait sont courants. Il existe des bureaux de recouvrement : des gangs au service du narcotrafic qui ont pour mission de régler des comptes. (…) Il est possible qu’ils soient utilisés pour collecter des assurances ou pour se venger. Mais dans 99% des cas, les tueurs à gages sont au service des trafiquants de drogue», a-t-il déclaré.

El Tiempo a également indiqué qu’au cours des sept premiers mois de l’année, il y a eu 1.081 homicides, soit 37 de plus que tous les meurtres enregistrés en 2008 (1.044). Les données fournies par le secrétariat du gouvernement de Medellín ont comptabilisé cinq meurtres par jour. La plupart des personnes tuées étaient membres des mêmes gangs qui ont soutenu les assassinats.

Uribe et le trafic de drogue

Le problème du trafic de drogue en Colombie est si profond et complexe que même l’ancien président Uribe en fait partie. Uribe apparaît dans un document déclassifié préparé par la Central Intelligence Agency (CIA) en 1991, qui dressait la liste des plus dangereux trafiquants de drogue des Amériques.

Dans le rapport, Uribe est classé 82ème trafiquant de drogue le plus dangereux, juste derrière Pablo Escobar Gaviria. En outre, la CIA note qu’il a collaboré avec le cartel de Medellín aux plus hauts niveaux du gouvernement.

La journaliste colombienne Virginia Vallejo, ancienne amante du baron de la drogue, a révélé ses liens avec Escobar dans un livre. Elle y avoue les détails de leur relation et affirme avoir connu Uribe, qui était très attaché à son amant. Les principaux médias privés du monde n’ont pas rendu compte de l’affaire.

De plus, en avril 2008, les autorités colombiennes ont arrêté l’ancien sénateur Mario Uribe Escobar, cousin du président, à Bogota. Il a été accusé de liens présumés avec les paramilitaires. Le réseau RCN a fait un rapport sur la demande d’asile politique d’Uribe Escobar auprès de l’ambassade du Costa Rica, mais a laissé échapper son arrestation ultérieure lorsque la demande a été rejetée.

Parapolitique

Le quotidien espagnol El País a rapporté en avril 2008 que 28 membres du Congrès colombien ont été arrêtés et qu’un autre groupe a fait l’objet d’une enquête pour ses liens présumés avec les Forces Unies d’Autodéfense de Colombie (AUC). Il s’agit d’une des organisations illégales responsables de ce qu’on appelle la parapolitique.

À l’époque, El Nacional du Venezuela a indiqué qu’au moins 56 membres ou anciens membres du Congrès, pour la plupart issus de la coalition pro-Uribe, faisaient l’objet d’une enquête. L’affaire était traitée par la Cour Suprême et le Bureau du Procureur Général. Au moins 30 d’entre eux étaient détenus pour leurs liens présumés avec les AUC.

Le cas le plus notoire est la démission de l’ancienne Ministre des Affaires Étrangères María Consuelo Araujo en février 2008. Elle a démissionné sous de fortes pressions après que la Cour Suprême ait ordonné l’arrestation de six membres du Congrès pour leurs liens présumés avec les paramilitaires. Parmi eux se trouvait son frère, le sénateur Alvaro Araujo Castro.

Le tribunal a également demandé au Bureau du Procureur Général d’enquêter sur l’ancien ministre Álvaro Araujo Noguera, le père du ministre des Affaires Étrangères. Il a été accusé de sa participation présumée à un enlèvement et à la formation de groupes paramilitaires. Il a également été accusé de conspiration en vue de commettre un crime, a rapporté El País.

Le paramilitarisme sous la protection d’Uribe

L’Institut d’Études pour le Développement et la Paix (Indepaz) a signalé en 2008 qu’il y avait 76 groupes paramilitaires identifiés. Il y avait au moins 8.924 membres, répartis dans 25 départements du pays. Ces groupes étaient impliqués dans le trafic de drogue, les enlèvements, l’extorsion et la parapolitique. Le gouvernement Uribe a été accusé d’avoir des liens avec les paramilitaires et 80% des parapolitiques.

