García Linera : «La société est polarisée entre une droite violente et un progressisme pluriel»

L’économiste, conseiller politique et universitaire espagnol Alfredo Serrano Mancilla a interviewé ce week-end l’ancien vice-président de la Bolivie Álvaro García Linera pour son émission Radio La Pizarra. Là, les deux hommes ont eu une conversation agréable et ont discuté du paysage politique en Amérique latine et dans le monde. Ils ont discuté de la manière dont les forces progressistes de la région récupèrent les espaces de pouvoir politique qu’elles avaient perdus ces dernières années.

L’émission a été diffusée samedi dernier, le 27 février. Il a également permis de discuter de la montée des mouvements d’extrême droite en Amérique Latine. Récemment, celles-ci ont montré le visage le plus violent de la droite conservatrice qui continue à essayer de saper les luttes sociales historiques des citoyens.

García Linera, qui a été victime de cet extrémisme de droite lorsqu’il a été contraint de quitter sa patrie pour sauver sa vie après le coup d’État qui a donné naissance à la dictature ultra-catholique de Jeanine Áñez, estime que pour ce type d’extrémisme, la démocratie est une entrave.

Cependant, il estime que malgré cet extrémisme de droite, une deuxième vague de progressisme émerge en même temps. Cela donne lieu à une nouvelle polarisation qui aura d’un côté la droite ultra-violente et de l’autre le progressisme pluralisé.

Ce fut le point culminant de la conversation avec García Linera

Réflexions sur la victoire électorale en Bolivie et sur la situation du progressisme en Amérique latine.

García Linera : «En Amérique Latine, nous connaissons une deuxième vague de progressisme modéré sans la présence de leaderships charismatiques. Du côté des forces conservatrices, il y a un processus d’abdication du centre droit pour renforcer les eaux de l’extrême droite. C’est un phénomène mondial qui se produit tant dans les classes moyennes que dans les secteurs populaires avec un discours très clair : si la démocratie est un obstacle, sortez de la démocratie. À moyen terme, la société sera polarisée entre une droite violente et un progressisme plus pluraliste.

Le changement n’est pas charismatique et son succès réside dans la possibilité de consolider et de protéger les droits sociaux face à l’avancée conservatrice. Si cela se produit, la vague progressiste peut se poursuivre, sinon, nous serons dans un pendule entre le progressisme et la droite.

L’extrême droite n’a aucun engagement en faveur de la démocratie et le risque d’un coup d’état sera présent sur le continent, dans le monde et en Bolivie. La nouvelle vague progressiste doit faire face à la lutte territoriale car les opposants de la droite sont prêts à tuer».

Sur les défis à relever par les nouveaux dirigeants progressistes au sein du gouvernement

García Linera : «Les défis sont nombreux, l’un d’eux est de savoir comment relancer l’économie. Même dans le caractère modéré, une dose d’audace est nécessaire. Sur le plan médical, les gens attendent de l’État qu’il s’engage à protéger leur santé et à mener à bien le programme de vaccination. Un autre défi, dans le cas de la Bolivie, est que les responsables du coup d’État soient rapidement punis par la justice. Cela doit également se produire avec ceux qui l’ont financé».

Comment avez-vous vécu l’expérience de l’exil ?

García Linera : «Quand j’ai quitté ma maison, je ne savais pas que j’allais m’exiler. J’avais quatre ou cinq livres dans ma mallette, ma brosse à dents, quelque chose pour écrire et la clé. J’ai ajouté le drapeau bolivien avec une poignée de terre des tropiques que je n’ai plus jamais touchée jusqu’au jour où je suis arrivé à Chimoré avec Evo. Nous l’avons rendu dans un acte gigantesque avec plus d’un million de personnes. Puis je suis revenu et j’ai ouvert la porte de ma maison avec la clé, c’était très émouvant».

Sur son séjour en Argentine

García Linera : «Le temps passé en Argentine a été très productif car il m’a permis de lire et de préparer mes cours, je n’avais jamais eu autant de temps à consacrer aux études et à l’Académie. Sur le plan personnel, j’ai pu partager beaucoup de temps avec ma famille et surtout voir ma fille Alba grandir. Sur le plan social, cela m’a permis de ratifier une chose que j’avais apprise en prison : il faut toujours avoir une petite dose saine de méfiance».

Conclusions sur cette période de pandémie que nous vivons.

García Linera : «Nous vivons une époque imprévisible. Ceux d’entre nous qui rêvent d’un monde différent ne peuvent pas être sûrs de l’avoir fait. Beaucoup de choses peuvent être faites, certaines ne fonctionneront pas, d’autres oui. Le temps s’est arrêté et il n’y a pas de continuité. Le présent a été vidé de son horizon, tant pour nous que pour l’ordre dominant».

TIKI TAKA

La tâche ménagère que vous aimez le moins faire : le nettoyage.

Une habitude argentine que vous avez incorporée : aller dans les parcs.

Faux stéréotype sur les Boliviens : ils sont tous des gens humbles et travailleurs.

Un philosophe ou un penseur à lire ces jours-ci : Marx et Piketty

