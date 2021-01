George Forsyth : «Nous allons jeter ces criminels vénézuéliens hors du Pérou»

George Forsyth est né en 1982 à Caracas, lorsque son père travaillait à l’ambassade du Pérou dans la capitale vénézuélienne. Cependant, lorsqu’il entend parler de cette citoyenneté, le candidat à la présidence péruvienne semble ressentir de la répulsion, du dégoût, de la haine et de la xénophobie. Au milieu de ce sentiment d’amertume, il maudit même les vénézuéliens et jure qu’il les expulsera du sol péruvien.

Forsyth est devenu un autre des politiciens sud-américains aux aspirations présidentielles qui utilisent la question du Venezuela pour tenter d’instiller la peur. C’est ainsi qu’ils veulent attirer l’attention des États-Unis et obtenir des «avantages» et des «ressources» pour leur candidature.

Certaines études ont déjà montré que la migration vénézuélienne ne génère pas d’augmentation de la criminalité au Pérou. Pourtant, le candidat à la présidence du parti Victoria Nacional considère les Vénézuéliens comme une malédiction pour son pays. Bien que le parti qui le représente prétende se dissocier de la «vieille politique», George a toujours appartenu à cette bureaucratie. Il le doit à son père, Harold Forsyht, qui a été lié à différents gouvernements pendant quatre décennies.

Forsyht appartient à l’aristocratie bureaucrate péruvienne depuis sa naissance

Ses discours sont ouvertement xénophobes

Forsyth est l’un des candidats présidentiels qui a commencé à faire campagne au milieu de la crise générée par la pandémie. Il l’a même fait alors qu’il était encore maire de la municipalité de La Victoria, dans la province de Lima.

Il est le fils préféré de l’élite politique péruvienne qui a dominé le pouvoir pendant plus d’un demi-siècle. C’est cette même élite qui a conduit aujourd’hui le pays dans l’une de ses pires crises politiques. Forsyth se distingue pour avoir attiré l’attention de la presse en utilisant la xénophobie dans des discours ouvertement belligérants.

Ses déclarations sont ouvertement xénophobes, principalement à l’encontre des Vénézuéliens. Il criminalise toujours ces citoyens qui ont émigré au Pérou à la recherche de nouveaux horizons face à la crise économique de leur pays. Le Venezuela est victime du blocus de fer des États-Unis, qui entraîne une grande perte de sa qualité de vie, notamment en raison du sabotage continu de son économie et de ses services fondamentaux.

Le Venezuela a l’habitude de recevoir des millions de migrants du Pérou, de l’Équateur, de la Colombie, entre autres pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient

Forsyth contre les commerçants informels

Ce personnage controversé, en plus d’être xénophobe, est également misogyne. Il s’est révélé être un fan de Donald Trump et un amoureux des armes de guerre, à la manière de l’ultra-droit Jair Bolsonaro. Il est également accro aux réseaux sociaux, comme l’ultra-conservateur salvadorien Nayib Bukele. Il est intéressant de noter que ses trois modèles ont tous trois des antécédents lamentables au sein de leur propre administration.

L’une des controverses de Forsyth est liée à son époque en tant que maire de La Victoria. Pendant cette période, il se consacre à la persécution et à la répression des commerçants informels avec les forces de police. Son domaine «préféré» pour ce faire était l’une des zones où la vie commerciale était la plus intense au Pérou : Gamarra.

Dans l’une de ces attaques contre ces travailleurs – qui tentent de gagner leur vie au milieu de la pandémie pour éviter d’être jetés à la rue là où ils vivent – Forsyth a affirmé qu’ils sont tous citoyens vénézuéliens. Il les a même traités de criminels et leur a reproché les blessures causées par leurs raids et la répression policière.

Selon le maire de La Victoria de l’époque, les vénézuéliens étaient responsables de la formation de «mafias maudites» pour opérer sur le marché informel. «Nous n’oublierons jamais ce qu’ils nous ont fait aujourd’hui ! Nous nous efforçons de mettre de l’ordre, en livrant plus de sept mille tentes gratuites aux vendeurs de rue qui veulent et doivent vraiment travailler. Mais, ces ordures veulent que le désordre et le chaos continuent», a déclaré Forsyth sur ses réseaux sociaux.

La «promesse» de Forsyth contre les vénézuéliens

Forsyth a promis que «les responsables de la violence» seraient expulsés du Pérou : «L’opération arrive, ils ne peuvent pas l’arrêter ! Je serai moi-même en tête. Ces délinquants vénézuéliens qui nous ont cassé la tête aujourd’hui, nous allons les jeter hors du Pérou».

Puis, il a assuré – sans présenter de preuves – que 80% des migrants vénézuéliens contrôlent les mafias de La Victoria. Cependant, l’Institut de Défense Juridique (IDL) a montré, par le biais d’une étude, que jusqu’en novembre 2019, la police affirmait avoir démantelé 1028 gangs criminels. Parmi eux, exactement 1000 étaient péruviens et 28 étaient étrangers, dont des colombiens, des équatoriens et des vénézuéliens.

L’IDL a également déclaré, bien que cela ne justifie pas le commerce informel, qu’à La Victoria, de nombreux migrants se livrent à cette activité parce que la pandémie les a frappés très durement. En fait, les laisses dans une situation de vulnérabilité, comme la plupart des Péruviens à faible revenu.

L’IDL a également réfuté la théorie des «mafias maudites» de Forsyth. L’Institut affirme que les mafias ne sont pas organisées par des commerçants étrangers informels. Au contraire, ils affirment qui sont victimes d’extorsion de la part des mafias dans la ville de Lima.