Le journal El Tiempo, en mai 2007, a publié les détails de plusieurs documents déclassifiés du Pentagone. Celles-ci ont révélé que, depuis les années 1960, Washington avait encouragé la création du paramilitarisme en Colombie comme moyen de lutte contre les «guérillas communistes».

«Cette structure doit être utilisée pour faire avancer les réformes nécessaires. Ils doivent remplir des fonctions de double agent et de contre-propagande. Aussi, si nécessaire, développer les activités paramilitaires, de sabotage et de terrorisme contre les communistes connus», peut-on lire dans le texte.

Déplacés

Un rapport des Nations Unies (ONU) de juin 2009 a recensé 42 millions de personnes déplacées dans le monde. Cette année-là, la Colombie était déjà parmi les plus touchées, avec l’Irak, la région du Darfour (Soudan), le Congo et la Somalie.

Avec trois millions de personnes déplacées par la violence du conflit interne, la Colombie est l’un des pays les plus déracinés au monde. Les chiffres proviennent du rapport annuel 2008 de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (Acnur).

En juin de la même année, Radio Caracol a confirmé cette information. Elle a ajouté qu’entre 130.000 et 140.000 colombiens vivaient comme réfugiés en Équateur, tandis que 118.000 autres vivaient dans les trois États frontaliers vénézuéliens.

Le quotidien espagnol El Mundo a rapporté à EFE en juillet 2008 que pas moins de 380.000 Colombiens ont été déplacés cette année-là. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 24% par rapport à 2007. En outre, entre trois et quatre millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays. Un demi-million d’autres ont fui vers les pays voisins, devenant des réfugiés.

El Tiempo a indiqué que le chef de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge en Colombie, Christophe Beney, a approuvé les chiffres. Mais en plus des personnes déplacées, le bureau du procureur général a signalé la disparition de quelque 40.000 personnes. À cela s’ajoute un nombre important de victimes de l’explosion de mines antipersonnel.

Une malnutrition alarmante

Le sénateur colombien Gustavo Petro a déclaré en 2006 que 20 000 enfants sont morts de malnutrition cette année-là. Radio Caracol a rapporté en 2007 que selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la Colombie avait le deuxième taux de malnutrition le plus élevé d’Amérique Latine. Le chiffre était d’environ 5,9 millions de cas.

En mars 2007, Radio Caracol a rapporté que, selon la FAO, 12% des enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition chronique. Parallèlement, 1,3% d’entre eux souffraient de malnutrition aiguë et 7% de malnutrition globale. En conclusion, plus de 20% des enfants de moins de cinq ans ont été victimes d’un type de malnutrition.

Pauvreté

Le Département Administratif National des Statistiques (DANE) a révélé en 2008 que, sur les 44 millions de Colombiens, près de 20 millions étaient pauvres. En décembre de cette année-là, la pauvreté s’élevait à 46%, la pauvreté urbaine à 39,8% et la pauvreté rurale à 65,2%. En ce qui concerne l’extrême pauvreté, l’indice s’élevait à 17,8%.

Les chiffres du DANE étaient similaires à ceux du rapport de la FAO, rapporté par Radio Caracol cette année-là. Ils y ont montré que 49,2% de la population était pauvre et que l’extrême pauvreté se situait autour de 14,7%. En d’autres termes, près de 7,4 millions de personnes de la population nationale étaient considérées comme indigentes.

Pour sa part, le journal péruvien La República a rapporté en mai 2008 que quelque 5.000 enfants mouraient chaque année en Colombie à cause de la malnutrition. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) a révélé que 12 enfants sur 100 (12 %) souffraient de la faim.

L’Unicef a également estimé qu’en 2009 en Colombie, 35 000 enfants étaient impliqués dans l’exploitation sexuelle. Selon la même étude, ce nombre a triplé en trois ans, tandis que l’âge auquel les abus sont induits est passé en dessous de 10 ans.

L’immunité américaine en Colombie

En 2006, une jeune fille de 12 ans a été agressée, maltraitée et violée par deux militaires américains. L’agence de presse EFE a rapporté que les personnes impliquées dans l’incident travaillaient sur des tâches liées au Plan Colombie.

Sur les conseils de la Société de Défense des Droits Humains (Reiniciar), la mère du mineur a vu comment le Bureau du Procureur colombien a fait valoir que les poursuites contre les soldats avaient été transférées aux États-Unis, car en Colombie, ils jouissent d’une immunité. Le journal vénézuélien El Universal a confirmé l’information du Bureau du Procureur Général.

Toutefois, Radio Caracol a fait référence à l’incident comme suit : «L’enquête sur le viol présumé d’une jeune Colombienne à Melgar par des militaires américains est paralysée en raison de difficultés de procédure, a assuré le ministre des affaires étrangères Jaime Bermudez».

Entre-temps, le débat au Sénat colombien sur le cas de la mineure violée a été ajourné faute de quorum. Il n’est donc pas exclu que d’autres cas d’abus aient été cachés par les médias et que les victimes aient été achetées par le Gouvernement.

Mais, tout cela est possible grâce aux accords militaires «entre égaux» signés par la Colombie et les États-Unis. Cependant, si un officier militaire colombien commet un crime aux États-Unis, il sera jugé par les tribunaux américains.

Uribe et son histoire avec le trafic de drogue

En 2009, le financement du Plan Colombie a atteint 720 millions de dollars, avec pour objectif présumé d’éradiquer le trafic de drogue. Mais il s’avère que plus le Plan Colombie a reçu de fonds, plus la production de drogue n’a augmenté. Les chiffres de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) l’ont confirmé.

Selon l’UNODC, pendant cette période, la Colombie est devenue le plus grand producteur de cocaïne au monde. On a également menacé de devenir la plus grande fabrique d’héroïne d’Amérique Latine. Dans le même temps, les États-Unis étaient – et sont toujours – le plus grand consommateur de cocaïne.

Le journal uruguayen La República a rapporté que, selon l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (JIFE) de l’ONU, les cultures de coca en Colombie ont augmenté de 27%. Cette information a également été publiée par Radio Caracol à la même date en 2009.

La valeur du commerce de la drogue

Le journaliste Hernán Carrera, dans un article publié dans AVN en 2009, a expliqué que plus de 50 millions de kilos de substances illicites étaient déplacés chaque année. Selon les experts des Nations unies, du Fonds Monétaire International et de l’Agence Contre la Drogue des États-Unis (DEA) américaine, cette somme a rapporté environ 500 milliards de dollars de bénéfices.

Carrera a noté que Catherine Austin Fitts, ancienne fonctionnaire de l’administration de George Bush père et directrice d’un fonds d’investissement de Wall Street, a calculé que pour chaque dollar ajouté aux bénéfices d’une société transnationale, il y avait une augmentation de six dollars de la valeur de ses actions.

«Si vous multipliez par six les 500 milliards de dollars du trafic de drogue, prêtés à des taux d’intérêt bas, ou même en simple échange d’actions, cela fait 300 billions de dollars, parfaitement légaux, échangeables, utilisables, pour un bénéfice mutuel. Un montant qu’il n’est pas commode de laisser à la portée des concurrents potentiels». Hernan Carrera

Il en a donc conclu que nous pouvons comprendre l’importance réelle du commerce de la drogue dans le monde. C’est un élément qui fait bouger l’économie et la politique colombiennes et qu’il n’est pas commode de refléter à la lumière du public. De plus, on comprend aussi pourquoi il n’y a pas de scandale médiatique de proportions énormes : parce que cela briserait l’alliance indivisible américano-colombienne.

